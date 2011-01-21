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Михаэль Богерд вернулся к работе спортивным директором после дисквалификации

Михаэль Богерд вернулся к работе спортивного директора команды Roompot-Nederlandse Loterij

 

 

  Михаэль Богерд (Michael Boogerd) вернулся к работе в качестве спортивного директора проконтинентальной команды Roompot-Nederlandse Loterij после окончания двухлетней дисквалификации. Он был отстранён от работы в велоспорте за то, что употреблял допинг во время своей карьеры профессионального велогонщика с 1997 по 2007 годы. Признание о том, что использовал запрещённые препараты, будучи гонщиком команды Rabobank, Богерд сделал уже после окончания своей карьеры, в 2013 году.

 

Михаэль Богерд вернулся к работе спортивным директором после дисквалификации

 Photo © Bert Geerts/dcp-bertgeerts@xs4all.nl

 

  К моменту,  когда начался отсчёт дисквалификации, назначенной Международным союзом велосипедистов с января 2016 года, Михаэль Богерд  работал спортивным директором команды Roompot. Тогда он не стал оспаривать это решение UCI. 21 декабря 2017 года срок дисквалификации истёк, и команда Roompot-Nederlandse Loterij вновь наняла Богерда на прежнюю должность.

 

 Михаэль Зейлард, менеджер команды Roompot-Nederlandse Loterij: «Кто-то с такими знаниями и опытом, как положительным, так и негативным, какой есть у Михаэля, с такой страстью к нашему велоспорту, всегда является ценным человеком для нашей команды. Все гонщики, которые работали с ним в его первый сезон в качестве спортивного директора, с восторгом восприняли его возвращение. И все наши партнёры полностью поддержали его возвращение в команду».

 

 Михаэль Богерд: «Естественно, я пристально следил за велоспортом в прошедшие сезоны, хотя и издали. С нетерпением хочу продолжать вносить вклад в развитие молодых талантливых гонщиков команды Roompot-Nederlandse Loterij».

 

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Теги к статье: Михаэль Богерд Michael Boogerd Roompot-Nederlandse Loterij

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  1. Имя: Marcko

    Berdok

    Сегодня, 14:40 | Регистрация: 21.01.2011

    Рабо в этом вопросе постигли наивысший дзен, добились золотого сечения, просто красавцы, ятакщитаю. А Цыпа венец колоссальной работы, такого уже не сделают, эх...

    Недаром после прихода Линдерса в Скай, те мгновенно полетели. Опытный врач - залог успеха, спортсмены бодры и здоровы, ггг.

    Богерд, канешн, не Герд, но в любом случае может поделиться маленькими секретами.

     

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Комментарии

  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (52)
    Berdok-Фото
    ты точно уверен, что на моё состояние может повлиять телевизионная трансляция или результат какой-то велогонки?
    не стоит проецировать свои комплексы на других, дурной тон.
    и чему меня жизнь не научила? умению переобуваться, как это делаешь ты?
    ведь сейчас именно твоя,а не моя, позиция плавно перетекает в другое колено.
    вот знаешь, умных людей уважаю, а умников нет.
    дешевая тема
  • M-07
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (52)
    M-07-Фото
    Да и Тур-07 Конте подарил Рабобанк, слив своего гонщика. За кулисами кого-то победа датчанина не устраивала, так что это не Тур был, а фарс, учитывая ещё и снятие Астаны (хотя эту команду не люблю). И для меня Контадор тот Тур не выиграл, кабинетные победы не интересуют. Пусть уж официально разрешат допинг, а то борьба с допингом в основном является инструментом манипуляций. Мне абсолютно не интересно посмотреть соревнования какие-то, пережить одни эмоции, увидеть в них одни итоги. победителей, а потом узнавать об изменении победителей и итогов гонки в кабинетах. Для меня итоги соревнований эти кабинеты не изменят.
  • Berdok
    Михаэль Богерд вернулся к рабо ... (1)
    Berdok-Фото

    Рабо в этом вопросе постигли наивысший дзен, добились золотого сечения, просто красавцы, ятакщитаю. А Цыпа венец колоссальной работы, такого уже не сделают, эх...

    Недаром после прихода Линдерса в Скай, те мгновенно полетели. Опытный врач - залог успеха, спортсмены бодры и здоровы, ггг.

    Богерд, канешн, не Герд, но в любом случае может поделиться маленькими секретами.

     

  • collega2011
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (52)
    collega2011-Фото

    Нет мы все должны были плакать от счастья и хлопать в ладоши,когда Скай заствлял нас смотреть велоспорт в том виде,который нравится Жене и этому на Б..biggrin

  • Юджин
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (5)
    Юджин-Фото
    Фрума должны дисквалифицировать до Джиро.
    Не отвертится. Превышение суточной дозировки Сальбутамола является нарушением антидопинговых правил. Если UCI примет решение в пользу Фрума - это пойдет в разрез с правилами Всемирного антидопингового агентства. Велосипедисты не могу ложить болт на общие правила в спорте.

    С Ландой Ару вполне может конкурировать.
    Как с Томом.
    Так, что шансы на подиум или на победу большие.
  • EL-Fenomeno
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (5)
    EL-Fenomeno-Фото

    Первого января увижу свою майку чемпиона Италии. Думаю, она будет похожа на ту, что носил Нибали, когда выступал за команду Astana, с горизонтальными полосками триколора. Наверняка, майка будет красивой».

    Джиро его гонка и в тре-кольори итальянского флага на домашнем ГТ будет смотреться ещё красивее...болелы одобряют (и не только итальянские)

  • Earl57
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (5)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sezar
    Лучи сочувствия в его адрес.  Как пострадавшему от неумения Мартина ездить разделку. Ну какие у него шансы в горах Джиро сделать Фрума, Ланду и привезти Тому? Явно ниже средних без форсмажоров. А на Туре шансов была бы масса.

    На Туре у Ару были бы шансы сделать Нибали и Кинтану?

  • Meilleur
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (52)
    Meilleur-Фото

    Эх, Berdok, не учит тебя ничему жизнь. Ты все такой же обозленный на Скай за то, что они видите ли заставляли тебя смотреть велоспорт в том виде, в котором ты его видеть не хочешь... Бедненький, как же ты страдал... biggrin

  • Sezar
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (5)
    Sezar-Фото

    Лучи сочувствия в его адрес.  Как пострадавшему от неумения Мартина ездить разделку. Ну какие у него шансы в горах Джиро сделать Фрума, Ланду и привезти Тому? Явно ниже средних без форсмажоров. А на Туре шансов была бы масса.

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (5)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Фабио уважение , 6 часов на таком трудном кольце это серьёзно, очень надеюсь на его победу на Джиро. Обычно ездил очень мало стартов и набирал форму через тренировки , в этом году проехал больше гонок и успех не заставил себя ждать. Наверное хочет ранние гонки и на результат уже ехать . молодец удачи в новом спортивном году.!!!!

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1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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