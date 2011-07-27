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Крис Фрум: «Меня не волнует отсутствие побед в начале сезона»

Крис Фрум: "Тур Романдии - краеугольный камень в моей подготовке к Тур де Франс-2017"

 

  Тур Романдии-2017 будет третьей многодневной гонкой в сезоне  Криса Фрума (Christopher Froome) после февральского Herald Sun Tour и мартовской Вуэльты Каталонии. Однако, 31-летний британский гонщик команды Sky сказал на пресс-конференции перед стартом Тура Романдии, что не волнуется о том, что в этом сезоне у него ещё нет побед. Лучшим результатом Фрума на Вуэльте Каталонии-2017 стало 2-е место на 5-м этапе, где он проиграл Алехандро Вальверде (Movistar).

 

 

Крис Фрум: "Тур Романдии - краеугольный камень в моей подготовке к Тур де Франс-2017"

 Photo (c) @chrisfroome

 

 

  Крис Фрум: «Лично мне для уверенности не нужны победы, как это было в прошлом. Теперь я черпаю уверенность в своих силах в том, что одержал три победы на Тур де Франс, они говорят мне, что я смогу повторить это снова. На мне нет давления, которое бы толкало начинать выступать на таком уровне в начале сезона.

 

  Я чувствую себя комфортно и хорошо в той форме, в какой нахожусь в это время года. На Тенерифе у меня был плодотворный тренировочный лагерь, где я был с некоторыми ребятами, которые поедут Джиро д’Италия-2017. И мы вернёмся на Тенерифе после Тура Романдии. Со мной всё в порядке, я фокусируюсь на том, чтобы подготовиться к Тур де Франс.

 

 Тот день на Вуэльте Каталонии, где я потерял второе место в общем зачёте, было тактической ошибкой, а не из-за недостатка формы. Там был 2-километровый спуск, потом пелотон порвался. Мы старались добрать на протяжении 50 км с пятью ребятами, но гонка на этом была закончена. А в тот день, в больших горах, где выиграл Алехандро Вальверде, я был доволен своими ощущениями. Эта гонка стала для меня важным уроком.

 

  Каждая подготовка к Тур де Франс проходит по-разному, каждый Тур Романдии также отличается от предыдущих.  В этом году Тур Романдии не такой горный, как в прошлые годы, возможно, и погода будет другой. Не вижу прямой связи между Романдией и Тур де Франс, но для меня эта гонка всегда была краеугольным камнем  на пути к победе на Тур де Франс.

 

  Этапы в субботу и воскресенье будут самыми решающими. На бумаге маршрут 4-го этапа, который пройдёт в субботу, выглядит самым сложным. Разделка в воскресенье не слишком протяжённая, 18 км, и тот, на ком будет к тому моменту лидерская майка, должен будет хорошо её проехать, чтобы защитить первую позицию».

 

Тур Романдии-2017. Превью

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Теги к статье: Крис Фрум Тур Романдии Tour de Romandie гонка Мирового тура

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  1. Sm1T

    Вчера, 20:42 | Регистрация: 1.01.2012

    Тур+Вуэльта. как пить дать готовится к этому

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Вчера, 21:09 | Регистрация: 27.07.2011

    тем более кинтана приедет после джира

    все возможно

     

    а так все силы на тур а потом будет посмотреть что да как

  3. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 21:16 | Регистрация: 18.09.2014

    Цитата: rude_rider

     а так все силы на тур

    Такова политика Скай. Безукоризненная и скучная.

  4. Имя: Евгений

    jeka-kiev

    Вчера, 23:17 | Регистрация: 2.04.2012

    Скучно? Поставьте себя на его место... Ну я не его фанат, но он 3-кратный!!! Он уже легенда! А может стать ого-го... ТУР расставит все точки над i. Желаю Крису подиума!

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Ближайшие старты

25 - 30 апреля 2017

Tour de Romandie

28 - 30 апреля 2017

Tour de Yorkshire

5 - 28 мая 2017

Джиро д'Италия


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Комментарии

  • jeka-kiev
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (4)
    jeka-kiev-Фото
    Скучно? Поставьте себя на его место... Ну я не его фанат, но он 3-кратный!!! Он уже легенда! А может стать ого-го... ТУР расставит все точки над i. Желаю Крису подиума!
  • jeka-kiev
    Международная велогонка Race H ... (1)
    jeka-kiev-Фото
    Бог в помощь! Гонка живёт, развивается - это радует! Плюс дорожное покрытие кое-где ремонтируется, что тоже радует, а то Виталик в этом году уж очень термоядерную соль зимой сыпал... многие дороги в хлам..., но не будем о боксе :-))) Надо будет прийти, поболеть и деткам показать. Тут категорийность абсолютно пофик - когда смотришь вживую, то болеешь за всех и адреналин, эмоции зашкаливают. И пацанов всегда очень стимулирует, сам не по наслышке знаю... В общем, кто может - приходите!
  • ungvar
    Состав команды Bardiani-CSF на ... (3)
    ungvar-Фото

    Внезапно Пирацци уже 30 лет. А еще недавно был молодым перспективным горняком. В иные годы состав Бардиани был посильнее. В этом же расчет чисто на отрывы Боэма, Пирацци и молодых. Руффони будет конечно в спринтах биться, но вряд ли у него есть шанс на этап. 

  • velodoctor
    Тур Романдии-2017. Пролог (3)
    velodoctor-Фото

    Фелине что-то невероятное выдал. Гонщик уникальный. Жаль его на Джиро не будет. Он и удержать может майку завтра, шансов мало, но по Вуэльте то понимтся, что горы он отлично терпит.

     

     

    То что многие не рисковали, понятно. Ильнур то после определенных событий совсем уж тихоходом стал. Но лишний риск сейчас точно не нужен.

     

    Ну и кстати вспомните  Как пино на туре Альп всегда вперед на спусках выходил, где как не на таких гонках по чуть-чуть набирать, прибавлять в своих слабых местах. Машин встречных нет, только тут и надо по идее.   

     

     

  • Александра
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (4)
    Александра-Фото

    Цитата: rude_rider

     а так все силы на тур

    Такова политика Скай. Безукоризненная и скучная.

  • rude_rider
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (4)
    rude_rider-Фото

    тем более кинтана приедет после джира

    все возможно

     

    а так все силы на тур а потом будет посмотреть что да как

  • Костя К
    Тур Романдии-2017. Пролог (3)
    Костя К-Фото

    И Ильнур тоже.

  • Sm1T
    Крис Фрум: «Меня не волнует от ... (4)
    Sm1T-Фото

    Тур+Вуэльта. как пить дать готовится к этому

  • evgeny1330
    Тур Романдии-2017. Пролог (3)
    evgeny1330-Фото

    Такое ощущение, что Фрум и Порт разделки разучились ездить.

  • RVL
    Тур Романдии-2017. Превью (11)
    RVL-Фото
    я включился (повезло!) на Васе точь в точь....было мокро

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