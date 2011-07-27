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Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недооценивать Криса Фрума»

Крис Фрум: «Восстановление идёт хорошо»

 

 

Крис Фрум опроверг сообщение итальянских изданий Bicisport и SpazioCiclismo о том, что в его восстановлении возникли проблемы. В Твиттере четырёхкратный победитель Тур де Франс пояснил, что его возвращение в форму идёт полностью по плану.

 

 

 

 

Photo © Twitter Chris Froome @chrisfroome/Team INEOS

 

 

  Крис Фрум написал: «Надеюсь, смогу прояснить.  В начале декабря я остался последним в тренировочном лагере. Моё восстановление идёт хорошо, в четверг направляюсь в следующий тренировочный лагерь».

 

  34-летнего британского гонщика поддержал и глава команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд, который в интервью Gazzetta della Sport сказал:

 

  «Крис невероятно упорно работал после инцидента. Он вкладывает в тренировки всю смелость и решимость, что ведёт его к победе на седьмом Гранд-туре, к тому, что он будет готов к старту Тур де Франс-2020.

 

  Не надо недооценивать Фрума. Команда Ineos и он сам сделают всё, что в их силах, чтобы он был в своей лучшей форме к старту в Тур де Франс в Ницце 27 июня».

 

  Также Дэйв Брэйлсфорд сообщил, что на этой неделе Крис Фрум примет участие во втором тренировочном лагере на Гран-Канарии, где планирует остаться на неделю дольше товарищей по команде.

 

  Напомним, что Крис Фрум восстанавливается после сложных   переломов бедренной кости, бедра, локтя, рёбер и трещины/перелома грудинной кости и 7-го шейного позвонка, полученных в результате падения в июне 2019 года во время разведки этапа Критериума Дофине. В ноябре ему была проведена операция по удалению из бедра металлических пластин.

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos

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  1. RVL

    Сегодня, 00:54 | Регистрация: 30.08.2012

    Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
    Ха. ха. ха. Даже не смешно.

    Следующая новость - Фрум подхватил кишечный вирус.лечился.покинул сбор.

    Ответ Фрума- дайте объясню...- просто засиделся на унитазе дольше всех.не успел на самолёт.не надо меня недооценивать.

    Ну и риторика)))

    1. Имя: Олекса

      red

      Сегодня, 01:25 | Регистрация: 30.11.2017

      сортирный юмор тоже не делает чести

    2. Имя: Alex

      Sozircatel

      Сегодня, 02:18 | Регистрация: 16.07.2018

      Я не фанат Криса Фрума , но не надо его "тролить" , он Гонщик и своё заслужил уважение в Пелетона, поймают - будет разбор , а пока ...? Много всего негативного есть в спорте, к сожалению ?

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 09:16 | Регистрация: 27.07.2011

    если учесть все что с ним случилось в прошлом сезоне то да..нужно только пожелать ему удачи

    это не просто внезапная старость и типа как в песне ну не шмогла я ..

    тут серьезное что то по здоровью

     

     

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ОПРОС

Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • rude_rider
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (4)
    rude_rider-Фото

    если учесть все что с ним случилось в прошлом сезоне то да..нужно только пожелать ему удачи

    это не просто внезапная старость и типа как в песне ну не шмогла я ..

    тут серьезное что то по здоровью

     

     

  • Sozircatel
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (4)
    Sozircatel-Фото
    Я не фанат Криса Фрума , но не надо его "тролить" , он Гонщик и своё заслужил уважение в Пелетона, поймают - будет разбор , а пока ...? Много всего негативного есть в спорте, к сожалению ?
  • red
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (4)
    red-Фото
    сортирный юмор тоже не делает чести
  • RVL
    Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недо ... (4)
    RVL-Фото

    Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
    Внимание! У Вас нет прав для просмотра скрытого текста.
    Ха. ха. ха. Даже не смешно.

    Следующая новость - Фрум подхватил кишечный вирус.лечился.покинул сбор.

    Ответ Фрума- дайте объясню...- просто засиделся на унитазе дольше всех.не успел на самолёт.не надо меня недооценивать.

    Ну и риторика)))

  • Александра
    Команда Arkea-Samsic представи ... (1)
    Александра-Фото

    Кинтана в красном... Так непривычно!

  • Mima
    Алехандро Вальверде о Тур де Ф ... (1)
    Mima-Фото
    Удачи, Маэстро!!
  • Адриен
    Крис Фрум досрочно покинул тре ... (8)
    Адриен-Фото

    C такой тяжелейшей травмой торопиться вообще не следовало. Ясно , что все эти восторженные бюллетени о каком-то необыкновенно быстром волшебном выздоровлении - скорее ЖЕЛАЕМОЕ, чем действительное. Надо было восстанавливаться пусть медленно, но ВЕРНО. Слишком многое - для самого Фрума - стоит на кону, уже не молод - по спортивным меркам. Понятно и естественно его стремление побыстрее возвратиться в большие гонки. Но вот тут надо включать здоровый прагматизм, холодную голову и трезвый расчет, а всё это у Фрума есть, показывал на гонках.  Спокойно , планомерно ЛЕЧИТСЯ до полного восстановления. И ВЫИГРАТЬ ЭТОТ "ТУР".

  • Александра
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (9)
    Александра-Фото

    Я стар, я стар... я суперстар!! (с)

    Пусть катается как можно дольше и радует болельщиков.

  • Astanaforever
    Команды Мирового Тура 2020: As ... (2)
    Astanaforever-Фото
    9 казахстанцев. 6 испанцев. 4 колумбийцев.3 итальяца. 2 датчанина. 1 бельгиец. 1 россиянин. 1 эритриец.1 канадец. Акцент сместился в сторону испаноязычных. Экспансия датчан и итальянцев закончилась. Теперь бы найти второго Контадора для грантуров.
  • Mima
    Винченцо Нибали о мотивации, в ... (9)
    Mima-Фото
    Цитата: Rokka
    Неужели старику Ченцо не могли выделить ещё один разделочник в Бахрейне?)
    Точно такой же вопрос у меня

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