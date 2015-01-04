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Павел Сиваков – 9-й в общем зачёте на Джиро д’Италия-2019

Павел Сиваков: «Буду стараться в будущем достичь большего»

 

 

  21-летний российский гонщик команды Ineos Павел Сиваков, впервые в карьере проехавший Джиро д’Италия, занял в генеральной классификации 9-е место и стал самым молодым гонщиком британской команды, финишировавшим в топ-10 на Гран-туре.

 

  Кроме того, Павел Сиваков три дня провёл в белой майке лучшего молодого гонщика и в итоге занял в этой классификации 2-е место, уступив колумбийскому гонщику Мигелю Анхелю Лопесу (Astana) полторы минуты.

 

 

 

  Павел Сиваков: «Это были тяжёлые три недели. Каждый день надо было сохранять концентрацию, ни на мгновение нельзя было расслабиться. А когда ты едешь так целый Гран-тур – это нелегко. Я очень счастлив, что мне это удалось. Вся команда так много работала, и то, как они работали ради меня, было потрясающе.

 

  С самого начала гонки перед нами стояла задача – учиться, как ехать Гран-тур, без давления показать высокий результат в общем зачёте. Мы молодая команда, но у нас было двое опытных ребят – Кристиан Кнес и Сальваторе Пуччио, которые помогали мне набираться знаний.

 

  Каждый день узнавал что-то новое – как полагаться на товарищей по команде, как   следовать этой ежедневной рутине, которая в итоге работает на тебя.

 

  В прошлом году у меня был трудный сезон, но я много работал, верил в себя, и всё изменилось. С таким отношением можно многого достичь, я счастлив, как проходит этот сезон.

 

  Не собираюсь прекращать работать, буду стараться и дальше, чтобы в будущем достичь большего».

 

  Николя Порталь, спортивный директор команды Ineos: «Горжусь каждым гонщиком, их работой и работой персонала. Мы полгода планировали, как ехать эту гонку, и хотя вышли на старт без больших ожиданий, мы хотели всё же подтолкнуть этих ребят и показать какие-то результаты.

 

  Вообще-то, мы не думали о попадании в топ-10, потому что это очень амбициозная цель. Но Павел сразу, уже на первой неделе стал 17-м. Это вдохновило всех. Ребята ехали отлично, иногда так, будто защищали жёлтую или розовую майку. К подножию финальных подъёмов у нас оставалось впереди пять наших ребят, и все они очень молоды. Это показывает, что у нас есть будущее.

 

  Мы знаем, как передавать им наш опыт. Ребятам многому научились. Поэтому мы старались сфокусироваться на цели. Мы не думали, что без Эгана возможно попадание в десятку сильнейших, но ребята поставили эту цель. Это было блестящее выступление команды. Снимаю шляпу перед Павлом. Ему 21 год, он 9-й в общем зачёте, он выступил невероятно».

 

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Теги к статье: Павел Сиваков Джиро д'Италия Giro d'Italia Джиро д'Италия-2019 Гран-тур

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  1. Имя: Мирьяна

    Mima

    Сегодня, 09:18 | Регистрация: 5.05.2018

    Молодец! Достойный гонщик зреет. Удачи и здоровья!

  2. Имя: Александр

    Freejazz

    Сегодня, 09:19 | Регистрация: 27.08.2018

    По моему, это первая Джиро для Скай/Инеос за последние несколько лет, где они в десятку заехали - генеральщики все ломались и ломались. Павлу - респект.

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 09:20 | Регистрация: 27.08.2018

      Прошлый год забыл..... Там Фрум был.

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 10:26 | Регистрация: 4.01.2015

    Очень понравилась манера ведение гонки Павла на этой Джиро.; без панекэ, без испуга. Не скрою, очень хотел чтобы белую майку взял именно Сиваков, но с такми потенциалом, этот спортмен в будущем (верю) станет не только лушим молодым Джиро но и ТдФ

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  4. Имя: Елена

    Kitsune-taichou

    Сегодня, 11:33 | Регистрация: 5.10.2016

    а это у него вообще первый гранд-тур по-взрослому?

    1. Имя: Александр

      Freejazz

      Сегодня, 11:42 | Регистрация: 27.08.2018

      Он начинал прошлую Вуэльту, но сошел на второй неделе из-за травмы при падении.

  5. Имя: SportSpirit

    SportSpirit

    Сегодня, 12:15 | Регистрация: 4.05.2019

    Много, что говорит о большом будущем Павла: и физические данные, и команда с правильным подходом к его развитию. Но на мой взгляд, главная составляющая его успехов сейчас и в будущем - ментальная зрелость! Все по делу. 

     

    Впитал с молоком матери) 

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Tour de Suisse


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Комментарии

  • VeloVelo
    Джулио Чикконе – победитель кл ... (6)
    VeloVelo-Фото
    Да, спасибо, что поправили.
  • Freejazz
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (18)
    Freejazz-Фото
    Там много было гонщиков Джамбо?
  • sixpack
    3- место на Джиро д’Италия - п ... (9)
    sixpack-Фото

    повторюсь: у Роглича были бы отличные шансы на победу, если бы он не продлил Джиро на недельку, проехав на результат Романдию. Думаю, что Роглич еще поедет по-другому, куда более агрессивно

  • Earl57
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (18)
    Earl57-Фото

    В понедельник в Беллуне был последжировский критериум по улицам города. Много зрителей, несмотря на поздний вечер, атмосфера праздника. Гонщики шутили и смеялись. Они явно не знают, что не уважают Нибали. Не читают прессу наверно.

    В итоге Джулио Чикконе выиграл спринт из маленькой группы, Вивиани был вторым, Нибали третьим, Беттиоль четвертым.

    В компанию итальянцев затесался Виктор Кампенартс, который тоже получил какой-то приз.

    Владелец Сегафредо сказал в интервью Газетте, что с 2020 года Нибали в Треке. Говорит, с 2015 года за ним охотился и очень счастлив, что заполучил наконец.

  • uran
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (18)
    uran-Фото
    Его сервант запомнят на долго...
  • Shalam s Urala
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (18)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Anna P.
    Уважаемый Shalam, говоря "наши", я имею в виду просто наших посетителей форума. Ясное дело, везде хейтеры есть.
    Уважаемая Анна, а у вас все кто со своим мнением (и не таким как у вас) - хейтеры?

    или так ярлыки нравится навешивать?

    я к Нибали весьма ровно относился. и уважал. и уже уточнял это тут -

    https://velolive.com/velo_race/velo_results/17773-giro-ditalia-2019-rezultaty-2
    1-etapa.html

    но, если он упал в моих (и не только) глазах, это означает всего лишь ровно это - он упал. можете это понять? никто не умер, жизнь продолжится

  • Freejazz
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (18)
    Freejazz-Фото
    Да и про поведение на финальном подиуме тоже писали. Но его (Нибали) все равно любят ;-)
  • Anna P.
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (18)
    Anna P.-Фото
    Уважаемый Shalam, говоря "наши", я имею в виду просто наших посетителей форума. Ясное дело, везде хейтеры есть.
    Я имела в виду статьи в прессе, очень спокойные по тону. И комментарии читателей тоже. Вот и все.
  • Cyrill
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (18)
    Cyrill-Фото

    Я бы сказал так - а команда где? Видели ли мы хоть кого-нибудь с Нибсом в трудные минуты кроме Поццовио и Карузо, да и то лишь на первых минутах ??? А вот у Карапаса был человек, который сам без пяти минут не въехал на итоговый подиум...

  • Shalam s Urala
    Винченцо Нибали – призёр Джир ... (18)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: Anna P.
    никаких комментов, подобных нашим (искренне непонятным для меня) хейтерам, я не замечала.
    не нравится реальность - придумаем свою? ))

    тут, к примеру, тоже наши хейтеры?

    https://twitter.com/AlexandreMignot/status/1132206582832476160

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