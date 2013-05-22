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Павел Сиваков: "Участие в Тур де Франс - ещё одна важная ступень в моём развитии"

Павел Сиваков: "Участие в Тур де Франс - ещё одна важная ступень в моём развитии"

 

 

 22-летний российский гонщик британской команды Ineos Павел Сиваков в этом году  вошёл в топ-10 на Джиро д’Италия-2019, стал победителем двух многодневных гонок Тур Альп, где также выиграл этап и Тур Польши. На недавно завершившемся Туре Британии-2019  занял 4-е место. Сейчас он готовится к выступлению на чемпионате мира, где выступит и в разделке, и в групповой гонке,  а также намечает задачи на следующий сезон, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

 

 

 

  Павел Сиваков: «Когда сезон закончится, мы вместе с командой, с тренерами, его проанализируем. Конечно, я хочу развиваться. Великолепно, если я поеду Вуэльту Испании или Джиро д’Италия, но почему бы не попробовать Тур де Франс? Это может стать ещё одной важной ступенью в моём развитии. Посмотрим.

 

  Я думаю, что я многое доказал себе на Джиро, это было великолепно. Но сейчас, например, если я вернусь на Джиро д’Италия и нацелюсь на ещё одно попадание в топ-10 или топ-5, что хорошо, но этого ли я хочу?

 

  Мне хочется развиваться, почему бы не продолжить двигаться в этом направлении, чтобы быть готовым выиграть что-то? Моё время лидера ещё придёт, но сейчас я доволен тем, что буду помогать ребятам побеждать и учиться у них.

 

  В этом году я сделал шаг вперёд во многих областях. Физически намного лучше стал проходить подъёмы, да и в общем стал сильнее. Теперь чувствую, что могу делать гонку, а не просто следовать за другими, как в прошлом году.

 

  На чемпионате мира поеду разделку и групповую гонку. Я хочу совершенствоваться в индивидуальной гонке на время, это был бы шаг и к моему выступлению на Гран-туре. В групповой гонке просто постараюсь выступить как можно лучше.

 

  Тур Британии был очень хорошей подготовкой. Я не слишком быстрый парень, так что постараюсь остаться впереди в финале, попробую что-то сделать. Единственный для меня вариант – попытаться атаковать задолго до финиша. Если буду ждать, то такие ребята, как Матье ван дер Пул, меня просто раздавят».

 

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Теги к статье: Павел Сиваков Ineos

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  1. Имя: Виктори

    Cha

    Вчера, 20:30 | Регистрация: 6.09.2016

    Все правильно. На верном пути. В хороших руках. Жаль тесновато в команде средь генералов на многодневки, с другой стороны здоровая внутрикомандная конкуренция порой мотивирует лучше GC.

  2. Имя: Михаил

    velodoctor

    Вчера, 22:13 | Регистрация: 22.05.2013

    Хотелось бы Павла на Фландрии увидеть. 

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Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Кенни Элиссонд переходит в ком ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Элисон хороший гонщик, поразил меня на вале д'Аосте. Но сразу перешёл в про ,будучи молодым , пока был в Фдж отмечался интересными атаками но в Скай как бы потерялся и это ему повезло что не ездил Тур.
  • velodoctor
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (2)
    velodoctor-Фото

    Хотелось бы Павла на Фландрии увидеть. 

  • s75
    Гран-при Монреаля-2019. Резуль ... (10)
    s75-Фото

    Очередное и давно ставшее привычным фиаско DS Кнавена. Квято решил не ехать ЧМ, Томас близок к такому же решению. Мрак.

  • s75
    Трансферные новости пелотона-2 ... (48)
    s75-Фото

    Сегодня во вторник Ваутер Пулс обещал сообщить миру кое-какие новости относительно своего ближайшего профессионального будущего. Ждём-с.

  • s75
    Эусебио Унсуэ о выступлении ко ... (6)
    s75-Фото

    На Вуэльте Солер был помощником даже без права выиграть "свой" этап (все всё хорошо помнят), и всё равно в десятке. Во многом благодаря ему, Мовистар в очередной раз забрал командный зачет. Посмотрите на его сезон, почти на всех гонках ехал при Кинтане. Год-два назад Солера очень-очень хотели видеть в одной всеми_нелюбимой_команде, и это говорит о его уровне, как гонщика.

  • Cha
    Примож Роглич – победитель Вуэ ... (17)
    Cha-Фото

    Роглич - Атос, Мохорич - Арамис и Погачар -Д'Артаньян. (Портосу не место в этом виде спорта к сожалению, разве что в техничке). Теперь от трёх словенских мушкетёров на ЧМ жду сюрпризов.

  • Cha
    Павел Сиваков: "Участие в Тур ... (2)
    Cha-Фото
    Все правильно. На верном пути. В хороших руках. Жаль тесновато в команде средь генералов на многодневки, с другой стороны здоровая внутрикомандная конкуренция порой мотивирует лучше GC.
  • Lucky
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (55)
    Lucky-Фото

    Цитата: Astanaforever
    Я согласен с вами. Но...почему тогда не обсуждают и не топят в грязь другие команды. А их предостаточно..целых 17. Вот где раздолье мыслей и мокрых фантазий какие они топовые и бездарные. Вперед " гонщики" " студенты" "SSS " ;вам предоставляется такое количество мишеней чтобы вы наслаждаясь выпустили свои отравленные стрелы с ядом критики. ..Но им они не интересны..никакого креатива. никакого рейтинга скандала.Им нужна Астана и только Астана, которая спать..дышать не дает спокойна на этих страницах. Причина? ; Причина банальна. Зависть. Зависть чужого успеха. И просто своя несостоятельность.
    Да нет ни какой зависти, кому завидовать, простомэну?. Есть ответная реакция на оголтелый фанатизм граничищей с безумием т.н. "болельщиков" Астаны, для которых как раз плюнуть назвать оппонента собакой только за то, что он имеет свою точку зрения. Не ищите конспирологических версий, просто уже вы достали со своим фанатизмом т.н. «болельщики» Астаны

  • Гонщик
    Вуэльта Испании. Мигель Анхель ... (55)
    Гонщик-Фото

    Болелы других команд скромно молчат , не понтуются и не хамят в отличии от тебя , не знаю какое ты можешь иметь отношение к этой команде , может велы моешь , но я не доверил бы , вся мнимая сила команды закончилась с сокращением финансирования , поэтому можешь и дальше надувать щёки сколько угодно , колумбийский фанат .

  • veloster
    Эусебио Унсуэ о выступлении ко ... (6)
    veloster-Фото

    Мы увидели, что Марк отлично готов к тому, чтобы в ближайшем будущем бороться за генеральную классификацию против сильнейших соперников на Гран-турах.

     

    Не знаю. Лично у меня что-то большие сомнения на этот счет. В этом году Солер, которому в прошлом году выдавали столько авансов (новый Контадор), по сути, не показал ни одного результата, даже на недельках.

    Насколько я помню, заявлялось, что Солер будет одним из четырех капитанов? И что? В десятку Вуэльты заехал? 20 минут от третьего места и подиума... Хуже К.Ф.Хагена 

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Гонщик Команда Очки
1 Роглич П. (Slo) (TJV) 4160
2 Алафилипп Ж. (Fra) (DQT) 3700
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 3317
4 Фульсанг Я. (Den) (AST) 3162
5 Ван Авермат Г. (Bel) (CCC) 2812
6 Берналь Э. (Col) (INS) 2726
7 Кристофф А. (Nor) (UAD) 2281
8 Вивиани Э. (Ita) (DQT) 2240
9 Улисси Д. (Ita) (UAD) 2226
10 Аккерманн П. (Ger) (BOH) 2157

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