Эусебио Унсуэ: "Сейчас мы наблюдаем лучшие годы карьеры Наиро Кинтаны"

Эусебио Унсуэ считает, что у Наиро Кинтаны начинаются лучшие годы карьеры

Наиро Кинтана принёс своей команде Movistar первые победы в сезоне, выиграв этап, а затем и генеральную классификацию Вуэльты Валенсии-2017. Его следующей гонкой будет Тур Абу-Даби-2017.

Колумбийский гонщик никогда не выступал в гонках на Ближнем Востоке в начале сезона, выбирая в качестве первых соревнований года велогонку в Аргентине, чемпионат Колумбии и гонки в Испании. Но генеральный менеджер Movistar Эусебио Унсуэ считает, что в основном равнинные этапы с боковыми ветрами и возможным разрывом пелотона на эшелоны на четырёхдневной гонки Тур Абу-Даби, которая в этом году вошла в календарь Мирового тура, помогут Наиро Кинтане лучше подготовиться к его главным целям – Джиро д'Италия и Тур де Франс.

Pictures ©: Photo Gomez Sport

Эусебио Унсуэ об участии Наиро Кинтаны в Туре Абу-Даби

«Для того, чтобы стать более универсальным гонщиком, Наиро будет полезно закалить себя немного на плоских спринтерских этапах c ветром, песком и образованием эшелонов. То же самое относится к участию в гонках с командной разделкой. Плюсом для него будет этап Тура Абу-Даби с финишем в подъём. Я не был удивлён, что он выиграл Вуэльту Валенсии, но меня удивили разрывы и то, как он это сделал».

Эусебио Унсуэ о прогрессе и качествах Наиро Кинтаны

В интервью изданию El Espectador Эусебио Унсуэ рассказал, о прогрессе Наиро Кинтаны и о шансах на победу в Тур де Франс:

«Наиро смелый и амбициозный. Это черты его характера. Тур де Франс – соревнование, собирающее раз в году лучших в мире. Наиро не повезло выступать в эпоху доминирующего последние пять лет велогонщика Криса Фрума. Но Наиро становится более зрелым. На Тур де Франс он всё время был очень близко, в один год он был даже сильнее Фрума, время играет в его пользу. Он продолжает прогрессировать, и будет становиться всё более сильным и конкурентоспособным.

Этот год будет годом укрепления Наиро. Физическая зрелость и накопленный в гонках опыт, а также усвоенный им уровень ответственности говорят о том, что мы начинаем наслаждаться лучшими годами его карьеры.

При обсуждении целей на сезон мы посчитали, что участие в Джиро д’Италия будет плюсом для него. Это правда, сам Наиро очень воодушевлён участием в этой гонке, в конце концов, там он взял первую победу на Гран-туре. И свою лучшую форму Наиро проявляет, когда едет второй Гран-тур.

У Наиро завидное стремление к успеху и выносливость. Он такой человек, который становится более уверенным в себе, когда показывает результат, тогда он способен на большее. Важно, что при своей смелости он не теряет головы.

Очень важна уверенность, которую набираешь с годами, проходя через сложные ситуации. Так, в прошлом году мы бросили на него груз ответственности, сказав, что он выиграет Тур де Франс. Мы назвали его фаворитом. Это тоже опыт и возможность учиться».

На вопрос журналиста El Espectador каких качеств Криса Фрума не хватает Наиро Кинтане, Эусебио Унсуэ ответил:

«Фрума трудно победить, потому что он очень универсальный гонщик, великолепный горняк и безупречный раздельщик. В этом главное отличие Фрума от остальных специалистов Гран-туров.

Наиро нельзя назвать отличным раздельщиком, хотя он может преподнести сюрпризы, если находится в своей лучшей физической форме, если борется за титул, тогда он преображается. Тренировки помогут ему улучшить разделку, но он понимает, что сейчас выиграть в гонке на время может мало, а шансы проиграть велики».

Наиро Кинтана о победе на Вуэльте Валенсии-2017

Pictures ©: Photo Gomez Sport

«После нескольких месяцев без гонок командную разделку ехать нам было очень тяжело. Учитывая разрывы, созданные командной гонкой на время, мы думали, что выиграть майку лидера будет почти невозможно. Все этапы не были лёгкими, с сильным ветром и стрессом…Мои товарищи по команде идеально закрывали меня всю неделю, а в субботу помогли мне остаться свежим до начала подъёма, а я смог завершить их работу.

Сейчас мой уровень формы в этой части сезона почти такой же, как в прошлом году. У нас впереди две большие цели – Джиро д’Италия и Тур де Франс. Мы знаем, что ключ к успеху – правильная подготовка. В настоящий момент мы на верном пути, чтобы подойти к главным гонкам в 100% готовности. Но если на этом пути представятся шансы побороться за победу, мы их не упустим. Я из тех, кто любит побеждать в январе и феврале, постараюсь остаться в хорошей форме до конца сезона.

А сейчас я отдохну и начну готовиться к Туру Абу-Даби и Тиррено-Адриатико, это мои следующие гонки».