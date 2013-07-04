Крис Фрум и Альберто Контадор о 8-м этапе Критериума Дофине-2017

Крис Фрум остался в шаге от подиума, Альберто Контадор - за пределами топ-10 Критериума Дофине-2017

Крис Фрум (Sky) несколько раз атаковал на финальном 8-м этапе Критериума Дофине-2017, но не сумел защитить титул победителя прошлого года, финишировав в итоге за пределами подиума.

Атака британского гонщика за 300 м до вершины предпоследнего подъёма дня Коль-де-Коломбье сбросила лидировавшего в общем зачёте Ричи Порта (BMC), но не помогла Крису Фруму перехватить жёлтую майку лидера. Он атаковал также и на спуске с Коломбье, но не смог уехать от группы претендентов на общий зачёт. А на финальном подъёме дня к Плато де Солезон за 7,5 км до финиша Крис Фрум не ответил на атаку ирландского гонщика команды Quick Step Floors Дэна Мартина и датского гонщика команды Astana Якоба Фульсанга, ставшего победителем этапа и гонки.

Фрум финишировал на этапе через 1 минуту 36 секунд после победителя, а в общем зачёте он проиграл Якобу Фульсангу 1 минуту 33 секунды. До третьей ступени подиума британскому гонщику команды Sky не хватило всего секунды.

Капитан команды Trek-Segafredo Альберто Контадор держался в группе Криса Фрума, ускорился на Коль-де-Коломбье, но к подъёму на Плато-де-Солезан вновь был в группе с основными претендентми на высокие места в генеральной классификации кроме выпавшего на Коломбье Ричи Порта. За 8 км до финиша Альберто Контадор не выдержал темпа группы генеральщиков и поехал своей скоростью, в итоге выпав из десятки лучших общего зачёта.

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Крис Фрум (Sky): «Все знали, что сегодня будет день агрессивного ведения гонки, мы ехали не защищать второе место, а боролись за победу. Наша команда выложила на стол все карты. И хотя это не принесло результата, думаю, мы можем быть довольны гонкой.

В какой-то момент я был близко к тому, чтобы стать виртуальным лидером. Но, думаю, я слишком потратился ранее на этапе, и когда подошёл к финальному подъёму, сил осталось не так много. Если бы я хотел просто защищать 2-е место, то ехал бы более консервативно. Я бы дождался последнего подъёма, и просто сел бы за Якобом и Ару. Но сегодня такая тактика не входила в планы.

Если сравнить с тем, как я ехал на Туре Романдии несколько недель назад, то я чувствую себя гораздо лучше с каждой неделей. Я двигаюсь в правильном направлении к июлю».

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Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Сейчас мне надо поработать над мощностью, но на данный момент всё идёт по плану. Обычно в прошлом многие, кто выигрывал Критериум Дофине, побеждали после на Тур де Франс. Но для моей формы лучше сейчас идти на пределе за другими, но зато потом чувствовать себя сильнее на Тур де Франс.

Сегодня я иногда сидел за другими, иногда выходил вперёд, но на финальном подъёме была задана слишком высокая скорость, я почувствовал сильную боль в ногах, и предпочёл поехать своим темпом, решил сохранить силы и до финиша поехать спокойнее.

Самое главное, что эту крупную гонку я закончил свежим, в то время как в прошлом году после Критериума Дофине я был совершенно измотан. Думаю, теперь смогу хорошо восстановиться в течение трёх дней и начать последний блок тренировок. Я знаю, какую работу мне ещё надо провести, но я иду по хорошему плану».