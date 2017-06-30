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Крис Фрум о маршруте Тур де Франс-2020

Крис Фрум: «Это самый трудный маршрут Тур де Франс за последние годы»

 

 

  Четырёхкратный победитель Тур де Франс Крис Фрум посетил презентацию маршрута французского Гран-тура 2020 года. Продолжая восстановление после тяжёлой травмы, полученной в июне, 34-летний британский гонщик команды Ineos признался, что его главная задача – вернуть ту форму, в которой он был до падения во время разведки дистанции разделки Критериума Дофине-2019.

 

 

 

  Photo @chrisfroome'

 

 

 

 

  Крис Фрум: «Думаю, это жестокий маршрут Тура, возможно, самый трудный из всех, что я видел за последние пять или шесть лет. Но он великолепен – даёт массу возможностей разыгрывать генеральную классификацию, основные соперники должны будут бороться лицом к лицу. Именно это все хотят увидеть. Гонка должны получиться захватывающей, надеюсь, она будет соответствовать тем же стандартам, что и в этом году.

 

  Маршрут подходит не какому-то конкретному гонщику, а тем, кто умеет проходить подъёмы. Он отлично подходит Эгану.

 

  Если я вернусь на прежний уровень, то буду уверен на старте. Но главное – вернуться в эту форму, а потом уже начну думать, как бороться в гонке.

В спорте нет гарантии, но я собираюсь сделать всё, что в моих силах.

 

  Сначала, когда я очнулся в палате интенсивной терапии, всё, что хотел услышать, что я смогу вернуться на прежний уровень. Когда мне сказали ,что это возможно, те слова были музыкой для ушей, и всё остальное для меня прояснилось. У меня чёткая цель – вернуться на Тур де Франс в следующем году.

 

  Учитывая травмы, которые я получил, думаю, многие посчитали, что это падение закончит мою карьеру. Мне невероятно повезло, что сейчас я здесь. Я просто смотрю на всё как на потрясающую возможность, которая позволяет даже говорить о моём возвращении в следующем году.

 

  На данный момент у меня в бедре ещё остаётся большая пластина. Надеюсь, в конце этого месяца уберут и её, и целую кучу винтов. С того момента всё должно улучшаться ещё быстрее. Пока же я иду вперёд постепенно, по мере возможности.

 

  Мне невероятно повезло получить поддержку семьи, друзей и семьи. Реабилитация проходит так хорошо, как только я мог надеяться. Сейчас я уже сел на велосипед, выезжаю на два – три часа в большинство дней. Но я также много работаю вне велосипеда, стараюсь  вернуть силу ноге, которую сломал».

 

 

  В интервью France Télévisions перед презентацией маршрута Тур де Франс-2020 Крис Фрум сказал: «Мне надо быть сильнейшим. Если Берналь окажется сильнее, я буду рад, если он выиграет, потому что побеждает сильнейший.

 

  Все говорят мне, что я должен закончить карьеру, пока нахожусь на вершине. Но я люблю велоспорт и хочу продолжать. Если не выиграю, помогу кому-то, кто способен победить.  

 

  Пятая победа на Тур де Франс – сама по себе важная цель. Но бороться за пятый титул после падения, которое было способно поставить точку в карьере, это было бы ещё значительнее».

 

 

  Дэйв Брэйлсфорд, генеральный менеджер команды Ineos: «Сейчас Крис вернулся к тренировкам. Ему предстоит ещё долгий путь, в этом нет сомнений. Но он на верной дороге. Он мотивирован, и самое важное, что психологически решительно настроен. Он не дал этому удару выбить себя, а стал ещё сильнее.

 

  Рано утром он занимается с физиотерапевтом, потом работает по программе восстановление весь день. Его решимость сильна как никогда. Не думаю, что когда-либо я видел его таким жаждущим  и решительным.

 

  Он отлично знает дороги около Ниццы, дороги всего первого блока. Гонка трудная, горная. К концу Тура участники устанут, так что финальная горная разделка будет очень важна».

 

 

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Теги к статье: Крис Фрум Chris Froome Ineos Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2020

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 00:01 | Регистрация: 30.06.2017

    Он может взять тур, а что? Вона..Винокуров на туре 2011 так поломался..жуть. Похоже как Фрум, весь таз и бедро на шурупах было и пластинах. А на следующий год Олимпиаду в Лондоне в одну калитку взял. Характер и стремление к цели.. Как бы тяжелая травма стимулирует к победам, чтобы доказать всем, что рано списали. Увидим.

    Вся жизнь это гонка.
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Комментарии

  • Astanaforever
    Жулиан Алафилипп: «Маршрут Тур ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Вот кто кто, а Жужу мне нравится. Серьезный чувак в плане побед на любой вкус. Надо в спринте, надо в разделке..на равнине в пригорок...даже в гору. Мастер-универсал.
  • Astanaforever
    Крис Фрум о маршруте Тур де Фр ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Он может взять тур, а что? Вона..Винокуров на туре 2011 так поломался..жуть. Похоже как Фрум, весь таз и бедро на шурупах было и пластинах. А на следующий год Олимпиаду в Лондоне в одну калитку взял. Характер и стремление к цели.. Как бы тяжелая травма стимулирует к победам, чтобы доказать всем, что рано списали. Увидим.
  • paziz
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    paziz-Фото
    Маршрут огонь, будет интересно.
  • Александра
    Микель Ланда завершил работу в ... (18)
    Александра-Фото

    Вот я тоже думаю, что Астана  - лучшая команда для Ланды. Но там сделали ставку на Ару, в итоге проиграли все. Гадать, конечно, смысла нет, но похоже, что это было очень недальновидно.

  • kwwk
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (10)
    kwwk-Фото
    НУ у Инеос разброд и шатания не возможны, там политика партии превыше всего.
  • Astanaforever
    Адам Хансен продлил контракт с ... (2)
    Astanaforever-Фото
    Взяли в команду только из за глубокого уважения к нему. Есть звезды, а есть просто пахари работяги. Так вот Адам вот такой пахарь. Молодец че сказать. ..
  • Shega
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (10)
    Shega-Фото
    Восстанавливалась после травмы, как известно. Что не помешало им,"безголовым", однако, взять ТДФ) Ну... может быть, менее эффектно. Без их фирменного заезда на финиш практически в полном составе, когда остальные едва переводят дух) Расчет и железная дисциплина - великое дело!
  • BaTman
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    BaTman-Фото

     Жаль что мало разделок. Хотелось увидеть интересные сражения в разделке пока выступает Фрум, Герайнт. Роглич, Томас, Денис столько интересных личностей способных показать борьбу как на разделке так и в гору, а маршрут сугубо горный причём не самые высокие финиши. 

      Непонятно ??‍??

  • SSS
    Презентация маршрута Тур де Фр ... (20)
    SSS-Фото
    Лопес-это днище на разделке. Из десятки вылетит на предпоследнем этапе!
  • uran
    Эган Берналь: «Возможность рас ... (10)
    uran-Фото
    Цитата: Ice
    Несколько сильных гонщиков?)))) У мувиков эта политика лишь раз успех принесла, а так все больше разброд и шатание - каждый одеяльце на себя, грегари путаются, кому помогать и устают намного больше, так как помогать приходится много и часто. Но с иерархией Инеоса таких проблем быть не должно, у дракона по-любому будет главная голова, которую остальные не будут кусать за шею при каждом удобном случае. 
    И кто же был "голова" на тдф 2019?

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