Ричи Порт подписал контракт с командой Trek-Segafredo

Ричи Порт переходит в команду Trek-Segafredo

33-летний австралийский гонщик Ричи Порт подписал двухлетний контракт с командой Trek-Segafredo, куда переходит в 2019 году после трёх лет выступления в команде BMC.

За годы своей карьеры Ричи Порт одержал 29 побед. В этом сезоне он стал победителем Тура Швейцарии, а также прибавил к списку своих достижений шестой этап, выигранный на своей домашней гонке Тур Даун Андер, общий зачёт которого Порт выигрывал в 2017 году.

Ричи Порт: «Я взволнован, что, наконец, подтверждаю подписание контракта с командой Trek-Segafredo. Время в команде BMC было великолепным. Хочу поблагодарить всех за три последних года. Но я чувствую, что готов принять новый вызов. Особенно мне хочется ставить задачи на большее количество гонок в сезоне.

Конечно, Тур де Франс остаётся важной целью, и я рад, что поеду туда с сильной командой. Но мне также хочется бороться на недельных гонках, и на тех, где побеждал в прошлом, и на тех, где никогда не выступал. Не терпится начать новую главу своей карьеры».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Ричи – выдающийся велогонщик, проявивший свои способности. Я уверен, что в ближайшие несколько лет он покажет высокие результаты. У него огромный опыт, а от того, что он будет делить лидерство с нашими молодыми гонщиками, выиграет вся команда. Уверен, он прекрасно впишется в команду. Мы рады приветствовать его у нас».