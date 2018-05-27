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Хавьер Мингес хочет покинуть пост тренера мужской сборной Испании

Тренер сборной Испании, занимающий этот пост с 2013 года, не хочет продлевать контракт на следующий год из-за низкой зарплаты

 

 

   69-летний Хавьер Мингес (Javier Minguez), под руководством которого Алехандро Вальверде одержал победу в групповой гонке на чемпионате мира-2018, не хочет продлевать контракт с Королевской федерацией велоспорта Испании. На посту  тренера мужской сборной Мингес работает с 2013 года. За это время гонщики испанской сборной завоевали в общей сложности 5 медалей в групповой и индивидуальной гонках на чемпионатах мира – 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы.

 

  Но, как  рассказал Мингес в интервью Europa Press, первые два года (2013 и 2014) он работал бесплатно и без контракта, так как федерация попросила его войти в их положение в связи с многомиллионным долгом. Затем с Хавьером Мингесом был подписан контракт, согласно которому его заработная плата составляет 25 000 евро в год.

 

 

  Хавьер Мингес: «За эту зарплату я не собираюсь работать дальше. Контракт заканчивается 31 декабря 2018 года, после чего я больше не буду тренером мужской сборной. Любой, кто узнает, что первые два года я работал без зарплаты, сказал бы мне, что я дурак. Настал момент, когда надо сказать до свидания. Я помог федерации расплатиться с долгом, который ко мне не имел никакого отношения. Лопес Серрон (José Luis López Cerrón, президент Королевской федерации велоспорта Испании) меня обманул,  сказав, что у федерации нет денег, чтобы мне заплатить. В таком случае, почему они платят тренеру женской сборной или техническому директору, получающему 40 000 евро?

 

  Вопрос не во мне, а в национальном велоспорте. Позорно, что тренер получает 25 000 евро. Зарплата должна соответствовать той, которую получают тренеры в других видах спорта. Лопес Серрон знает моё мнение, знает, что всё в его руках».

 

  Хосе-Луис Лопес Серрон был избран  президентом Королевской федерации велоспорта Испании в 2013. В интервью Europa Press он объяснил, что сразу после того, как он стал президентом, состоялся разговор с Мингесом, который согласился на предложенные условия, понимая сложность ситуации: «Хавьер не может говорить, что я ввёл его в заблуждение. Счета федерации были пусты, потому что мы были обязаны каждый год погашать задолженность. И я говорил это каждому тренеру».

 

  Хосе-Луис Лопес Серрон также заявил Europa Press о своём желании оставить Мингеса тренером мужской сборной по велоспорту, потому что он «лучший, тот, кто знает о велоспорте больше всех».

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Теги к статье: сборная Испании чемпионат мира по велоспорту Road World Championships UCI Road World Championships

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  1. Имя: Алексей

    litxaa

    Вчера, 19:36 | Регистрация: 27.05.2018

    Может в Мувистар?angel

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Ирана (Азербайджана)-2018. ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Я что-то, видимо, подзабыл. Почему гонщики команды Vino - Astana Motors подчеркнуты?

  • uran
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (22)
    uran-Фото

    Каверканье фамилий, как и поливание грязью, отражает внутреннее состояние человека.

  • tim147
    Джанни Москон и Винченцо Нибал ... (5)
    tim147-Фото
    Я тоже не верил в победу Вальверде (хотя и желал этого). Для меня №1 однозначно был Алафилипп (далее Вальверде, Москон, Квятковский, А.Йетс). При оценке шансов Вальверде я воленс-неволенс помнил, как резко он поплыл на двух решающих этапах Вуэльты, да и ненужный Тур в ногах. Но как мы убедились решающей все же оказалась его запредельная мотивация - в конце концов, это был его последний шанс. И если ранее Алехандро был для пелотона "Лисом", то здесь мы увидели матерого "Волка". Слежу за Вальверде на протяжении всей его карьеры и заметил в нем замечательное качество - он никогда не заводит организм в красную зону, можно подумать что у него стоит какое-то реле безопасности, которое мгновенно переключает организм в щадящий режим. Так вот, глядя на то, как он тянулся на последнем подъеме за Пино, Вудсом и Барде (а ведь он чуть-чуть не выпал из обоймы), мне показалось, что он впервые в жизни отключил это самое реле безопасности. Отсюда и почти истерическое состояние на финише!С уважением
  • Astanaforever
    Ларс Боом переходит в команду ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Старик. По угасающей..
  • RVL
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (22)
    RVL-Фото
    его всегда "Лисом" звали...и еще Хорхе
  • RVL
    Джанни Москон и Винченцо Нибал ... (5)
    RVL-Фото

    Я исходил из того, что не совсем верил в Вальверде. Ну, а по ходу гонки раз Москон был в пачке, вполне рассчитывал на него. +финиш в иполнении Хорхе был слегка истеричным (не думаю что он был уверен настолько, что пошел так издалека). В то же время Москон хоть и мог да нет... Кто нибудь видел Дюмолена, там где он был? Этот ЧМ вообще сюрпризов подбросил. Вальверде, один из двух меченных оправдал себя на 100%. Барде рядом..
    но пост мой был скорее о прогнозе на Москона.

  • Александра
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (22)
    Александра-Фото
    Дело не в том, что Кинтана неубедителен, а в том, что на его убедительность и не рассчитывают. Что бы ни говорило руководство, он номер два.
  • velodoctor
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (22)
    velodoctor-Фото
    Мне понравилось как тут его лисом называли, он точно лис.
  • litxaa
    Хавьер Мингес хочет покинуть п ... (1)
    litxaa-Фото

    Может в Мувистар?angel

  • Катерина
    Алехандро Вальверде мечтает за ... (22)
    Катерина-Фото

    Цитата: Earl57
    АВ, КФ, ВН, ТД, ГТ (и это не грантур).

    Не грантур...

    Но могу ли я надеяться, что АВ - Алехандро Вальверде? Он же ВальвердО, он же Вальв, он же Саша и даже Валя.

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Гонщик Команда Очки
1 Йейтс С. (GBr) (MTS) 3072
2 Саган П. (Svk) (BOH) 2992
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 2539
4 Томас Г. (GBr) (SKY) 2534
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 2442
6 Вивиани Э. (Ita) (QST) 2399
7 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2393
8 Алафилипп Ж. (Fra) (QST) 2161
9 Фрум К. (GBr) (SKY) 1976
10 Дюмулин Т. (NED) (SUN) 1975

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