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Новые даты проведения Тур де Франс-2020 и изменения в календаре велогонок

UCI переработал международный календарь велогонок

 

 

 

  Организаторы Тур де Франс объявили о переносе проведения французского Гранд-тура на август-сентябрь 2020 года. После запрета проведения массовых мероприятий во Франции до середины июля организаторы французского Гранд-тура по соглашению с Международным союзом велосипедистов (UCI) решили провести Тур де Франс-2020 с субботы 29 августа по воскресенье 20 сентября 2020 года. Первоначально запланированный маршрут не будет изменён.

 

 

  На видеоконференции, организованной Международным союзом велосипедистов в контексте текущей ситуации с пандемией коронавируса, на которой присутствовали организаторы велогонок ASO, RCS, Unibublic, Flanders Classics, а также представители Международной ассоциации профессиональных велогонщиков (AIGCP) и Ассоциации профессиональных велогонщиков (CPA), единогласно было принято несколько решений относительно пересмотра международного календаря велогонок UCI:

 

- Период временного прекращения соревнований международного календаря велогонок UCI продлён на месяц – до 1 июля, а велогонки календаря Мирового тура не будет проводиться до 1 августа 2020 года;

 

- Тур де Франс отложен и будет проведён с 29 августа по 20 сентября. Было признано жизненно необходимым провести эту велогонку в наилучших условиях, учитывая её центральное место в экономике велоспорта, особенно для велокоманд, которые во время гонки имеют не имеющую равных возможность продемонстрировать себя;

 

- Чемпионат мира по велоспорту на шоссе пройдёт в Швейцарии (Эгль – Мартиньи) как запланировано, с 20 по 27 сентября. Программа соревнований не меняется;

 

- Джиро д’Италия пройдёт после чемпионата мира по велоспорту, Вуэльта Испании пройдёт сразу после завершения Джиро д’Италия;

 

- Национальные чемпионаты, организованные национальными федерациями, пройдут 22 и 23 августа;

 

- Чемпионат Европы по велоспорту на шоссе пройдёт как запланировано с 9 по 13 сентября в Италии (Тренто);

 

- Самые престижные однодневные велогонки (Монументы), а именно Милан-Сан-Ремо, Тур Фландрии, Париж-Рубэ, Льеж-Бастонь-Льеж и Ломбардия пройдут в этом сезоне, даты их проведения будут определены позднее;

 

- В этом сезоне UCI постарается провести как можно больше велогонок международного календаря и особенно календаря Мирового тура.

 

  Давид Лаппартьен, президент Международного союза велосипедистов: «Я хотел бы выразить благодарность представителям организаторов, команд и велогонщиков за их сотрудничество и активное отношение в это трудное время. Мы продолжаем работу над созданием полностью пересмотренного календаря международных гонок UCI, на который повлияла пандемия коронавируса, потрясшая весь мир. Сегодня был сделан первый и очень важный шаг. Более того, мы установили структуру, которая позволит защитить права гонщиков команд и персонала и позволяет принять меры, необходимые для выживания этих команд. Вместе мы сможем пройти через этот кризис и восстановить велоспорт после коронавируса».

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Теги к статье: Тур де Франс Tour de France Гранд-тур Тур де Франс-2020 UCI

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  1. close2you

    Вчера, 19:13 | Регистрация: 22.07.2017

    Что за бред ....

  2. Имя: Дмитрий

    Колёсник

    Вчера, 21:03 | Регистрация: 10.06.2017

    Будут неожиданные чемпионы

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Маршрут какого Гранд-тура 2020 года кажется наиболее интересным?

Комментарии

  • Адриен
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    Адриен-Фото

    Ох, романтики ! Вы надеетесь, что все вернется к тому, как было ... Я бы тоже этого очень хотел - мол, через пару-тройку месяцев вирус исчезнет так же, как появился, и как будто ничего и не было... ОЧЕНЬ БЫ ХОТЕЛ. Но... Мы все, человеки, общество, экономика, мироустройство попали в бурный поток, который закрутил и понес нас, а вот когда и куда вынесет - большой вопрос. Я был бы очень рад, если бы всё устаканилось, и спортивные соревнования, в том числе и шоссейные велогонки ВОЗВРАТИЛИСЬ хоть в каком-нибудь виде и объеме в БУДУЩЕМ году.

  • Серафим
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    Серафим-Фото
    Точно, и с половиной выживших ехать дальше спокойно.
  • Колёсник
    Новые даты проведения Тур де Ф ... (2)
    Колёсник-Фото
    Будут неожиданные чемпионы
  • wintermute
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    wintermute-Фото
    Сразу хорошенько просеять пелотон? :)
  • wintermute
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (15)
    wintermute-Фото
    Вы изначально прицепились к источнику — я показал, что его данные бьются с относительно общепризнанными.

    Швецию с Италией сравнивать бессмысленно — совершенно разные менталитеты. И в разговоре о «шведском чуде» имеет смысл проводить сравнение именно с соседями — схожий менталитет, схожий климат. Больше похоже на контролируемый эксперимент.

    Ну а верить или не верить цифрам… Понятно, что записать можно по разному, поэтому при анализе в любом случае приходится учитывать такое. Хотя правило «дерьмо на входе — дерьмо на выходе» никто не отменял.
  • close2you
    Новые даты проведения Тур де Ф ... (2)
    close2you-Фото
    Что за бред ....
  • AvA
    Крис Фрум: «Моё восстановление ... (6)
    AvA-Фото
    А что, если этот месяц отсрочки ему в плюс будет?..
  • AvA
    Тур де Франс-2020 не сможет с ... (15)
    AvA-Фото
    Ну так Швецию сравнивали ж вроде как с Италией и Францией, а не со скандинавскими соседями...
    А вообще, лично я, мало верю всем этим цифрам. По любой из стран и из любого источника. Помните? Есть ложь, есть наглая ложь, а есть статистика...
  • kwwk
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    kwwk-Фото
    Ну тогда,первый этап надо делать Париж-РУбэ.
  • wintermute
    Тур де Франс-2020 может старто ... (12)
    wintermute-Фото
    Кто-то высказывал мысль сделать "Тур туров" -- многодневку с неделей по Италии, неделей по Франции и неделей по Испании.

    Не взлетит, конечно, но было бы любопытно.

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