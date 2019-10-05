Бауке Моллема – победитель классики Монумента Ломбардии-2019

Бауке Моллема: «Это мой первый Монумент за 16 лет карьеры в велоспорте»

Сольная атака за 18,5 км до финиша на подъёме Чивильо принесла 32-летнему гонщику команды Trek-Segafredo Бауке Моллеме первую за 16 лет карьеры победу на классике – Монументе велоспорта – Ломбардии-2019. Своих преследователей Бауке Моллема опередил на 16 секунд и стал третьим в истории классики победителем из Нидерландов (после Йо де Роо (Jo de Roo) в 1962 и 1963 годах и Хенни Кёйпера (Hennie Kuiper) в 1981).

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Бауке Моллема: «Я не был одним из фаворитов, но последние две недели чувствовал себя отлично, просто ждал своего момента, и, к счастью, сегодня он настал.

Победа здесь – особенная. Это мой первый Монумент. За 16 лет карьеры я никогда здесь не был близко к победе, участвую в этой гонке 11 лет, и сейчас победа. Да, она особенная.

Мы планировали вести гонку в атакующем стиле. Всю неделю на итальянских классиках мы ехали хорошо, но победы не было, хотя мы всегда находились впереди на Джиро делл’Эмилия, на Бегелли, Тре Валли, на классике Милан-Турин. Так что мотивация всей команды была на высоте. У нас в составе было много сильных горняков, сегодня это, наконец, принесло плоды.

Всё свелось к Чивильо, к счастью, там я чувствовал себя хорошо. Я знал, что мне надо атаковать, потому что атаки остальных были более взрывными, чем у меня. Поэтому, когда они замедлились, я понял, что мой момент настал.

Меня удивило, что уже через километр я набрал 20 секунд. Подумал, что они смотрят друг на друга. А когда эти же 20 секунд остались у меня на вершине, я понял, что у меня есть отличный шанс удержаться до конца. Спуск я знал хорошо, а также то, что они не поедут на нём быстрее меня. Я просто поехал разделку до финиша. Последние 10 км шёл на максимальной скорости. Последний подъём не был очень тяжёлым, это я тоже знал. В какой-то момент оглянулся и увидел, что Роглич довольно далеко. За километр или два я уже был уверен, что выиграю. Я ехал в хорошем ритме, а преследователи не приближались.

Победа на Монументе – великолепное завершение сезона. Приятно, что у меня будет время отпраздновать. Здесь мои родители, момент совершенно особенный».