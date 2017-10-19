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Тим Велленс – победитель 4 этапа Тура Гуанси-2017

Тим Велленс, Бауке Моллема и Николас Роч о 4-м этапе Тура Гуанси-2017

 

 

  Тим Велленс (Tim Wellens) одержал победу на 4-м этапе Тура Гуанси-2017, завершившимся финишем в подъём 1-й категории. 26-летний бельгийский гонщик команды Lotto Soudal отреагировал на атаку Николаса Роча (BMC) на самой крутой части финального подъёма. Вместе с Тимом Велленсом за Рочем также поехал голландский гонщик команды Trek-Segafredo Бауке Моллема. За несколько сотен метров до финиша Велленс атаковал своих попучтиков по отрыву и взял победу на этапе, а также майку лидера общего зачёта.

 

  За 5 км до финиша в группе генеральщиков произошёл большой завал, после которого Вилко Келдерман (Sunweb) сошёл с гонки.

 

Тим Велленс – победитель 4 этапа Тура Гуанси-2017

 Photo © Tim De Waele

Тим Велленс – победитель 4 этапа Тура Гуанси-2017

 

  Тим Велленс: «На старте этапе чувствовал себя не слишком хорошо, но команда придала мне уверенности. Мои товарищи помогали весь день, закрывали меня от ветра. По мере приближения к финалу я стал чувствовать себя всё лучше и лучше, на последнем подъёме нога пошла отлично. Роч атаковал первым, я поехал чуть позже вместе с Моллемой. Мы втроём находились впереди. Потом настал мой черёд атаковать, и мне удалось оторваться.

 

 Я всегда чувствую себя хорошо в начале и в конце сезона, а на Тур Гуанси был настроен особенно решительно. Очень хорошо, что удалось обозначить имя нашего спонсора Lotto Soudal на карте мира, для спонсора это важно, потому что в Китае очень большой рынок. Мы ставили целью показать хороший результат и сегодня сделали это.

 

  Этот этап самый важный для генеральной классификации, надеюсь, что и два оставшихся этапа пройдут для меня хорошо. Теперь я на хорошей позиции и буду защищать майку лидера, хотя понимаю, что это будет нелегко. Но я рассчитываю на сильную команду».

 

  Бауке Моллема: «Финальный подъём оказался довольно тяжёлым, особенно первый его километр с 9% градиентом, а команда Sky с подножия задавала очень высокий темп. Как раз перед окончанием самого крутого участка мы с Велленсом и Рочем атаковали. На последних 500 метрах снова было довольно круто, там Тим Велленс атаковал, я сумел приблизиться к нему метров на пять-десять, но закрыть просвет уже не смог. Проиграл ему немного, но сегодня он был сильнейшим.

 

  Сегодня был важный этап – единственный финиш в подъём на Туре Гуанси. Подъём короткий, но у меня сегодня шла нога. Отрыв набрал большое преимущество, но их догнали. К сожалению, за 5 км до финиша произошёл большой завал, мне удалось избежать его, но прямо передо мной упал Джакомо Ниццоло. Мне кажется, я даже слегка его переехал, прости Джако! В завал попали около 30 или больше гонщиков.

 

Конечно, я бы предпочёл победить, однако, я всё равно доволен сегодняшним выступлением. Приятно завершать сезон в такой форме. Впереди ещё два этапа, выглядят довольно сложными, никогда не знаешь, как повернётся гонка. Завтра будут подъёмы за 30-40 км до финиша, а сам этап будет протяжённостью в 210 км, возможно, самый тяжёлый из этапов».

 

  Николас Роч: «Финал получился хаотичным, но завал меня не задел, мы находились слева, остались в стороне. Команда великолепно работала весь день, догоняя отрыв. Мы решили взять гонку в свои руки, наш план не экономить силы оправдался. За 2 км  до финиша я атаковал, создал просвет, но меня догнали за 800 м. Велленс был сильнее».

 

 

Результаты 4 этапа Тура Гуанси-2017

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Теги к статье: Тим Велленс Tim Wellens Тур Гуанси GREE-Tour Of Guangxi гонка Мирового тура

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
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