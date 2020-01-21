Бауке Моллема поедет Тур де Франс и Вуэльту Испании в 2020 году

olvo

Тони Мартин пропустит Олимпийс ... (9) Цитата: rude_rider Не верю в Тони, он теперь больше горняк

? Ни Йорг Вернер, ни сам Тони об этом ни чего не знают. Срочно в ленту! ? Ни Йорг Вернер, ни сам Тони об этом ни чего не знают. Срочно в ленту!

Shalam s Urala

Спортивный директор команды Mo ... (11) Цитата: Адриен Вы же не обратитесь к инвалиду - Эй, одноногий или Эй, горбатый - хотя это будет ИМЕННО некрасивой правдой дырка в логике. всё вроде-бы верно, но с одной "несущественной" разницей. - нет в природе такого инвалида - с жирным контрактом лишь за факт инвалидности, с прописанными обязанностями "не обижаться есличо". т.е. "ваш" инвалид совершенно бесплатно несчастен своей инвалидностью, "обижен природой". и, конечно, обидеть его ещё и словом - грех. Кинтане же платили за звёздность. и последние 2-3 года (ничего так терпеньице?!) - платили совершенно напрасно. и, если упростить, - он нисколько не стеснялся требовать и получать незаслуженное. его эра то ли резко закончилась, то ли и не начиналась. и теперь он просто получил заслуженное. - словами разумеется, даже с учётом всего этого, - можно было б великодушно обойтись и без таких плевков в спину.

Sezar

Спортивный директор команды Mo ... (11) Да нет, все просто. Кинтана ушел из Мовистар, больше он ничего там не выиграет. Это медицинский факт. Всего навсего:). Умеете же вы находить черную кошку в темной комнате. Которой там нет. Вот Ланду он пнул. Но пнул за дело. Он не обязан щадить самолюбие человека, который мог, но не оправдал. Вообще ваше сравнение с инвалидом/ами очень забавно:).

Ice

Спортивный директор команды Mo ... (11) Цитата: Адриен Иногда под "некрасивую правду" маскируют хамство и цинизм... Вы же не обратитесь к инвалиду - Эй, одноногий или Эй, горбатый - хотя это будет ИМЕННО некрасивой правдой... Громогласное мнение Шиандри о Кинтане могло бы быть понятным и приемлемым , если бы последний уже закончил спортивную карьеру. А так это напоминает мелкую пакость в сторону бывшего супруга после развода.Непорядочно и НЕКРАСИВО. Как всегда, сравнение притянуто за уши. Кинтана годами сидел на жирном контракте и годами не оправдывал ожиданий, если смотреть на вторую половину его карьеры в Мувистаре. Шиандри сказал очевидную вещь, он не обязан отвешивать реверансы. Последние годы Найро плавно скатывался вниз, проблески не в счет, не для отдельных этапов он был нужен.

Адриен

Спортивный директор команды Mo ... (11) Иногда под "некрасивую правду" маскируют хамство и цинизм... Вы же не обратитесь к инвалиду - Эй, одноногий или Эй, горбатый - хотя это будет ИМЕННО некрасивой правдой... Громогласное мнение Шиандри о Кинтане могло бы быть понятным и приемлемым , если бы последний уже закончил спортивную карьеру. А так это напоминает мелкую пакость в сторону бывшего супруга после развода.Непорядочно и НЕКРАСИВО.

Student

Спортивный директор команды Mo ... (11) Цитата: Earl57 Из 10 молодых парней двое призеры Giro U23. Сейтхалил, ау! Вы же следите за юниорами и андерами, рассказали бы, чего от них ожидать? Не Масом же единым.

Честно, а зачем? Тот же Берналь и Роглич по возрасту подходили бы, но один выиграл ТДФ, а другой заехал на подиум Вуэльты. А есть же ещё Соса, Игуита, Сиваков, Ремко это поколение молодых уникально. И возможно эти призёры, просто лучшие из худших... Честно, а зачем? Тот же Берналь и Роглич по возрасту подходили бы, но один выиграл ТДФ, а другой заехал на подиум Вуэльты. А есть же ещё Соса, Игуита, Сиваков, Ремко это поколение молодых уникально. И возможно эти призёры, просто лучшие из худших...

Earl57

Спортивный директор команды Mo ... (11) Из 10 молодых парней двое призеры Giro U23. Сейтхалил, ау! Вы же следите за юниорами и андерами, рассказали бы, чего от них ожидать? Не Масом же единым.

Ice

Спортивный директор команды Mo ... (11) Цитата: Astanaforever Эра Кинтаны закончилась, эпоха Ланды по-настоящему так и не началась, и Энрик в команде не в качестве запасного для Вальверде.@@@@@@@@@@@@@@@@@@Не успел Кинтана уйти как его слили на всеобщее обозрение. Некрасиво конечно..такое говорить о нем. Хоть бы молчали. Сколько он побед принес мувикам..неблагодарность.хехе.



Да и Ланду тоже. Как раз ожидали от него намного больше, чем он принес. Да и почему руководство команды не может сказать то, что говорят все вокруг. Ровно так же о Кинтане и Ланде думает бОльшая часть велосообщества. Он не умер пока, чтобы о нем либо хорошо, либо ничего.

Sezar

Компания Merida в 2020 году уй ... (9) Ну гор больше чем разделок. Да и те тоже с горами как на Туре.

rude_rider

Компания Merida в 2020 году уй ... (9) так он же не умеет ездить разделки.