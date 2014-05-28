Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Кинтаны нельзя перечёркивать»

Наиро Кинтана: "Я поеду Тур де Франс в 2019 году"

Хотя Наиро Кинтана не выступил на Тур де Франс-2018 на ожидаемом от него уровне (занял в общем зачёте 10-е место на Тур де Франс и 8-е на Вуэльте Испании-2018), генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ не потерял уверенности в колумбийском гонщике, которого называет лидером команды.

Тур де Франс-2019 будет главной целью 28-летнего колумбийского гонщика. Об этом Эусебио Унсуэ сказал в интервью изданию MARCA после первого сбора команды, прошедшего в Памплоне.

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Эусебио Унсуэ: «В этом сезоне Наиро выступал ровно, хотя ни на Тур де Франс, ни на Вуэльте Испании не смог оторваться от соперников на своей территории – в горах. Мы верим в Наиро, он выиграл этап на Туре, но его форма была хуже, чем у других участников. Он остаётся фаворитом на всех гонках, его уважают соперники. Шансы Наиро нельзя перечёркивать.

Неудачи на Тур де Франс лишили шансов Ланду, и я не знаю, почему Наиро не смог выступить на том уровне, который от него ждали. Надеюсь, это было из-за чрезмерных тренировок, как он говорит.

Маршрут Тур д Франс-2019 больше подходит горнякам, чему мы очень рады. Разделок мало, и они пройдут перед горами, поэтому всё может случиться, гонка не сможет быть заблокированной до последнего дня».

Наиро Кинтана: «В этом году не достиг своих целей, поэтому кажется, что ничего не сделал за сезон. Но я не прятался в гонках, я боролся, иногда лучше, иногда хуже. Ясно, что этот год сложился не войдёт в число лучших в моей карьере. Сезон сложился не так, как мы надеялись.

На Тур де Франс и Вуэльте Испании мне не хватило искры. На Туре на меня повлияло падение, я до сих пор чувствую отголоски той травмы.

Причины такого сезона могут быть разными. Понятно, что мы что-то сделали неправильно, у меня не было хорошей формы. В следующем году попробуем всё сделать лучше. Я снова поеду Тур де Франс в следующем году. Эусебио Унсуэ это подтвердил.

Надо посмотреть, что мы делали в прошлом, когда я финишировал на подиуме Тура, и более-менее повторить ту стратегию. Такова идея на 2019 год.

Мы переработали, на Вуэльте я был полностью выдохшимся. На испанском Гран-туре я всё время хотел быть впереди. Хотя на первой части гонки всё шло хорошо, на второй у меня не осталось сил.

Почему я не атаковал? Иногда мне было трудно из-за жары, тогда приходилось сидеть на колесе, я старался держаться как можно дольше. Но в эти дни всё контролируется и измеряется, каждый знает, сколько может длиться атака, на какой скорости. Кто бы ни атаковал первым, он может заплатить за такую атаку высокую цену.

Люди любят комментировать, где надо атаковать, но когда команда Sky задаёт такой ритм, они знают, что атаковать никто не сможет. Если измерители мощности запретят, будет лучше.

Я не потерял остроты. Тесты прошедшего сезона показывают, что у меня одни из лучших в карьере показатели. Но повлияло то, что мне не хватило формы на двух – трёх важных этапах. Наиро скоро вернётся».