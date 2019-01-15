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Алехандро Вальверде: «Трудно повторить такой же хороший сезон, каким был 2018 год»

Алехандро Вальверде вручена премия Velo d'Or как лучшему велогонщику 2018 года

 

 

 

  Алехандро Вальверде была вручена престижная премия журнала Vélo – «Vélo d'Or», которую по итогам сезона получает лучший велогонщик. 38-летний гонщик команды Movistar, ставший в этом году чемпионом мира в групповой гонке, - третий испанский гонщик после Мигеля Индурайна (1992 и 1993) и Альберто Контадора (2007, 2008, 2009 и 2014), которому был вручён «Vélo d'Or».

 

  Алехандро Вальверде получил приз «Vélo d'Or» после первого технического сбора членов команды Movistar  в составе 2019 года, который прошел в Памплоне. На пресс-конференции действующий чемпион мира ответил на вопросы журналистов, рассказав о планах на предстоящий сезон и о том, что обдумывает вариант продолжения карьеры и после 2020 года.

 

 

 

  Алехандро Вальверде: «Повторить такой же хороший сезон, каким был 2018 год, трудно, но если и в 2020 я буду бороться за победы, то почему бы не выступать ещё год?

 

  Если даже я продолжу, то не стану после этого выступать слишком долго. А если я закончу карьеру в 2020, то так тому и быть. После того, как так долго выступал на высоком уровне, участвовать в гонках просто ради интереса не имеет смысла.

 

  Люди всегда начинали со мной разговор про чемпионат мира, и вот, наконец, у меня есть победа. Она уникальна. Я выиграл много гонок, но ощущения после победы на чемпионате мира, по меньшей мере, вдвое сильнее остальных. Больше радости, больше …. всего. Не похоже ни на одну гонку, где я побеждал. Если бы выиграл радужную майку в 25 или в 26 лет, то, возможно, ощущал бы давление. Но в 38 – совсем нет. Я жажду бороться в гонках, потому что знаю, что могу побеждать.

 

  Есть очень сильные гонщики, но им необходимо много работать, тренироваться по 6 – 7 часов, чтобы добиться успеха. Конечно, я тоже должен тренироваться, но мне никогда не надо было тренироваться настолько много. Я всегда побеждал и до сих пор побеждаю.

 

  Эта победа очень помогла мне расслабиться. В велоспорте я достиг почти всего, на что был способен, но это не уменьшает мои амбиции. Я всё ещё хочу бороться, а с этой майкой борьба будет ещё приятнее. В конце концов, велоспорт  - моя жизнь, то, что я умею делать. И у меня та же искра в гонках.

 

  Возможно, я появлюсь в радужной майке на Туре Фландрии, это было бы нечто особенное. Моё мнение всегда учитывалось в команде при обсуждении гонок, которые я поеду. Уверен, что проблем с согласием команды не возникнет. А Париж-Рубэ хотел бы увидеть из окна технички. Чтобы проехать эту классику самому, мне надо было бы прибавить семь или восемь килограмм».

 

  Также Алехандро Вальверде прокомментировал предложение Кристиана Прюдомма о запрете измерителей мощности: «Думаю, идея неплохая. Мне бы хотелось посмотреть на команды без измерителей и ехать по ощущениям. Это лучше, чем отменять радио, которое, в конце концов, необходимо для безопасности гонщика. Измеритель мощности же на безопасность не влияет. Это просто данные и стратегия.

 

  Такие команды как Sky очень часто его используют. Все хотят ехать на мощности 400 ватт, а Sky приезжает на Тур де Франс составом, в котором все гонщики находятся в великолепной форме. И команду нельзя за это винить. Но если убрать измерители мощности, мы увидим нечто другое. Это будет не слишком заметно по отдельным гонщикам, но эффект будет виден на работе сильных команд, их способности удерживать гонку под контролем, особенно на подъёмах».

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Теги к статье: Алехандро Вальверде Velo d'Or Movistar

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Комментарии

  • M-07
    Герант Томас, Крис Фрум, Том Д ... (9)
    M-07-Фото

    Как бы маршрут не был под Кинтану, Мовистар опять чего-нибудь намудрит в подготовке, как обычно, что Кинтана либо снова сам не свой будет, либо на пик выйдет не вовремя (или придётся вообще мимо Тура), а даже если всё будет в порядке с готовностью Наиро, то в тактике намудрят точно. А вот что там будет с Ландой, интересно, огромный потенциал, но всё что-то случается, а годы летят.

  • M-07
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (26)
    M-07-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    Это же насколько. Не думаю, что нужно давать больше чем 10сек. за 1 место (на основном финише) и 5 сек. (на промежутке), примерно 10-6-2 (на финише) и 5-3-1 (на "летучке")

    Думаю, что повышение бонификаций по зрелищности ещё больше ударит, так как из-за них больше спринтерских переглдываний среди генеральщиков будет, я вообще против бонификационных секунд.

  • close2you
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (26)
    close2you-Фото

    без радиосвязи команды не будут контроллированы, и в случае неудач, спонсора будут уходить быстрее, нежеле сейчас. По этому, радио-связь никогда не отменят!

     

  • ЧОРНЫЙ
    Марк Кэвендиш и Бернхардт Айзе ... (1)
    ЧОРНЫЙ-Фото
    Марк! Пора за-вя-зы-вать! Это при всём уважении.
  • Vladkozlov1986
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (16)
    Vladkozlov1986-Фото
    Ну что же! Как по мне либо Sky либо Sunweb. Но Тому нужны все лучшие. Омен, Кельдерман, Роч, Андерсен, Беклентс, Метьюз, Камна. Пожалуй так, иначе Sky.
  • Starch27
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (16)
    Starch27-Фото

    На Джиро все разделки - горные, на Туре их можно сказать, что вообще нет. Как по мне это убивает дух гранд-тура. Чемпион должен быть универсалом, а не просто уметь хорошо в гору карабкаться.

  • Николай Степаныч
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (16)
    Николай Степаныч-Фото

    Уже не знают, что сделать, чтобы дать шансы горнякам, которые не способты тягаться с универсалами на сбалансированных маршрутах. Понимаю, что не самая удачная аналогия, но это как быдто увеличить 100 метровку до 300 метров и поставить яну с водой, чтобы прервать гегемонию Болта. Чем сильнее становятся такие гонщики как Фрум, Томас, Димулен, Роглич, тем больше будут устожнять маршруты. Так и до веcовых гандикапов недалеко.

  • Николай Степаныч
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (26)
    Николай Степаныч-Фото

    <перенёс в другую ветку>

  • Sm1T
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (16)
    Sm1T-Фото
    Наконецто на Тцрмале финишь, а не проездом
  • Shalam s Urala
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (26)
    Shalam s Urala-Фото

    Цитата: tiuteamd
    это всё догадки , пока не попробуют не узнают,
    вот именно. стоит попробовать хотя-б один Тур без радио и мошемерок. ну типа дань его великой истории, "мы тоже могём" и всё такое

    и, если идти в этом направлении дальше, - запретить командные технички, от них толкотня и суета. все мученики, что катались в техничках, орали команде в радио, таскали своих на протяжке с передачей бачков, искали велики, которые расшвыряли по обочинам в праведном гневе "гонщеки", теперь будут весь день пить пивчаске на финище этапа и радостно обнимать финиширующих!

    только спонсорские технички (кому мавика, кому кампы, кому шимы etc). попить-пожрать - свой штатный аккредитованый парк из 2-3х шаурмячных, не ресторан чай!

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Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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