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Ричи Порт подписал контракт с командой Trek-Segafredo

Ричи Порт переходит в команду Trek-Segafredo

 

 

  33-летний австралийский гонщик Ричи Порт подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo, куда переходит в 2019 году после трёх лет выступления в команде BMC.

 

  За годы своей карьеры Ричи Порт одержал 29 побед. В этом сезоне он стал победителем Тура Швейцарии, а также прибавил к списку своих достижений шестой этап, выигранный на своей домашней гонке Тур Даун Андер, общий зачёт которого Порт выигрывал в 2017 году.

 

 

 

  Ричи Порт: «Я взволнован, что, наконец, подтверждаю подписание контракта с командой Trek-Segafredo. Время в команде BMC было великолепным. Хочу поблагодарить всех за три последних года. Но я чувствую, что готов принять новый вызов. Особенно мне хочется ставить задачи на большее количество гонок в сезоне.

 

  Конечно, Тур де Франс остаётся важной целью, и я рад, что поеду туда с сильной командой. Но мне также хочется бороться на недельных гонках, и на тех, где побеждал в прошлом, и на тех, где никогда не выступал. Не терпится начать новую главу своей карьеры».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Ричи – выдающийся велогонщик, проявивший свои способности. Я уверен, что в ближайшие несколько лет он покажет высокие результаты. У него огромный опыт, а  от того, что он будет делить лидерство с нашими молодыми гонщиками, выиграет вся команда. Уверен, он прекрасно впишется в команду. Мы рады приветствовать его у нас».

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte Trek-Segafredo

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:09 | Регистрация: 4.07.2013

    За Недельки еще сможет побороться, наверное.

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Комментарии

  • Starch27
    Стартовый протокол 1-го этапа ... (5)
    Starch27-Фото

    Ричи Порт подхватил гастроэнтерит и поэтому его старт на Вуэльте под вопросом.

  • VeloVelo
    Танел Кангерт переходит в кома ... (7)
    VeloVelo-Фото

    Неожиданно. У EF появились большие планы?

  • Starch27
    Состав команды Sky на Вуэльту ... (18)
    Starch27-Фото
    Максимум оденет красную майку на ранних этапах.
  • VeloVelo
    Ричи Порт подписал контракт с ... (1)
    VeloVelo-Фото

    За Недельки еще сможет побороться, наверное.

  • M-07
    Вуэльта Испании-2018. Зелёная ... (8)
    M-07-Фото

    Почему только спринтеры-то? Можно было и генеральщиков некоторых указать, хотя бы Вальверде, уж его-то в этой номинации грех не указать.

  • sixpack
    Тур Пуату-Шаранта-2018. Этап 4 (2)
    sixpack-Фото

    мда, сметает все подряд...

  • M-07
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 7 (4)
    M-07-Фото

    О, всего 35 км этап, неплохо, побольше бы на ГТ коротких этапов разной длины, особенно горных, почему и что-то около 35 км там не попробовать? Думаю, будет интереснее.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Пуату-Шаранта-2018. Этап 4 (2)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Демар обнаглел ,мало что столько этапов выиграл, ещё и разделки забирает себе))))
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Tour de l’Avenir-2018. Этап 7 (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Французы интересный народ, во время проведёния супер многодневки по андерам ,проводят чемпионат Франции в разделке,по андерам)))))

    Зря американец руки поднял, Соза его красиво уделал , 12 мм выхватил !!!! . Группа в гору ,35 км интересно . Орги боятся что до конца гонки мало гонцов доедет. Колумбийцы такие сильные прямо не видно большого количества команд которые им могут что то противопоставить. А лидер ,словен объявил что подписался с УАЭ
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Германии-2018. Этап 1 (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну наконец, ещё и Паскаля дома уделал.

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