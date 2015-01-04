Жулиан Алафилипп – победитель Милан - Сан-Ремо-2019

Жулиан Алафилипп, Оливер Насен и Михал Квятковски о Милан-Сан-Ремо-2019

Жулиан Алафилипп стал победителем 110-го выпуска итальянской классики Милан-Сан-Ремо. 26-летний французский гонщик команды Deceuninck - Quick Step выиграл Милан-Сан-Ремо с третьей попытки – впервые он принял участие в классике в 2017, когда поднялся на третью ступень подиума. В прошлом году финишировал 35-м.

На Милан-Сан-Ремо-2019 Жулиан Алафилипп атаковал за 6,5 км до финиша, на подъёме Поджио, после того, как его товарищи по команде Ив Лампарт, Филипп Жильбер и Зденек Штыбар, работая в голове пелотона, растянули группу. За Жулианом Алафилиппом поехали Петер Саган (Bora-hansgrohe), Михал Квятковски (Sky), а также чемпион Европы Маттео Трентин (Mitchelton-Scott), чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) и Оливер Насен (AG2R). На спуске к ним переложились Матей Мохорич и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Саймон Кларк (EF Education First).

За 1 км до финиша в лидирующей группе было 11 гонщиков, которые и разыграли спринт. Алафилипп атаковал за 200 м до финиша с колеса Матея Мохорича (Bahrain-Merida), попытавшегося уехать от соперников по левой стороне дороги. Жулиан Алафилипп не дал себя обойти, одержав первую в карьере победу на классике, входящей в список Монументов велоспорта. 28-летний бельгийский гонщик команды AG2R La Mondiale Оливер Насэн финишировал вторым, а победитель Милан-Сан-Ремо-2017 Михал Квятковски замкнул тройку призёров.

LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

Жулиан Алафилипп: «Я стартовал, нацеливаясь выиграть эту гонку. Горжусь своей победой так же, как и работой своих товарищей по команде. То, что они сделали для меня, совершенно исключительно. Когда боролся в финале за эту победу, всё время думал об их самоотверженности. Тим контролировал отрыв, уехавший после старта, Ив, Штыби, Филипп защищали меня и вывезли на позицию на Поджио. Перед стартом я попросил их сделать так, чтобы к подножию я подъехал пятым колесом. И они об этом позаботились.

На спуске с Поджио я восстановился после атаки, предпринятой на подъёме, но всё ещё считал, что мне будет сложно бороться за победу, учитывая, какие сильные гонщики со мной уехали. Я немного потратил силы, закрыв атаку Маттео Трентина, потому что знал, насколько он быстрый. Потом я держался с Петером Саганом, не терял спокойствия. Когда Матей Мохорич начал спринт, я понял, что надо сразу садиться ему на колесо. Если бы он создал просвет в 20 метров, игра была бы кончена. Я постарался закрыть его, не совершил никаких ошибок. Это невероятно.

Мне очень сложно осознать, чего я достиг сегодня вместе с потрясающей командой! Чувствовал давление, но знал, что форма у меня в порядке, и мы со «Стаей волков» идеально провели гонку».

Оливер Насен: «Второй на Милан-Сан-Ремо – невероятный для меня результат. Это мой первый подиум на Монументе, что очень воодушевляет. Алафилипп был сегодня непобедим. На Поджио он был сильнейшим. Спринтовал он издалека, при встречном ветре, когда соперниками были такие быстрые гонщики как Квятковски, Саган и Трентин. Конечно, он – заслуженный победитель.

Я стартовал на Милан-Сан-Ремо с уверенностью, но уверенностью, что войду в топ-10. Надеялся на подиум, но совершенно не ожидал его. Этот результат означает, что я готов к большой победе, потому что брусчатые классики в Бельгии, в моей родной стране, подходят мне больше, чем Милан-Сан-Ремо».

Михал Квятковски: «Подиум – хороший результат, но когда был так близко к победе, думаешь о том, что мог бы сделать лучше. Я мечтал выиграть, но Жулиан был сильнейшим гонщиком сегодня. Думаю, все видели, что он предпринял на Поджио. И впечатляет, что у него была такая сила в ногах после того, что он уже сделал в гонке. Мне было приятно находиться с лучшими гонщиками в первой группе. Я очень счастлив, что команда Sky дала мне возможность побороться на Милан-Сан-Ремо-2019».