Павел Сиваков – 9-й в общем зачёте на Джиро д’Италия-2019

Павел Сиваков: «Буду стараться в будущем достичь большего»

21-летний российский гонщик команды Ineos Павел Сиваков, впервые в карьере проехавший Джиро д’Италия, занял в генеральной классификации 9-е место и стал самым молодым гонщиком британской команды, финишировавшим в топ-10 на Гран-туре.

Кроме того, Павел Сиваков три дня провёл в белой майке лучшего молодого гонщика и в итоге занял в этой классификации 2-е место, уступив колумбийскому гонщику Мигелю Анхелю Лопесу (Astana) полторы минуты.

Павел Сиваков: «Это были тяжёлые три недели. Каждый день надо было сохранять концентрацию, ни на мгновение нельзя было расслабиться. А когда ты едешь так целый Гран-тур – это нелегко. Я очень счастлив, что мне это удалось. Вся команда так много работала, и то, как они работали ради меня, было потрясающе.

С самого начала гонки перед нами стояла задача – учиться, как ехать Гран-тур, без давления показать высокий результат в общем зачёте. Мы молодая команда, но у нас было двое опытных ребят – Кристиан Кнес и Сальваторе Пуччио, которые помогали мне набираться знаний.

Каждый день узнавал что-то новое – как полагаться на товарищей по команде, как следовать этой ежедневной рутине, которая в итоге работает на тебя.

В прошлом году у меня был трудный сезон, но я много работал, верил в себя, и всё изменилось. С таким отношением можно многого достичь, я счастлив, как проходит этот сезон.

Не собираюсь прекращать работать, буду стараться и дальше, чтобы в будущем достичь большего».

Николя Порталь, спортивный директор команды Ineos: «Горжусь каждым гонщиком, их работой и работой персонала. Мы полгода планировали, как ехать эту гонку, и хотя вышли на старт без больших ожиданий, мы хотели всё же подтолкнуть этих ребят и показать какие-то результаты.

Вообще-то, мы не думали о попадании в топ-10, потому что это очень амбициозная цель. Но Павел сразу, уже на первой неделе стал 17-м. Это вдохновило всех. Ребята ехали отлично, иногда так, будто защищали жёлтую или розовую майку. К подножию финальных подъёмов у нас оставалось впереди пять наших ребят, и все они очень молоды. Это показывает, что у нас есть будущее.

Мы знаем, как передавать им наш опыт. Ребятам многому научились. Поэтому мы старались сфокусироваться на цели. Мы не думали, что без Эгана возможно попадание в десятку сильнейших, но ребята поставили эту цель. Это было блестящее выступление команды. Снимаю шляпу перед Павлом. Ему 21 год, он 9-й в общем зачёте, он выступил невероятно».