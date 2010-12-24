Крис Фрум, находясь в больнице, поблагодарил за ошеломившую его поддержку

Крис Фрум: «Понимаю, как мне повезло»

Крис Фрум поблагодарил всех, кто прислал ему тысячи добрых пожеланий поддержки. Сейчас 34-летний британский гонщик команды Ineos, пострадавший в результате падения во время разведки 4 этапа Критериума Дофине-2019, остаётся в больнице Сент-Этьенна.

Он восстанавливается после тяжёлой операции. Помимо сложных открытых переломов бедренной кости, бедра, локтя и рёбер обследование выявило у Криса Фрума трещину/перелом грудинной кости и 7-го шейного позвонка. Британскому гонщику придётся пробыть в больнице около шести недель, а для полного восстановления ему понадобится полгода.

Крис Фрум: «Прежде всего, я должен сказать огромное спасибо всем, кто, узнав о моём падении, прислал мне наилучшие пожелания. Я переживаю тяжёлый период, но поддержка, которую получил за последние три дня, даёт мне много сил. Не ожидал, что получу такую огромную волну добрых пожеланий.

Также я хотел бы выразить благодарность команде Ineos, особенно врачу Ричарду Ашеру и его медицинскому персоналу, которые провели уникальную работу. Я очень признателен также службе скорой помощи, каждому в больнице Роанна, кто помогал мне. Я навсегда останусь благодарен хирургам, врачам и медицинским сёстрам больницы Сент-Этьенна, которые сделали гораздо больше, чем требуют рамки их обязанностей.

Я понимаю, насколько мне повезло оказаться здесь, и что я многим обязан парамедикам и врачам гонки.

Несмотря на эту серьёзную неудачу, я концентрируюсь на том, чтобы смотреть вперёд. Впереди долгий путь до полного восстановления, но оно началось уже сейчас, я полностью сфокусирован на том, чтобы вернуться к своему лучшему уровню.

Наконец, хочу поблагодарить мою жену Мишель и семью. Они всегда со мной, их любовь и поддержка дают мне решимость вернуться как можно скорее».

Хирург-ортопед Джорджио Греста (Giorgio Gresta), один из специалистов, проводивших Крису Фруму операцию, в интервью La Gazzetta dello Sport сказал, что Крис Фрум сможет восстановиться после всех травм и стать ещё сильнее. Джорджио Греста последние 20 лет работает во Франции. Узнав, что Криса Фрума должны доставить в больницу Сент-Этьенна на вертолёте, он остался на работе, чтобы помочь гонщику.

Джорджио Греста: «Он был в сознании и реагировал, когда мой коллега Реми Филиппо проводил операцию на бедре. Я объяснил Крису Фруму, что с ним, и что мы будем делать. Он был настроен оптимистично, несмотря на сложность травм. Он решительно настроен вернуться в гонки. С медицинской точки зрения проблем с возвращением не будет. Он сможет восстановиться после всех травм.

Здесь, в Сент-Этьенне, наша больница является авангардом в области лечения спортивных травм. Многие гонщики приходили к нам, чтобы выздороветь. Фруму не повезло, что он упал, но ему повезло, что всё произошло недалеко от нас. То, что он находится в палате интенсивной терапии – мера предосторожности, так как операция была долгой, а пациент к тому же потерял много крови, около двух литров.

Никаких особых рисков в его состоянии нет. Важно, что он спокоен. Мы как можно скорее переведём его в обычную палату. Его восстановление зависит от его желания вернуться, но, кажется, он очень мотивирован. Ему понадобиться около шести месяцев, чтобы вернуться и стать ещё сильнее».