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Крис Фрум: «Маршрут и соперники – ключевые факторы при подготовке к Тур де Франс»

Крис Фрум: «Маршрут и соперники – ключевые факторы при подготовке к Тур де Франс»

 

 

 

  В конце Тур де Франс-2017, когда Крис Фрум стал четырёхкратным победителем Большой Петли, не уступая позиций последние три года подряд, французское издание L'Equipe назвало британского гонщика команды Sky «монстром прагматизма» и «хамелеоном». В 2013 и 2015 годах Крис Фрум разгромил соперников на первом финише в гору, а в 2016 и 2017, набрав небольшое преимущество в горах, лишил соперников всяких шансов на разделках.  В конце этого сезона, после критериума в Японии в интервью Cyclingnews Крис Фрум рассказал, что для него является ключевым в подготовке к каждому Гран-туру и каким типом гонщика он себя считает.

 

Крис Фрум: «Маршрут и соперники – ключевые факторы при подготовке к Тур де Франс»

 

  Крис Фрум: «Я универсал, стараюсь адаптироваться ко всему, с чем приходиться сталкиваться. В подготовке к каждому из выпусков Тур де Франс для меня ключевыми являются два фактора – маршрут и против кого я буду бороться. Мы изучаем всё, что станет важным для того, чтобы выиграть время, а значит, должны знать, кто будет главным соперником.

 

  В прошлые годы в горах я ехал более агрессивно, в то время как в этом году я понимал, что на подъёмах мне достаточно просто держаться впереди, не было необходимости атаковать, зная, что впереди финальная разделка в Марселе, где у меня было больше шансов против Барде и Урана.

 

  Не думаю, что стал слабее как горняк. Если уж на то пошло, то все показатели примерно одинаковы, время и скорость сильно не изменились. Если сравнивать меня нынешнего с тем, каким был раньше, то даже наоборот, я прохожу подъёмы быстрее, это видно по показателям.

 

  В этом году показатели на Вуэльте Испании были лучше, чем когда-либо в моей жизни, и не только на определённой дистанции, а в равной пропорции по всем показателям. Показатели выше, и меня поддерживает то, что я продолжаю совершенствоваться физически.

 

  Уровень соперников также намного повысился, многие ребята проводят недели на высоте, выбирая более специфические тренировки.

 

  В этом году на Тур де Франс было лишь несколько финишей в гору. Если сравнивать с Вуэльтой Испании, то там если на одном из финишей в подъём что-то пошло не так, можно было использовать остальные восемь или девять, чтобы скорректировать позицию, изменить тактику. Но когда в гонке всего два-три финиша в гору, то ты не можешь позволить себе рисковать. Думаю, поэтому в этом году гонку вели более осторожно.

 

  Я ощущаю себя гонщиком, который продолжает учиться. Я учусь и совершенствуюсь. Опыт, находчивость в тактике или знание, где отсидеться, где сберечь энергию, как быть осторожным, не менее важно, чем физическая сторона. Когда я впервые приехал в Европу и начал выступать профессионально, у меня не было понятия о таких вещах, которые нарабатываются годами и годами гонок.

 

  Стал ли я более профессиональным?  Конечно, по всем категориям. Я бы охарактеризовал себя как гонщика на Гран-туры, я универсал. Если сравнивать с таким гонщиком как Дюмулин, я бы сказал, что он раздельщик, который научился проходить подъёмы. Про себя я точно знаю, что я больше универсал. В этом сущность Гран-тура -  надо уметь удержаться на любой территории, каждый день.

 

Я научился справляться с давлением и тем, как удерживать лидерскую майку на плечах, как быть гонщиком, за которым следят».

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Sky Тур де Франс Tour de France

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:27 | Регистрация: 4.07.2013

    Фрум Выдающийся Спортсмен и Личность. Похоже, пора это признать )



    Марина, можно надеяться на продолжение публикаций на сайте автобиографической книги Фрума?

    1. Имя: Adrien

      Адриен

      Сегодня, 03:03 | Регистрация: 17.05.2015

      Спортсмен, судя по результатам - да. А вот насчет Личности... Знаете, у очень многих признанных ВЫДАЮЩИМИСЯ мастеров своего дела - спортсменов, политиков, актеров, музыкантов - профессиональные качества намного опережали ЛИЧНОСТНЫЕ. Время - вот главный Судья, выносящий истинный приговор ( да и то не всегда). Поэтому с оценкой Фрума как Личности стоит подождать. Пример - великий Армстронг. Можно спорить и оспаривать, но нравится нам или нет,репутация оказалась подмоченной...

  2. Имя: Yuriy 17

    Yuriy 17

    Сегодня, 09:36 | Регистрация: 8.07.2017

    Цитата: Адриен
    Знаете, у очень многих признанных ВЫДАЮЩИМИСЯ мастеров своего дела - спортсменов, политиков, актеров, музыкантов - профессиональные качества намного опережали ЛИЧНОСТНЫЕ.

    Верно сказано.

    Поэтому надо стремиться получать удовольствие от спортсменов, актеров и музыкантов в области их профессий, не замечая их личностных качеств, насколько это возможно. 

    Конечно, качества личности играют большую роль для политиков, сфера деятельности которых затрагивает огромное количество людей. 

    А образцы личности надо искать в святых.

     

     

    "Я это написал не в интересах истины, а в интересах правды".
  3. Имя: Дмитрий

    Sezar

    Сегодня, 10:07 | Регистрация: 3.07.2011

    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: Адриен
    Знаете, у очень многих признанных ВЫДАЮЩИМИСЯ мастеров своего дела - спортсменов, политиков, актеров, музыкантов - профессиональные качества намного опережали ЛИЧНОСТНЫЕ.

    Верно сказано.
    Поэтому надо стремиться получать удовольствие от спортсменов, актеров и музыкантов в области их профессий, не замечая их личностных качеств, насколько это возможно. 
    Конечно, качества личности играют большую роль для политиков, сфера деятельности которых затрагивает огромное количество людей. 
    А образцы личности надо искать в святых.
     
     

    Так себе сравнение. Если человек-Личность, то искать образец для подражания он точно не будет. Тем более в святых:). Не вижу во Фруме никакой особой черноты. хорошее вью, подтвердило прктически все мои догадки. А вот насчет показателей на Вуэльте было бы интересно еще узнать.

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Комментарии

  • Sezar
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (4)
    Sezar-Фото

    Цитата: Yuriy 17
    Цитата: Адриен
    Знаете, у очень многих признанных ВЫДАЮЩИМИСЯ мастеров своего дела - спортсменов, политиков, актеров, музыкантов - профессиональные качества намного опережали ЛИЧНОСТНЫЕ.

    Верно сказано.
    Поэтому надо стремиться получать удовольствие от спортсменов, актеров и музыкантов в области их профессий, не замечая их личностных качеств, насколько это возможно. 
    Конечно, качества личности играют большую роль для политиков, сфера деятельности которых затрагивает огромное количество людей. 
    А образцы личности надо искать в святых.
     
     

    Так себе сравнение. Если человек-Личность, то искать образец для подражания он точно не будет. Тем более в святых:). Не вижу во Фруме никакой особой черноты. хорошее вью, подтвердило прктически все мои догадки. А вот насчет показателей на Вуэльте было бы интересно еще узнать.

  • Yuriy 17
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (4)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Адриен
    Знаете, у очень многих признанных ВЫДАЮЩИМИСЯ мастеров своего дела - спортсменов, политиков, актеров, музыкантов - профессиональные качества намного опережали ЛИЧНОСТНЫЕ.

    Верно сказано.

    Поэтому надо стремиться получать удовольствие от спортсменов, актеров и музыкантов в области их профессий, не замечая их личностных качеств, насколько это возможно. 

    Конечно, качества личности играют большую роль для политиков, сфера деятельности которых затрагивает огромное количество людей. 

    А образцы личности надо искать в святых.

     

     

  • Адриен
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (4)
    Адриен-Фото
    Спортсмен, судя по результатам - да. А вот насчет Личности... Знаете, у очень многих признанных ВЫДАЮЩИМИСЯ мастеров своего дела - спортсменов, политиков, актеров, музыкантов - профессиональные качества намного опережали ЛИЧНОСТНЫЕ. Время - вот главный Судья, выносящий истинный приговор ( да и то не всегда). Поэтому с оценкой Фрума как Личности стоит подождать. Пример - великий Армстронг. Можно спорить и оспаривать, но нравится нам или нет,репутация оказалась подмоченной...
  • VeloVelo
    Неделя тренировок в межсезонье ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Ключевая фраза: 
    главное – наслаждаться тем, чем занимаешься!

    Без этого ничего не получится, как ты не тренируйся.

  • VeloVelo
    Крис Фрум: «Маршрут и соперник ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Фрум Выдающийся Спортсмен и Личность. Похоже, пора это признать )



    Марина, можно надеяться на продолжение публикаций на сайте автобиографической книги Фрума?

  • Adriano
    Неделя тренировок в межсезонье ... (3)
    Adriano-Фото

    Любитель укакошится с таким планом (особенно те кто за 25) за недели две. Вообще надо отбросить всем любителям влажные мечты о мощностях,форме и.т.д профессиональных спортсменов. Никто при наличии работы 40часов в неделю не сможет и приблизится к их параметрам. А те у кого получается выходить на очень хорошую форму, работают явно не изматываясь или вообще не работают.

  • lebr123
    Неделя тренировок в межсезонье ... (3)
    lebr123-Фото

    отдых..как-будто год на кровати лежал

  • Александра
    Эусебио Унсуэ: «Думаем над тем ... (11)
    Александра-Фото

    Как бы старый хитрый лис не перехитрил сам себя. Три капитана - звучит как-то сомнительно.

  • allb46
    Велосипеды команды Wanty-Group ... (2)
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    Всем привет, хорошая машина, стоит как приличный седан 700000-800000

  • ironharley
    Патрик Лефевр об Элиа Вивиани, ... (6)
    ironharley-Фото
    Да уж всяко посмотрим, если доживём ))) но вот ставить то мне, если уж ставить, то тоже придется на Геверию, нравится он мне или нет, ибо катин развоз в сравнении с квиковым вообще никакой и Марселю светит только за свой счет.

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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