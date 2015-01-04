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Жулиан Алафилипп – победитель Милан - Сан-Ремо-2019

Жулиан Алафилипп, Оливер Насен и Михал Квятковски о Милан-Сан-Ремо-2019

 

 

  Жулиан Алафилипп стал победителем 110-го выпуска итальянской классики Милан-Сан-Ремо. 26-летний французский гонщик команды Deceuninck - Quick Step выиграл Милан-Сан-Ремо с третьей попытки – впервые он принял участие в классике в 2017, когда поднялся на третью ступень подиума. В прошлом году финишировал 35-м.

 

  На Милан-Сан-Ремо-2019 Жулиан Алафилипп атаковал за 6,5 км до финиша, на подъёме Поджио, после того, как его товарищи по команде Ив Лампарт, Филипп Жильбер и Зденек Штыбар, работая в голове пелотона, растянули группу.  За Жулианом Алафилиппом поехали Петер Саган (Bora-hansgrohe), Михал Квятковски (Sky),  а также чемпион Европы Маттео Трентин (Mitchelton-Scott), чемпион мира Алехандро Вальверде (Movistar), Ваут ван Арт (Jumbo-Visma) и Оливер Насен (AG2R). На спуске к ним переложились Матей Мохорич и Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Саймон Кларк (EF Education First).

 

  За 1 км до финиша в лидирующей группе было 11 гонщиков, которые и разыграли спринт. Алафилипп атаковал за 200 м до финиша с колеса Матея Мохорича (Bahrain-Merida), попытавшегося уехать от соперников по левой стороне дороги.  Жулиан Алафилипп не дал себя обойти, одержав первую в карьере победу на классике, входящей в список Монументов велоспорта.  28-летний бельгийский гонщик команды AG2R La Mondiale Оливер Насэн финишировал вторым, а победитель Милан-Сан-Ремо-2017 Михал Квятковски замкнул тройку призёров.

 

Жулиан Алафилипп – победитель Милан - Сан-Ремо-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Милан - Сан-Ремо-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Милан - Сан-Ремо-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Милан - Сан-Ремо-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Милан - Сан-Ремо-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Милан - Сан-Ремо-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Милан - Сан-Ремо-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Милан - Сан-Ремо-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Милан - Сан-Ремо-2019

 

Жулиан Алафилипп – победитель Милан - Сан-Ремо-2019

 

LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Alpozzi

 

 

   Жулиан Алафилипп: «Я стартовал, нацеливаясь выиграть эту гонку. Горжусь своей победой так же, как и работой своих товарищей по команде. То, что они сделали для меня, совершенно исключительно. Когда боролся в финале за эту победу, всё время думал об их самоотверженности. Тим контролировал отрыв, уехавший после старта, Ив, Штыби, Филипп защищали меня и вывезли на позицию на Поджио. Перед стартом я попросил их сделать так, чтобы к подножию я подъехал пятым колесом. И они об этом позаботились.

 

   На спуске с Поджио я восстановился после атаки, предпринятой на подъёме, но всё ещё считал, что мне будет сложно бороться за победу, учитывая, какие сильные гонщики со мной уехали. Я немного потратил силы, закрыв атаку Маттео Трентина, потому что знал, насколько он быстрый. Потом я держался с Петером Саганом, не терял спокойствия. Когда Матей Мохорич начал спринт, я понял, что надо сразу садиться ему на колесо. Если бы он создал  просвет в 20 метров, игра была бы кончена. Я постарался закрыть его, не совершил никаких ошибок. Это невероятно.

 

  Мне очень сложно осознать, чего я достиг сегодня вместе с потрясающей командой! Чувствовал давление, но знал, что форма у меня в порядке, и мы со «Стаей волков» идеально провели гонку».

 

  Оливер Насен: «Второй на Милан-Сан-Ремо – невероятный для меня результат. Это мой первый подиум на Монументе, что очень воодушевляет. Алафилипп был сегодня непобедим. На Поджио он был сильнейшим. Спринтовал он издалека, при встречном ветре, когда соперниками были такие быстрые гонщики как Квятковски, Саган и Трентин. Конечно, он – заслуженный победитель.

 

  Я стартовал на Милан-Сан-Ремо с уверенностью, но уверенностью, что войду в топ-10. Надеялся на подиум, но совершенно не ожидал его. Этот результат означает, что я готов к большой победе, потому что брусчатые классики в Бельгии, в моей родной стране, подходят мне больше, чем Милан-Сан-Ремо».

 

  Михал Квятковски: «Подиум – хороший результат, но когда был так близко к победе, думаешь о том, что мог бы сделать лучше. Я мечтал выиграть, но Жулиан был сильнейшим гонщиком сегодня. Думаю, все видели, что он предпринял на Поджио. И впечатляет, что у него была такая сила в ногах после того, что он уже сделал в гонке. Мне было приятно находиться с лучшими гонщиками в первой группе. Я очень счастлив, что команда Sky дала мне возможность побороться на Милан-Сан-Ремо-2019».

 

 

Результаты Милан-Сан-Ремо-2019  

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Теги к статье: Жулиан Алафилипп Julian Alaphilippe Deceuninck – Quick-Step Милан - Сан-Ремо Milano-Sanremo Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура

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  1. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 01:40 | Регистрация: 4.01.2015

    На такой гонке, при таком спринтерском батле ещё успел победно руки поднять за 2-3 метра до финиша, однозначно силён bb --> Триумфатор ЖуЖу

    А тем временем - рекорд от Квято (на Поджо)

    According to Kwiatkowski’s strava profile he clocked 5:41 for the Poggio ascend at a mindblowing speed of 38,3 km/h for a 4% climb. This breaks the record from 1995 set by Fondriest and Jalabert.

     

     

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Комментарии

  • EL-Fenomeno
    Жулиан Алафилипп – победитель ... (1)
    EL-Fenomeno-Фото

    На такой гонке, при таком спринтерском батле ещё успел победно руки поднять за 2-3 метра до финиша, однозначно силён bb --> Триумфатор ЖуЖу

    А тем временем - рекорд от Квято (на Поджо)

    According to Kwiatkowski’s strava profile he clocked 5:41 for the Poggio ascend at a mindblowing speed of 38,3 km/h for a 4% climb. This breaks the record from 1995 set by Fondriest and Jalabert.

     

     

  • AleDe
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    AleDe-Фото
    Трентин едва ли слабее Сагана после 290 км пути, именно в этом его сила - спринт на дикой усталости. Но сегодня он пошел во банк, чтобы победить, а если бы сидел, то не факт, что и Сагану проиграл бы.
  • EL-Fenomeno
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    EL-Fenomeno-Фото

    Успел посмотреть только последние 25 км. гонки, но кажись ничего не пропустил.

    Болел за Трентина; с удивлением и улыбкой смотрел как Нибали снова отобрался в 10-ку сильнейших, но понятно что шансов в такой компании на финише у него было нуль. Саган явно ошибся и поплатился, даже подиум не зацепил. Ну а ЖуЖу этой победой наверное себя закрепил как самый мощный действующий спринтер в компании НЕ спринтеров...на досаду Петеру С.

    В компани из первой 10-ки, которая боролась за победу и подиум этой МСР дожен был быть и Дегенкольб, но проблемы с цепью (как же он досадовал) не дали возможность Джонни вмешаться в этот батл.

    Заметил также как 4 Квиковца (в т. ч. и Вивани) финишировали через полторы минуты после Алафилиппа дружно подняли руки вверх отмечая победу своего комрада, так что мечта Элии переносится на 2020.

     

    P.S.

    Ну я тут с Шаламом из Урала...мы это...почти угадали)) хотя признаюсь в превью гонки ставил на Э.Вивани

    Цитата: Shalam s Urala
    Цитата: EL-Fenomeno
    я бы не сбрасывал со списка и таких ещё гонцов как Алафаилипп

    если что - Алафилипп фигурирует в тексте именно как претендент, никто его не сбрасывает. понятно, что его шанс не в масс-спринте, но.. тут вообще всё возможно)

  • 3NSN
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    3NSN-Фото

    Рад за Алафилиппа, желаю такого же феноменального продолжения сезона и карьеры. Сдаётся мне, что по успешности будет рядом с Саганом и Вальверде. 

    Тем не менее резкость ускорения на подъёме, а теперь и на плоскаче удивляет раз за разом. 

    Раньше казалось бы, что Саган при спринте из группы с такими соперниками должен был  быть впереди 95% вероятностью ан нет. Но у всех бывает не очень удачные дни. 

  • Astanaforever
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    Astanaforever-Фото
    С возвращением Микель Ланда.
  • motte
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    motte-Фото

    Тут Петя сказал ,что и день для него сложился и чувствовал не плохо ,но на виа рома вышел впереди всех, не самая удачная позиция, пас Вальва,а спринт был открыт слева и не мог взорваться с малой скорости, тогда как Жужу на пару байков был впереди

     Остается , положа руку на сердце, что форма есть и показать себя на предстоящих брусчатках .

    Примерно так я бегло прочитал на сайклинге

  • Серафим
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    Серафим-Фото
    Сдается мне, что Вы несколько тут усложняете. Просто Жужу был явно сильнее всех сегодня. Как у Высоцкого: "Мне представляется совсем простая штука - Хотели кушать - и съели Кука"
  • Anna P.
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    Anna P.-Фото

    Только сейчас (через час дороги) заметила, что Том-то в 3 секундах от группы лидеров! Это тоже стоит отметить.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Приглашения на Тур де Франс-20 ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Бакеша
    А где Газпром?
    Не прикалывайтесь))))) разве что спонсором будут ,тогда и этап выиграть дадут.
  • AleDe
    Милан - Сан-Ремо-2019. Результ ... (24)
    AleDe-Фото
    Спасибо, а то нам в голову не приходило, что же пошло не так.

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2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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