Алехандро Вальверде: «Трудно повторить такой же хороший сезон, каким был 2018 год»

Алехандро Вальверде вручена премия Velo d'Or как лучшему велогонщику 2018 года

Алехандро Вальверде была вручена престижная премия журнала Vélo – «Vélo d'Or», которую по итогам сезона получает лучший велогонщик. 38-летний гонщик команды Movistar, ставший в этом году чемпионом мира в групповой гонке, - третий испанский гонщик после Мигеля Индурайна (1992 и 1993) и Альберто Контадора (2007, 2008, 2009 и 2014), которому был вручён «Vélo d'Or».

Алехандро Вальверде получил приз «Vélo d'Or» после первого технического сбора членов команды Movistar в составе 2019 года, который прошел в Памплоне. На пресс-конференции действующий чемпион мира ответил на вопросы журналистов, рассказав о планах на предстоящий сезон и о том, что обдумывает вариант продолжения карьеры и после 2020 года.

Алехандро Вальверде: «Повторить такой же хороший сезон, каким был 2018 год, трудно, но если и в 2020 я буду бороться за победы, то почему бы не выступать ещё год?

Если даже я продолжу, то не стану после этого выступать слишком долго. А если я закончу карьеру в 2020, то так тому и быть. После того, как так долго выступал на высоком уровне, участвовать в гонках просто ради интереса не имеет смысла.

Люди всегда начинали со мной разговор про чемпионат мира, и вот, наконец, у меня есть победа. Она уникальна. Я выиграл много гонок, но ощущения после победы на чемпионате мира, по меньшей мере, вдвое сильнее остальных. Больше радости, больше …. всего. Не похоже ни на одну гонку, где я побеждал. Если бы выиграл радужную майку в 25 или в 26 лет, то, возможно, ощущал бы давление. Но в 38 – совсем нет. Я жажду бороться в гонках, потому что знаю, что могу побеждать.

Есть очень сильные гонщики, но им необходимо много работать, тренироваться по 6 – 7 часов, чтобы добиться успеха. Конечно, я тоже должен тренироваться, но мне никогда не надо было тренироваться настолько много. Я всегда побеждал и до сих пор побеждаю.

Эта победа очень помогла мне расслабиться. В велоспорте я достиг почти всего, на что был способен, но это не уменьшает мои амбиции. Я всё ещё хочу бороться, а с этой майкой борьба будет ещё приятнее. В конце концов, велоспорт - моя жизнь, то, что я умею делать. И у меня та же искра в гонках.

Возможно, я появлюсь в радужной майке на Туре Фландрии, это было бы нечто особенное. Моё мнение всегда учитывалось в команде при обсуждении гонок, которые я поеду. Уверен, что проблем с согласием команды не возникнет. А Париж-Рубэ хотел бы увидеть из окна технички. Чтобы проехать эту классику самому, мне надо было бы прибавить семь или восемь килограмм».

Также Алехандро Вальверде прокомментировал предложение Кристиана Прюдомма о запрете измерителей мощности: «Думаю, идея неплохая. Мне бы хотелось посмотреть на команды без измерителей и ехать по ощущениям. Это лучше, чем отменять радио, которое, в конце концов, необходимо для безопасности гонщика. Измеритель мощности же на безопасность не влияет. Это просто данные и стратегия.

Такие команды как Sky очень часто его используют. Все хотят ехать на мощности 400 ватт, а Sky приезжает на Тур де Франс составом, в котором все гонщики находятся в великолепной форме. И команду нельзя за это винить. Но если убрать измерители мощности, мы увидим нечто другое. Это будет не слишком заметно по отдельным гонщикам, но эффект будет виден на работе сильных команд, их способности удерживать гонку под контролем, особенно на подъёмах».