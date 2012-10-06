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Мадс Педерсен продлил контракт с командой Trek-Segafredo

Мадс Педерсен остаётся в команде Trek-Segafredo до 2020 года

 

 

 Велокоманда Trek-Segafredo объявила о продлении контракта с Мадсом Педерсеном (Mads Pedersen), который стал призёром Тура Фландрии-2018. Талантливый 22-летний датский гонщик, которого прозвали «Датский динамит», в первый год работы в команде в 2017 году одержал пять побед, а в этом сезоне продолжил проявлять себя, выиграв этап на Herold Sun Tour, заняв 5-е место на Дварс дор Фландерен и блестяще выступив на первом в карьере Туре Фландрии-2018, где занял 2-е место.

 

Photo © BettiniPhoto©2018/Trek-Segafredo

 

  Мадс Педерсен: «Я очень взволнован тем, что продлил контракт с командой Trek-Segafredo, где чувствую себя как дома. То, что команда верит в меня, помогает мне расти, я полностью уверен, что Trek-Segafredo  - лучшая для меня команда, чтобы продолжать развиваться, набираться опыта, особенно в классиках.

 

  Я счастлив, что так рано в сезоне одержал победу в Австралии, показал, что я на верном пути перед весенней кампанией. И, конечно, я очень горжусь моим результатом на этой неделе. Это хороший старт, но я ещё молод, мне нужен опыт. Сейчас ссфокусирован на Париж-Рубэ, моей любимой гонке, возможно, через несколько лет я буду на ней бороться за победу».

 

  Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Когда в прошлом году мы подписали Мадса, то уже знали, что у него большой потенциал, что он подтвердил во время первого сезона с нами, когда взял пять побед. Нет сомнений в его силе. В этом году он продолжил серию побед, вывел их на более высокий уровень, выиграв этап в Австралии, уверенно проехав разделку в финале тяжёлой Тиррено-Адриатико-2018 (где занял 4-е место).

  То, как он выступал на этой неделе, особенно, как взял абсолютно невероятное второе место на Туре Фландрии, превзошло все наши ожидания. Мы  надеялись, что такое будет через несколько лет, но то, что он сделал это сейчас, в возрасте 22 лет, пророчит ему очень блестящее будущее, которое мы счастливы с ним разделить!»

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Теги к статье: Мадс Педерсен Mads Pedersen

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  1. Rokka

    Вчера, 23:40 | Регистрация: 23.01.2016

    Подсуетились, не отходя от кассы решили продлить гонца пока кто нибудь другой не заинтересовался. А жаль, в Астане как раз датский конгломерат собирается

  2. esq

    Сегодня, 00:08 | Регистрация: 6.10.2012

    Понеслись авансы!

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11 апреля 2018

De Brabantse Pijl

15 апреля 2018

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La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


ОПРОС

Какая классика нравится больше?

Комментарии

  • esq
    Мадс Педерсен продлил контракт ... (2)
    esq-Фото

    Понеслись авансы!

  • Rokka
    Мадс Педерсен продлил контракт ... (2)
    Rokka-Фото
    Подсуетились, не отходя от кассы решили продлить гонца пока кто нибудь другой не заинтересовался. А жаль, в Астане как раз датский конгломерат собирается
  • Student
    Петер Саган: «Если другие гонщ ... (22)
    Student-Фото
    Цитата: Meilleur
    Что значит не быть топовым классиком? Саган уже давно топовый классик, и безоговорочно лучший классик в гонках без серьезных подъемов. Потолок его возможностей выше, чем у Ван Авермата или Терпстры. Он продолжит считаться топ-фаворитом Рубе и Фландрии на будущие годы. Канчеллара, конечно, по совокупности был посильнее, раздельщик - значительно лучше, роллёр - значительно лучше, спринтер хуже, но Канчеллара и спринтовал очень прилично, как мы помним.
    У нас разное понимание значения слова топовый классик, а что это за типовая классика без серьезных подъёмов?
  • levonardo
    Тур Страны Басков-2018. Этап 1 (16)
    levonardo-Фото

    Да он вроде на первой гонке сошёл после первого этапа, и тут всёплохо, может просто наката не хватает. Жалко парня, потенциал есть, в проконти после тяжелой травмы может подсесть основательно.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Дебютант Тура Фландрии-2018 Ма ... (4)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    По 2020 вроде гуерчилена подписал
  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 1 (16)
    velodoctor-Фото

    Есть еще беспокойство по Мамыкину, Матвей похоже последним приехал в одиночку,  пока все старты его очень слабые в этом году, последствия вуэльтовской травмы? Надеюсь сегодня просто была техническая проблема. 

  • дрокер
    Тур Страны Басков-2018. Этап 1 (16)
    дрокер-Фото

    "Молодежная шпана" не удивила..., пока не удивила:)

  • velodoctor
    Тур Страны Басков-2018. Этап 1 (16)
    velodoctor-Фото

    Бухман, Конрад, а у боры есть и на генерал ребята новые, не Майкой едины, я их доэтого не рассматривал как генеральщиков, но результаты у обоих есть,  возможно кто-то из них или оба окажутся в 10ке. 

  • error
    Петер Саган: «Если другие гонщ ... (22)
    error-Фото
    Думаю Петя понимает насколько командный велоспорт и не только современный. Он об этом и сказал в интервью. Лично я при своем имхо не представляю как бороться с квиками командам одного человека, кроме как обьединяться с другими как говорит Петя.
    Это примерно то же как вынсит всех Скай в ГТ. Только сила их гонцов подозрений не вызывает ибо сложившиеся как однодневщики давно. И именно поэтому в Квик попавшие. Как то так. Пете респект за прямоту. Другие фаворы такого не сказали.
  • error
    Тур Страны Басков-2018. Превью (19)
    error-Фото

    Шпиля опять вместе с Ильнуром. Думаю ревнив Шпиля, привык солировать на весенних недельках. 

    з. ы. тоже буду болеть за Моллему 

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
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7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
9 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
10 Солер М. (Esp) (MOV) 745

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