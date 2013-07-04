Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 и чемпионат мира в Швейцарии – цели Винченцо Нибали на 2020 год

Винченцо Нибали ставит три цели на сезон 2020 года

14 ноября Винченцо Нибали исполняется 35 лет. Итальянский велогонщик с2020 года начинает новый этап своей карьеры в команде Trek-Segafredo. Его главные цели на сезон уже обозначены – это Джиро д’Италия, групповая гонка Олимпийских игр-2020 в Токио и чемпионат мира в Швейцарии.

Генеральный менеджер команды Trek-Segafredo Лука Гуэрчилена уже создал группу гонщиков, которые будут следовать той же программе гонок, что и Винченцо Нибали. Эта группа включает в себя Джулио Чикконе, Джалуку Брамбиллу, Николу Кончи и Антонио Нибали.

В интервью Gazzetta dello Sport Лука Гуэрчилена рассказал о планах Винченцо Нибали на сезон, почеркнув, что три пика формы за сезон вполне достижимы.

Photo Credits: LaPresse - D'Alberto / Ferrari / Paolone / Alpozzi

Лука Гуэрчилена: «Винченцо очень воодушевлён и готовится к началу нового приключения. У него есть шанс начать новую главу в карьере в новой команде. Такое всегда мотивирует.

Главные цели Винченцо – Джиро д’Италия, Олимпиада-2020 в Токио и чемпионат мира в Швейцарии. В современном велоспорте выход на три пика формы за один сезон вполне достижим. Важно тщательно всё сбалансировать и постараться сначала достичь двух пиков формы.

Мы ещё не решили, когда он начнёт сезон, но рассматриваем вариант старта в Европе, во второй половине февраля. В начале декабря Винченцо, возможно, пройдёт тесты на треке в Апельдорне, которые мы можем повторить в январе на Майорке.

Я бы охарактеризовал Винченцо как спокойного и рассудительного человека. Он знает, чего хочет. Его харизма и ум видны по решениям, которые он принимает, по идеям, которые хочет развивать. Винченцо – лидер, он пришёл в команду, чтобы добиваться результатов. Молодые гонщики команды должны учиться у него тому, как он концентрируется на деталях и на своих целях. Но не это главное. Он здесь ради результата, он – лидер. А мы постараемся помочь ему добиться цели».