Павел Сиваков: "Участие в Тур де Франс - ещё одна важная ступень в моём развитии"

22-летний российский гонщик британской команды Ineos Павел Сиваков в этом году вошёл в топ-10 на Джиро д’Италия-2019, стал победителем двух многодневных гонок Тур Альп, где также выиграл этап и Тур Польши. На недавно завершившемся Туре Британии-2019 занял 4-е место. Сейчас он готовится к выступлению на чемпионате мира, где выступит и в разделке, и в групповой гонке, а также намечает задачи на следующий сезон, о чём рассказал в интервью Cyclingnews.

Павел Сиваков: «Когда сезон закончится, мы вместе с командой, с тренерами, его проанализируем. Конечно, я хочу развиваться. Великолепно, если я поеду Вуэльту Испании или Джиро д’Италия, но почему бы не попробовать Тур де Франс? Это может стать ещё одной важной ступенью в моём развитии. Посмотрим.

Я думаю, что я многое доказал себе на Джиро, это было великолепно. Но сейчас, например, если я вернусь на Джиро д’Италия и нацелюсь на ещё одно попадание в топ-10 или топ-5, что хорошо, но этого ли я хочу?

Мне хочется развиваться, почему бы не продолжить двигаться в этом направлении, чтобы быть готовым выиграть что-то? Моё время лидера ещё придёт, но сейчас я доволен тем, что буду помогать ребятам побеждать и учиться у них.

В этом году я сделал шаг вперёд во многих областях. Физически намного лучше стал проходить подъёмы, да и в общем стал сильнее. Теперь чувствую, что могу делать гонку, а не просто следовать за другими, как в прошлом году.

На чемпионате мира поеду разделку и групповую гонку. Я хочу совершенствоваться в индивидуальной гонке на время, это был бы шаг и к моему выступлению на Гран-туре. В групповой гонке просто постараюсь выступить как можно лучше.

Тур Британии был очень хорошей подготовкой. Я не слишком быстрый парень, так что постараюсь остаться впереди в финале, попробую что-то сделать. Единственный для меня вариант – попытаться атаковать задолго до финиша. Если буду ждать, то такие ребята, как Матье ван дер Пул, меня просто раздавят».