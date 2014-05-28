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Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Кинтаны нельзя перечёркивать»

Наиро Кинтана: "Я поеду Тур де Франс в 2019 году"

 

 

  Хотя Наиро Кинтана не выступил на Тур де Франс-2018 на ожидаемом от него уровне (занял в общем зачёте 10-е место на Тур де Франс и 8-е на Вуэльте Испании-2018), генеральный менеджер команды Movistar Эусебио Унсуэ не потерял уверенности в колумбийском гонщике, которого называет лидером команды.

 

  Тур де Франс-2019 будет главной целью 28-летнего колумбийского гонщика. Об этом Эусебио Унсуэ сказал в интервью изданию MARCA после первого сбора команды, прошедшего в Памплоне.

 

Photo © ASO/Alex Broadway

 

  Эусебио Унсуэ: «В этом сезоне Наиро выступал ровно, хотя ни на Тур де Франс, ни на Вуэльте Испании не смог оторваться от соперников на своей территории – в горах. Мы верим в Наиро, он выиграл этап на Туре, но его форма была хуже, чем у других участников. Он остаётся фаворитом на всех гонках, его уважают соперники. Шансы Наиро нельзя перечёркивать.

 

  Неудачи на Тур де Франс лишили шансов Ланду, и я не знаю, почему Наиро не смог выступить на том уровне, который от него ждали. Надеюсь, это было  из-за чрезмерных тренировок, как он говорит.

 

  Маршрут Тур д Франс-2019 больше подходит горнякам, чему мы очень рады. Разделок мало, и они пройдут перед горами, поэтому всё может случиться, гонка не сможет быть заблокированной до последнего дня».

 

 

  Наиро Кинтана: «В этом году не достиг своих целей, поэтому кажется, что ничего не сделал за сезон. Но я не прятался в гонках, я боролся, иногда лучше, иногда хуже. Ясно, что этот год сложился не войдёт в число лучших в моей карьере. Сезон сложился не так, как мы надеялись.

 

  На Тур де Франс и Вуэльте Испании мне не хватило искры. На Туре на меня повлияло падение, я до сих пор чувствую отголоски той травмы.  

 

  Причины такого сезона могут быть разными. Понятно, что мы что-то сделали неправильно, у меня не было хорошей формы. В следующем году попробуем всё сделать лучше. Я снова поеду Тур де Франс в следующем году. Эусебио Унсуэ это подтвердил.

 

  Надо посмотреть, что мы делали в прошлом, когда я финишировал на подиуме Тура, и более-менее повторить ту стратегию. Такова идея на 2019 год.

 

  Мы переработали, на Вуэльте я был полностью выдохшимся. На испанском Гран-туре я всё время хотел быть впереди. Хотя на первой части гонки всё шло хорошо, на второй у меня не осталось сил.

 

  Почему я не атаковал? Иногда мне было трудно из-за жары, тогда приходилось сидеть на колесе, я старался держаться как можно дольше. Но в эти дни всё контролируется и измеряется, каждый знает, сколько может длиться атака, на какой скорости. Кто бы ни атаковал первым, он может заплатить за такую атаку высокую цену.

 

  Люди любят комментировать, где надо атаковать, но когда команда Sky задаёт такой ритм, они знают, что атаковать никто не сможет. Если измерители мощности запретят, будет лучше.

 

  Я не потерял остроты. Тесты прошедшего сезона показывают, что у меня одни из лучших в карьере показатели. Но повлияло то, что мне не хватило формы на двух – трёх важных этапах. Наиро скоро вернётся».

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2019 Гран-тур

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  1. paziz

    Сегодня, 19:04 | Регистрация: 10.02.2018

    С 2015 года слышу громкие заявления по поводу персоны Кинтаны Кинтана не вернется

  2. DV

    Сегодня, 19:36 | Регистрация: 28.05.2014

    Верим

  3. Имя: Тим

    3NSN

    Сегодня, 19:51 | Регистрация: 15.02.2018

    что-то не верится, что сильно ударит по Скай отсутствие измерителей мощности, тренироваться они будут всё равно по ним, поставят примерные отсечки по пульсу или ощущениям, это сложнее будет сделать из-за разных условий жары или длительности гонки, но не думаю, что картина кардинально изменится. 

    Да и вообще ныть из-за измерителей мощности и Скай... Времена меняются, Дюмулен, Фрум, Томас, Роглич едут по приборам в гору эффективно, Берналь думаю тоже не брезгует. Зачем запрещать прогресс, химию как была во времена Лэнса запретили, таких сумасшедших атак не будет, как у людей полностью заряженных ЭПО, теперь есть мощеметр, и новые герои 

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Комментарии

  • ROSt
    Йохан Брюнель пожизненно отстр ... (3)
    ROSt-Фото

    Власть не поменялась...

  • ROSt
    Доктор Селайя и тренер Марти п ... (1)
    ROSt-Фото

    Охохохо... Как всё отпущено!(((?

  • vitali
    Йохан Брюнель пожизненно отстр ... (3)
    vitali-Фото

    Интересно и решение КАС, и письмо Брюнеля, хотя он, наверное, даже после этого решения может ещё обращаться в какие-то суды.

    ВАДА, наверное, как всегда за справедливость, и поэтому их не устроил вариант: Армстронгу - пожизненное, а остальным активным участникам - только по 8-10 лет, поэтому и попросил всех уравнять по сроку дисквалификации с американским гражданином. 

    Возможно, ВАДА знало, что УСАДА не имел права наказывать граждан других стран, и таким образом "узаконило" наказание.

    Возможно, кто-то знает, что Брюнель, доктор и тренер, раскаявшись и сказав правду, все-таки сказали не всю правду, и о ком-то помалкивают. И таким образом на них оказывается давление, что-бы засветить нового-ых персонажа-ей.

    Ведь зачем-то продолжают давить до упора, в самую грязь, и не отпускают... очень напоминает стиль англо-саксонских ведомств, чтобы не просто наказать, а именно уничтожить. 

    Но скорее всего, первоначальное наказание сочли мягким, т.е. несоответствующим уровню раскрытого системного правонарушения.

  • marketbk
    Кристиан Прюдомм о маршруте Ту ... (29)
    marketbk-Фото

    Да, помню вроде даже решение об отмене радиосвязи было поэтапное, но так и заглохло. Многие, практически все, гонцов высказывались против. Безопасность ставили во главу. Но так же вспоминаю слова в послефинишных вьюхах тех же гонцов (обычно после завалов на последних 1-30 км) что в наушниках стоит "все вперед, держать позицию" (в таком духе, не цитата). Что сразу задаюсь вопросом: ничего здесь противворечивого нет?))))

    По теме думаю эта идея тоже сойдет на нет, как и отмена связи.

  • 3NSN
    Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (3)
    3NSN-Фото

    что-то не верится, что сильно ударит по Скай отсутствие измерителей мощности, тренироваться они будут всё равно по ним, поставят примерные отсечки по пульсу или ощущениям, это сложнее будет сделать из-за разных условий жары или длительности гонки, но не думаю, что картина кардинально изменится. 

    Да и вообще ныть из-за измерителей мощности и Скай... Времена меняются, Дюмулен, Фрум, Томас, Роглич едут по приборам в гору эффективно, Берналь думаю тоже не брезгует. Зачем запрещать прогресс, химию как была во времена Лэнса запретили, таких сумасшедших атак не будет, как у людей полностью заряженных ЭПО, теперь есть мощеметр, и новые герои 

  • DV
    Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (3)
    DV-Фото
    Верим
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Йохан Брюнель пожизненно отстр ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Жаль что все так надеюсь ещё увидимся, удачи по жизни,здоровья деткам.
  • paziz
    Эусебио Унсуэ: «Шансы Наиро Ки ... (3)
    paziz-Фото
    С 2015 года слышу громкие заявления по поводу персоны Кинтаны Кинтана не вернется
  • Yuriy 17
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (21)
    Yuriy 17-Фото

    Цитата: Николай Степаныч
    Уже не знают, что сделать, чтобы дать шансы горнякам, которые не способты тягаться с универсалами на сбалансированных маршрутах.

     

    Золотые слова!

     

    Скажу больше - горняки теперь и в гору не могут тягаться с универсалами Фрумом, Дюмулином, Томасом, Рогличем.

     

    Если только горы не за 2 км с заметным дефицитом кислорода, где правят южноамериканцы, выросшие на высотах 3 км.

     

     

  • ktilp-12
    Тур де Франс-2019. Презентация ... (21)
    ktilp-12-Фото

     В интервью газете Spazio Ciclismo Джузеппо Мартинелли говорит, что Тур очень подходит Нибали и отзывается о неправильной подготовке Ару, пишут про Мартинелли как о бывшем спортивном директоре Астаны, Он ушел из Астаны, куда? К Ару? 

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