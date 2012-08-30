Фабиан Канчеллара о своих планах через год после завершения карьеры

Фабиан Канчеллара: "Не скучаю по жизни профессионального велогонщика"



Прошёл год с тех пор, как Фабиан Канчеллара завершил 16-летнюю карьеру профессионального велогонщика. За это время он не соскучился по велогонкам и не испытывает желания стать спортивным директором. В интервью испанскому изданию expansion.com Фабиан Канчеллара рассказал, что мечтает организовывать спортивные мероприятия, для чего ему пришлось вернуться к учёбе, чтобы получить сертификат спортивного менеджера.

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Фабиан Канчеллара: «Я не хочу быть тренером команды или спортсмена. Тогда это будет не Фабиан, мне такое не нравится. Предпочитаю посвятить себя управлению спортивными мероприятиями. В этом деле начну с нуля и буду двигаться шаг за шагом. Я только что завершил обучение в университете Сен-Галлен в Швейцарии и получил сертификат спортивного менеджера. Мне было нелегко вернуться в колледж, но я рад, что сделал это.

Я не скучаю по жизни профессионального велогонщика, и не хочу побеждать в спортивных мероприятиях, где принимаю участие. С этим закончено. Теперь я могу быть счастлив по-другому, кроме того, у меня нет времени играть в спорт.

У меня сейчас другая работа. Я бегаю, кручу педали, практикуюсь в лыжах, играю в теннис и бадминтон. Укрепляю тело под руководством персонального тренера. Занимаюсь тем, что меня мотивирует и даёт энергию. Расписание моих спортивных сессий такое же, как у обычных людей. У меня есть семья, жена и две дочки, младшая хочет быть со мной. Когда я сдавал экзамены, она пересказывала мне мои уроки, просила, чтобы я её слушал. Для меня всё это очень важно, мне это нравится.

В конце концов, не деньги сделают вас счастливыми. Конечно, они необходимы, чтобы сводить концы с концами, но жизнь – это не только деньги. Здоровье, друзья, конечно, семья превыше всего. Большее количество денег не меняет жизнь так, как её могут изменить люди рядом с тобой, которые тебя мотивируют. Сейчас у меня другая жизнь, потому что на протяжении многих лет я зарабатывал деньги. Сейчас я стремлюсь работать на новой скорости и ищу стабильности.

Если в профессиональном спорте выступаешь только ради денег, то не получишь результатов. За свою карьеру я выступал за разные команды, но всегда при подписании контракта с ними прежде всего смотрел на спортивные аспекты. Никогда не переходил в команды ради денег, как в футболе. В велоспорте такое невозможно. Разве деньги сделают тебя счастливым? Возможно, только на один или два месяца. А потом - нет».