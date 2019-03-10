Жулиан Алафилипп – победитель Страде Бьянке-2019

Жулиан Алафилипп, Якоб Фульсанг, Ваут Ван Арт о Страде Бьянке-2019

26-летний французский гонщик Жулиан Алафилипп стал победителем итальянской классики Страде Бьянке-2019, продолжив победную серию команды Deceuninck - Quick Step, которая с четырьмя разными гонщиками выиграла четыре весенних классики. Кроме того, Алафилипп стал первым французским гонщиком – победителем Страде Бьянке.

На 8-м секторе «белых дорог» Страде Бьянке-2019, за 26,5 км до финиша датский гонщик команды Astana Якоб Фульсанг атаковал из группы, в которой находилось 16 гонщиков. На ускорение Фульсанга ответил 24-летний бельгийский гонщик команды Jumbo-Visma Ваут Ван Арт, а затем к ним переложился и Жулиан Алафилипп.

За 19 км до финиша их преимущество над группой преследователей составляло 27 секунд. За 18,7 км до финиша Якоб Фульсанг и Жулиан Алафилипп уехали от своего попутчика. Ваут Ван Арт сумел в одиночку догнать их за 1,2 км до финиша, но не смог ответить на следующие атаки соперников. В итоге Жулиан Алафилипп закрыл атаку Якоба Фульсанга за 400 м до финиша, а затем обошёл датского гонщика.

Якоб Фульсанг финишировал вторым, Ваут Ван Арт второй год подряд замкнул на Страде Бьянке тройку призёров. Четвёртым линию финиша пересёк товарищ Жулиана Алафилиппа по команде, победитель Страде Бьянке-2019 Зденек Штыбар.

PHOTO CREDIT: LaPresse - D'Alberto / Ferrari

Жулиан Алафилипп: «Невероятно, я выиграл Страде Бьянке, впервые приняв участие в гонке. Весь день я фокусировался на финале. Мне повезло, что не упал и не прокололся. Моя команда великолепно защищала меня. Ив и Зденек вместе со мной были в группе, это была идеальная для нас ситуация.

В каждой гонке все ждут, что наша команда возьмёт на себя ответственность. Именно это мы сделали сегодня. После главной селекции из нашей команды мы остались втроём, контролировали каждую атаку, в ключевым моменты внимательно вели гонку. Когда Фульсанг поехал, я знал, что эта атака может стать победой. Сегодня он был очень силён.

Якоб Фульсанг – очень сильный соперник, и хотя я не делал ошибок, до самого последнего поворота не был уверен в победе.

Страде Бьянке была моей первой важной целью сезона, который я хорошо начал в Южной Америке. Я хотел выиграть эту классику, был решительно настроен. Нелегко, когда тебя считают фаворитом гонки, в которой никогда не участвовал, но я привык к давлению и справился с ситуацией. В финале чувствовал, что нога стала тяжёлой, Якоб Фульсанг был свежее меня. Мне надо было вместе с ним подъехать к подножию Сан-Катерины, и я рад, что мне это удалось.

Для меня велосезон – это не только Флеш Валлонь и Тур де Франс. Меня мотивирует что-то новое, и это была Страде Бьянке. Это прекрасная победа, которая укрепляет мою уверенность перед Тиррено-Адриатико-2019».

Якоб Фульсанг: «Я счастлив быть на подиуме такой красивой гонки, но сегодня хотел выиграть, потому что нога шла великолепно. Я хорошо проехал гонку, но не уверен, счастлив или расстроен, второе место оставляет сладко-горький привкус. Ещё одно второе место в моей коллекции.

Я обдумывал, как опередить Жулиана Алафилиппа. Он работал не так много как я. Мне бы было выгодно, если бы наши преследователи ехали более мощно, потому что Алафилипп не всегда проводил смены, сэкономив силы для финала. Мне надо было что-то придумать, чтобы застать его врасплох и сбросить на последней части последнего подъёма перед финишем. А в спринте он всегда будет сильнее меня. Я несколько раз пытался от него уехать, но не сработало».

Ваут Ван Арт: «Тяжело было так же, как и в прошлом году, когда ехал эту классику впервые. Последние полтора часа гонки было больно. На второй части последней секции я просто потерял контакт с Жулианом и Якобом, после чего началась долгая дорога мучений. Я счастлив, что выжил и смог снова подняться на подиум. Третье место, действительно, самый высокий результат, который я мог показать сегодня.

Когда я их догнал, то уже шёл на пределе. Думал лишь о том, чтобы удержать скорость, не дать кому-то забрать у меня третье место. Ни разу не думал, что могу выиграть. Но я точно вернусь за победой на Страде Бьянке. Это мой второй подиум за два участия. Надеюсь, однажды всё сложится.

В прошлом году для остальных гонщиков я как с неба свалился, но на этот раз за мной следили, так что было сложнее.

Эта гонка, где ты получаешь награду, когда осмеливаешься атаковать. Поэтому я еду её второй год подряд. Я счастлив занять место на подиуме, но хочу в будущем подняться на высшую ступень».