Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Превью

motte

Петер Саган отказался от старт ... (3) Amgen tour святое для спонсора, рынок иной-:)

Hammill

Петер Саган отказался от старт ... (3) Забавно, что даже на этом сайте, можно встретить людей, верящих в возможность выигрыша Саганом всех пяти монументов. Он идеальную для него МСР уже столько лет не может взять, а уж наиболее горняцкие ЛБЛ и Ломбардия для него вообще за гранью возможного. Не стартовал - и хорошо. В его нынешней форме это было бы просто издевательством над самим собой. Надеюсь, со второй половины сезона, мы уже будем видеть другого Петера.

neso...

Тур Альп-2019. Этап 4 (18) Последний этап будет интересным-Нибали думаю атакует перед спуском.Вроде бы рисковать ни к чему но он гонец и не удержится.

VeloVelo

Петер Саган отказался от старт ... (3) Ну вот и приехали.

VeloVelo

Тур Альп-2019. Этап 4 (18) Русвело вообще в непонятный тёмный проект превратился.

Черная дыра. Что они там варят? Чего хотят?

Никаких отчётов, никаких обязательств.

Такое вечатление, что им плевать на болельщиков.







Хотелось бы услышать Рената Хамидуллина не только как комментатора,

(в этом он профи , без сомнения)

но и как генерального менеджера Русвело.

Что происходит, Ренат?

M-07

Флеш Валлонь-2019. Результаты (57) Да ещё и из года в год до этого финишного Мюр де Уи смотреть нечего, ничего интересного не происходит, вся гонка - это по сути километр в эту гору.

M-07

Тур Альп-2019. Этап 4 (18) Цитата: close2you Цитата: Wow Цитата: close2you Самое обидное то что сделали с Шиловым в рузззвело Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант. Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант. Обидно как сломали пацана, как и многих других... Во-во, там немало перпективных гонщиков было ведь. Что случилось с Фолифоровым? Человек выиграл горную разделку на Джиро, такие победы случайными не бывают, они говорят о силе и потенциале гонщика, это была не победа из отрыва, когда могут недооценить соперников или попросту отпустить. То есть огромный потенциал был, а после той Джиро ничего, а жаль. И таких гонцов с нереализованным потенциалом у нас было немало. Тому же Власову лучше долго не задерживаться в Русвело, считаю.

EL-Fenomeno

Флеш Валлонь-2019. Результаты (57) В этом году ФВ была поИнтересней чем в прошлом, но с исходом, которые многие предвещали. Эмираты снова на подиуме, но снова без победы. А не замахнулся ли Алафилипп на рекорд Вальверде по количеству побед (пусть даже не подряд)? А вообще то оргам нужно что менять, Может Мур дю Уи отодвинуть за ? км. до финиша или там добавить пару новых стенок (Уи конечно же оставить). А то с года в год не не угадывается победитель, то на подиуме он точно есть. В этом мне кажется и есть какой то минус ФВ по сравнению с Амстелом и ЛБЛ.

Сейтмеметов сейтхалил

Флеш Валлонь-2019. Результаты (57) Цитата: Sm1T Цитата: Camel До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?

Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!

Ссылку с видео из гонки пожалуйста! Двадцати петилетней давности



Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: Camel До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?

Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!

Да ещё ,Курдюкову.он Мохорич ,так ездить начал на чемпионате мира в Флоренции, когда был спуск с Фиезоле на каждом кругу. Где андеры повторили маршрут ,разделки элиты в своей групповой гонке,из Монтекатини -,прежде чем приехать на кольца во Флоренцию. Так вот ,за несколько дней ,за два вроде .В гонке с раздельного старта у мужчин элит, из Монтекатини-терме - Фиренце на спуске малюсеньком ,Серравалле Пистоезе Тони Мартин ехал на раме !!!!!! на разделочном велосипеде!!!!! Да ещё ,Курдюкову.он Мохорич ,так ездить начал на чемпионате мира в Флоренции, когда был спуск с Фиезоле на каждом кругу. Где андеры повторили маршрут ,разделки элиты в своей групповой гонке,из Монтекатини -,прежде чем приехать на кольца во Флоренцию. Так вот ,за несколько дней ,за два вроде .В гонке с раздельного старта у мужчин элит, из Монтекатини-терме - Фиренце на спуске малюсеньком ,Серравалле Пистоезе Тони Мартин ехал на раме !!!!!! на разделочном велосипеде!!!!! Ссылку с видео из гонки пожалуйста! Двадцати петилетней давностиКрутя при этом педали?Ссылку на видео пожалуйста! Извините,я видео не могу найти сейчас ,я видел это лично . Если найду сразу вышлю

0x5F375A86

Тур Альп-2019. Этап 4 (18) Зря хороните Нибса, он хорошо набирает форму и еще покажет. Это как в прошлом году все провожали Фрума, делали прогнозы, что он больше ничего не выйграет, а потом случился 19 этап джиро.

Когда речь идет о гонщиках такого уровня, нельзя судить об их форме по подготовительным гонкам, они очень хорошо чувствуют свое тело, умеют вовремя выходить на пик своих возможностей, у них всегда туз в рукаве.