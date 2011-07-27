Наиро Кинтана: «Все усилия в этом сезоне направлю исключительно на Тур де Франс-2018»

Наиро Кинтана о начале сезона с гонки Colombia Oro y Paz-2018 и главной цели сезона - Тур де Франс-2018



Наиро Кинтана начнёт сезон с колумбийской многодневной гонки Colombia Oro y Paz-2018. Из-за того, что эта гонка будет проводиться впервые, 28-летний колумбийский гонщик команды Movistar в этом году начнёт сезон позже, чем обычно, так как эта гонка впервые проводится в его родной стране. Она пройдёт с 6 по 11 февраля. Главной целью сезона Наиро Кинтаны будет Тур де Франс-2018, и после гонки в Колумбии он вернётся в Европу, где примет участие в Вуэльте Каталонии и Туре Страны Басков.

Photo @PtelefonicaCol/Movistar Team

Наиро Кинтана о старте сезона в Колумбии и о маршруте гонки Colombia Oro y Paz-2018

«Я очень счастлив снова выступать в гонке, проходящей в моей стране. Прошло уже два года с тех пор, когда в последний раз надевал гоночный номер на спину здесь, в Колумбии. И я очень рад вернуться. Мы, колумбийские гонщики, все очень хотели показать нашу страну миру, нашим болельщикам, показать, как мы можем организовывать гонку для команд разных стран. Мы, гонщики, должны выполнить свою часть работы – показать зрелищную гонку, сделать её значительнее.

Моя главная цель здесь – вернуться в хорошую форму, войти в ритм гонки с пелотоном. Когда видишь, как едут соперники, возвращается автоматизм. Есть вещи, которые можно ощутить только когда едешь в пелотоне, и которые теряются, когда много месяцев находишься вне гонок. Знаю, что на меня все будут смотреть, приветствовать, это всегда поднимает боевой настрой. Гонка дома – лучший способ вернуть уверенность. Я бы не поменял это место ради другого, чтобы начать сезон.

Тренировки здесь проходили отлично. Я готовился спокойнее, чем в прошлые годы, но, думаю, что подхожу к старту в хорошей кондиции, поэтому должен выступить хорошо. Здесь Виннер Анакона и мой брат Дайер, которые уже показали, что находятся в форме. Планируем по ходу гонки разобраться, кто из нас сможет выступить лучше, и на основе этого построить стратегию, которая сыграла бы в нашу пользу, которая давала бы нам несколько шансов. В целом моя цель на эту гонку – принести радость болельщикам, чтобы они были довольны новым соревнованием.

Когда разрабатывался маршрут, многие из нас просили Федерацию велоспорта Колумбии не делать его слишком трудным, потому что мы только начинаем сезон. Мы могли бы сделать этапы с набором высот под 5 км, но мы ещё не готовы к таким нагрузкам в это время года. Поэтому первые три этапа будут равнинными, чтобы мы могли набрать форму, а потом начнём покорять горы, особенно в воскресенье, когда будет финиш в Манисалесе, где, как я думаю, будет ключевой момент гонки».

Наиро Кинтана и Эусебио Унсуэ о подготовке к Тур де Франс-2018

Photo @PtelefonicaCol/Movistar Team

«С каждым сезоном я становлюсь всё опытней. Мы каждый год работаем по-разному. В этом сезоне решили все усилия сконцентрировать на Тур де Франс, будем тренироваться и выступать в гонках исключительно ради него. Так как в 2018 году я не поеду Джиро д’Италия, то первая часть сезона будет облегчённой, чтобы сохранить как можно больше энергии на Тур де Франс. На данный момент всё выглядит отлично. Мы идём большими шагами к этой цели, к гонке, которую ещё не выигрывали.

Наша команда всегда работала как единое целое. Иногда мы не были сильнейшими, но если мы сможем сохранить наш настрой, уверен, мы сможем проявить себя среди сильнейших команд и завоевать много побед. В этом сезоне у нас много изменений в составе, мы даже поменяли цвета формы, всё ради потрясающего сезона, которые стартует в Колумбии».

Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Наш исходный план, что Наиро вернётся в Европу после гонки Colombia Oro y Paz-2018, проедет Вуэльту Каталонии и Тур Страны Басков. Мы собираемся вместе с ним провести разведку этапов Тур де Франс, особенно этапа с брусчаткой, но это зависит от нескольких других факторов, включая погоду в это время года.

Наиро в этом сезоне сконцентрируется на Тур де Франс. Мы не хотим, чтобы он тратил слишком много сил на других гонках. Думаем, пришло время нацелиться исключительно на Тур. Поэтому его расписание гонок на начало сезона будет короче, чем раньше. Мы хотим, чтобы он стартовал на этих гонках более расслабленно, хотя он амбициозный гонщик, и будет трудно остановить его, если он почувствует, что сможет взять победу на других гонках. Наш план – вывести его на пик формы к Тур де Франс».