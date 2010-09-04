Мадс Педерсен: «Титул чемпиона мира не изменит мою роль в команде Trek-Segafredo»

Мадс Педерсен о титуле чемпиона мира и планах на 2020 год

Мадс Педерсен (Mads Pedersen) завершил сезон победой в групповой гонке чемпионата мира-2019. Радужная майка может добавить давления, но 23-летний датский гонщик команды Trek-Segafredo готов к этому и собирается приложить все силы, чтобы идеально подготовиться к следующему сезону. В интервью VeloNews и Cyclingnews Мадс Педерсен рассказал, что хочет учесть ошибки сезона 2019 года, и нацелен на весенние классики.

Photo © SWPix.com

Мадс Педерсен: «Я с нетерпением жду нового года. Классики в этом году я проехал ужасно. Настало время показать, что я могу выступать всю весеннюю кампанию классик на том уровне, который был у меня на чемпионате мира-2019. Да, пора сделать шаг и доказать, что я могу бороться в финале.

Одной из моих ошибок этого года был лишний вес. Да, и, возможно, перетренированность. Но насчёт последнего мы не уверены. Просто я считаю, что перетренировался, так как что-то точно шло не так, как надо не только из-за того, что я весил больше нормы.

На чемпионате мира я показал, что вернулся на нужный уровень и снова знаю, что иду в верном направлении.

Моя жизнь сильнее изменилась после свадьбы, чем после победы на чемпионате мира. Конечно, из-за титула победителя люди приглядываются ко мне чаще, но я стараюсь стоять на земле обеими ногами и оставаться тем же Мадсом, что и прежде. Но свадьба точно многое изменила и в моей жизни, и в жизни моей жены».

В интервью Cyclingnews Мадс Педерсен рассказал: «Титул чемпиона мира – это очень значительно, но моя свадьба с Лизеттой для меня является намного более значимым событием. Мы вместе уже шесть лет, она всегда поддерживала меня, всегда была за меня. Она сделала меня тем, кто я есть.

Я начал заниматься велоспортом, потому что не умел проигрывать. Я играл в футбол, но всё время злился на товарищей по команде. Потом начал играть в бадминтон, но сломал слишком много ракеток, и тогда папа купил мне велосипед. И пошло. Я начал ездить на нём и больше не останавливался. Мне всегда нравилось бороться в соревнованиях.

Когда мне было 10 лет, и я только начал выступать в гонках, мне хотелось не только развлекаться, но и побеждать других ребят. Когда я вышел на континентальный уровень с командой Cult Energy как андер, поставил целью стать профессионалом. Потом в 2016 я поднялся ещё на один шаг с командой Stölting Service Group, а в 2017 перешёл в Trek-Segafredo.

Я неплохой спринтер, но не выдающийся. Думаю, в 99 процентах из 100 я не смог бы выиграть у Трентина, но спринт в Йоркшире не был обычным.

Да, я много работал, многим пожертвовал, провёл много времени, тренируясь ради классик, но ужасно проехал Тур Фландрии. Плакал, чувствуя, что подвёл всю команду Trek-Segafredo. Но тот момент стал переломной точкой в моей карьере.

В тот день я выучил, что велоспорт не всегда справедлив и точно не лёгок. Но именно поэтому я люблю велоспорт. Когда ты жертвуешь чем-то, когда выезжаешь в холод и дождь, много работаешь, получаешь в ответ результат. Всегда есть то, ради чего прикладываешь усилия. Именно это делает велоспорт особенным для меня.

Я с нетерпением жду, когда буду выступать вместе с Винченцо Нибали. Когда такой гонщик как Винченцо Нибали присоединяется к команде, тебе остаётся молча склонить голову, проявляя уважение. Мы очень разные типы гонщиков, но уверен, что смогу многому у него научиться. Было бы безумием упускать такой шанс.

Если честно, не думаю, что титул чемпиона мира изменит мою роль в команде в следующем году. Да, Джон Дегенкольб ушёл, но у нас остаётся сильная группа на классики. У нас есть Яспер Стейвен, очень сильный гонщик, а также Эдвард Тёнс.

Возможно, изменится мой стиль ведения гонки. Должен измениться, потому что я буду выступать в радужной майке. Я не смогу спрятаться в пелотоне, если у меня будет плохой день. Надеюсь, что буду в бороться финале большего количества гонок, стану более стабильным.

Хочу выиграть классику – Монумент, но не обязательно в следующем году в майке чемпиона мира, просто когда-то в будущем. Просто хочу наслаждаться сезоном в радужнйо майке, мне не надо доказывать, кто я».