Алехандро Вальверде, Роман Барде и Альберто Контадор о 5-м этапе Тура Страны Басков-2017

Алехандро Вальверде одерживает 105-ю победу в карьере

36-летний испанский гонщик команды Movistar Алехандро Вальверде (Alejandro Valverde) одержал восьмую победу в этом сезоне и 105-ю в карьере, выиграв королевский горный 5-й этап Тура Страны Басков-2017. За 5 км до финиша от группы лидеров попытались уехать канадский гонщик команды Cannondale-Drapac Майкл Вудс и южноафриканский гонщик команды UAE Team Emirates Луис Мейнтьес. Однако Вальверде закрыл просвет, а также ответил и на вторую атаку Вудса. Этап был разыгран лидерами, где Алехандро Вальверде был сильнейшим, не дав себя обойти колумбийскому гонщику Ригоберто Урану (Cannondale-Drapac) и Роману Барде (AG2R La Mondiale).

Альберто Контадор потерял 3 секунды, оказавшись единственным из группы лидеров, кого задержало падение Самуэля Санчеса (BMC) за 500 м до финиша.

Алехандро Вальверде надел также и майку лидера Тура Страны Басков-2017.

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Алехандро Вальверде (Movistar): «Мы отправили вперёд Рубена (Фернандеса), чтобы он поддерживал скорость и тащил группу на подходе к подъёму. В начале подъёма из группы выпрыгнул Йейтс, когда я увидел его, то быстро постарался контратаковать, чтобы остальным генеральщикам стало тяжело. Я атаковал и атаковал, остальные терпели, но мне тоже было тяжело, разрыв создать не удалось.

На финальной секции подъёма я решил просто удерживать стабильную скорость без атак, чтобы поймать Вудса и Мейнтьеса. Так я получал шанс бороться в спринте, в котором я был самым быстрым из гонщиков этой группы. Я прекрасно знал финиш. А те, кто не знали, сомневались насчёт последнего поворота, решали, проходить ли его на полной скорости или притормозить. Я же точно знал, что надо идти полным ходом, поэтому я лидировал за 300 м до финиша и никому не дал себя обойти. Когда я выиграл на этой горе этап Вуэльты Испании, я вышел из поворота вторым, и мне просто повезло обойти Пурито на самой финишной черте. Поэтому в этот раз я помнил, что мне надо пройти поворот первым.

Я очень счастлив, что выиграл, и уже доволен тем, как проехал эту гонку. Конечно, мы будем бороться завтра за победу на разделке. Нас нет давления, победа в общем зачёте увеличит список моих побед, не могу отрицать, что хочу выиграть. Но если не получится, то всё равно буду доволен.

В этом году у меня уже 8 побед, две из них – в генеральной классификации, а также много вторых и третьих мест. То, что произойдёт на этой гонке, не омрачит моего счастья. Я понимаю, что среди тех, кто идёт очень близко ко мне в общем зачёте, есть сильные специалисты в разделке. Будет трудно удержать майку. Альберто сегодня был силён, несмотря на падения на прошлых этапах, и он отличный раздельщик, а в генеральной классификации проигрывает всего 15 секунд.

Ключевыми моментами завтрашней гонки на время будут как подъём, так и равнинный участок после спуска. Надо быстро пройти до вершины и использовать длинный спуск для восстановления. Хотя на спуске есть участки, где можно не крутить педали, нужна мощность в ногах, чтобы справиться со сложными секторами».

Роман Барде (AG2R La Mondiale): «Я попытался уехать на последнем километре в надежде создать небольшой запас перед завтрашней разделкой. После того, как поймали Вудса и Мейнтьеса, я присоединился к группе Вальверде, Контадора и Урана. Я рад, что сегодня был протагонистом в финале. Перед стартом Тура Страны Басков я говорил, что хотел бы выступить ярко. Половина работы сделана. Теперь я должен сохранить хорошую позицию в общем зачёте и проверить себя в моей первой индивидуальной гонке на время в этом сезоне».

Альберто Контадор (Trek-Segafredo): «Чувствовал себя намного лучше, чем ожидал, потому что утром было довольно больно. Я рад, что всё время находился впереди, а в конце контролировал все атаки. Возможно, я ехал более консервативно, чем обычно, но это из-за вчерашнего падения. Я доволен, что был в группе тех, кто разыграл этап.

Самуэль (Санчес) упал передо мной, и падение было серьёзным. К счастью, я смог увернуться, но потерял несколько метров, проиграл остальным 3 секунды. В конце концов, просто так сложилась гонка, но самое важное, что тело отвечает хорошо, теперь будем думать о разделке. Гонка остаётся открытой, потому что те, кто идут позади в общем зачёте, тоже могут отыграть время. Разделка очень протяжённая, разрывы могут быть большими.

В прошлом году очень тяжёлая разделка с трудным подъёмом мне отлично подошла. В этот раз подъём более терпимый, а остальная часть дороги – спуск. Поэтому более мощные гонщики проедут намного лучше меня, ключевой момент - по максимуму выкладываться до финиша».