Крис Фрум: «Маршрут и соперники – ключевые факторы при подготовке к Тур де Франс»

В конце Тур де Франс-2017, когда Крис Фрум стал четырёхкратным победителем Большой Петли, не уступая позиций последние три года подряд, французское издание L'Equipe назвало британского гонщика команды Sky «монстром прагматизма» и «хамелеоном». В 2013 и 2015 годах Крис Фрум разгромил соперников на первом финише в гору, а в 2016 и 2017, набрав небольшое преимущество в горах, лишил соперников всяких шансов на разделках. В конце этого сезона, после критериума в Японии в интервью Cyclingnews Крис Фрум рассказал, что для него является ключевым в подготовке к каждому Гран-туру и каким типом гонщика он себя считает.

Крис Фрум: «Я универсал, стараюсь адаптироваться ко всему, с чем приходиться сталкиваться. В подготовке к каждому из выпусков Тур де Франс для меня ключевыми являются два фактора – маршрут и против кого я буду бороться. Мы изучаем всё, что станет важным для того, чтобы выиграть время, а значит, должны знать, кто будет главным соперником.

В прошлые годы в горах я ехал более агрессивно, в то время как в этом году я понимал, что на подъёмах мне достаточно просто держаться впереди, не было необходимости атаковать, зная, что впереди финальная разделка в Марселе, где у меня было больше шансов против Барде и Урана.

Не думаю, что стал слабее как горняк. Если уж на то пошло, то все показатели примерно одинаковы, время и скорость сильно не изменились. Если сравнивать меня нынешнего с тем, каким был раньше, то даже наоборот, я прохожу подъёмы быстрее, это видно по показателям.

В этом году показатели на Вуэльте Испании были лучше, чем когда-либо в моей жизни, и не только на определённой дистанции, а в равной пропорции по всем показателям. Показатели выше, и меня поддерживает то, что я продолжаю совершенствоваться физически.

Уровень соперников также намного повысился, многие ребята проводят недели на высоте, выбирая более специфические тренировки.

В этом году на Тур де Франс было лишь несколько финишей в гору. Если сравнивать с Вуэльтой Испании, то там если на одном из финишей в подъём что-то пошло не так, можно было использовать остальные восемь или девять, чтобы скорректировать позицию, изменить тактику. Но когда в гонке всего два-три финиша в гору, то ты не можешь позволить себе рисковать. Думаю, поэтому в этом году гонку вели более осторожно.

Я ощущаю себя гонщиком, который продолжает учиться. Я учусь и совершенствуюсь. Опыт, находчивость в тактике или знание, где отсидеться, где сберечь энергию, как быть осторожным, не менее важно, чем физическая сторона. Когда я впервые приехал в Европу и начал выступать профессионально, у меня не было понятия о таких вещах, которые нарабатываются годами и годами гонок.

Стал ли я более профессиональным? Конечно, по всем категориям. Я бы охарактеризовал себя как гонщика на Гран-туры, я универсал. Если сравнивать с таким гонщиком как Дюмулин, я бы сказал, что он раздельщик, который научился проходить подъёмы. Про себя я точно знаю, что я больше универсал. В этом сущность Гран-тура - надо уметь удержаться на любой территории, каждый день.

Я научился справляться с давлением и тем, как удерживать лидерскую майку на плечах, как быть гонщиком, за которым следят».