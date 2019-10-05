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Бауке Моллема – победитель классики Монумента Ломбардии-2019

Бауке Моллема: «Это мой первый Монумент за 16 лет карьеры в велоспорте»

 

 

  Сольная атака за 18,5 км до финиша на подъёме Чивильо принесла 32-летнему гонщику команды Trek-Segafredo Бауке Моллеме первую за 16 лет карьеры победу на классике – Монументе велоспорта – Ломбардии-2019. Своих преследователей Бауке Моллема опередил на 16 секунд и стал третьим в истории классики победителем из Нидерландов (после Йо де Роо (Jo de Roo) в 1962 и 1963 годах и Хенни Кёйпера (Hennie Kuiper) в 1981).

 

Бауке Моллема – победитель классики Монумента Ломбардии-2019

 

Бауке Моллема – победитель классики Монумента Ломбардии-2019

 

Бауке Моллема – победитель классики Монумента Ломбардии-2019

 

Бауке Моллема – победитель классики Монумента Ломбардии-2019

 

Бауке Моллема – победитель классики Монумента Ломбардии-2019

 

Бауке Моллема – победитель классики Монумента Ломбардии-2019

 

Бауке Моллема – победитель классики Монумента Ломбардии-2019

 

Бауке Моллема – победитель классики Монумента Ломбардии-2019

 

 

Бауке Моллема – победитель классики Монумента Ломбардии-2019

 

 

Photo Credit: LaPresse

 

 

 

 

 Бауке Моллема: «Я не был одним из фаворитов, но последние две недели чувствовал себя отлично, просто ждал своего момента, и, к счастью, сегодня он настал.

 

  Победа здесь – особенная. Это мой первый Монумент. За 16 лет карьеры я никогда здесь не был близко к победе, участвую в этой гонке 11 лет, и сейчас победа. Да, она особенная.

 

  Мы планировали вести гонку в атакующем стиле. Всю неделю на итальянских классиках мы ехали хорошо, но победы не было, хотя мы всегда находились впереди на Джиро делл’Эмилия, на Бегелли, Тре Валли, на классике Милан-Турин. Так что мотивация всей команды была на высоте. У нас в составе было много сильных горняков, сегодня это, наконец, принесло плоды.

 

  Всё свелось к Чивильо, к счастью, там я чувствовал себя хорошо. Я знал, что мне надо атаковать, потому что атаки остальных были более взрывными, чем у меня. Поэтому, когда они замедлились, я понял, что мой момент настал. 

 

  Меня удивило, что уже через километр я набрал 20 секунд. Подумал, что они смотрят друг на друга. А когда эти же 20 секунд остались у меня на вершине, я понял, что у меня есть отличный шанс удержаться до конца. Спуск я знал хорошо, а также то, что они не поедут на нём быстрее меня. Я просто поехал разделку до финиша. Последние 10 км шёл на максимальной скорости. Последний подъём не был очень тяжёлым, это я тоже знал. В какой-то момент оглянулся и увидел, что Роглич довольно далеко. За километр или два я уже был уверен, что выиграю. Я ехал в хорошем ритме, а преследователи не приближались.

 

  Победа на Монументе – великолепное завершение сезона. Приятно, что у меня будет время отпраздновать. Здесь мои родители, момент совершенно особенный».

 

 

Результаты Ломбардии-2019

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Теги к статье: Бауке Моллема Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура Ломбардия

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Комментарии

  • Бакеша
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Бакеша-Фото
    Цитата: uran
    Цитата: RVL
    -
    "Среди претендентов также...
    Александр Власов и Николай Черкасов (Gazprom-RusVelo) ..."
    ничего не имею против гонцов...
    Претенденты на 50-ые и 100-ые места, все предельно ясно...
    Ахаха, к сожалению
  • RVL
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    RVL-Фото

    ну давайте так. на следующий сезон даю прогноз уже сейчас.

    можете печатать его после Вашего превью любого монумента или классики Ворлд тура Юси.
    ни одного претендента  на победу в любом монументе или даже классике ворлд тура из Газпром -Русвело нет.

    т.е. никто из них не победит. яготов на пари.

    но , я не про это совсем...;)

  • Velolive-Team
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Velolive-Team-Фото
    В следующий раз, когда Вы напишите и опубликуете превью перед гонкой, обсудим его после опубликования итогового протокола.
  • Astanaforever
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Astanaforever-Фото
    Цитата: sergejdriver
    При этом хуже всех себя будут чувствовать гонщики Инеоса и остальных вражеских команд. Гонщики же Астаны будут жить долго и счастливо и умрут здоровыми
    Что же ты такой гадкий? Злости в душе жбан @овна. Все слова затрактовал как тебе нужно. Я про всех говорил без исключения включая тебе вражеской Астаны.
  • Николай Степаныч
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Николай Степаныч-Фото
    Не смог посмотреть, но как я рад за Моллему – наконец-то пришла большая победа!
  • RVL
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    RVL-Фото

    т.е. подобные результаты на этих гонках, дали кому то полагать, что есть шанс)))
    я шапошный болельщик, но Моллема, даже не особо котировался. Но, давайте подумаем, где Моллема и где, весь Газпром-Русвело вместе взятый? да даже, если бы Моллема был в Газпроме, то только на него и можно было бы делать некий прогноз.
    снимаю шляпу

  • Velolive-Team
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    Velolive-Team-Фото
    Претендовать до старта могут все...

    Николай Черкасов
    10/10/2019 15 место на Gran Piemonte
    5/10/2019 17 место на Giro dell'Emilia

    Александр Власов
    10/10/2019 22 место на Gran Piemonte
    5/10/2019 35 место на Giro dell'Emilia
  • sergejdriver
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    sergejdriver-Фото

    При этом хуже всех себя будут чувствовать гонщики Инеоса и остальных вражеских команд. Гонщики же Астаны будут жить долго и счастливо и умрут здоровыми

  • RVL
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    RVL-Фото

    это же зэ бэст у пацанов!)

    я скорее подумал,что работа с соцсетями и проч продвижение, #газпром...
    ну откуда эти люди в тексте просто так?
    аналитик велолайв, ау!?)

  • kwwk
    Ломбардия-2019. Результаты (25)
    kwwk-Фото
    Насчет денег не скажу, но на два сезона 20-21 годов точно

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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
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4 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
5 Берналь Э. (Col) (INS) 2811
6 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2717
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10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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