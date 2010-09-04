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Мадс Педерсен: «Титул чемпиона мира не изменит мою роль в команде Trek-Segafredo»

Мадс Педерсен о титуле чемпиона мира и планах на 2020 год

 

 

  Мадс Педерсен (Mads Pedersen) завершил сезон победой в групповой гонке чемпионата мира-2019. Радужная майка может добавить давления, но 23-летний датский гонщик команды Trek-Segafredo готов к этому и собирается приложить все силы, чтобы идеально подготовиться к следующему сезону. В интервью VeloNews и Cyclingnews Мадс Педерсен рассказал, что хочет учесть ошибки сезона 2019 года, и нацелен на весенние классики.

 

Photo © SWPix.com

 

 

  Мадс Педерсен: «Я с нетерпением жду нового года. Классики в этом году я проехал ужасно. Настало время показать, что я могу выступать всю весеннюю кампанию классик на том уровне, который был у меня на чемпионате мира-2019. Да, пора сделать шаг и доказать, что я могу бороться в финале.

 

  Одной из моих ошибок этого года был лишний вес. Да, и, возможно, перетренированность. Но насчёт последнего мы не уверены. Просто я считаю, что перетренировался, так как что-то точно шло не так, как надо не только из-за того, что я весил больше нормы.

 

  На чемпионате мира я показал, что вернулся на нужный уровень и снова знаю, что иду в верном направлении.

 

  Моя жизнь сильнее изменилась после свадьбы, чем после победы на чемпионате мира. Конечно, из-за титула победителя люди приглядываются ко мне чаще, но я стараюсь стоять на земле обеими ногами и оставаться тем же Мадсом, что и прежде. Но свадьба точно многое изменила и в моей жизни, и в жизни моей жены».

 

  В интервью Cyclingnews Мадс Педерсен рассказал: «Титул чемпиона мира – это очень значительно, но моя свадьба с Лизеттой для меня является намного более значимым событием. Мы вместе уже шесть лет, она всегда поддерживала меня, всегда была за меня. Она сделала меня тем, кто я есть.

 

  Я начал заниматься велоспортом, потому что не умел проигрывать. Я играл в футбол, но всё время злился на товарищей по команде. Потом начал играть в бадминтон, но сломал слишком много ракеток, и тогда папа купил мне велосипед. И пошло. Я начал ездить на нём и больше не останавливался. Мне всегда нравилось бороться в соревнованиях.

 

  Когда мне было 10 лет, и я только начал выступать в гонках, мне хотелось не только развлекаться, но и побеждать других ребят. Когда я вышел на континентальный уровень с командой Cult Energy как андер, поставил целью стать профессионалом. Потом в 2016 я поднялся ещё на один шаг с командой  Stölting Service Group, а в 2017 перешёл в Trek-Segafredo.

 

Я неплохой спринтер, но не выдающийся. Думаю, в 99 процентах из 100 я не смог бы выиграть у Трентина, но спринт в Йоркшире не был обычным.

 

  Да, я много работал, многим пожертвовал, провёл много времени, тренируясь ради классик, но ужасно проехал Тур Фландрии. Плакал, чувствуя, что подвёл всю команду Trek-Segafredo. Но тот момент стал переломной точкой в моей карьере.

 

  В тот день я выучил, что велоспорт не всегда справедлив и точно не лёгок. Но именно поэтому я люблю велоспорт. Когда ты жертвуешь чем-то, когда выезжаешь в холод и дождь, много работаешь, получаешь в ответ результат. Всегда есть то, ради чего прикладываешь усилия. Именно это делает велоспорт особенным для меня.

 

  Я с нетерпением жду, когда буду выступать вместе с Винченцо Нибали. Когда такой гонщик как Винченцо Нибали присоединяется к команде, тебе остаётся молча склонить голову, проявляя уважение. Мы очень разные типы гонщиков, но уверен, что смогу многому у него научиться. Было бы безумием упускать такой шанс.

 

  Если честно, не думаю, что титул чемпиона мира изменит мою роль в команде в следующем году. Да, Джон Дегенкольб ушёл, но у нас остаётся сильная группа на классики. У нас есть Яспер Стейвен, очень сильный гонщик, а также Эдвард Тёнс.

 

  Возможно, изменится мой стиль ведения гонки. Должен измениться, потому что я буду выступать в радужной майке. Я не смогу спрятаться в пелотоне, если у меня будет плохой день. Надеюсь, что буду в бороться финале большего количества гонок, стану более стабильным.  

 

  Хочу выиграть классику – Монумент, но не обязательно в следующем году в майке чемпиона мира, просто когда-то в будущем. Просто хочу наслаждаться сезоном в радужнйо майке, мне не надо доказывать, кто я».

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen Trek-Segafredo

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  1. Имя: Shalam

    Shalam s Urala

    Сегодня, 07:17 | Регистрация: 4.09.2010

    Цитата: Мадс Педерсен
    Одной из моих ошибок этого года был лишний вес.

    но возможно только благодаря именно этой "ошибке" ты и стал Чемпионом Мира )

    1. Имя: SportSpirit

      SportSpirit

      Сегодня, 12:21 | Регистрация: 4.05.2019

      Точно подмечено)

      Педерсен и Кюнг на пьедестале ЧМ как представители розовощеких богатырей велоспорта, которым хватило запасов гликогена. Остальные кто замерз, кто заголодал.

  2. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 09:25 | Регистрация: 5.05.2018

    Сумбурные высказывания. Нет четкого понимания , что дальше, а главное как. Или просто бла бла заставили дать интервью. Насчёт Нибали - хорошо, что понимает, как ему повезло, что будет гоняться рядом с таким мастером. Надо учиться! И ещё про свадьбу симпа - видно не ожидал перемен))) удачи!

    А ещё прав - в радужной майке в пелотоне не удастся отсиживаться))

  3. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 10:32 | Регистрация: 4.07.2011

    Стрёмно как то с радужной на сезон 2020, но посмотрим

  4. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 11:13 | Регистрация: 27.08.2018

    Цитата: Mima
    Сумбурные высказывания. Нет четкого понимания , что дальше, а главное как. Или просто бла бла заставили дать интервью. Насчёт Нибали - хорошо, что понимает, как ему повезло, что будет гоняться рядом с таким мастером. Надо учиться! И ещё про свадьбу симпа - видно не ожидал перемен))) удачи!

    А ещё прав - в радужной майке в пелотоне не удастся отсиживаться))

     

    Ну ожидать от 23-х летнего парня глубоких философий наверное не нужно. Тот же Эвенпул в интервью - сплошное "всех порву".

    Посмотрим, заставит ли его команда пахать на предзаписанных лидеров или дадут шанс.

    Ну а свадьба - датские женщины они очень специфичны в семье (ну на наш шовинистический взляд) - создал семью - половина обязанностей на тебе автоматически (всех половну). Так что надо привыкать.

  5. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 11:45 | Регистрация: 5.05.2018

    Гыгы теперь он глава семьи, или у датчан и тут толерантность?)))

  6. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 14:49 | Регистрация: 27.08.2018

    Цитата: Mima
    Гыгы теперь он глава семьи, или у датчан и тут толерантность?)))

     

    Глядя на датчан, я не знаю кто у них глава семьи. Они ролями меняются постоянно, например в выходные глава - жена (мужики с колясками гуляют, а женщины фитнесом занимаются).

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Какой из маршрутов Гранд-туров на 2020 год понравился больше?

Комментарии

  • Ice
    Якоб Фульсанг об успехах и уро ... (5)
    Ice-Фото

    Цитата: Hammill
    "опередил его в спринте, и это показатель, что я способен побеждать его в спринте, хотя я не самый быстрый. Но когда финишируешь после 250 км гонки, шансы есть."
    Оно конечно всё так, сами много раз видели, как Петера рубает, но справедливости ради, Жулиан сам тогда психанул и бросил работать.

    С Петера фактурой удивительно, что рубает его только в самом конце))))

  • Ice
    Род Эллингворт: «Верю, что Мар ... (3)
    Ice-Фото

    Стержень пропал. Исчезла вера в собственную мощь, появились сомнения, боязнь приложиться в финишной разборке, эта болезнь в такой неподходящий момент. Плюс известность, совсем другой уровень жизни. Но к чести Марка он не прекращал работать и старался сделать все, что мог для возвращения, может, пора судьбе опять повернуться к нему лицом. Заслужил же, не то, что Киттель - как пошли сбои, скис и просто забил. А ведь не болел, не падал сильно, просто погас огонек, а без него любой талант тухнет очень быстро.

  • rude_rider
    43-летний Оскар Севилья продли ... (3)
    rude_rider-Фото

    во были времена

    Помню его вечное молодое лицо на туре

    Скрюченого Мансебо

    Каменое лицо Улриха

    Хамильтона со сломаной ключицей

    Ленса с квадратными глазами (сезон 2009)

    Вино с обмотаными коленями

    Левая со посадкой богомола на разделке..

     

    вот она старость однако)))))

  • Freejazz
    Мадс Педерсен: «Титул чемпиона ... (7)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Mima
    Гыгы теперь он глава семьи, или у датчан и тут толерантность?)))

     

    Глядя на датчан, я не знаю кто у них глава семьи. Они ролями меняются постоянно, например в выходные глава - жена (мужики с колясками гуляют, а женщины фитнесом занимаются).

  • SportSpirit
    Мадс Педерсен: «Титул чемпиона ... (7)
    SportSpirit-Фото
    Точно подмечено)

    Педерсен и Кюнг на пьедестале ЧМ как представители розовощеких богатырей велоспорта, которым хватило запасов гликогена. Остальные кто замерз, кто заголодал.
  • Mima
    Мадс Педерсен: «Титул чемпиона ... (7)
    Mima-Фото
    Гыгы теперь он глава семьи, или у датчан и тут толерантность?)))
  • Freejazz
    Мадс Педерсен: «Титул чемпиона ... (7)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Mima
    Сумбурные высказывания. Нет четкого понимания , что дальше, а главное как. Или просто бла бла заставили дать интервью. Насчёт Нибали - хорошо, что понимает, как ему повезло, что будет гоняться рядом с таким мастером. Надо учиться! И ещё про свадьбу симпа - видно не ожидал перемен))) удачи!

    А ещё прав - в радужной майке в пелотоне не удастся отсиживаться))

     

    Ну ожидать от 23-х летнего парня глубоких философий наверное не нужно. Тот же Эвенпул в интервью - сплошное "всех порву".

    Посмотрим, заставит ли его команда пахать на предзаписанных лидеров или дадут шанс.

    Ну а свадьба - датские женщины они очень специфичны в семье (ну на наш шовинистический взляд) - создал семью - половина обязанностей на тебе автоматически (всех половну). Так что надо привыкать.

  • motte
    Мадс Педерсен: «Титул чемпиона ... (7)
    motte-Фото

    Стрёмно как то с радужной на сезон 2020, но посмотрим

  • Hammill
    Якоб Фульсанг об успехах и уро ... (5)
    Hammill-Фото

    "опередил его в спринте, и это показатель, что я способен побеждать его в спринте, хотя я не самый быстрый. Но когда финишируешь после 250 км гонки, шансы есть."

    Оно конечно всё так, сами много раз видели, как Петера рубает, но справедливости ради, Жулиан сам тогда психанул и бросил работать.

  • Mima
    Мадс Педерсен: «Титул чемпиона ... (7)
    Mima-Фото
    Сумбурные высказывания. Нет четкого понимания , что дальше, а главное как. Или просто бла бла заставили дать интервью. Насчёт Нибали - хорошо, что понимает, как ему повезло, что будет гоняться рядом с таким мастером. Надо учиться! И ещё про свадьбу симпа - видно не ожидал перемен))) удачи!

    А ещё прав - в радужной майке в пелотоне не удастся отсиживаться))

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