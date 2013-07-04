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Крис Фрум и Альберто Контадор о 8-м этапе Критериума Дофине-2017

Крис Фрум остался в шаге от подиума, Альберто Контадор - за пределами топ-10 Критериума Дофине-2017

 

 

  Крис Фрум (Sky) несколько раз атаковал на финальном 8-м этапе Критериума Дофине-2017, но не сумел защитить титул победителя прошлого года, финишировав в итоге за пределами подиума.

 

  Атака британского гонщика за 300 м до вершины предпоследнего подъёма дня Коль-де-Коломбье сбросила лидировавшего в общем зачёте Ричи Порта (BMC), но не помогла Крису Фруму перехватить жёлтую майку лидера. Он атаковал также и на спуске с Коломбье, но не смог уехать от группы претендентов на общий зачёт. А на финальном подъёме дня к Плато де Солезон за 7,5 км до финиша Крис Фрум не ответил на атаку ирландского гонщика команды Quick Step Floors Дэна Мартина и датского гонщика команды Astana Якоба Фульсанга, ставшего победителем этапа и гонки.

 

  Фрум финишировал на этапе через 1 минуту 36 секунд после победителя, а в общем зачёте он проиграл Якобу Фульсангу 1 минуту 33 секунды. До третьей ступени подиума британскому гонщику команды Sky не хватило всего секунды.

 

  Капитан команды Trek-Segafredo Альберто Контадор держался в группе Криса Фрума, ускорился на Коль-де-Коломбье, но к подъёму на Плато-де-Солезан вновь был в группе с основными претендентми на высокие места в генеральной классификации кроме выпавшего на Коломбье Ричи Порта. За 8 км до финиша Альберто Контадор не выдержал темпа группы генеральщиков и поехал своей скоростью, в итоге выпав из десятки лучших общего зачёта.

 

Крис Фрум и Альберто Контадор о 8-м этапе Критериума Дофине-2017

 

Крис Фрум и Альберто Контадор о 8-м этапе Критериума Дофине-2017

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Крис Фрум (Sky): «Все знали, что сегодня будет день агрессивного ведения гонки, мы ехали не защищать второе место, а боролись за победу. Наша команда выложила на стол все карты. И хотя это не принесло результата, думаю, мы можем быть довольны гонкой.

 

  В какой-то момент я был близко к тому, чтобы стать виртуальным лидером. Но, думаю, я слишком потратился ранее на этапе, и когда подошёл к финальному подъёму, сил осталось не так много. Если бы я хотел просто защищать 2-е место, то ехал бы более консервативно. Я бы дождался последнего подъёма, и просто сел бы за Якобом и Ару. Но сегодня такая тактика не входила в планы.

 

  Если сравнить с тем, как я ехал на Туре Романдии несколько недель назад, то я чувствую себя гораздо лучше с каждой неделей. Я двигаюсь в правильном направлении к июлю».

 

Крис Фрум и Альберто Контадор о 8-м этапе Критериума Дофине-2017

 

Крис Фрум и Альберто Контадор о 8-м этапе Критериума Дофине-2017

 Photo © Bettini/Trek-Segafredo

 

  Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Сейчас мне надо поработать над мощностью, но на данный момент всё идёт по плану. Обычно в прошлом многие, кто выигрывал Критериум Дофине, побеждали после на Тур де Франс. Но для моей формы  лучше сейчас идти на пределе за другими, но зато потом чувствовать себя сильнее на Тур де Франс.

 

  Сегодня я иногда сидел за другими, иногда выходил вперёд, но на финальном подъёме была задана слишком высокая скорость, я почувствовал сильную боль в ногах, и предпочёл поехать своим темпом, решил сохранить силы и до финиша поехать спокойнее.

 

  Самое главное, что эту крупную гонку я закончил свежим, в то время как в прошлом году после Критериума Дофине я был совершенно измотан. Думаю, теперь смогу хорошо восстановиться в течение трёх дней и начать последний блок тренировок. Я знаю, какую работу мне ещё надо провести, но я иду по хорошему плану».

 

 

 

Результаты 8-го этапа Критериума Дофине-2017

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Теги к статье: Крис Фрум Альберто Контадор Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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  1. Имя: Александра

    Александра

    Вчера, 23:07 | Регистрация: 18.09.2014

    Выглядит, как хорошая мина при плохой игре.

    Хочу ошибиться.

  2. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 00:02 | Регистрация: 4.07.2013

    Да ладно. В отличие от остальных, Конте, Вальву и Фруму этот Дофине нужен был для понимания своей формы. Они подводят себя к 3-й неделе. Они заточены под ТДФ. Вот там все и станет понятно.

  3. rdktr

    Сегодня, 00:05 | Регистрация: 27.05.2014

    Чета я за Конту опасаться начал....

     

    1. Имя: Саша

      VeloVelo

      Сегодня, 00:06 | Регистрация: 4.07.2013

      А что опасаться. Как будет так и будет )

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Словакии-2017. Этап 4 (2)
    VeloVelo-Фото

    Ваня Савицкий Молодца! А что с Антном Воробьевым? Где его разделка?

  • Gottliche_Recht
    Ричи Порт и Дэн Мартин – призё ... (1)
    Gottliche_Recht-Фото

    Так о ком идет речь, кто эти, "которые хотели сами проиграть, лишь бы он проиграл Критериум Дофине" ? По-ходу, этап был сродни 15 этапу Вуэльты-2016 от самаого начала

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото
    А что опасаться. Как будет так и будет )
  • rdktr
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    rdktr-Фото

    Чета я за Конту опасаться начал....

     

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да ладно. В отличие от остальных, Конте, Вальву и Фруму этот Дофине нужен был для понимания своей формы. Они подводят себя к 3-й неделе. Они заточены под ТДФ. Вот там все и станет понятно.

  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    Наверное лучший Критерум за последние годы. Главное чтобы Порт на ТдФ был такой же (и по форме и по выступлениях на горных этапах).
    Да, и хотелось бы поБольше таких гор на ТдФ как на этом Дофине.

     

    P.S.

    Отдельный реверанс Астане и горячие аплодисменты.

    P.P.S.

    Короткие и хлесткие этапы на разных недельных и 3-х_недельныъх гонках становятся фишками...и это здорово что орги взяли такое на заметку mail1 очень смотритЦЦо. good

  • EL-Fenomeno
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, очень приятно.

    Все-таки хорошо, что есть временные бонификации на гонках. И хорошо чтобы на самых важных соревнованиях календаря ЮСиАй они были всегда (в т. ч. и на всех гранд-турах).
    Для Фульсанга этакий велосипедный дабл дабл (этап+генерал), а с учетом победы и на 6-м этапе вообще получается трипл-дабл!). Команда Астана явно получила второе (НОВОЕ) дыхание после Джиро. С нетерпением жду теперь подобного куража от Ару и Фульсанга на ТдФ. И если Фабио будет тащить на генерал, то Якоб вполне на лидерство в горном зачёте.

  • Александра
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    Александра-Фото

    Выглядит, как хорошая мина при плохой игре.

    Хочу ошибиться.

  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    У меня праздник!!! Я думаю все болельщики Астаны ждали такого подарка от команды! А те кто верил и не сомневался (как я), вдвойне счастливы!!!! Спасибо всем, кто искренне разделяет нашу радость! И спасибо Якобу! Красавчик! Команде и Фабио отдельное спасибо! Всем добра!

  • Eufemiano Fuentes
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Не будем забегать вперед...многие не ехали на 100%...да и неделька всего одна...

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