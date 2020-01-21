Джулио Чикконе: «Мне пока рано ставить целью борьбу за генеральную классификацию»

Джулио Чикконе о сезоне 2019 года и планах на 2020 год

Первый сезон в команде Trek-Segafredo для 24-летнего итальянского гонщика Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) оказался успешным. Он впервые в карьере одержал победу на этапе Гран-тура, выиграв этап Джиро д’Италия, где также стал победителем классификации лучшего горного гонщика. А на Тур де Франс два дня удерживал жёлтую майку лидера. В следующем году Джулио Чикконе будет помогать новому лидеру команды Винченцо Нибали, а своей целью ставит победу на этапе Гран-тура, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

Джулио Чикконе: «Мне надо сесть и обсудить программу с командой, но уверен, что она будет такой же, как у Винченцо. Мы поедем похожие гонки, но ещё надо подтвердить насчёт Гран-туров. Наша программа не будет совпадать по каждой гонке, но, конечно, на первый Гран-тур мы поедем вместе.

Для себя я поставил целью номер один победу на этапе. Но также собираюсь сыграть важную роль для Винченцо. Я буду с ним как помощник. Если поедем Джиро д’Италия, то у меня там может быть больше шансов, чем на Тур де Франс.

Моя мечта – бороться за генеральную классификацию, но пока мне слишком рано ставить такую задачу. Я не обладаю скоростью в разделке, а это очень важная дисциплина. Мне надо быть терпеливым, ждать своего шанса. Но я могу ждать, потому что буду выступать с Винченцо, смогу набраться опыта. Возможно, в 2021 году смогу взглянуть на общий зачёт, но в 2020 это слишком рано.

У меня был хороший сезон. Моей целью была Джиро д’Италия, я выиграл синюю майку, взял этап. Потом поехал на Тур де Франс и на два дня захватил жёлтую майку. Думаю, это сделало сезон превосходным.

Самый главный урок, который я выучил – всегда оставаться спокойным. В таких больших гонках как Гран-тур ты сможешь сэкономить массу сил, если просто поедешь более спокойно. Я потерял много времени, когда был взволнован, если бы просто не волновался, это бы мне помогло. И этот урок я получил от Бауке Моллемы, который был моим лидером. Вне велосипеда он всегда спокоен, а я тратился по полной».