Мадс Педерсен продлил контракт с командой Trek-Segafredo

Мадс Педерсен остаётся в команде Trek-Segafredo до 2020 года

Велокоманда Trek-Segafredo объявила о продлении контракта с Мадсом Педерсеном (Mads Pedersen), который стал призёром Тура Фландрии-2018. Талантливый 22-летний датский гонщик, которого прозвали «Датский динамит», в первый год работы в команде в 2017 году одержал пять побед, а в этом сезоне продолжил проявлять себя, выиграв этап на Herold Sun Tour, заняв 5-е место на Дварс дор Фландерен и блестяще выступив на первом в карьере Туре Фландрии-2018, где занял 2-е место.

Photo © BettiniPhoto©2018/Trek-Segafredo

Мадс Педерсен: «Я очень взволнован тем, что продлил контракт с командой Trek-Segafredo, где чувствую себя как дома. То, что команда верит в меня, помогает мне расти, я полностью уверен, что Trek-Segafredo - лучшая для меня команда, чтобы продолжать развиваться, набираться опыта, особенно в классиках.

Я счастлив, что так рано в сезоне одержал победу в Австралии, показал, что я на верном пути перед весенней кампанией. И, конечно, я очень горжусь моим результатом на этой неделе. Это хороший старт, но я ещё молод, мне нужен опыт. Сейчас ссфокусирован на Париж-Рубэ, моей любимой гонке, возможно, через несколько лет я буду на ней бороться за победу».

Лука Гуэрчилена, генеральный менеджер команды Trek-Segafredo: «Когда в прошлом году мы подписали Мадса, то уже знали, что у него большой потенциал, что он подтвердил во время первого сезона с нами, когда взял пять побед. Нет сомнений в его силе. В этом году он продолжил серию побед, вывел их на более высокий уровень, выиграв этап в Австралии, уверенно проехав разделку в финале тяжёлой Тиррено-Адриатико-2018 (где занял 4-е место).

То, как он выступал на этой неделе, особенно, как взял абсолютно невероятное второе место на Туре Фландрии, превзошло все наши ожидания. Мы надеялись, что такое будет через несколько лет, но то, что он сделал это сейчас, в возрасте 22 лет, пророчит ему очень блестящее будущее, которое мы счастливы с ним разделить!»