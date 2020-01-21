VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Бауке Моллема поедет Тур де Франс и Вуэльту Испании в 2020 году

Бауке Моллема планирует проехать Тур де Франс и Вуэльту Испании-2020

 

 

  33-летний нидерландский гонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема в 2020 году поедет Тур де Франс-2020, где его целью станет борьба за высокое место в генеральной классификации. Моллема выступает в команде Trek-Segafredo c 2015 года, но никогда он не был единственным капитаном команды. Раньше делил лидерские полномочия с Альберто Контадором, затем с Ричи Портом, а теперь в команду пришёл победитель всех трёх Гран-туров Винченцо Нибали.  

 

  На французском Гран-туре Бауке Моллема разделит капитанские полномочия с Ричи Портом, на Вуэльте Испании, где планирует бороться за победу на этапах, возможно, будет участвовать вместе с Винченцо Нибали. О планах на предстоящий сезон Бауке Моллема рассказал в подкасте AD.nl.

 

 

 

  Бауке Моллема: «Я поеду Тур де Франс с прицелом на генеральную классификацию. Винченцо Нибали поедет Джиро д’Италию-2020. Возможно, вместе мы стартуем на Вуэльте Испании. Но на испанском Гран-туре я не буду бороться за общий зачёт, только за победы на этапах.

 

 Ричи Порт тоже едет Тур де Франс-2020 на общий зачёт. В этом проблемы не вижу. Когда Порт присоединился к команде в этом году, у меня получился лучший сезон в карьере.

 

Также я хочу сфокусироваться на однодневных гонках, потому что в прошлом году они прошли для меня отлично».

 

  В этом году Бауке Моллема одержал победу на классике-Монументе Ломбардии, финишировал 5-м на Джиро д’Италия, вошёл в топ-10 на Флеш Валлонь, стал чемпионом Европы и мира в смешанной командной гонке.

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Бауке Моллема Bauke Mollema Trek-Segafredo Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019: новые контракты и переходы велогонщиков
в велосезоне 2020-2021

Ближайшие старты

21 - 26 января 2020

Santos Tour Down Under

ОПРОС

Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • olvo
    Тони Мартин пропустит Олимпийс ... (9)
    olvo-Фото
    Цитата: rude_rider
    Не верю в Тони, он теперь больше горняк
    ? Ни Йорг Вернер, ни сам Тони об этом ни чего не знают. Срочно в ленту!
  • Shalam s Urala
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Адриен
    Вы же не обратитесь к инвалиду - Эй, одноногий или Эй, горбатый - хотя это будет ИМЕННО некрасивой правдой

    дырка в логике. всё вроде-бы верно, но с одной "несущественной" разницей. - нет в природе такого инвалида - с жирным контрактом лишь за факт инвалидности, с прописанными обязанностями "не обижаться есличо".

    т.е. "ваш" инвалид совершенно бесплатно несчастен своей инвалидностью, "обижен природой". и, конечно, обидеть его ещё и словом - грех.

    Кинтане же платили за звёздность. и последние 2-3 года (ничего так терпеньице?!) - платили совершенно напрасно. и, если упростить, - он нисколько не стеснялся требовать и получать незаслуженное. его эра то ли резко закончилась, то ли и не начиналась. и теперь он просто получил заслуженное. - словами

    разумеется, даже с учётом всего этого, - можно было б великодушно обойтись и без таких плевков в спину.

  • Sezar
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Sezar-Фото
    Да нет, все просто. Кинтана ушел из Мовистар, больше он ничего там не выиграет. Это медицинский факт. Всего навсего:). Умеете же вы находить черную кошку в темной комнате. Которой там нет. Вот Ланду он пнул. Но пнул за дело. Он не обязан щадить самолюбие человека, который мог, но не оправдал. Вообще ваше сравнение с инвалидом/ами очень забавно:).
  • Ice
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Адриен
    Иногда под "некрасивую правду" маскируют хамство и цинизм... Вы же не обратитесь к инвалиду - Эй, одноногий или Эй, горбатый - хотя это будет ИМЕННО некрасивой правдой... Громогласное мнение Шиандри о Кинтане могло бы быть понятным и приемлемым , если бы последний уже закончил спортивную карьеру. А так это напоминает мелкую пакость в сторону бывшего супруга после развода.Непорядочно и НЕКРАСИВО.

    Как всегда, сравнение притянуто за уши. Кинтана годами сидел на жирном контракте и годами не оправдывал ожиданий, если смотреть на вторую половину его карьеры в Мувистаре. Шиандри сказал очевидную вещь, он не обязан отвешивать реверансы. Последние годы Найро плавно скатывался вниз, проблески не в счет, не для отдельных этапов он был нужен. 

  • Адриен
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Адриен-Фото
    Иногда под "некрасивую правду" маскируют хамство и цинизм... Вы же не обратитесь к инвалиду - Эй, одноногий или Эй, горбатый - хотя это будет ИМЕННО некрасивой правдой... Громогласное мнение Шиандри о Кинтане могло бы быть понятным и приемлемым , если бы последний уже закончил спортивную карьеру. А так это напоминает мелкую пакость в сторону бывшего супруга после развода.Непорядочно и НЕКРАСИВО.
  • Student
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Student-Фото
    Цитата: Earl57
    Из 10 молодых парней двое призеры Giro U23. Сейтхалил, ау! Вы же следите за юниорами и андерами, рассказали бы, чего от них ожидать? Не Масом же единым.
    Честно, а зачем? Тот же Берналь и Роглич по возрасту подходили бы, но один выиграл ТДФ, а другой заехал на подиум Вуэльты. А есть же ещё Соса, Игуита, Сиваков, Ремко это поколение молодых уникально. И возможно эти призёры, просто лучшие из худших...
  • Earl57
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Earl57-Фото

    Из 10 молодых парней двое призеры Giro U23. Сейтхалил, ау! Вы же следите за юниорами и андерами, рассказали бы, чего от них ожидать? Не Масом же единым.

  • Ice
    Спортивный директор команды Mo ... (11)
    Ice-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Эра Кинтаны закончилась, эпоха Ланды по-настоящему так и не началась, и Энрик в команде не в качестве запасного для Вальверде.@@@@@@@@@@@@@@@@@@Не успел Кинтана уйти как его слили на всеобщее обозрение. Некрасиво конечно..такое говорить о нем. Хоть бы молчали. Сколько он побед принес мувикам..неблагодарность.хехе.

    Да и Ланду тоже.

    Как раз ожидали от него намного больше, чем он принес. Да и почему руководство команды не может сказать то, что говорят все вокруг. Ровно так же о Кинтане и Ланде думает бОльшая часть велосообщества. Он не умер пока, чтобы о нем либо хорошо, либо ничего.

  • Sezar
    Компания Merida в 2020 году уй ... (9)
    Sezar-Фото
    Ну гор больше чем разделок. Да и те тоже с горами как на Туре.
  • rude_rider
    Компания Merida в 2020 году уй ... (9)
    rude_rider-Фото
    так он же не умеет ездить разделки.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Результаты: ПроТур-2019

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

30 ноября

Domenico Pozzovivo (Bahrain Merida)

Jesus Ezquerra (Burgos - BH)

Samuel Jose Rodrigues Caldeira (W52 - FC Porto)

1 декабря

Gotzon Udondo Santamaria (Euskadi - Murias)

2 декабря

Nicolas Edet (Cofidis)

Angelo Tulik (Total Direct Energie)

Dennis Van Winden (Israel Cycling Academy)

Koen Bouwman (Team Jumbo - Visma)

Simone Velasco (Neri Sottoli - Selle Italia - KTM)

Мировой рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2019 (83)
Октябрь 2019 (124)
Сентябрь 2019 (168)
Август 2019 (197)
Июль 2019 (192)
Июнь 2019 (168)