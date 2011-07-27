Крис Фрум: «Меня не волнует отсутствие побед в начале сезона»

Крис Фрум: "Тур Романдии - краеугольный камень в моей подготовке к Тур де Франс-2017"

Тур Романдии-2017 будет третьей многодневной гонкой в сезоне Криса Фрума (Christopher Froome) после февральского Herald Sun Tour и мартовской Вуэльты Каталонии. Однако, 31-летний британский гонщик команды Sky сказал на пресс-конференции перед стартом Тура Романдии, что не волнуется о том, что в этом сезоне у него ещё нет побед. Лучшим результатом Фрума на Вуэльте Каталонии-2017 стало 2-е место на 5-м этапе, где он проиграл Алехандро Вальверде (Movistar).

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Крис Фрум: «Лично мне для уверенности не нужны победы, как это было в прошлом. Теперь я черпаю уверенность в своих силах в том, что одержал три победы на Тур де Франс, они говорят мне, что я смогу повторить это снова. На мне нет давления, которое бы толкало начинать выступать на таком уровне в начале сезона.

Я чувствую себя комфортно и хорошо в той форме, в какой нахожусь в это время года. На Тенерифе у меня был плодотворный тренировочный лагерь, где я был с некоторыми ребятами, которые поедут Джиро д’Италия-2017. И мы вернёмся на Тенерифе после Тура Романдии. Со мной всё в порядке, я фокусируюсь на том, чтобы подготовиться к Тур де Франс.

Тот день на Вуэльте Каталонии, где я потерял второе место в общем зачёте, было тактической ошибкой, а не из-за недостатка формы. Там был 2-километровый спуск, потом пелотон порвался. Мы старались добрать на протяжении 50 км с пятью ребятами, но гонка на этом была закончена. А в тот день, в больших горах, где выиграл Алехандро Вальверде, я был доволен своими ощущениями. Эта гонка стала для меня важным уроком.

Каждая подготовка к Тур де Франс проходит по-разному, каждый Тур Романдии также отличается от предыдущих. В этом году Тур Романдии не такой горный, как в прошлые годы, возможно, и погода будет другой. Не вижу прямой связи между Романдией и Тур де Франс, но для меня эта гонка всегда была краеугольным камнем на пути к победе на Тур де Франс.

Этапы в субботу и воскресенье будут самыми решающими. На бумаге маршрут 4-го этапа, который пройдёт в субботу, выглядит самым сложным. Разделка в воскресенье не слишком протяжённая, 18 км, и тот, на ком будет к тому моменту лидерская майка, должен будет хорошо её проехать, чтобы защитить первую позицию».