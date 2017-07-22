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Жулиан Алафилипп остаётся в команде Deceuninck – Quick-Step до конца 2021 года
26-летний французский гонщик Жулиан Алафилипп продлил контракт с командой Deceuninck – Quick-Step, где в 2014 году начал свою профессиональную карьеру, и где одержал 27 побед.
Photo © Deceuninck - Quick-Step - ©Gonzalo Moreno Arroyo / Getty Images - Photo credit: ©Gonzalo Moreno Arroyo/ Getty Images
Жулиан Алафилипп: «Эта команда шесть лет назад дала мне шанс стать профессионалом. Здесь чувствую себя как дома. Это моя вторая семья. Я благодарен за поддержку, которую получал все эти годы, являясь частью потрясающей «Стаи волков». У меня были другие предложения, но приоритетом всегда было продление контракта с Deceuninck-Quick Step, потому что в этой команде царит уникальная атмосфера и менталитет победителей, что создаёт идеальные условия для развития. Я счастлив, что смог подписать этот контракт перед второй частью сезона, которую готов начать на следующей неделе, стартуя на Критериуме Дофине».
Патрик Лефевр, генеральный менеджер команды Deceuninck-Quick Step: «Жулиан – часть нашей невероятной семьи. Подписание контракта с ним было одной из наших важнейших задач. Мы взяли его в команду, когда он был очень молод, потому что часть нашей политики – вкладывать средства в развитие талантов. Мы бережно развиваем их, стремимся превратить в великолепных гонщиков. Жулиан – один из них. Он больше, чем просто чемпион, способный побеждать в гонках разных типов. Он также харизматичный и хороший человек. Мы очень счастливы, что он продолжит носить цвета нашей команды ближайшие два сезона, в которые надеемся вместе с ним одержать много прекрасных и запоминающихся побед».
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ostap89
Примож Роглич лишился шансов н ... (5)
Так а почему штрафуют Роглича? Если болельщик перебрал и будет толкать гонщика что делать гонщику?? Это проблемы организаторов что оно не обеспечивают порядок. Или всем гонцам надо дратса с больльщиками ??
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RWW
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
Давно не учавствовал в обсуждениях, но сегодня не сдержался. Если кому-то не нравится Астана, то зачем о ней писать, пишите о том, что Вам близко и интересно. Злоба из отдельных комментариев так и прет, а зачем? Что касается поступка Лопеса, то мне очень интересно, что сделали бы Вы, если перед вашим движущимся
автомобилем вдруг появился пьяный пешеход? Думаю выкинули бы его с дороги, что Лопес и сделал. И вообще, те индивидуумы, которые с бутылками в руках в трусах резво бегают между гонщиками слабо ассоциируются со словом "болельщик", самопиарщик, да, а болельщик, сомневаюсь. По моему мнению они не только не болеют за кого-либо, но еще и унижают спортсменов своими выходками, что случилось с Рогличем, из -за двух редискаов все дружно начали сомневаться в его способностях ездить самостсоятельно. Грустно все это господа, грустно.
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Сейтмеметов сейтхалил
Джиро д'Италия-2019. Результа ... (142)
Мне сейчас уже кажется ,Закарин сделает большую ошибку если уйдёт из катюши. Он в ней в статусе капитана ,и соответственно к нему и отношение как к капитану, под него строят команду, планируют календарь, а перейдя в другую команду я не уверен что так же будут относится. По его спортивным результатам ,таких как он половина пелотона, кто то где то что то выиграл, и с гораздо меньшими деньгами . Нельзя ему уходить. По поводу Нибали я считаю его великим гонщиком , Corridore с большой С , таких очень мало ,он один стоит половины любой команды в которой стартует, и те тучи что спустились над командой , снятие с Джиро гонщиков , расследования журналистов и прокуратуры ,на результате сказываются отрицательно.По поводу Ланды ,я думаю не может он быть капитаном, просто не получится у него, он самый лучший помощник среди всего пелотона но если бы был с таким гонщиком как Нибали или Бассо то смог бы вырасти как капитан , а так я думаю ответственности не выдерживает есть такие гонщики,как говорится кесарю кесарево. А Роглич супер талант очень мне понравился ставит перед собой задачи каждый раз одну выше другой. Мне повезло когда-то видел его первые победы на туре Азербайджана, ещё когда за Адрию ездил. Так вот тогда он был такой кругленький , быстрый хорошо перекладывался , был индивидуальный ход . Но что тогда что сейчас мне не казалось что он будет победителем гранд тура, не все решается разделкой, и похудев ещё сможет ли он ездить так же быстро раздельный старт? Как по мне он гонщик типо Канчелары, Кампенаэртса,Мартина, Гончара, но он поработал над собой и смог похудеть и теперь пытается взобраться на подиум ГТ. Моё мнение это подвиг ,и команда не причём , он сделал максимум .И ещё джиро обалденная была ,я получил удовольствие.
PS Верона красивый город.
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