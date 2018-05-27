Хавьер Мингес хочет покинуть пост тренера мужской сборной Испании

Тренер сборной Испании, занимающий этот пост с 2013 года, не хочет продлевать контракт на следующий год из-за низкой зарплаты

69-летний Хавьер Мингес (Javier Minguez), под руководством которого Алехандро Вальверде одержал победу в групповой гонке на чемпионате мира-2018, не хочет продлевать контракт с Королевской федерацией велоспорта Испании. На посту тренера мужской сборной Мингес работает с 2013 года. За это время гонщики испанской сборной завоевали в общей сложности 5 медалей в групповой и индивидуальной гонках на чемпионатах мира – 1 золото, 1 серебро и 3 бронзы.

Но, как рассказал Мингес в интервью Europa Press, первые два года (2013 и 2014) он работал бесплатно и без контракта, так как федерация попросила его войти в их положение в связи с многомиллионным долгом. Затем с Хавьером Мингесом был подписан контракт, согласно которому его заработная плата составляет 25 000 евро в год.

Хавьер Мингес: «За эту зарплату я не собираюсь работать дальше. Контракт заканчивается 31 декабря 2018 года, после чего я больше не буду тренером мужской сборной. Любой, кто узнает, что первые два года я работал без зарплаты, сказал бы мне, что я дурак. Настал момент, когда надо сказать до свидания. Я помог федерации расплатиться с долгом, который ко мне не имел никакого отношения. Лопес Серрон (José Luis López Cerrón, президент Королевской федерации велоспорта Испании) меня обманул, сказав, что у федерации нет денег, чтобы мне заплатить. В таком случае, почему они платят тренеру женской сборной или техническому директору, получающему 40 000 евро?

Вопрос не во мне, а в национальном велоспорте. Позорно, что тренер получает 25 000 евро. Зарплата должна соответствовать той, которую получают тренеры в других видах спорта. Лопес Серрон знает моё мнение, знает, что всё в его руках».

Хосе-Луис Лопес Серрон был избран президентом Королевской федерации велоспорта Испании в 2013. В интервью Europa Press он объяснил, что сразу после того, как он стал президентом, состоялся разговор с Мингесом, который согласился на предложенные условия, понимая сложность ситуации: «Хавьер не может говорить, что я ввёл его в заблуждение. Счета федерации были пусты, потому что мы были обязаны каждый год погашать задолженность. И я говорил это каждому тренеру».

Хосе-Луис Лопес Серрон также заявил Europa Press о своём желании оставить Мингеса тренером мужской сборной по велоспорту, потому что он «лучший, тот, кто знает о велоспорте больше всех».