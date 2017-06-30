Крис Фрум о маршруте Тур де Франс-2020

Крис Фрум: «Это самый трудный маршрут Тур де Франс за последние годы»

Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум посетил презентацию маршрута французского Гран-тура 2020 года. Продолжая восстановление после тяжёлой травмы, полученной в июне, 34-летний британский гонщик команды Ineos признался, что его главная задача – вернуть ту форму, в которой он был до падения во время разведки дистанции разделки Критериума Дофине-2019.

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Крис Фрум: «Думаю, это жестокий маршрут Тура, возможно, самый трудный из всех, что я видел за последние пять или шесть лет. Но он великолепен – даёт массу возможностей разыгрывать генеральную классификацию, основные соперники должны будут бороться лицом к лицу. Именно это все хотят увидеть. Гонка должны получиться захватывающей, надеюсь, она будет соответствовать тем же стандартам, что и в этом году.

Маршрут подходит не какому-то конкретному гонщику, а тем, кто умеет проходить подъёмы. Он отлично подходит Эгану.

Если я вернусь на прежний уровень, то буду уверен на старте. Но главное – вернуться в эту форму, а потом уже начну думать, как бороться в гонке.

В спорте нет гарантии, но я собираюсь сделать всё, что в моих силах.

Сначала, когда я очнулся в палате интенсивной терапии, всё, что хотел услышать, что я смогу вернуться на прежний уровень. Когда мне сказали ,что это возможно, те слова были музыкой для ушей, и всё остальное для меня прояснилось. У меня чёткая цель – вернуться на Тур де Франс в следующем году.

Учитывая травмы, которые я получил, думаю, многие посчитали, что это падение закончит мою карьеру. Мне невероятно повезло, что сейчас я здесь. Я просто смотрю на всё как на потрясающую возможность, которая позволяет даже говорить о моём возвращении в следующем году.

На данный момент у меня в бедре ещё остаётся большая пластина. Надеюсь, в конце этого месяца уберут и её, и целую кучу винтов. С того момента всё должно улучшаться ещё быстрее. Пока же я иду вперёд постепенно, по мере возможности.

Мне невероятно повезло получить поддержку семьи, друзей и семьи. Реабилитация проходит так хорошо, как только я мог надеяться. Сейчас я уже сел на велосипед, выезжаю на два – три часа в большинство дней. Но я также много работаю вне велосипеда, стараюсь вернуть силу ноге, которую сломал».

В интервью France Télévisions перед презентацией маршрута Тур де Франс-2020 Крис Фрум сказал: «Мне надо быть сильнейшим. Если Берналь окажется сильнее, я буду рад, если он выиграет, потому что побеждает сильнейший.

Все говорят мне, что я должен закончить карьеру, пока нахожусь на вершине. Но я люблю велоспорт и хочу продолжать. Если не выиграю, помогу кому-то, кто способен победить.

Пятая победа на Тур де Франс – сама по себе важная цель. Но бороться за пятый титул после падения, которое было способно поставить точку в карьере, это было бы ещё значительнее».

Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Сейчас Крис вернулся к тренировкам. Ему предстоит ещё долгий путь, в этом нет сомнений. Но он на верной дороге. Он мотивирован, и самое важное, что психологически решительно настроен. Он не дал этому удару выбить себя, а стал ещё сильнее.

Рано утром он занимается с физиотерапевтом, потом работает по программе восстановление весь день. Его решимость сильна как никогда. Не думаю, что когда-либо я видел его таким жаждущим и решительным.

Он отлично знает дороги около Ниццы, дороги всего первого блока. Гонка трудная, горная. К концу Тура участники устанут, так что финальная горная разделка будет очень важна».