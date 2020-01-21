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Джулио Чикконе: «Мне пока рано ставить целью борьбу за генеральную классификацию»

Джулио Чикконе о сезоне 2019 года и планах на 2020 год

 

 

  Первый сезон в команде Trek-Segafredo для 24-летнего итальянского гонщика Джулио Чикконе (Giulio Ciccone) оказался успешным. Он впервые в карьере одержал победу на этапе Гран-тура, выиграв этап Джиро д’Италия, где также стал победителем классификации лучшего горного гонщика. А на Тур де Франс два дня удерживал жёлтую майку лидера. В следующем году Джулио Чикконе будет помогать новому лидеру команды Винченцо Нибали, а своей целью ставит победу на этапе Гран-тура, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

Джулио Чикконе: «Мне пока рано ставить целью борьбу за генеральную классификацию»

Photo ©A.S.O. / Alex Broadway/Pauline Ballet

 

 

  Джулио Чикконе: «Мне надо сесть и обсудить программу с командой, но уверен, что она будет такой же, как у Винченцо. Мы поедем похожие гонки, но ещё надо подтвердить насчёт Гран-туров. Наша программа не будет совпадать по каждой гонке, но, конечно, на первый Гран-тур мы поедем вместе.

 

  Для себя я поставил целью номер один победу на этапе. Но также собираюсь сыграть важную роль для Винченцо. Я буду с ним как помощник. Если поедем Джиро д’Италия, то у меня там может быть больше шансов, чем на Тур де Франс.

 

  Моя мечта – бороться за генеральную классификацию, но пока мне слишком рано ставить такую задачу. Я не обладаю скоростью в разделке, а это очень важная дисциплина. Мне надо быть терпеливым, ждать своего шанса. Но я могу ждать, потому что буду выступать с Винченцо, смогу набраться опыта. Возможно, в 2021 году смогу взглянуть на общий зачёт, но в 2020 это слишком рано.

 

  У меня был хороший сезон. Моей целью была Джиро д’Италия, я выиграл синюю майку, взял этап. Потом поехал на Тур де Франс и на два дня захватил жёлтую майку. Думаю, это сделало сезон превосходным.

 

  Самый главный урок, который я выучил – всегда оставаться спокойным. В таких больших гонках как Гран-тур ты сможешь сэкономить массу сил, если просто поедешь более спокойно. Я потерял много времени, когда был взволнован, если бы просто не волновался, это бы мне помогло. И этот урок я получил от Бауке Моллемы, который был моим лидером. Вне велосипеда он всегда спокоен, а я тратился по полной».

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Теги к статье: Джулио Чикконе Giulio Ciccone Trek-Segafredo

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Какой Гранд-тур понравился больше в 2019 году?

Комментарии

  • uran
    Андре Грайпель подписал контра ... (4)
    uran-Фото
    Что-то Андрэ с Марком связывает, хотя на трассе их дуэли были редкостью. Их бы в одну команду, ещё и Киттеля туда, вот был бы состав "ветеранов" спринта.
  • Николай Степаныч
    Адам Хансен: «Получаешь от жиз ... (3)
    Николай Степаныч-Фото

    Железнее человека очень трудно найти. Респект!

  • Ice
    Генеральный менеджер велокоман ... (10)
    Ice-Фото

    Цитата: Earl57
    Цитата: Ice
    А классики - если команда никогда на них не делала упор, то успехов в первый год можно и не дождаться, переиграть зубров, специализирующихся на этих дисциплинах вряд ли выйдет

    В смысле "никогда не делала упор на классиках"? Санвеб - это бывший Giant, а они до Тома всегда были командой чисто под спринты и классики. Киттель, Дегонкольб - свои лучшие годы они провели в Джайнт. Теперь после ухода Тома команда просто возвращается в исходное состояние.
     
    Дегенкольб с Джайнтом выиграл МСР и Рубе. Он в этой команде 5 лет гонялся, ушел в 2017 году. Вряд ли они успели забыть, как ездить классики и монументы.

    Ключевое слово команда БЫЛА заточена под классики. На данный момент все кузнецы классических успехов поразбежались. Конспекты у спортдиров должны быть, если те еще не ушли, за персоналом в этой команде не следил. Придется заново ковать командное взаимодействие под такие гонки. Да и не вижу сейчас в Санвебе гонцов калибра Киттеля и Дегенкольба в годы, когда они жгли за Джайнт. Мэттьюс может в классиках доезжать, но чаще всего его или выматывают, или отцепляют на последней части дистанции. Если поработает над этим аспектом, то будет явным претендентом следующей весной, главное - несколько толковых помощников подрядить.

  • Sm1T
    Адам Хансен: «Получаешь от жиз ... (3)
    Sm1T-Фото
    Стал Веганом - эт не эксперимент:-) это обычное дело для современного мира???
  • Pilot_by
    Бывший врач команды Sky призна ... (12)
    Pilot_by-Фото
    Ищут козла отпущения чтобы прикрыть реальные употребления Угги и пяти звёздного. Доложат что врач виновен, кушали не спортсмены и все шито-крыто. Все чисты аки ангелы.
  • Pilot_by
    Филиппо Ганна установил два ми ... (6)
    Pilot_by-Фото
    Трек отличный, частенько бываю. На хоккейную арену 2 года ни ногой.
  • Rokka
    Генеральный менеджер велокоман ... (10)
    Rokka-Фото
    Санвеб напоминает Аякс в футболе. Отпускают сильных, взращивают новых и вновь отпускают. Вот только денег за это не получают. Тёниссен, Баухаус, и многие другие. Надеюсь команда найдет себя и год не будет тяжёлым, хотя Спикербинк уже морально приготовил себя и остальных

    Оказывается ещё уходят Вальшайд и Кемна. Тоже не лучшие новости. Зато придёт Бенот, быть может у него сезон пойдёт вверх в новой команде
  • SportSpirit
    Генеральный менеджер велокоман ... (10)
    SportSpirit-Фото

    Хиропрактик в штате команды - как тонко) 

     

    По последним сезонам абсолютно непонятно, как Том работает/катается в большом коллективе. Из тех, кто запомнился рядом с ним - тен Дам, Омен и поезд Sky) Омену - восстановления, остальные уже велосипедная история. 

     

    В Sunweb c исполнителями как-то не густо. Мэттьюз в принципе еще может, но не часто и не ярко. Кэлдерман - имхо, крепкий середнячок. Сколько его называли "лейтенантом Тома", так у них не сложился тандем.  

     

    Молодой Jai Hindley еще у них запомнился во второй половине сезона, но с другой стороны после прихода в команду он не особо спрогрессировал.  

  • SportSpirit
    Адам Хансен: «Получаешь от жиз ... (3)
    SportSpirit-Фото

    Адепт бесконечного движения) 

  • Mima
    Андре Грайпель подписал контра ... (4)
    Mima-Фото
    Как у них с развозом-? Андре - успехов, побед, здоровья!

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