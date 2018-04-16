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Петер Саган завершил весеннюю кампанию

Петер Саган – 4-й на Амстел Голд Рэйс-2018

 

 

  Чемпион мира Петер Саган (Bora-hansgrohe) завершил весеннюю кампанию 4-м местом на Амстел Голд Рэйс-2018. Недавний победитель Париж-Рубэ-2018, не ответивший на атаки Михаэля Вальгрена (Astana), Романа Кройцигера (Mitchelton-Scott) и Энрико Гаспаротто (Bahrain-Merida), выиграл спринт из группы, опередив на финишной черте Алехандро Вальверде (Movistar).

 

  Петер Саган начал сезон в январе с Тура Даун Андер-2018, где стал победителем этапа, на Тиррено-Адриатико-2018 на трёх этапах занял 2-е место.

 

  Сезон весенних классик 28-летний словацкий гонщик завершил с двумя победами - на Гент-Вевельгем и Париж-Рубэ. Он четырежды финишировал в топ-10: стал 8-м на Страде Бьянке, 6-м на Милан-Сан-Ремо, 6-м на Туре Фландрии и 4-м на Амстел Голд Рэйс.  

 

Сейчас Петер Саган лидирует в индивидуальном рейтинге Мирового тура, набрав 1901 очко.

 

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

  Петер Саган: «На Амстел Голд Рэйс-2018 было нелегко. Скорость с самого старта была высокой. Отрыв набрал большое преимущество. Чтобы догнать беглецов, пришлось потратить массу сил. За 20 км до финиша группа раскололась, пошёл просев, но я находился впереди. Чувствовал себя хорошо, но думаю, что в ногах до сих пор ощущается Париж-Рубэ. Тем не менее, я финишировал 4-м. С моей точки зрения, моя кампания весенних классик прошла хорошо».

 

  Йенс Земке, спортивный директор команды Bora – hansgrohe: «В первой части гонки команда приложила много сил. Эта работа стала ключевой во время погони за отрывом, который набрал 15 минут преимущества. Петер мощно провёл гонку, но, к сожалению, мы не смогли обеспечить ему полной поддержки на финальных 40 км, где ему самому пришлось закрывать все атаки и потратить массу сил. Он находился в группе преследователей всего в нескольких секундах позади лидеров, но не смог переложиться. И всё равно он занял 4-е место в финале».

 

 

Результаты Амстел Голд Рэйс-2018

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Теги к статье: Петер Саган Peter Sagan Bora-Hansgrohe Амстел Голд Рэйс классика гонка Мирового тура

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Jeremy Leveau (Delko - Marseille-Provence)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Саган П. (Svk) (BOH) 1901
2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1304
3 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
4 Вальгрен М. (Den) (AST) 1157
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 993
6 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
7 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
8 Импи Д. (RSA) (MTS) 931
9 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 905
10 Демар А. (Fra) (GFC) 827

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