Джон Дегенкольб: «Цель моей карьеры – победа на Туре Фландрии и чемпионате мира»

Джон Дегенкольб мечтает о победе на Туре Фландрии и в групповой гонке чемпионата мира

Победитель Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ Джон Дегенкольб назвал мечтой всей карьеры победу на Туре Фландрии и чемпионате мира. Лучшим результатом Джона Дегенкольба на Туре Фландрии было 7-е место, которое он занимал в 2015 и 2017 годах.

Во время посещения спортивного мероприятия Rouleur Classic show в интервью британскому изданию Cyclist 29-летний немецкий гонщик также признался, что не является единственным лидером команды Trek-Segafredo на классиках, и надеется, что маршрут групповой гонки чемпионата мира-2019, который пройдёт в Йоркшире, ему подойдёт больше, чем маршрут чемпионата мира этого года.

Джон Дегенкольб: «Целью моей карьеры будет победа на Туре Фландрии и чемпионате мира. Если бы я мог пожелать исполнение одной мечты, то выбрал бы победу на этих гонках в одном сезоне.

Но, конечно, я не единственный лидер команды на классиках. У нас есть Яспер Стейвен и Мадс Педерсен, который в этом году финишировал вторым на Туре Фландрии. У нас суперсильные гонщики. Мы поедем гонку как одна команда, и если будем работать вместе, это даст нам огромное преимущество над другими командами.

Йоркшир, определённо, даст мне больше возможностей, чем было в Инсбруке. Очень надеюсь, что маршрут мне подойдёт, хотя я не смотрел его в деталях. Думаю, финальный круг очень хорош для меня, хотя не знаю, насколько трудными будут подъёмы в начале дистанции».