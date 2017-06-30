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Велокоманда Trek-Segafredo завершила формирование состава на 2020 год

В 2020 году в команде Trek-Segafredo будет выступать 27 велогонщиков

 

 

 

 

  Американская велокоманда Мирового тура Trek-Segafredo объявила о завершении формирования состава на 2020 год. В следующем сезоне в команде будут выступать 27 велогонщиков из 12 стран. 18 гонщиков продолжат работу, в том числе действующий чемпион мира в групповой гонке Мадс Педерсен, а 9  - новые велогонщики, из них четверо – нео-про, которые начинают профессиональную карьеру. Двое из нео-про – 18-летние Куинн Симмонс (Quinn Simmons) и Антонио Тибери (Antonio Tiberi), победители групповой и индивидуальной гонок чемпионата мира по велоспорту-2019.

 

Одним из самых значительных подписаний команды Trek-Segafredo стал контракт с победителем всех трёх Гранд-туров 34-летним итальянским велогонщиком Винченцо Нибали, который станет одним из капитанов команды.

 

 

 

Гонщики, которые продолжили выступать в команде Trek-Segafredo:

 

1. Жульен Бернар (Julien Bernard (Франция)

2. Джанлука Брамбилла (Gianluca Brambilla (Италия)

3. Джулио Чикконе (Giulio Ciccone (Италия)

4. Уилл Кларк (Will Clarke (Австралия)

5. Никола Кончи (Nicola Conci (Италия)

6. Кун де Корт (Koen de Kort (Нидерланды)

7. Никлас Эг (Niklas Eg (Дания)

8. Алекс Кирш (Alex Kirsch (Люксембург)

9. Бауке Моллема (Bauke Mollema (Нидерланды)

10. Якопо Моска (Jacopo Mosca (Италия)

11. Маттео Москетти (Matteo Moschetti (Италия)

12. Райан Маллен (Ryan Mullen (Ирландия)

13. Мадс Педерсен (Mads Pedersen (Дания)

14. Ричи Порт (Richie Porte (Австралия)

15. Кьель Рейнен (Kiel Reijnen (США)

16. Том Скуйиньш (Toms Skujins (Латвия)

17. Яспер Стейвен (Jasper Stuyven (Бельгия)

18. Эдвард Тёнс (Edward Theuns (Бельгия)

 

 

Новые велогонщики:

 

 

1. Кенни Элиссонд (Kenny Elissonde (Франция)

2. Александр Камп (Alexander Kamp (Дания)

3. Эмилс Лиепиньш (Emils Liepins (Латвия)

4. Хуан-Педро Лопес (Juan Pedro López (Испания)

5. Антонио Нибали (Antonio Nibali (Италия)

6. Винченцо Нибали (Vincenzo Nibali (Италия)

7. Чарли Куотермен (Charlie Quarterman (Великобритания)

8. Мишель Рис (Michel Ries (Люксембург)

9. Куинн Симмонс (Quinn Simmons (США)

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Теги к статье: Trek-Segafredo Винченцо Нибали

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 22:12 | Регистрация: 30.06.2017

    Этот состав очень сильный в сравнении с предыдущим. Хорошо поработали на трансферах. Будем ждать новых побед Нибали. Он может еще их наклепать. Чикконе подрос сильно. Тенс покажет результаты. Моллема, Педерсен. Брамбила.Эллисонд. А вот Порт я не уверен. Сильно не фартовый.. Какой то травмоопасный. нестабильный. А так команда сильная.

    Вся жизнь это гонка.
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2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3569
3 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3472
4 Берналь Э. (Col) (INS) 3346
5 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3297
6 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2947
7 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2538
8 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2484
9 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2392
10 Саган П. (Svk) (BOH) 2232

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