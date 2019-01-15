Джон Дегенкольб: «Цель моей карьеры – победа на Туре Фландрии и чемпионате мира»

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- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Вчера, 19:56
Джон Дегенкольб мечтает о победе на Туре Фландрии и в групповой гонке чемпионата мира
Победитель Милан-Сан-Ремо и Париж-Рубэ Джон Дегенкольб назвал мечтой всей карьеры победу на Туре Фландрии и чемпионате мира. Лучшим результатом Джона Дегенкольба на Туре Фландрии было 7-е место, которое он занимал в 2015 и 2017 годах.
Во время посещения спортивного мероприятия Rouleur Classic show в интервью британскому изданию Cyclist 29-летний немецкий гонщик также признался, что не является единственным лидером команды Trek-Segafredo на классиках, и надеется, что маршрут групповой гонки чемпионата мира-2019, который пройдёт в Йоркшире, ему подойдёт больше, чем маршрут чемпионата мира этого года.
Джон Дегенкольб: «Целью моей карьеры будет победа на Туре Фландрии и чемпионате мира. Если бы я мог пожелать исполнение одной мечты, то выбрал бы победу на этих гонках в одном сезоне.
Но, конечно, я не единственный лидер команды на классиках. У нас есть Яспер Стейвен и Мадс Педерсен, который в этом году финишировал вторым на Туре Фландрии. У нас суперсильные гонщики. Мы поедем гонку как одна команда, и если будем работать вместе, это даст нам огромное преимущество над другими командами.
Йоркшир, определённо, даст мне больше возможностей, чем было в Инсбруке. Очень надеюсь, что маршрут мне подойдёт, хотя я не смотрел его в деталях. Думаю, финальный круг очень хорош для меня, хотя не знаю, насколько трудными будут подъёмы в начале дистанции».
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vitali
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (16)
Я, тем не менее, на стороне организаторов ТДФ. Прочитал всё, но основное для себя выделил таким образом, что смысл не теряется, но ничто не отвлекает от сути.
Томас выразил следующие мысли:
-меня запрет не волнует;
-измерители - это прогресс;
-некоторые личности хотят остановить этот прогресс в велоспорте;
-для Quick Step Ваут Пулс ничего не представлял, а наша команда улучшает этого спортсмена;
-наша команда работает с большей самоотдачей, чем любая другая.
У Томаса позиция о значимости и исключительности своей команды, а также необходимости развития велоспорта, затмевает ответ на проблему запрета измерителей мощности (запрет не волнует).
Три слова по сути дела, а дальше - "обо всем хорошем, против всего плохого".
Сразу вспомнился 1500-страничный доклад команды Скай для оправдания Кристофера Фрумма.
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Shalam s Urala
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (16)
как же Томас разочаровал
фраза "А вот если бы этап до Альп д’Юэз выиграл Том Дюмулин, тогда бы день назвали потрясающим" - абсолютно беспросветное обидчивое бабство.
круто, что он так предан своей команде. круто, что команда нашла его достойным быть жёлтым в Париже и оказала поддержку. круто, если вдруг да и на самом деле его команда выигрывает только потому, что просто больше точной науки, больше бычьей сосредоточености, больше монашеского самоотречения и пр пр пр
но, будь Томас на самом деле ТАК во всём этом уверен, - мы б не дождались от него соображений такого мелкого свойства
круто было-б просто продолжать доказывать всё это на шоссе
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Cha
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (16)
Замечательно сказал! Ни каких стандартизированных сюсюканий типа: ...благодарю команду...выдали максимум...наш коллектив...в следующем сезоне мы готовы на большее...
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velostrong
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (16)
не СТОИТ путать РЕГЛАМЕНТ и ТЕХНОЛОГИИ. ОГРАНИЧЕНИЯ (лимитирование) ну НИКАК не ОТНОСЯТСЯ к ОТМЕНЕ передовых ТЕХНОЛОГИЙ, ОНИ лишь УСТАНАВЛИВАЮТ границы и СТАНДАРТЫ внутри КОТОРЫХ ведутся ФАНТАСТИЧЕСКИЕ изыскания и ПРОРЫВЫ. НЕ будь ТЕХНОЛОГИЙ - все КОНЮШНИ имели бы ОДИНАКОВЫЕ боллиды, КОТОРЫЕ ездили бы ОДИНАКОВО быстро. 4-х тактный ТУРБО V-6 ВЕДЬ к ВСЕХ, а ЕДЕТ так по-разному. тактика, ВЫБОР резины, КРЫЛА, передаточных СООТНОШЕНИЙ, количества ДОЗАПРАВОК, мастерство ПИЛОТА никто не отменял, но ТОГДА получается ЧТО вы НЕ видите подавляющее ПРЕВОСХОДСТВО одних КОНЮШЕН над ДРУГИМИ. а Я вижу. это и НАЗЫВАЕТСЯ техническим ПРЕВОСХОДСТВОМ, достигнутым ПЕРЕДОВЫМИ разработками ВНУТРИ регламента.
Ну НЕНАВИДИТЕ Sky - так и ПИШИТЕ, что готовы ВСЕ их действия и ЗАЯВЛЕНИЯ воспринимать В ШТЫКИ. ЧЕГО уж ТАМ...
А Герант говорил: "Тур де Франс для нас главная цель всего года, ради которой работает команда. Не думаю, что другие команды настроены в такой же степени."
ПАОНИМАЙТЕ дословно...
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Pcyclopath
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (16)
Цитата: Адриен
Ну-ка ну-ка, про какие "6 нововведений" в Ф1 вы пишите ? Зачем НАМЕРЕННО путать?! Изменения - это НЕ нововведения. Уже в течении ДЕСЯТКА лет Ф1 идет по пути КАРДИНАЛЬНЫХ сокращений расходов. Ограничения для безопасности, ограничения по телеметрии, ограничения по числу цилиндров в двигателях, ограничения по оборотам, ограничения по количеству двигателей и комплектующих... Классный прогресс !.. Ну БОЛЕЕТЕ за Sky - так и пишите, что готовы ВСЕ их выверты оправдывать. Только ПО ДЕЛУ. А просто писать о том, что все остальные имеют МЕНЬШЕ желания выиграть ТДФ - это, извините, просто ТРЕП на пустом месте... Что, это НЫТЬЕ о неоцененной победе - тоже "по делу"? Еще раз пишу - комплекс ИЗГОЯ, по простому - НЕПОЛНОЦЕННОСТИ !
Как мне кажется, если отменять измерители мощности, то тогда они начнут ездить по пульсу. Если и отменять, тогда абсолютно все показатели. Если отменят пульс, то они будут проводить разведку ключевых участков и будут ориентироваться на время и скорость прохождения)) На самом деле.
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Cyrill
Герант Томас: «Не думаю, что з ... (16)
При всём уважении к Sky - что говорить самая передовая команда, не думаю, что Кинтаныч, Барде и Нибали в последние 2-3 года хотели выиграть ТДФ меньше, чем Фрум и компания.
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