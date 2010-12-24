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Крис Фрум, находясь в больнице, поблагодарил за ошеломившую его поддержку

Крис Фрум: «Понимаю, как мне повезло»

 

 

  Крис Фрум  поблагодарил всех, кто прислал ему тысячи добрых пожеланий поддержки. Сейчас 34-летний британский гонщик команды Ineos, пострадавший в результате падения во время разведки 4 этапа Критериума Дофине-2019, остаётся в больнице Сент-Этьенна.

 

  Он восстанавливается после тяжёлой операции. Помимо сложных открытых переломов бедренной кости, бедра, локтя и рёбер обследование выявило у Криса Фрума трещину/перелом грудинной кости и 7-го шейного позвонка. Британскому гонщику придётся пробыть в больнице около шести недель, а для полного восстановления ему понадобится полгода.

 

Крис Фрум, находясь в больнице, поблагодарил за ошеломляющую поддержку

 

  Крис Фрум: «Прежде всего, я должен сказать огромное спасибо всем, кто, узнав о моём падении,  прислал мне наилучшие пожелания. Я переживаю тяжёлый период, но поддержка, которую получил за последние три дня, даёт мне много сил. Не ожидал, что получу такую огромную волну добрых пожеланий.

 

  Также я хотел бы выразить благодарность команде Ineos, особенно врачу Ричарду Ашеру и его медицинскому персоналу, которые провели уникальную работу. Я очень признателен также службе скорой помощи, каждому в больнице Роанна, кто помогал мне. Я навсегда останусь благодарен хирургам, врачам и медицинским сёстрам больницы Сент-Этьенна, которые сделали гораздо больше, чем требуют рамки их обязанностей.

 

  Я понимаю, насколько мне повезло оказаться здесь, и что я многим обязан парамедикам и врачам гонки.

 

  Несмотря на эту серьёзную неудачу, я концентрируюсь на том, чтобы смотреть вперёд. Впереди долгий путь до полного восстановления, но оно началось уже сейчас, я полностью сфокусирован на том, чтобы вернуться к своему лучшему уровню.

 

 Наконец, хочу поблагодарить мою жену Мишель и семью. Они всегда со мной, их любовь и поддержка дают мне решимость вернуться как можно скорее».

 

 

  Хирург-ортопед Джорджио Греста (Giorgio Gresta), один из специалистов, проводивших Крису Фруму операцию, в интервью La Gazzetta dello Sport сказал, что Крис Фрум сможет восстановиться после всех травм и стать ещё сильнее. Джорджио Греста последние 20 лет работает во Франции. Узнав, что Криса Фрума должны доставить в больницу Сент-Этьенна на вертолёте, он остался на работе, чтобы помочь гонщику.

 

  Джорджио Греста: «Он был в сознании и реагировал, когда мой коллега Реми Филиппо проводил операцию на бедре. Я объяснил Крису Фруму, что с ним, и что мы будем делать. Он был настроен оптимистично, несмотря на сложность травм. Он решительно настроен вернуться в гонки. С медицинской точки зрения проблем с возвращением не будет. Он сможет восстановиться после всех травм.

 

  Здесь, в Сент-Этьенне, наша больница является авангардом в области лечения спортивных травм. Многие гонщики приходили к нам, чтобы выздороветь. Фруму не повезло, что он упал, но ему повезло, что всё произошло недалеко от нас. То, что он находится в палате интенсивной терапии – мера предосторожности, так как операция была долгой, а пациент к тому же потерял много крови, около двух литров.

 

  Никаких особых рисков в его состоянии нет. Важно, что он спокоен. Мы как можно скорее переведём его в обычную палату. Его восстановление зависит от его желания вернуться, но, кажется, он очень мотивирован. Ему  понадобиться около шести месяцев, чтобы вернуться и стать ещё сильнее».

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Вчера, 19:24 | Регистрация: 30.06.2017

    Обнадеживающе....но надо быть реалистом. Такие травмы да в его возрасте? Востановится, но ....Тур он больше вряд ли возьмет. В любом случае ему удачи.

  2. Имя: svan

    svan

    Вчера, 19:40 | Регистрация: 9.07.2016

    Да, в наших больницах его бы не восстановили. Стал бы инвалидом.

  3. Имя: Николай

    marketbk

    Вчера, 21:00 | Регистрация: 24.12.2010

    Цитата: svan
    Да, в наших больницах его бы не восстановили. Стал бы инвалидом.
    Да и не только в наших, Тимофей Крицкий печальный тому пример. Инвалидом не стал но хорошого мало.

  4. Имя: Арчи

    kellys68

    Вчера, 22:58 | Регистрация: 11.03.2011

    Фруми, держись-ты один из лучших велогонщиков современности! Скорейшего тебе выздоровления, и новых красивых побед!!!

  5. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Вчера, 23:00 | Регистрация: 4.01.2015

    Не знаю, т.е. не уверен, но мне кажется при таких травмах я скорей всего бы такой боли не выдержал. Не могу даже представить что поЧуствовал Фрум в момент удара и первые минуты после краша, это ужас.

    Судя по фотке выглядит Крис довольно таки свежо, но очень сильно поломанынй внутри (в прямом смысле слова), посему здоровья и еще раз ЗДОРОВЬЯ!
    Наверное впервые в жизни будет смотреть ТдФ по ТВ на больничной койке палаты №?

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф

  6. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 00:09 | Регистрация: 24.12.2017

    Здоровья

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Комментарии

  • VeloVelo
    Критериум Дофине-2019. Этап 7 (13)
    VeloVelo-Фото

    Очень рад за Фульса. Луценко удивил, молодец.

  • Arciv
    Ваут Пулс – победитель 7 этапа ... (2)
    Arciv-Фото
    Пулсу надо уходить в другую команду и быть капитаном на ГТ. В Иноес его просто укатывают. Он заслужил повышения
  • hodorik
    Ваут Пулс – победитель 7 этапа ... (2)
    hodorik-Фото

    Ну и , где Новости ....

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Крис Фрум, находясь в больнице ... (6)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Здоровья
  • am14
    Том Дюмулин сошёл с Критериума ... (5)
    am14-Фото
    Говорили про маленький металлический осколок, оставшийся под кожей, - это постоянный источник воспаления. Нужно срочно вырезать его, отдохнуть пару недель и забыть о Туре. Иначе запущенная травма может загубить перспективы дальнейшей успешной карьеры. Но видимо, мудрому менеджменту команды виднее. А может и генеральному спонсору...
  • EL-Fenomeno
    Тур Швейцарии-2019. Маршрут (10)
    EL-Fenomeno-Фото

    Томас и Берналь...ну посмотрим "кто кого"))
    Из претендентов на призовой подиум выделю ещё Поццовиво и Келдермана, а также Кошту.
    Ещё будет инетересно посмотреть на Ару в горах; да и вообще сможет ли итальянец проехать полностью 9-дневный ТШ (и не сойти в горах).

    Цитата: close2you
    Пантано завязал из-за допинга ?

    да, из-за позитива ЕПО. А ведь неплохой горняк, помню его победу на горном этапе ТдФ в майке уже не существующего ИАМа

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум, находясь в больнице ... (6)
    EL-Fenomeno-Фото

    Не знаю, т.е. не уверен, но мне кажется при таких травмах я скорей всего бы такой боли не выдержал. Не могу даже представить что поЧуствовал Фрум в момент удара и первые минуты после краша, это ужас.

    Судя по фотке выглядит Крис довольно таки свежо, но очень сильно поломанынй внутри (в прямом смысле слова), посему здоровья и еще раз ЗДОРОВЬЯ!
    Наверное впервые в жизни будет смотреть ТдФ по ТВ на больничной койке палаты №?

  • kellys68
    Крис Фрум, находясь в больнице ... (6)
    kellys68-Фото

    Фруми, держись-ты один из лучших велогонщиков современности! Скорейшего тебе выздоровления, и новых красивых побед!!!

  • GTX
    Тур Бельгии-2019. Этап 4 (1)
    GTX-Фото
    Эвенпул завтра может стать самым молодым победителем в истории Тура Бельгии, а рекорд, внимание, установлен в 1913 году - 20 лет.
  • AAA
    Том Дюмулин сошёл с Критериума ... (5)
    AAA-Фото
    Боль вернулась...
    Похоже на Туре он не боец.
    Жаль конечно.
    Желаю скорейшего полного восстановления.

    Боль вернулась...
    Похоже на Туре он не боец.
    Жаль конечно.
    Желаю скорейшего полного восстановления.

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