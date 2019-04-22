Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Превью

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Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Маршрут и претенденты
Льеж-Бастонь-Льеж, Монумент велоспорта, закрывающая кампанию весенних классик, пройдёт 28 апреля. Эту гонку называют «Старейшей" или "Старой дамой", так как она была основана в 1892 году.
"Старейшая/La Doyenne" пройдёт в 105-й и кажется моложе из-за того, что не проводилась с 1895 по 1907 и в годы мировых войн. История делает Льеж-Бастонь-Льеж самой престижной из Арденнских классик. «Старая дама» остаётся молодой, хоть и родилась 127 вёсен назад, а организаторы добавляют новизны, внося изменения в её маршрут.
256 км дистанции с прохождением 11 крутых подъёмов определят победителя. В отличие от выпусков прошлых лет финиш классики возвращается в сердце Льежа, туда, где Эдди Меркс пять раз праздновал победу.
Из-за переноса финиша организаторы отказались от подъёма Сан-Николя (Côte de Saint-Nicolas/ 1200 м со средним градиентом 8,6%).
Но в этом году организаторы вернули прохождение подъёма Кот-де-Стоке (Côte de Stockeu) с 12,5% среднего градиента на 1 км протяжённости, а также Кот-де-ла-От-Леве (Côte de la Haute-Levée) с 5,6% на 3,6 км.
Напомним, что подъём Стоке называют «подъёмом-убийцей», на некоторых секциях, проходящих в лесу, дорога настолько узкая, что проехать рядом смогут не больше трёх гонщиков. Самая трудная секция Стоке проходит у монумента, установленного в честь пятикратного победителя Льеж-Бастонь-Льеж Эдди Меркса.
После Кот-де-ла-Редут (Côte de La Redoute) с 8,9% на 2 км за 37 км до финиша перед Кот-де-ла-Рош-о-Фокон добавился подъём Кот-де-Форже (Côte des Forges), 1,3 км с 7,8% за 26 км до финиша.
Финальным, 11-м подъёмом станет Кот-де-ла-Рош-о-Фокон – 1,3 км с 11% , после которого до финиша останется 15 км по равнине. Рош-о-Фокон часто называют «чудовищем» - это бьющий по ногам суровый подъём протяжённостью 1,1 км со средним градиентом 9,9%. Узкая, круто вздымающаяся вверх дорога появилась на дистанции «Старейшей» в 2008 году, но быстро стала восприниматься как неотъемлемая часть классики.
Подъёмы Льеж-Бастонь-Льеж-2019:
1 Côte de la Roche-en-Ardenne 75,0/181,0 2,8 км с 6,2%
2 Côte de Saint-Roch 121,0/135,0 1,0 км с 11,2%
3 Côte de Mont-le-Soie 161,0/ 95,0 1,7 км с 7,9%
4 Côte de Wanne 169,5/ 86,5 3,6 км с 5,1%
5 Côte de Stockeu 176,0/ 80,0 1,0 км с 12,5%
6 Côte de la Haute-Levée 181,5/ 74,5 3,6 км с 5,6%
7 Col du Rosier 194,5/ 61,5 4,4 км с 5,9%
8 Col du Maquisard 207,0/ 49,0 2,5 км с 5,0%
9 Côte de La Redoute 219,0/ 37,0 2,0 км с 8,9%
10 Côte des Forges 231,0/ 25,0 1,3 км с 7,8%
11 Côte de la Roche-aux-Faucons 241,0/ 15,0 1,3 км с 11,0%
Каждый из подъёмов может стать трамплином для решающей атаки и формирования победного отрыва.
Претенденты
Команда Deceuninck-Quick Step выйдет на старт с двумя победителями Льеж-Бастонь-Льеж, и призёром этой классики – Боб Юнгельс будет защищать свой титул, Филипп Жильбер попытается повторить успех 2011 года, а Жулиан Алафилипп, занявший 2-е место в 2015 году, будет пробовать добавить в свой впечатляющий список побед в этом сезоне ещё одну классику-Монумент велоспорта.
Среди соперников команды Deceuninck-Quick Step отдельно стоит выделить Алехандро Вальверде (Movistar), который имеет шанс довести количество побед на этой классике до пяти и сравняться с Эдди Мерксом. Алехандро Вальверде в пятнадцатый раз в карьере выйдет на старт Льеж-Бастонь-Льеж, но впервые поедет гонку в радужной майке действующего чемпиона мира.
Претендентами также являются победитель 2013 года и призёр 2017 года Дэн Мартин (UAE Team Emirates), Ваут Пулс, выигравший Льеж в 2016, а также его товарищ по команде Sky Михал Квятковски, ставший призёром классики в 2017;
призёры прошлого года Майкл Вудс (EF Education First) и Роман Барде (AG2R), а также Майкл Мэттьюс и Том Дюмулин (Sunweb), Энрико Гаспаротто (Dimension Data), Йелле Ванендерт и Тим Велленс (Lotto Soudal), Якоб Фульсанг и Алексей Луценко (Astana), Винченцо Нибали, Дилан Тёнс, Матей Мохорич (Barhain-Merida), Грег Ван Авермат и Алессандро Де Марки (ССС), Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe), Михаэль Альбазини (Mitchelton-Scott) и другие.
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