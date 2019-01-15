VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Андрей Гривко Олимп. резерв

Наиро Кинтана поменяет тренера в 2019 году

В 2019 году Наиро Кинтану будет тренировать Макс Шиандри

 

 

  28-летний колумбийский гонщик Наиро Кинтана в 2019 году будет работать с новым тренером – Максом Шиандри, с которым команда Movistar подписала контракт.

 

Picture (c): BettiniPhoto.net / Movistar Team

 

  Слова Наиро Кинтаны о смене тренера процитировал аргентинский сайт Ciclismo Internacional.

 

  Наиро Кинтана: «Я поменяю тренера. Посмотрим, получится ли стать намного лучше, и сможем ли мы лучше выступить  на Тур де Франс».

 

  Макс Шиандри завершил профессиональную карьеру велогонщика в 2004 году, затем работал спортивным директором Британской велосипедной Академии и спортивным директором команды BMC.

 

 Прежде подготовкой Кинтаны руководил Микель Сабала (Mikel Zabala), работавший какое-то время с национальной сборной Испании.

 

  Главной целью колумбийского гонщика является борьба за высшую ступень подиума Тур де Франс. Последние два сезона Наиро Кинтана финишировал на французском Гран-туре 12-м и 10-м, до этого трижды поднимался на подиум Тур д Франс (2-й в 2013 и 2015 годах, 3-й в 2016).

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

Поддержите нас, поделитесь побликацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2019

Ближайшие старты

15 - 20 января 2019

Santos Tour Down Under


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2018?

Комментарии

  • Бакеша
    Эрнандо Бооркес – новый гонщик ... (1)
    Бакеша-Фото
    Ради Мигель Лопес, надо
  • Александра
    Герант Томас: «Не думаю, что з ... (19)
    Александра-Фото
    Господа, давайте уже без Caps Lock, невозможно же читать!!
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Матвей Мамыкин ищет профессион ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    То что написал это хорошо, может и откликнется кто , как Читракка с Илюхой. То что набрал вес это плохо, если ты профессионал то вес фундаментален и точка ,все . Вес так же имеет значение и в его восстановлении после травмы, так что стресс это не оправдание. Удачи . надеюсь видеть в пелотона.
  • Kreo69
    Джон Дегенкольб: «Цель моей ка ... (1)
    Kreo69-Фото

    Печально, но Джон скорее всего не выиграет ни первое, ни второе. Но безусловно, хочется верить в чудо.

  • velodoctor
    Состав команды Marathon-Tula н ... (3)
    velodoctor-Фото

    Винокурову спасибо, не все яхтами живут. 

  • Freejazz
    Трансферные новости пелотона-2 ... (45)
    Freejazz-Фото

    Цитата: Earl57
    Мамыкин вчера разослал сообщение в твиттере, что ищет команду. Попросил сделать ретвит. Нет агента?
     

     

    В крайнем случае, ему надо как Овечкину в Азию ехать и там восстанавливаться. А то после его сезона в BH охотников будет немного.

  • Чимган
    Герант Томас: «Не думаю, что з ... (19)
    Чимган-Фото

    Цитата: Адриен
    ...Уже в течении ДЕСЯТКА лет Ф1 идет по пути КАРДИНАЛЬНЫХ сокращений расходов. Ограничения для безопасности, ограничения по телеметрии, ограничения по числу цилиндров в двигателях, ограничения по оборотам, ограничения по количеству двигателей и комплектующих... Классный прогресс !...
    Не надо приплетать F1 к велоспорту.

    И в F1 всё валить в одну солянку не надо. Тем более про снижение расходов. Пример.

    Для облегчения обгонов в FIA изменили регламент на аэродинамику, чтобы машины меньше теряли прижимную силу позади соперников и гонщики могли атаковать. У инженеров обратная цель – добиться прежней прижимной силы. Уже сейчас все говорят о том, что обгонять легче не станет, а затраты не снизятся, а вновь возрастут.

    По расчётам FIA более простое переднее антикрыло будет стоить примерно на 20000 евро дешевле, но по данным Red Bull только его разработка обойдётся в сумму порядка 15 миллионов евро. https://www.f1news.ru/news/f1-133064.html

  • Walther
    Первый сезон в Мировом Туре Ре ... (1)
    Walther-Фото
    Двухлетний контракт маловато для такого молодого гонщика. В квиках всему научится, а потом уйдет в более богатую команду и будет так показывать результаты.

    Цитата: Walther
    Двухлетний контракт маловато для такого молодого гонщика. В квиках всему научится, а потом уйдет в более богатую команду и будет так показывать результаты.
    ...ТАМ показывать...
  • Sm1T
    Состав команды Marathon-Tula н ... (3)
    Sm1T-Фото

    круто че :)....

  • Yuriy 17
    Герант Томас: «Не думаю, что з ... (19)
    Yuriy 17-Фото

    Конечно, все понимают, что Г. Томас здесь высказал, как победитель последнего ТдФ,  позицию команды Sky.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

9 ноября

Romain Bardet (AG2R)

Jon Irisarri Rincon (Caja Rural - Seguros RGA)

10 ноября

Chris Williams (Team Novo Nordisk)

Daniel Teklehaimanot (Cofidis)

Kenny De Нaes (WB Veranclassic - Aqua Protect)

Reid Mcclure (Team Novo Nordisk)

11 ноября

Tom Dumoulin (Team Sunweb)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2609
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Ноябрь 2018 (28)
Октябрь 2018 (119)
Сентябрь 2018 (157)
Август 2018 (206)
Июль 2018 (187)
Июнь 2018 (137)