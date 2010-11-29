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Альберто Контадор: " Критериум Дофине использую в качестве подготовки к Тур де Франс-2017"

Альберто Контадор: "Никогда не стартовал на Критериуме Дофине, чтобы выиграть его"

 

 

  34-летний испанский гонщик команды Trek-Segafredo Альберто Контадор (Alberto Contador) стартует на Критериуме Дофине-2017, который станет для него финальным тестом формы перед главной гонкой сезона – Тур де Франс-2017.

 

  В этом сезоне Альберто Контадор проехал пять многодневных гонок, на четырёх из которых финишировал 2-м в генеральной классификации.

 

  На пресс-конференции перед стартом Критериума Дофине-2017 Альберто Контадор сказал, что не ставит целью победу на этой гонке, так как остаётся сфокусированным только на Тур де Франс.

 

 

  Альберто Контадор: «Я готовился очень тщательно. После Тура Страны Басков несколько дней отдыхал, взял небольшой отпуск, чтобы отключиться, а потом постепенно наращивал интенсивность тренировок. Главный блок работы сделал на Тейде, где находился около трёх недель. Вернулся оттуда несколько дней назад, а теперь продолжу подготовку на Критериуме Дофине.

 

  По сравнению с прошлыми годами, я гораздо больше думаю об июле, что объясняет, почему я ещё не сделал большую часть интенсивной работы. Я ещё не тренировался за мотоциклом, не провёл серию на максимальные усилия.

 

  Критериум Дофине – очень интересная гонка, в прошлом я был близок к победе на ней, но никогда не приезжал сюда, чтобы выиграть. Эта гонка очень важна, но она проходит как раз перед Тур де Франс, поэтому я всегда использовал её в качестве подготовки. Помню, что подъём на Мон-Ванту на Критериуме Дофине заставлял моё сердце выскакивать из груди из-за того, что мне приходилось прилагать огромные усилия, чтобы усидеть за некоторыми гонщиками. Но несколькими неделями позже, во время Тур де Франс, Мон-Ванту казалась мне почти лёгкой горой.

 

  Я не считаю, что победа на Критериуме Дофине ведёт к победе на Тур де Франс. Я больше склоняюсь к тому, чтобы хорошо проехать гонку, возможно, более медленно, но каждый день работая над формой, чем со старта думать только о том, как завоевать здесь победу.

 

  Возможно, бороться за победу важно тем, кому она важна психологически, для обретения большей уверенности в себе. Но мне это не нужно.

 

  Конечно, каждому нравится побеждать, но Дофине  - это Дофине, а Тур де Франс – это Тур де Франс. Мне всегда нравилось совершенно по-разному готовиться к Критериуму Дофине и к Тур де Франс.

 

  То, что я стартую на гонке, взяв в этом сезоне множество вторых мест, но без побед, на самом деле ничего для меня не меняет. Если бы такое случилось со мной, когда я только начинал карьеру, я бы что-то изменил. Но не сейчас. Сейчас, к тому же, мы можем анализировать показатели мощности на каждой гонке, и это меняет ситуацию.

 

  Практически все вторые места в классификациях в этом году я занимал из-за того или иного фактора, но по завершении гонки чувствовал себя хорошо физически, и был доволен тем, как восстанавливаюсь. Хотя у меня нет побед, как в другие годы, уверенности у меня даже больше, чем раньше.

 

 Нога идёт хорошо. Я отлично потренировался. Теперь предстоит неделя интенсивной работы. Возможно, подготовка к Тур де Франс идёт медленнее, чем в предыдущие годы, но я считаю, что так гораздо разумнее».

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Теги к статье: Альберто Контадор Alberto Contador Trek-Segafredo Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура Тур де Франс Tour de France Гран-тур Тур де Франс-2017

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  1. Имя: Гена

    OLMER

    Сегодня, 14:11 | Регистрация: 29.11.2010

    Альберто очень уверен в себе. Даже можно сказать удивительно как он в себе уверен. Надеюсь что это хороший знак перед стартом ТДФ.

  2. Имя: Михаил

    motte

    Сегодня, 14:16 | Регистрация: 4.07.2011

    Альберто, не лукавь-:)

    Выиграть всегда почетно, тем более весь этой сезон только вторй...но я хорошо помню твой азартный и довольный взгляд на награждении Дофине 2014 года, когда ты хоть и стал вторым, но какая была интрига и твой рейд, когда понял, что Фрум осыпался...так что ваша заочная дуэль продолжается и взять Дофине перед ТдФ это пик ибо все 2е места и , конечно же, объехать Фрума, не так ли?

  3. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 14:32 | Регистрация: 18.09.2014

    Посмотрим, поболеем.)

  4. Имя: Евгений

    evgeny1330

    Сегодня, 14:35 | Регистрация: 23.09.2015

    Не видать Контадору Тура, как своих ушей.

  5. Имя: Александра

    Александра

    Сегодня, 14:42 | Регистрация: 18.09.2014

    Цитата: evgeny1330
    Не видать Контадору Тура, как своих ушей.
    Это нам с вами не видать, точнее, если только по ящику или в толпе зрителей. А Контадор уж как-нибудь сам разберется.)

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Hammer Sportzone Limburg

4 - 11 июня 2017

Criterium du Dauphine

10 - 18 июня 2017

Tour de Suisse

1 - 23 июля 2017

Tour de France


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Комментарии

  • Александра
    Альберто Контадор: " Критериу ... (5)
    Александра-Фото

    Цитата: evgeny1330
    Не видать Контадору Тура, как своих ушей.
    Это нам с вамми не видать, точнее, если только по ящику. А Контадор уж как-нибудь сам разберется.)

  • evgeny1330
    Альберто Контадор: " Критериу ... (5)
    evgeny1330-Фото

    Не видать Контадору Тура, как своих ушей.

  • Александра
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (74)
    Александра-Фото

    Мальчики, что ж вы такие нервные? Минусы, плюсы - какая разница?!

    Я сюда пришла с форума ВП, где туры три с половинй человека обсуждали, а теперь и отсюда народ сбегать собирается?

    Ушла рыдать.

  • segun70
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (74)
    segun70-Фото
    Вы, того, далеко,пожалуйста, не уходите!! Благодаря Вам, я,например, много чего понял в современном велоспорте. Не сочтите за троллинг.
  • Александра
    Альберто Контадор: " Критериу ... (5)
    Александра-Фото

    Посмотрим, поболеем.)

  • motte
    Альберто Контадор: " Критериу ... (5)
    motte-Фото

    Альберто, не лукавь-:)

    Выиграть всегда почетно, тем более весь этой сезон только вторй...но я хорошо помню твой азартный и довольный взгляд на награждении Дофине 2014 года, когда ты хоть и стал вторым, но какая была интрига и твой рейд, когда понял, что Фрум осыпался...так что ваша заочная дуэль продолжается и взять Дофине перед ТдФ это пик ибо все 2е места и , конечно же, объехать Фрума, не так ли?

  • OLMER
    Альберто Контадор: " Критериу ... (5)
    OLMER-Фото

    Альберто очень уверен в себе. Даже можно сказать удивительно как он в себе уверен. Надеюсь что это хороший знак перед стартом ТДФ.

  • VeloVelo
    Крис Фрум о своих соперниках н ... (74)
    VeloVelo-Фото
    Андрей, к ТДФ возвращайся.
  • AAA
    Критериум Дофине-2017. Маршрут (38)
    AAA-Фото

    Цитата: ktilp-12
    На Джиро не хватала именно атакующей команды, а Кинтана и Нибали долго "сидели в засаде".

     

    Почему все говорят, что Кинтана и Нибали в засаде сидели?

    Да нет же, они пробовали, дергали, но не получалось.

    На хлебе и воде не бывает кинжальных атак.

    Разве ни кто не видел, как все упахивались?

    Но далеко уехать не получалось.

    А тот эпизод, в котором Дюмо не повезли, так это извините принцип... 

  • AAA
    Критериум Дофине-2017. Маршрут (38)
    AAA-Фото
    у Астаны результатов нет.
    Будут рвать и метать...

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2528
2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 1995
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
4 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
5 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
6 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
7 Порт Р. (Aus) (BMC) 1362
8 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
9 Мартин Д. (Irl) (QST) 1215
10 Энао Сер. (Col) (SKY) 1152

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