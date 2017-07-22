VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Жулиан Алафилипп продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step

Жулиан Алафилипп остаётся в команде Deceuninck – Quick-Step до конца 2021 года

 

 

  26-летний французский гонщик Жулиан Алафилипп продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step, где в 2014 году начал свою профессиональную карьеру, и где одержал 27 побед.

 

 

 

Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Gonzalo Moreno Arroyo / Getty Images - Photo credit: ©Gonzalo Moreno Arroyo/ Getty Images

 

 

  Жулиан Алафилипп: «Эта команда шесть лет назад дала мне шанс стать профессионалом. Здесь чувствую себя как дома. Это моя вторая семья. Я благодарен за поддержку, которую получал все эти годы, являясь частью потрясающей «Стаи волков». У меня были другие предложения, но приоритетом всегда было продление контракта с Deceuninck-Quick Step, потому что в этой команде царит уникальная атмосфера и менталитет победителей, что создаёт идеальные условия для развития. Я счастлив, что смог подписать этот контракт перед второй частью сезона, которую готов начать на следующей неделе, стартуя на Критериуме Дофине».

 

  Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Жулиан – часть нашей невероятной семьи. Подписание контракта с ним было одной из наших важнейших задач. Мы взяли его в команду, когда он был очень молод, потому что часть нашей политики – вкладывать средства в развитие талантов. Мы бережно развиваем их, стремимся превратить в великолепных гонщиков. Жулиан – один из них. Он больше, чем просто чемпион, способный побеждать в гонках разных типов. Он также харизматичный и хороший человек. Мы очень счастливы, что он продолжит носить цвета нашей команды ближайшие два сезона, в которые надеемся вместе с ним одержать много прекрасных и запоминающихся побед».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. close2you

    Сегодня, 03:56 | Регистрация: 22.07.2017

    Молодец, не погнался как некоторые за большими деньгами ...

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

Ближайшие старты

11 мая - 2 июня 2019

Giro d'Italia

9 - 16 июня 2019

Criterium du Dauphine

15 - 23 июня 2019

Tour de Suisse


ОПРОС

Кто станет победителем Джиро д'Италия-2019?

Комментарии

  • close2you
    Жулиан Алафилипп продлил контр ... (1)
    close2you-Фото
    Молодец, не погнался как некоторые за большими деньгами ...
  • ostap89
    Примож Роглич лишился шансов н ... (5)
    ostap89-Фото

    Так а почему штрафуют Роглича? Если болельщик перебрал и будет толкать гонщика что делать гонщику?? Это проблемы организаторов что оно не обеспечивают порядок. Или всем гонцам надо дратса с больльщиками ?? 

  • RWW
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    RWW-Фото

    Давно не учавствовал в обсуждениях, но сегодня не сдержался. Если кому-то не нравится Астана, то зачем о ней писать, пишите о том, что Вам близко и интересно. Злоба из отдельных комментариев так и прет, а зачем? Что касается поступка Лопеса, то мне очень интересно, что сделали бы Вы, если перед вашим движущимся

    автомобилем вдруг появился пьяный пешеход? Думаю выкинули бы его с дороги, что Лопес и сделал. И вообще, те индивидуумы, которые с бутылками в руках в трусах резво бегают между гонщиками слабо ассоциируются со словом "болельщик", самопиарщик, да, а болельщик, сомневаюсь. По моему мнению они не только не болеют за кого-либо, но еще и унижают спортсменов своими выходками, что случилось с Рогличем, из -за двух редискаов все дружно начали сомневаться в его способностях ездить самостсоятельно. Грустно все это господа, грустно.

  • Anna P.
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    Anna P.-Фото
    Спасибо за разумный взвешенный подход.
    Как-то у нас не очень с этим.
    Полностью поддерживаю.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Мне сейчас уже кажется ,Закарин сделает большую ошибку если уйдёт из катюши. Он в ней в статусе капитана ,и соответственно к нему и отношение как к капитану, под него строят команду, планируют календарь, а перейдя в другую команду я не уверен что так же будут относится. По его спортивным результатам ,таких как он половина пелотона, кто то где то что то выиграл, и с гораздо меньшими деньгами . Нельзя ему уходить. По поводу Нибали я считаю его великим гонщиком , Corridore с большой С , таких очень мало ,он один стоит половины любой команды в которой стартует, и те тучи что спустились над командой , снятие с Джиро гонщиков , расследования журналистов и прокуратуры ,на результате сказываются отрицательно.По поводу Ланды ,я думаю не может он быть капитаном, просто не получится у него, он самый лучший помощник среди всего пелотона но если бы был с таким гонщиком как Нибали или Бассо то смог бы вырасти как капитан , а так я думаю ответственности не выдерживает есть такие гонщики,как говорится кесарю кесарево. А Роглич супер талант очень мне понравился ставит перед собой задачи каждый раз одну выше другой. Мне повезло когда-то видел его первые победы на туре Азербайджана, ещё когда за Адрию ездил. Так вот тогда он был такой кругленький , быстрый хорошо перекладывался , был индивидуальный ход . Но что тогда что сейчас мне не казалось что он будет победителем гранд тура, не все решается разделкой, и похудев ещё сможет ли он ездить так же быстро раздельный старт? Как по мне он гонщик типо Канчелары, Кампенаэртса,Мартина, Гончара, но он поработал над собой и смог похудеть и теперь пытается взобраться на подиум ГТ. Моё мнение это подвиг ,и команда не причём , он сделал максимум .И ещё джиро обалденная была ,я получил удовольствие. PS Верона красивый город.
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. 11-й эта ... (3)
    VeloVelo-Фото
    Многих видел?
  • VeloVelo
    Джиро д’Италия-2019, превью эт ... (12)
    VeloVelo-Фото
    Браво, Анна!
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    VeloVelo-Фото
    Отыграет с запасом))
  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    VeloVelo-Фото

    Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы? Куда ушел Ваш китайчонок Ли?
    Вы кажется потом любили португальца? А может быть с малайцем Вы ушли...

  • VeloVelo
    Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
    VeloVelo-Фото
    Да, это забавно )))

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

2 июня

Michal Kwiatkowski (Team INEOS)

Rodrigo Contreras Pinzon (Astana Pro Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Июнь 2019 (9)
Май 2019 (216)
Апрель 2019 (140)
Март 2019 (136)
Февраль 2019 (129)
Январь 2019 (98)