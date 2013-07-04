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Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 и чемпионат мира в Швейцарии – цели Винченцо Нибали на 2020 год

Винченцо Нибали ставит три цели на сезон 2020 года

 

  14 ноября Винченцо Нибали исполняется 35 лет. Итальянский велогонщик с2020 года начинает новый этап своей карьеры в команде Trek-Segafredo. Его главные цели на сезон уже обозначены – это Джиро д’Италия, групповая гонка Олимпийских игр-2020 в Токио и чемпионат мира в Швейцарии.   

 

Генеральный менеджер команды Trek-Segafredo Лука Гуэрчилена  уже создал группу гонщиков, которые будут следовать той же программе гонок, что и Винченцо Нибали. Эта группа включает в себя Джулио Чикконе, Джалуку Брамбиллу, Николу Кончи и Антонио Нибали.

 

  В интервью Gazzetta dello Sport Лука Гуэрчилена рассказал о планах Винченцо Нибали на сезон, почеркнув, что три пика формы за сезон вполне достижимы.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

 

  Лука Гуэрчилена: «Винченцо очень воодушевлён  и готовится к началу нового приключения. У него есть шанс начать новую главу  в карьере в новой команде. Такое всегда мотивирует.

 

  Главные цели Винченцо – Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 в Токио и чемпионат мира в Швейцарии. В современном велоспорте выход на три пика формы за один сезон вполне достижим. Важно тщательно всё сбалансировать и постараться сначала достичь двух пиков формы.

 

  Мы ещё не решили, когда он начнёт сезон, но рассматриваем вариант старта в Европе, во второй половине февраля. В начале декабря Винченцо, возможно, пройдёт тесты на треке в Апельдорне, которые мы можем повторить в январе на Майорке.

 

  Я бы  охарактеризовал Винченцо как спокойного и рассудительного человека. Он знает, чего хочет. Его харизма и ум видны по решениям, которые он принимает, по идеям, которые хочет развивать. Винченцо – лидер, он пришёл в команду, чтобы добиваться результатов. Молодые гонщики команды должны учиться у него тому, как он концентрируется на деталях и на своих целях. Но не это главное. Он здесь ради результата, он – лидер. А мы постараемся помочь ему добиться цели».

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Теги к статье: Винченцо Нибали Vincenzo Nibali Trek-Segafredo Джиро д'Италия Олимпиада-2020

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:22 | Регистрация: 4.07.2013

    Ну вот, планы озвучены, стало быть Небеса уже рассмешили, а спонсоров ублажили.

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Комментарии

  • VeloVelo
    NTT Pro Cycling – новое назван ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Главный враг человечества не ИИ.
    Главный враг человечества - Идиоты, управляющие ИИ.

  • VeloVelo
    Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот, планы озвучены, стало быть Небеса уже рассмешили, а спонсоров ублажили.

  • Mima
    Мадс Педерсен: «Титул чемпиона ... (8)
    Mima-Фото
    Цитата: Freejazz
    Цитата: Mima
    Гыгы теперь он глава семьи, или у датчан и тут толерантность?)))

     
    Глядя на датчан, я не знаю кто у них глава семьи. Они ролями меняются постоянно, например в выходные глава - жена (мужики с колясками гуляют, а женщины фитнесом занимаются).
    Конечно хорошо, когда все поровну в семье и есть время для любимого дела. Поддержка второй половинки много значит. И прекрасно, когда и в семье и в работе все ладится. Всем удачи и семейного счастья!
  • Astanaforever
    NTT Pro Cycling – новое назван ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Бред - релиз.Хоть бы не вылетить с мирового пелотона им . Хаха. Подфартило им в последний день в сезоне с Вальгреном. Надеюсь они ему тортик подарили за набранные очки.
  • levonardo
    Трансферные новости пелотона-2 ... (62)
    levonardo-Фото
    Танфилд в Ag2r. Правда непонятно на сколько.
  • Ice
    Якоб Фульсанг об успехах и уро ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Hammill
    "опередил его в спринте, и это показатель, что я способен побеждать его в спринте, хотя я не самый быстрый. Но когда финишируешь после 250 км гонки, шансы есть."
    Оно конечно всё так, сами много раз видели, как Петера рубает, но справедливости ради, Жулиан сам тогда психанул и бросил работать.

    С Петера фактурой удивительно, что рубает его только в самом конце))))

  • Ice
    Род Эллингворт: «Верю, что Мар ... (3)
    Ice-Фото

    Стержень пропал. Исчезла вера в собственную мощь, появились сомнения, боязнь приложиться в финишной разборке, эта болезнь в такой неподходящий момент. Плюс известность, совсем другой уровень жизни. Но к чести Марка он не прекращал работать и старался сделать все, что мог для возвращения, может, пора судьбе опять повернуться к нему лицом. Заслужил же, не то, что Киттель - как пошли сбои, скис и просто забил. А ведь не болел, не падал сильно, просто погас огонек, а без него любой талант тухнет очень быстро.

  • rude_rider
    43-летний Оскар Севилья продли ... (3)
    rude_rider-Фото

    во были времена

    Помню его вечное молодое лицо на туре

    Скрюченого Мансебо

    Каменое лицо Улриха

    Хамильтона со сломаной ключицей

    Ленса с квадратными глазами (сезон 2009)

    Вино с обмотаными коленями

    Левая со посадкой богомола на разделке..

     

    вот она старость однако)))))

  • Freejazz
    Мадс Педерсен: «Титул чемпиона ... (8)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Mima
    Гыгы теперь он глава семьи, или у датчан и тут толерантность?)))

     

    Глядя на датчан, я не знаю кто у них глава семьи. Они ролями меняются постоянно, например в выходные глава - жена (мужики с колясками гуляют, а женщины фитнесом занимаются).

  • SportSpirit
    Мадс Педерсен: «Титул чемпиона ... (8)
    SportSpirit-Фото
    Точно подмечено)

    Педерсен и Кюнг на пьедестале ЧМ как представители розовощеких богатырей велоспорта, которым хватило запасов гликогена. Остальные кто замерз, кто заголодал.

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1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4705
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
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5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
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8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
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