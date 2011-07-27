Дэйв Брэйлсфорд: «Не надо недооценивать Криса Фрума»

Крис Фрум: «Восстановление идёт хорошо»

Крис Фрум опроверг сообщение итальянских изданий Bicisport и SpazioCiclismo о том, что в его восстановлении возникли проблемы. В Твиттере четырёхкратный победитель Тур де Франс пояснил, что его возвращение в форму идёт полностью по плану.

Photo © Twitter Chris Froome @chrisfroome/Team INEOS

Крис Фрум написал: «Надеюсь, смогу прояснить. В начале декабря я остался последним в тренировочном лагере. Моё восстановление идёт хорошо, в четверг направляюсь в следующий тренировочный лагерь».

34-летнего британского гонщика поддержал и глава команды Ineos Дэйв Брэйлсфорд, который в интервью Gazzetta della Sport сказал:

«Крис невероятно упорно работал после инцидента. Он вкладывает в тренировки всю смелость и решимость, что ведёт его к победе на седьмом Гранд-туре, к тому, что он будет готов к старту Тур де Франс-2020.

Не надо недооценивать Фрума. Команда Ineos и он сам сделают всё, что в их силах, чтобы он был в своей лучшей форме к старту в Тур де Франс в Ницце 27 июня».

Также Дэйв Брэйлсфорд сообщил, что на этой неделе Крис Фрум примет участие во втором тренировочном лагере на Гран-Канарии, где планирует остаться на неделю дольше товарищей по команде.

Напомним, что Крис Фрум восстанавливается после сложных переломов бедренной кости, бедра, локтя, рёбер и трещины/перелома грудинной кости и 7-го шейного позвонка, полученных в результате падения в июне 2019 года во время разведки этапа Критериума Дофине. В ноябре ему была проведена операция по удалению из бедра металлических пластин.