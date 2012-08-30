VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Фабиан Канчеллара о своих планах через год после завершения карьеры

Фабиан Канчеллара: "Не скучаю по жизни профессионального велогонщика"

 

  Прошёл год с тех пор, как Фабиан Канчеллара завершил 16-летнюю карьеру профессионального велогонщика. За это время он не соскучился по велогонкам и не испытывает желания стать спортивным директором. В интервью испанскому изданию expansion.com Фабиан Канчеллара рассказал, что мечтает организовывать спортивные мероприятия, для чего ему пришлось вернуться к учёбе, чтобы получить сертификат спортивного менеджера.

 

 

 Photo © DANIEL EILERS / SPOMEDIS

 

 

  Фабиан Канчеллара: «Я не хочу быть тренером команды или спортсмена. Тогда это будет не Фабиан, мне такое не нравится. Предпочитаю посвятить себя управлению спортивными мероприятиями. В этом деле начну с нуля и буду двигаться шаг за шагом. Я только что завершил обучение в университете Сен-Галлен в Швейцарии и получил сертификат спортивного менеджера. Мне было нелегко вернуться в колледж, но я рад, что сделал это.

 

  Я не скучаю по жизни профессионального велогонщика, и не хочу побеждать в спортивных мероприятиях, где принимаю участие. С этим закончено. Теперь я могу быть счастлив по-другому, кроме того, у меня нет времени играть в спорт.

 

  У меня сейчас другая работа. Я бегаю, кручу педали, практикуюсь в лыжах, играю в теннис и бадминтон. Укрепляю тело под руководством персонального тренера. Занимаюсь тем, что меня мотивирует и даёт энергию. Расписание моих спортивных сессий такое же, как у обычных людей. У меня есть семья, жена и две дочки, младшая хочет быть со мной. Когда я сдавал экзамены, она пересказывала мне мои уроки, просила, чтобы я её слушал. Для меня всё это очень важно, мне это нравится.

 

  В конце концов, не деньги сделают вас счастливыми. Конечно, они необходимы, чтобы сводить концы с концами, но жизнь – это не только деньги. Здоровье, друзья, конечно, семья превыше всего. Большее количество денег не меняет жизнь так, как её могут изменить люди рядом с тобой, которые тебя мотивируют. Сейчас у меня другая жизнь, потому что на протяжении многих лет я зарабатывал деньги. Сейчас я стремлюсь работать на новой скорости и ищу стабильности.

 

  Если в профессиональном спорте выступаешь только ради денег, то не получишь результатов. За свою карьеру я выступал за разные команды, но всегда при подписании контракта с ними прежде всего смотрел на спортивные аспекты. Никогда не переходил в команды ради денег, как в футболе. В велоспорте такое невозможно. Разве деньги сделают тебя счастливым? Возможно, только на один или два месяца. А потом  - нет».

 

 

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Фабиан Канчеллара Fabian Cancellara

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.

  1. RVL

    Вчера, 22:35 | Регистрация: 30.08.2012

    Философтвует! Молодец!

    Канч будет в спорте-это интересно. Насколько интересно-время покажет!

Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Реклама

ТРАНСФЕРЫ



Трансферные новости пелотона-2017

Ближайшие старты

19 - 24 октября 2017

Тур Гуанси


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • RVL
    Фабиан Канчеллара о своих план ... (1)
    RVL-Фото

    Философтвует! Молодец!

    Канч будет в спорте-это интересно. Насколько интересно-время покажет!

  • Dmitry5588
    Петер Саган начнёт сезон 2018 ... (4)
    Dmitry5588-Фото

    Боец!!!

  • VeloVelo
    Тур Турции-2017. Этап 6 (4)
    VeloVelo-Фото

    Тур Турции перенесли в конец велографика.
    Многие гонщики уже закончили сезон.
    Отсюда и проблемы. А жаль. Гонка вполне ВэТэшная.

  • ДимаЛел
    Россия в рейтинге Мирового Тур ... (26)
    ДимаЛел-Фото

    Завершился Тур Турции-2017, у России 0 очков в Мировом Туре, 154 очка в Мировом рейтинге, которые заработали:

    120 очков, Ильдар Арсланов за 5 место в итоговой генеральной классификации;

    12 очков, Сергей Лагутин за 22 место в итоговой генеральной классификации;

    12 очков, Сергей Фирсанов за 24 место в итоговой генеральной классификации;

    5 очков, Павел Брутт за 42 место в итоговой генеральной классификации;

    5 очков, Николай Трусов за 46 место в итоговой генеральной классификации.

  • Berdok
    46-летний Давиде Ребеллин прод ... (4)
    Berdok-Фото
    Старая гвардия, в прямом \как это ни печально\ и переносном смыслах
    Как бальзам на душу
  • chel
    Chrono des Nations-2017 (1)
    chel-Фото

    Не дали скаевцы Васе хоть одну победу за год одержать и титул защитить, редиски diablo

  • Earl57
    Тур Турции-2017. Этап 6 (4)
    Earl57-Фото
    говорили, что если в следующем году Тур Турции не соберет 10 и более команд WT, то лишится статуса WT
  • velodoctor
    Тур Турции-2017. Этап 6 (4)
    velodoctor-Фото

    drinks Арсланов 5ый в итоге,  молодца!  Но гонка мягко говоря проходная для очень многих, UCI  поспешила со статусом WT, понятно что коммерция, но давать 300 очков в рейтинг за победу тут и 500 за победу скажем на Рубэ или Париж-Нице не справедливо, для чего тогда такой рейтинг нужен. 

    Со следущего года команды WT обяжут посещать такие гонки? 

  • levonardo
    Тур Турции-2017. Этап 6 (4)
    levonardo-Фото

    Эх, жаль Беннета, такое падение((

  • kwwk
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (17)
    kwwk-Фото
    Что-то мне подсказывает, что Том уже знает маршрут ТДФ-18, видно не очень его устраивающий, отсюда и его заявление. И теперь он ждет маршрут Джиро, чтобы выбрать из двух "зол" лучшее для себя.

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

17 октября

Benoit Cosnefroy (AG2R)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Октябрь 2017 (62)
Сентябрь 2017 (169)
Август 2017 (230)
Июль 2017 (185)
Июнь 2017 (177)
Май 2017 (217)