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Наиро Кинтана: «Все усилия в этом сезоне направлю исключительно на Тур де Франс-2018»

 Наиро Кинтана о начале сезона с гонки Colombia Oro y Paz-2018 и главной цели сезона - Тур де Франс-2018

 

  Наиро Кинтана начнёт сезон с колумбийской многодневной гонки Colombia Oro y Paz-2018. Из-за того, что эта гонка будет проводиться впервые, 28-летний колумбийский гонщик команды Movistar в этом году начнёт сезон позже, чем обычно, так как эта гонка впервые проводится в его родной стране. Она пройдёт с 6 по 11 февраля. Главной целью сезона Наиро Кинтаны будет Тур де Франс-2018, и после гонки в Колумбии он вернётся в Европу, где примет участие в Вуэльте Каталонии и Туре Страны Басков.

 

 

 Photo @PtelefonicaCol/Movistar Team

 

 

Наиро Кинтана о старте сезона в Колумбии и о маршруте гонки Colombia Oro y Paz-2018

 

 

 «Я очень счастлив снова выступать в гонке, проходящей в моей стране. Прошло уже два года с тех пор, когда в последний раз надевал гоночный номер на спину здесь, в Колумбии. И я очень рад вернуться. Мы, колумбийские гонщики, все очень хотели показать нашу страну миру, нашим болельщикам, показать, как мы можем организовывать гонку для команд разных стран. Мы, гонщики, должны выполнить свою часть работы – показать зрелищную гонку, сделать её значительнее.

 

  Моя главная цель здесь – вернуться в хорошую форму, войти в ритм гонки с пелотоном. Когда видишь, как едут соперники, возвращается автоматизм. Есть вещи, которые можно ощутить только когда едешь в пелотоне, и которые теряются, когда много месяцев находишься вне гонок. Знаю, что на меня все будут смотреть, приветствовать, это всегда поднимает боевой настрой. Гонка дома – лучший способ вернуть уверенность. Я бы не поменял это место ради другого, чтобы начать сезон.

 

  Тренировки здесь проходили отлично. Я готовился спокойнее, чем в прошлые годы, но, думаю, что подхожу к старту в хорошей кондиции, поэтому должен выступить хорошо. Здесь Виннер Анакона и мой брат Дайер, которые уже показали, что находятся в форме. Планируем по ходу гонки разобраться, кто из нас сможет выступить лучше, и на основе этого построить стратегию, которая сыграла бы в нашу пользу, которая давала бы нам несколько шансов. В целом моя цель на эту гонку – принести радость болельщикам, чтобы они были довольны новым соревнованием.

Когда разрабатывался маршрут, многие из нас просили Федерацию велоспорта Колумбии не делать его слишком трудным, потому что мы только начинаем сезон. Мы могли бы сделать этапы с набором высот под 5 км, но мы ещё не готовы к таким нагрузкам в это время года. Поэтому первые три этапа будут равнинными, чтобы мы могли набрать форму, а потом начнём покорять горы, особенно в воскресенье, когда будет финиш в Манисалесе, где, как я думаю, будет ключевой момент гонки».

 

 

Наиро Кинтана и Эусебио Унсуэ о подготовке к Тур де Франс-2018

 

Photo @PtelefonicaCol/Movistar Team

 

 

  «С каждым сезоном я становлюсь всё опытней. Мы каждый год работаем по-разному. В этом сезоне решили все усилия сконцентрировать на Тур де Франс, будем тренироваться и выступать в гонках исключительно ради него. Так как в 2018 году я не поеду Джиро д’Италия, то первая часть сезона будет облегчённой, чтобы сохранить как можно больше энергии на Тур де Франс. На данный момент всё выглядит отлично. Мы идём большими шагами к этой цели, к гонке, которую ещё не выигрывали.

 

  Наша команда всегда работала как единое целое. Иногда мы не были сильнейшими, но если мы сможем сохранить наш настрой, уверен, мы сможем проявить себя среди сильнейших команд и завоевать много побед. В этом сезоне у нас много изменений в составе, мы даже поменяли цвета формы, всё ради потрясающего сезона, которые стартует в Колумбии».

 

 

  Эусебио Унсуэ, генеральный менеджер команды Movistar: «Наш исходный план, что Наиро вернётся в Европу после гонки Colombia Oro y Paz-2018, проедет Вуэльту Каталонии и Тур Страны Басков. Мы собираемся вместе с ним провести разведку этапов Тур де Франс, особенно этапа с брусчаткой, но это зависит от нескольких других факторов, включая погоду в это время года.

 

  Наиро в этом сезоне сконцентрируется на Тур де Франс. Мы не хотим, чтобы он тратил слишком много сил на других гонках. Думаем, пришло время нацелиться исключительно на Тур. Поэтому его расписание гонок на начало сезона будет короче, чем раньше. Мы хотим, чтобы он стартовал на этих гонках более расслабленно, хотя он амбициозный гонщик, и будет трудно остановить его, если он почувствует, что сможет взять победу на других гонках. Наш план – вывести его на пик формы к Тур де Франс».

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Теги к статье: Наиро Кинтана Nairo Quintana Movistar Colombia Oro y Paz Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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  1. f16

    Сегодня, 08:45 | Регистрация: 16.08.2017

    удачи кондору, давно пора

  2. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 12:45 | Регистрация: 27.07.2011

    смысл

     

    если Фрум в гонке то тур опять мимо индейца

     

    хотя если Фрум поедет джиро тогда у всех большие шансы на туре

  3. Имя: VIKtor

    EL-Fenomeno

    Сегодня, 12:46 | Регистрация: 4.01.2015

    ну шо ж,  Джиро есть, Вуэльта тоже, нехватает только ТдФ в коллекцию ГТ для Наиро. Так что удачи эль-Кондору в июле 

    NBA+NHL & PhotoShop+комп.графика=ФОТОграф
  4. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 13:51 | Регистрация: 27.07.2011

    помнится у пуритоса тоже мечта была о туре хотя мог бы чисто мое мнение взять любой другой ГТ взять..

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Ближайшие старты

6 - 10 февраля 2018

Dubai Tour

6 - 11 февраля 2018

Colombia Oro y Paz

11 февраля 2018

Trofeo Laigueglia

11 февраля 2018

Clasica de Almeria

13 - 18 февраля 2018

Tour of Oman

14 - 18 февраля 2018

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

Volta ao Algarve

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

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Комментарии

  • Sm1T
    Открытое письмо супруги велого ... (6)
    Sm1T-Фото
    Очень эмоционально! Очень однобоко! НЕ очень правдоподобно! Что за болезнь то была? Почему Хамидулин приглашает на сборы, а потом резко меняет мнение. Без причин? Сомневаюсь! На презентации Ренат намекал, что некоторые гонщики не хотят работать по новому, и чувствуют себя не заменимыми. Не буду больше рассуждать. Правда скрыта П.с. Не думаю что от команды будет какой либо ответ, тут отвечать даже не на что.
  • allb46
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (38)
    allb46-Фото
    Привет всем,с вами согласен, есть контракт, который Фрум обязан выполнять, а остальное "лирика", вина его не доказана, приговора пока нет, про, что мы все говорим...
  • Pavel
    Открытое письмо супруги велого ... (6)
    Pavel-Фото

    Пока нет комментариев по ситуации со стороны команды, тут даже обсуждать что-то бессмысленно.

    История изложена очень эмоционально и субъективно, что естественно. Все-таки это жена, Иван для нее белый и пушистый, а команда - негодяи. Но редко все бывает так однозначно. 

    Будем ждать комментариев от Рената

  • Бакеша
    Тур Дубая-2018. Этап 1 (2)
    Бакеша-Фото
    Да уж, похоже, Астане в этом году предписано 2-е, 3-е места ???
  • ktilp-12
    Тур Дубая-2018. Этап 1 (2)
    ktilp-12-Фото

      Хорошая презентация М Корта в Астане. Молодец!

  • Camel
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (38)
    Camel-Фото

    Цитата: EL-Fenomeno
    ...А я тут подумал о таком: а что если сами орги гонок 2018 года где Крис захочет выступать сами откажут ему??.. 

    На каком основании?

  • ironharley
    Открытое письмо супруги велого ... (6)
    ironharley-Фото

    труъ адъ

    хотя чему удивляться, госпрома родины же

  • collega2011
    Открытое письмо супруги велого ... (6)
    collega2011-Фото

    Лично,конечно ,не знаком ни с Иваном ни с его супругой Марией. Даже если и половина соответствует действительности,а я уверен что соответствует...что сказать...Иван у тебя Золотая жена!!! Бриллиантовая!! Дай Бог Вам обоим здоровья и долголетия!!

    По факту событий...что сказать..под внешней помпезностью всегда скрывается что то маленькое подленькое и гаденькое. Терпения и Мужества Вам!!

    Все у Вас будет нормально!!!

  • FETCH
    Открытое письмо супруги велого ... (6)
    FETCH-Фото

    Славься газпром , славься рф , славьтесь все чиновники ублюдки присосавшиеся к гос.баблу , да здравствует человечность и порядочность российских заправлял и их холуев .

  • rude_rider
    Наиро Кинтана: «Все усилия в э ... (4)
    rude_rider-Фото

    помнится у пуритоса тоже мечта была о туре хотя мог бы чисто мое мнение взять любой другой ГТ взять..

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
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