Альберто Контадор: " Критериум Дофине использую в качестве подготовки к Тур де Франс-2017"

Альберто Контадор: "Никогда не стартовал на Критериуме Дофине, чтобы выиграть его"

34-летний испанский гонщик команды Trek-Segafredo Альберто Контадор (Alberto Contador) стартует на Критериуме Дофине-2017, который станет для него финальным тестом формы перед главной гонкой сезона – Тур де Франс-2017.

В этом сезоне Альберто Контадор проехал пять многодневных гонок, на четырёх из которых финишировал 2-м в генеральной классификации.

На пресс-конференции перед стартом Критериума Дофине-2017 Альберто Контадор сказал, что не ставит целью победу на этой гонке, так как остаётся сфокусированным только на Тур де Франс.

Альберто Контадор: «Я готовился очень тщательно. После Тура Страны Басков несколько дней отдыхал, взял небольшой отпуск, чтобы отключиться, а потом постепенно наращивал интенсивность тренировок. Главный блок работы сделал на Тейде, где находился около трёх недель. Вернулся оттуда несколько дней назад, а теперь продолжу подготовку на Критериуме Дофине.

По сравнению с прошлыми годами, я гораздо больше думаю об июле, что объясняет, почему я ещё не сделал большую часть интенсивной работы. Я ещё не тренировался за мотоциклом, не провёл серию на максимальные усилия.

Критериум Дофине – очень интересная гонка, в прошлом я был близок к победе на ней, но никогда не приезжал сюда, чтобы выиграть. Эта гонка очень важна, но она проходит как раз перед Тур де Франс, поэтому я всегда использовал её в качестве подготовки. Помню, что подъём на Мон-Ванту на Критериуме Дофине заставлял моё сердце выскакивать из груди из-за того, что мне приходилось прилагать огромные усилия, чтобы усидеть за некоторыми гонщиками. Но несколькими неделями позже, во время Тур де Франс, Мон-Ванту казалась мне почти лёгкой горой.

Я не считаю, что победа на Критериуме Дофине ведёт к победе на Тур де Франс. Я больше склоняюсь к тому, чтобы хорошо проехать гонку, возможно, более медленно, но каждый день работая над формой, чем со старта думать только о том, как завоевать здесь победу.

Возможно, бороться за победу важно тем, кому она важна психологически, для обретения большей уверенности в себе. Но мне это не нужно.

Конечно, каждому нравится побеждать, но Дофине - это Дофине, а Тур де Франс – это Тур де Франс. Мне всегда нравилось совершенно по-разному готовиться к Критериуму Дофине и к Тур де Франс.

То, что я стартую на гонке, взяв в этом сезоне множество вторых мест, но без побед, на самом деле ничего для меня не меняет. Если бы такое случилось со мной, когда я только начинал карьеру, я бы что-то изменил. Но не сейчас. Сейчас, к тому же, мы можем анализировать показатели мощности на каждой гонке, и это меняет ситуацию.

Практически все вторые места в классификациях в этом году я занимал из-за того или иного фактора, но по завершении гонки чувствовал себя хорошо физически, и был доволен тем, как восстанавливаюсь. Хотя у меня нет побед, как в другие годы, уверенности у меня даже больше, чем раньше.

Нога идёт хорошо. Я отлично потренировался. Теперь предстоит неделя интенсивной работы. Возможно, подготовка к Тур де Франс идёт медленнее, чем в предыдущие годы, но я считаю, что так гораздо разумнее».