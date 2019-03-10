VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

Жулиан Алафилипп, Якоб Фульсанг, Ваут Ван Арт о Страде Бьянке-2019

 

 

  26-летний французский гонщик Жулиан Алафилипп стал победителем итальянской классики Страде Бьянке-2019, продолжив победную серию команды Deceuninck - Quick Step, которая с четырьмя разными гонщиками выиграла четыре весенних классики. Кроме того, Алафилипп стал первым французским гонщиком – победителем Страде Бьянке.

 

  На 8-м секторе «белых дорог» Страде Бьянке-2019, за 26,5 км до финиша датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг атаковал из группы, в которой находилось 16 гонщиков. На ускорение Фульсанга ответил 24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут Ван Арт, а затем к ним переложился и Жулиан Алафилипп.

 

  За 19 км до финиша их преимущество над группой преследователей составляло 27 секунд. За 18,7 км до финиша Якоб Фульсанг и Жулиан Алафилипп уехали от своего попутчика. Ваут Ван Арт сумел в одиночку догнать их за 1,2 км до финиша, но не смог ответить на следующие атаки соперников. В итоге Жулиан Алафилипп закрыл атаку Якоба Фульсанга за 400 м до финиша, а затем обошёл датского гонщика.

 

  Якоб Фульсанг финишировал вторым, Ваут Ван Арт второй год подряд замкнул на Страде Бьянке тройку призёров. Четвёртым линию финиша пересёк товарищ Жулиана Алафилиппа по команде, победитель Страде Бьянке-2019 Зденек Штыбар.

 

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Невероятно, я выиграл Страде Бьянке, впервые приняв участие в гонке. Весь день я фокусировался на финале. Мне повезло,  что не упал и не прокололся. Моя команда великолепно защищала меня. Ив и Зденек вместе со мной были в группе, это была идеальная для нас ситуация.

 

  В каждой гонке все ждут, что наша команда возьмёт на себя ответственность. Именно это мы сделали сегодня. После главной селекции из нашей команды мы остались втроём,   контролировали каждую атаку, в ключевым моменты внимательно вели гонку. Когда Фульсанг поехал, я знал, что эта атака может стать победой. Сегодня он был очень силён.

 

  Якоб Фульсанг – очень сильный соперник, и хотя я не делал ошибок, до самого последнего поворота не был уверен в победе.

 

  Страде Бьянке была моей первой важной целью сезона, который я хорошо начал в Южной Америке. Я хотел выиграть эту классику, был решительно настроен. Нелегко, когда тебя считают фаворитом гонки, в которой никогда не участвовал, но я привык к давлению и справился с ситуацией. В финале чувствовал, что нога стала тяжёлой, Якоб Фульсанг был свежее меня. Мне надо было вместе с ним подъехать к подножию Сан-Катерины, и я рад, что мне это удалось.

 

Для меня велосезон – это не только Флеш Валлонь и Тур де Франс. Меня мотивирует что-то новое, и это была Страде Бьянке. Это прекрасная победа, которая укрепляет мою уверенность перед Тиррено-Адриатико-2019».

 

  Якоб Фульсанг: «Я счастлив быть на подиуме такой красивой гонки, но сегодня хотел выиграть, потому что нога шла великолепно. Я хорошо проехал гонку, но не уверен, счастлив или расстроен, второе место оставляет сладко-горький привкус. Ещё одно второе место в моей коллекции.

 

  Я обдумывал, как опередить Жулиана Алафилиппа. Он работал не так много как я. Мне бы было выгодно, если бы наши преследователи ехали более мощно, потому что Алафилипп не всегда проводил смены, сэкономив силы для финала. Мне надо было что-то придумать, чтобы застать его врасплох и сбросить на последней части последнего подъёма перед финишем. А в спринте он всегда будет сильнее меня. Я несколько раз пытался от него уехать, но не сработало».

 

  Ваут Ван Арт: «Тяжело было так же, как и в прошлом году, когда ехал эту классику впервые. Последние полтора часа гонки было больно. На второй части последней секции я просто потерял контакт с Жулианом и Якобом, после чего началась долгая дорога мучений. Я счастлив, что выжил и смог снова подняться на подиум. Третье место, действительно, самый высокий результат, который я мог показать сегодня.

 

  Когда я их догнал, то уже шёл на пределе. Думал лишь о том, чтобы удержать скорость, не дать кому-то забрать у меня третье место. Ни разу не думал, что могу выиграть.  Но я точно вернусь за победой на Страде Бьянке. Это мой второй подиум за два участия. Надеюсь, однажды всё сложится.

 

В прошлом году для остальных гонщиков я как с неба свалился, но на этот раз за мной следили, так что было сложнее.

 

Эта гонка, где ты получаешь награду, когда осмеливаешься атаковать. Поэтому я еду её второй год подряд. Я счастлив занять место на подиуме, но хочу в будущем подняться на высшую ступень».

 

 

Результаты Страде Бьянке-2019

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Якоб Фульсанг Ваут Ван Арт Страде Бьянке Strade Bianche классика гонка Мирового тура

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

10 - 17 марта 2019

Paris - Nice

13 - 19 марта 2019

Tirreno-Adriatico

23 марта 2019

Milano-Sanremo

25 - 31 марта 2019

Volta Ciclista a Catalunya

27 марта 2019

Driedaagse Brugge-De Panne


ОПРОС

Кто станет победителем Париж-Ницца-2019?

Комментарии

  • sixpack
    Страде Бьянке-2019. Результаты (26)
    sixpack-Фото
    а разве Фулс всю дорогу вез Алафилиппа? Я такого не увидел, Жужу работал. Предсказуемо оно после окончания гонки. А реально Жужу мог выдохнуться-заголодать-проколоться-поломаться-упасть.

    Кстати, почему шан был бы подарен Луценко? Он обогнал бы Алафилиппа? А в группе догоняющих ехал товарищ Велленс, от которого можно ждать нехилой атаки в недлинную стенку.
  • AleDe
    Страде Бьянке-2019. Результаты (26)
    AleDe-Фото
    Да, отказаться от возможности дуэли против Алафилиппа один на один даже с шансами 70 на 30 (ниже правильно написали, что случиться могло, что угодно) ради того, чтобы Луценко попробовал спринтовать один против десятерых, среди которых Штыбар, Лампарт и Вам Амермат.

    Гениально!
    (если честно, такой ерунды давно не читал)
  • Адриен
    Страде Бьянке-2019. Результаты (26)
    Адриен-Фото

    Принимаю предложение порассуждать ( ))) ). Знаете, что мне сказал - был случай - один ОЧЕНЬ известный европейский велогонщик - "Чем хорош и чем одновременно плох шоссейный велоспорт ? Он МАКСИМАЛИЧЕН (или МАКСИМАЛИЗМИЧЕН - не получается перевести). Потому как в нем есть только ПОБЕДИТЕЛЬ, остальные - проигравшие. Все помнят победы Армстронга, но только специалисты помнят - кто тогда был вторым и третьим, не говоря о шестерке и тем более десятке". Вот как вы думаете - у этого вполне успешного спортсмена тоже не было "понимания динамики гонки"?.. Конечно, Фульсанг действовал ФОРМАЛЬНО по спортивному, боролся до конца, но конец-то был вполне ПРЕДСКАЗУЕМ. Поэтому не все так однозначно, как в вашем ВЫСОКОМЕРНОМ приговоре комментатору с иной от вашей точкой зрения... Тем более, что Фульсанг уже набрал целую кучу подобных вторых мест - пора бы вроде наконец извлекать уроки и действовать по другому - ан нет, все время прет на одни и те же грабли... Да, а почему бы не отстать - если у тебя нет шансов - но одновременно УГРОБИТЬ шанс Алафилиппа, и подарить шанс тому же Луценко ? Разве не вариант ? Но получается - оттащил от группы на своих собственных плечах к победе Алафилиппа - и сам, извините, ПРЕДСКАЗУЕМО продул...

  • tds
    Страде Бьянке-2019. Результаты (26)
    tds-Фото
    Не было другого варианта. Если стали смотреть друг на друга, то быть ему нанадцатым, после то того столько он один отработал. Все правильно сделал! Он ещё поднимет руки на финише этой гонки.
  • EL-Fenomeno
    Страде Бьянке-2019. Результаты (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Отличная, но на 99% ожидаемая концовка (1% отдал покрытию старой части города Сиена). Квики в начале сезона решили "тусить" в гонках по знаменитой фразе "куй железо, не отходя от кассы пока горячо"). Ну что же дождёмся теперь МСР, но перед этим Париж-Ницца и Тиррено-Адриатико.

    Цитата: Adriano
    Ван Аерт был великолепен!

    Почти сыграла моя ставка, т.е. есть подиум, но без победы в этом году

  • EL-Fenomeno
    Париж-Ницца-2019. Маршрут (16)
    EL-Fenomeno-Фото

    Париж-Ницца 2019 по ТВ (взято с сайта inrng):

    TV: there will be daily previews with specific times for each stage here but Sunday’s stage finishes at 3.00pm and the rest are due for around 4.30pm CET with the last 90 minutes live.

    The host channel is France 3 and it’s either on the same channel you watch the Tour de France or Eurosport.

  • ALBERTO CONTADOR
    Страде Бьянке-2019. Результаты (26)
    ALBERTO CONTADOR-Фото
    Подскажите пожалуйста, где посмотреть повтор гонки???
  • veltus85
    Страде Бьянке-2019. Результаты (26)
    veltus85-Фото
    Даже за 100 метров до финиша, на том покрытии, могло случиться что угодно
  • Rokka
    Страде Бьянке-2019. Результаты (26)
    Rokka-Фото
    Цитата: GTX
    Когда Ван Арт добрал, зачем было тупо везти Фульсанга и Филипа?
    В такие моменты ты последние фибры напрягаешь чтобы не встать как вкопанный, не то чтобы думать кто кого везёт. Ван Арт даже не пытался ответить на эти атаки ибо понимал что идёт на абсолютном пределе
  • GTX
    Страде Бьянке-2019. Результаты (26)
    GTX-Фото
    Когда Ван Арт добрал, зачем было тупо везти Фульсанга и Филипа?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

10 марта

Luke Rowe (Team Sky)

11 марта

Tiesj Benoot (Lotto Soudal)

Manuel Senni (Bardiani - CSF)

Tanel Kangert (EF Education First p/b Cannondale)

Declan Irvine (Team Novo Nordisk)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Март 2019 (29)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)
Декабрь 2018 (70)
Ноябрь 2018 (74)
Октябрь 2018 (119)