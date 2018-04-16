Петер Саган завершил весеннюю кампанию

Петер Саган – 4-й на Амстел Голд Рэйс-2018

Чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe) завершил весеннюю кампанию 4-м местом на Амстел Голд Рэйс-2018. Недавний победитель Париж-Рубэ-2018, не ответивший на атаки Михаэля Вальгрена (Astana), Романа Кройцигера (Mitchelton-Scott) и Энрико Гаспаротто (Bahrain-Merida), выиграл спринт из группы, опередив на финишной черте Алехандро Вальверде (Movistar).

Петер Саган начал сезон в январе с Тура Даун Андер-2018, где стал победителем этапа, на Тиррено-Адриатико-2018 на трёх этапах занял 2-е место.

Сезон весенних классик 28-летний словацкий гонщик завершил с двумя победами - на Гент-Вевельгем и Париж-Рубэ. Он четырежды финишировал в топ-10: стал 8-м на Страде Бьянке, 6-м на Милан-Сан-Ремо, 6-м на Туре Фландрии и 4-м на Амстел Голд Рэйс.

Сейчас Петер Саган лидирует в индивидуальном рейтинге Мирового тура, набрав 1901 очко.

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Петер Саган: «На Амстел Голд Рэйс-2018 было нелегко. Скорость с самого старта была высокой. Отрыв набрал большое преимущество. Чтобы догнать беглецов, пришлось потратить массу сил. За 20 км до финиша группа раскололась, пошёл просев, но я находился впереди. Чувствовал себя хорошо, но думаю, что в ногах до сих пор ощущается Париж-Рубэ. Тем не менее, я финишировал 4-м. С моей точки зрения, моя кампания весенних классик прошла хорошо».

Йенс Земке, спортивный директор команды Bora – hansgrohe: «В первой части гонки команда приложила много сил. Эта работа стала ключевой во время погони за отрывом, который набрал 15 минут преимущества. Петер мощно провёл гонку, но, к сожалению, мы не смогли обеспечить ему полной поддержки на финальных 40 км, где ему самому пришлось закрывать все атаки и потратить массу сил. Он находился в группе преследователей всего в нескольких секундах позади лидеров, но не смог переложиться. И всё равно он занял 4-е место в финале».