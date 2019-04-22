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Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Превью

Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Маршрут и претенденты

 

 

 

 

 

  Льеж-Бастонь-Льеж,  Монумент велоспорта, закрывающая кампанию весенних классик, пройдёт 28 апреля. Эту гонку называют «Старейшей" или "Старой дамой", так как она была основана в 1892 году.

 

  "Старейшая/La Doyenne" пройдёт в 105-й и кажется моложе из-за того, что не проводилась с 1895 по 1907 и в годы мировых войн. История делает Льеж-Бастонь-Льеж самой престижной из Арденнских классик. «Старая дама» остаётся молодой, хоть и родилась 127 вёсен назад, а организаторы добавляют новизны, внося изменения в её маршрут.

 

  256 км дистанции с прохождением 11 крутых подъёмов определят победителя. В отличие от выпусков прошлых лет финиш классики возвращается в сердце Льежа, туда, где Эдди Меркс пять раз праздновал победу.

 

  Из-за переноса финиша организаторы отказались от подъёма Сан-Николя (Côte de Saint-Nicolas/ 1200 м со средним градиентом 8,6%).

 

  Но в этом году организаторы вернули прохождение подъёма Кот-де-Стоке (Côte de Stockeu) с 12,5% среднего градиента на 1 км протяжённости, а также Кот-де-ла-От-Леве (Côte de la Haute-Levée) с 5,6% на 3,6 км.

 

 

  Напомним, что подъём Стоке называют «подъёмом-убийцей», на некоторых секциях, проходящих в лесу, дорога настолько узкая, что проехать рядом смогут не больше трёх гонщиков. Самая трудная секция Стоке проходит у монумента, установленного в честь пятикратного победителя Льеж-Бастонь-Льеж Эдди Меркса.

 

 

  После Кот-де-ла-Редут (Côte de La Redoute) с 8,9% на 2 км за 37 км до финиша перед Кот-де-ла-Рош-о-Фокон добавился подъём Кот-де-Форже (Côte des Forges), 1,3 км с 7,8% за 26 км до финиша.

 

  Финальным, 11-м подъёмом станет Кот-де-ла-Рош-о-Фокон – 1,3 км с 11% , после которого до финиша останется 15 км по равнине. Рош-о-Фокон часто называют «чудовищем» - это бьющий по ногам суровый подъём протяжённостью 1,1 км со средним градиентом 9,9%. Узкая, круто вздымающаяся вверх дорога появилась на дистанции «Старейшей» в 2008 году, но быстро стала восприниматься как неотъемлемая часть классики.

 

Льеж-Бастонь-Льеж-2019. Превью

 

 

 

 

 

Подъёмы Льеж-Бастонь-Льеж-2019:

 

1  Côte de la Roche-en-Ardenne    75,0/181,0  2,8 км с  6,2%

 2  Côte de Saint-Roch            121,0/135,0  1,0 км с 11,2%

 3  Côte de Mont-le-Soie          161,0/ 95,0  1,7 км с  7,9%

 4  Côte de Wanne                 169,5/ 86,5  3,6 км с  5,1%

 5  Côte de Stockeu               176,0/ 80,0  1,0 км с 12,5%

 6  Côte de la Haute-Levée        181,5/ 74,5  3,6 км с  5,6%

 7  Col du Rosier                 194,5/ 61,5  4,4 км с  5,9%

 8  Col du Maquisard              207,0/ 49,0  2,5 км с  5,0%

 9  Côte de La Redoute            219,0/ 37,0  2,0 км с  8,9%

10  Côte des Forges               231,0/ 25,0  1,3 км с  7,8%

11  Côte de la Roche-aux-Faucons  241,0/ 15,0  1,3 км с 11,0%

 

 

Каждый из подъёмов может стать трамплином для решающей атаки и формирования победного отрыва.

 

 

Претенденты

 

 

 

  Команда Deceuninck-Quick Step выйдет на старт с двумя победителями Льеж-Бастонь-Льеж, и призёром этой классики – Боб Юнгельс будет защищать свой титул, Филипп Жильбер попытается повторить успех 2011 года, а Жулиан Алафилипп, занявший 2-е место в 2015 году, будет пробовать добавить в свой впечатляющий список побед в этом сезоне ещё одну классику-Монумент велоспорта.

 

  Среди соперников команды Deceuninck-Quick Step отдельно стоит выделить Алехандро Вальверде (Movistar), который имеет шанс довести количество побед на этой классике до пяти и сравняться с Эдди Мерксом. Алехандро Вальверде в пятнадцатый раз в карьере выйдет на старт Льеж-Бастонь-Льеж, но впервые поедет гонку в радужной майке действующего чемпиона мира.

 

  Претендентами также являются победитель 2013 года и призёр 2017 года Дэн Мартин (UAE Team Emirates), Ваут Пулс, выигравший Льеж в 2016, а также его товарищ по команде Sky Михал Квятковски, ставший призёром классики в 2017;

  призёры прошлого года Майкл Вудс (EF Education First) и Роман Барде (AG2R), а также Майкл Мэттьюс и Том Дюмулин (Sunweb), Энрико Гаспаротто (Dimension Data), Йелле Ванендерт и Тим Велленс (Lotto Soudal), Якоб Фульсанг и Алексей Луценко (Astana), Винченцо Нибали, Дилан Тёнс, Матей Мохорич (Barhain-Merida), Грег Ван Авермат и Алессандро Де Марки (ССС), Максимилиан Шахманн (Bora-hansgrohe), Михаэль Альбазини (Mitchelton-Scott) и другие.

 

 

 

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Теги к статье: Льеж-Бастонь-Льеж Liege-Bastogne-Liege Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура Арденнские классики

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Tour of the Alps

28 апреля 2019

Liege-Bastogne-Liege

30 апреля - 5 мая 2019

Tour de Romandie


ОПРОС

Кто станет победителем Льеж-Бастонь-Льеж-2019?

Комментарии

  • motte
    Петер Саган отказался от старт ... (3)
    motte-Фото

    Amgen tour святое для спонсора, рынок иной-:)

  • Hammill
    Петер Саган отказался от старт ... (3)
    Hammill-Фото

    Забавно, что даже на этом сайте, можно встретить людей, верящих в возможность выигрыша Саганом всех пяти монументов. Он идеальную для него МСР уже столько лет не может взять, а уж наиболее горняцкие ЛБЛ и Ломбардия для него вообще за гранью возможного.

    Не стартовал - и хорошо. В его нынешней форме это было бы просто издевательством над самим собой. Надеюсь, со второй половины сезона, мы уже будем видеть другого Петера.

  • neso...
    Тур Альп-2019. Этап 4 (18)
    neso...-Фото

    Последний этап будет интересным-Нибали думаю атакует перед спуском.Вроде бы рисковать ни к чему но он гонец и не удержится.

  • VeloVelo
    Петер Саган отказался от старт ... (3)
    VeloVelo-Фото

    Ну вот и приехали. 

  • VeloVelo
    Тур Альп-2019. Этап 4 (18)
    VeloVelo-Фото

    Русвело вообще в непонятный тёмный проект превратился.
    Черная дыра. Что они там варят? Чего хотят?
    Никаких отчётов, никаких обязательств.
    Такое вечатление, что им плевать на болельщиков.



    Хотелось бы услышать Рената Хамидуллина не только как комментатора,
    (в этом он профи, без сомнения)
    но и как генерального менеджера Русвело.
    Что происходит, Ренат?

  • M-07
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (57)
    M-07-Фото

    Да ещё и из года в год до этого финишного Мюр де Уи смотреть нечего, ничего интересного не происходит, вся гонка - это по сути километр в эту гору.

  • M-07
    Тур Альп-2019. Этап 4 (18)
    M-07-Фото

    Цитата: close2you
    Цитата: Wow
    Цитата: close2you
    Самое обидное то что сделали с Шиловым в рузззвело
    Вы так часто упоминаете Шилова в своих комментариях. Он ваш друг или родственник? Так подскажите ему в частной беседе,что он ошибся и предложите свой вариант.
    Обидно как сломали пацана, как и многих других...

    Во-во, там немало перпективных гонщиков было ведь. Что случилось с Фолифоровым? Человек выиграл горную разделку на Джиро, такие победы случайными не бывают, они говорят о силе и потенциале гонщика, это была не победа из отрыва, когда могут недооценить соперников или попросту отпустить. То есть огромный потенциал был, а после той Джиро ничего, а жаль. И таких гонцов с нереализованным потенциалом у нас было немало. Тому же Власову лучше долго не задерживаться в Русвело, считаю.

  • EL-Fenomeno
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    В этом году ФВ была поИнтересней чем в прошлом, но с исходом, которые многие предвещали. Эмираты снова на подиуме, но снова без победы. А не замахнулся ли Алафилипп на рекорд Вальверде по количеству побед (пусть даже не подряд)?

    А вообще то оргам нужно что менять, Может Мур дю Уи отодвинуть за ? км. до финиша или там добавить пару новых стенок (Уи конечно же оставить). А то с года в год не не угадывается победитель, то на подиуме он точно есть. В этом мне кажется и есть какой то минус ФВ по сравнению с Амстелом и ЛБЛ.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Флеш Валлонь-2019. Результаты (57)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Sm1T
    Цитата: Camel
    До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?
    Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!
    Ссылку с видео из гонки пожалуйста! Двадцати петилетней давности

    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: Camel
    До каких пор Курдюков будет сидение на раме во время спуска называть фирменным спуском и автором Мохорича (Моорич - он почему-то так его называет)?
    Да таким способом спускались лет за 20 до рождения самого Мохорича! Тоже мне пионер-Мохорич!
    Да ещё ,Курдюкову.он Мохорич ,так ездить начал на чемпионате мира в Флоренции, когда был спуск с Фиезоле на каждом кругу. Где андеры повторили маршрут ,разделки элиты в своей групповой гонке,из Монтекатини -,прежде чем приехать на кольца во Флоренцию. Так вот ,за несколько дней ,за два вроде .В гонке с раздельного старта у мужчин элит, из Монтекатини-терме - Фиренце на спуске малюсеньком ,Серравалле Пистоезе Тони Мартин ехал на раме !!!!!! на разделочном велосипеде!!!!!
    Крутя при этом педали?Ссылку на видео пожалуйста!
    Извините,я видео не могу найти сейчас ,я видел это лично . Если найду сразу вышлю
  • 0x5F375A86
    Тур Альп-2019. Этап 4 (18)
    0x5F375A86-Фото
    Зря хороните Нибса, он хорошо набирает форму и еще покажет. Это как в прошлом году все провожали Фрума, делали прогнозы, что он больше ничего не выйграет, а потом случился 19 этап джиро.
    Когда речь идет о гонщиках такого уровня, нельзя судить об их форме по подготовительным гонкам, они очень хорошо чувствуют свое тело, умеют вовремя выходить на пик своих возможностей, у них всегда туз в рукаве.

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