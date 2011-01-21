Михаэль Богерд вернулся к работе спортивным директором после дисквалификации

Михаэль Богерд вернулся к работе спортивного директора команды Roompot-Nederlandse Loterij

Михаэль Богерд (Michael Boogerd) вернулся к работе в качестве спортивного директора проконтинентальной команды Roompot-Nederlandse Loterij после окончания двухлетней дисквалификации. Он был отстранён от работы в велоспорте за то, что употреблял допинг во время своей карьеры профессионального велогонщика с 1997 по 2007 годы. Признание о том, что использовал запрещённые препараты, будучи гонщиком команды Rabobank, Богерд сделал уже после окончания своей карьеры, в 2013 году.

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К моменту, когда начался отсчёт дисквалификации, назначенной Международным союзом велосипедистов с января 2016 года, Михаэль Богерд работал спортивным директором команды Roompot. Тогда он не стал оспаривать это решение UCI. 21 декабря 2017 года срок дисквалификации истёк, и команда Roompot-Nederlandse Loterij вновь наняла Богерда на прежнюю должность.

Михаэль Зейлард, менеджер команды Roompot-Nederlandse Loterij: «Кто-то с такими знаниями и опытом, как положительным, так и негативным, какой есть у Михаэля, с такой страстью к нашему велоспорту, всегда является ценным человеком для нашей команды. Все гонщики, которые работали с ним в его первый сезон в качестве спортивного директора, с восторгом восприняли его возвращение. И все наши партнёры полностью поддержали его возвращение в команду».

Михаэль Богерд: «Естественно, я пристально следил за велоспортом в прошедшие сезоны, хотя и издали. С нетерпением хочу продолжать вносить вклад в развитие молодых талантливых гонщиков команды Roompot-Nederlandse Loterij».