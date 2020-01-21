Бауке Моллема поедет Тур де Франс и Вуэльту Испании в 2020 году

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 21:11
Бауке Моллема планирует проехать Тур де Франс и Вуэльту Испании-2020
33-летний нидерландский гонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема в 2020 году поедет Тур де Франс-2020, где его целью станет борьба за высокое место в генеральной классификации. Моллема выступает в команде Trek-Segafredo c 2015 года, но никогда он не был единственным капитаном команды. Раньше делил лидерские полномочия с Альберто Контадором, затем с Ричи Портом, а теперь в команду пришёл победитель всех трёх Гран-туров Винченцо Нибали.
На французском Гран-туре Бауке Моллема разделит капитанские полномочия с Ричи Портом, на Вуэльте Испании, где планирует бороться за победу на этапах, возможно, будет участвовать вместе с Винченцо Нибали. О планах на предстоящий сезон Бауке Моллема рассказал в подкасте AD.nl.
Бауке Моллема: «Я поеду Тур де Франс с прицелом на генеральную классификацию. Винченцо Нибали поедет Джиро д’Италию-2020. Возможно, вместе мы стартуем на Вуэльте Испании. Но на испанском Гран-туре я не буду бороться за общий зачёт, только за победы на этапах.
Ричи Порт тоже едет Тур де Франс-2020 на общий зачёт. В этом проблемы не вижу. Когда Порт присоединился к команде в этом году, у меня получился лучший сезон в карьере.
Также я хочу сфокусироваться на однодневных гонках, потому что в прошлом году они прошли для меня отлично».
В этом году Бауке Моллема одержал победу на классике-Монументе Ломбардии, финишировал 5-м на Джиро д’Италия, вошёл в топ-10 на Флеш Валлонь, стал чемпионом Европы и мира в смешанной командной гонке.
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