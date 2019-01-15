Наиро Кинтана поменяет тренера в 2019 году

В 2019 году Наиро Кинтану будет тренировать Макс Шиандри

28-летний колумбийский гонщик Наиро Кинтана в 2019 году будет работать с новым тренером – Максом Шиандри, с которым команда Movistar подписала контракт.

Picture (c): BettiniPhoto.net / Movistar Team

Слова Наиро Кинтаны о смене тренера процитировал аргентинский сайт Ciclismo Internacional.

Наиро Кинтана: «Я поменяю тренера. Посмотрим, получится ли стать намного лучше, и сможем ли мы лучше выступить на Тур де Франс».

Макс Шиандри завершил профессиональную карьеру велогонщика в 2004 году, затем работал спортивным директором Британской велосипедной Академии и спортивным директором команды BMC.

Прежде подготовкой Кинтаны руководил Микель Сабала (Mikel Zabala), работавший какое-то время с национальной сборной Испании.

Главной целью колумбийского гонщика является борьба за высшую ступень подиума Тур де Франс. Последние два сезона Наиро Кинтана финишировал на французском Гран-туре 12-м и 10-м, до этого трижды поднимался на подиум Тур д Франс (2-й в 2013 и 2015 годах, 3-й в 2016).