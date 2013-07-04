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Сильван Дилье: «Я сумел превзойти себя на Париж-Рубэ-2018»

Сильван Дилье – призёр Париж-Рубэ-2018

 

 

  Чемпион Швейцарии, 27-летний гонщик команды AG2R La Mondiale Сильван Дилье (Silvan Dillier) поднялся на вторую ступень подиума Париж-Рубэ-2018, классики, в которой принимал участие второй раз в карьере, и в которой не должен был принимать участие.  Сильван Дилье не собирался ехать Париж-Рубэ, попав в состав лишь потому, что его товарищ по команде Руди Барбье получил травму на Туре Фландрии и не смог выйти на старт в это воскресенье. В первый раз Дилье стартовал в «Северном Аду» в 2014 году, но тогда не доехал гонку до конца.

 

  Сильван Дилье вместе с четырьмя другими гонщиками отрыва дня оторвался от остальных попутчиков по отрыву в Аренбергском лесу, а затем остался единственным гонщиком отрыва дня, сумевшим удержаться до финиша. 25 финальных километров Париж-Рубэ Сильван Дилье и Петер Саган, добравший отрыв через четыре километра после своей атаки, проехали вдвоём, разыграв спринт на велодроме в Рубэ.

 

  Сильван Дилье стал гонщиком французской команды AG2R La Mondiale в этом сезоне, и принёс команде первый с момента её основания в 1992 году подиум на Париж-Рубэ.

 

  Путь к Париж-Рубэ-2018 был у Сильвана Дилье непростым. Он сломал палец на Страде Бьянке-2018 и был вынужден пропустить большую часть брусчатых классик, которые ставил своей целью в начале сезона. Он вернулся в гонки только 30 марта, и сразу одержал победу на гонке Route Adélie de Vitré.

 

Сильван Дилье: «Я сумел превзойти себя на Париж-Рубэ-2018»

Photo © Tim De Waele/AG2R La Mondiale

 

Сильван Дилье: «Я сумел превзойти себя на Париж-Рубэ-2018»

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

 

 

 

  Сильван Дилье: «Трудно описать мои чувства. Небольшое разочарование, но, прежде всего, огромное удовлетворение. Этим утром я даже не думал о подиуме…мне пришлось искать верное решение по ходу гонки. Я финишировал с Петером Саганом, который является на данный момент лучшим гонщиком мира, поэтому не могу грустить о втором месте. Когда я сумел отобраться в ранний отрыв, то увидел, что с каждым пройденным километром чувствую себя всё сильнее и сильнее.

 

  Я бы сказал, что когда нахожусь в отрыве, могу превратиться в зверя. В отрыве ты должен ехать целый день, не получаешь выгоду от использования слипстрима других ребят, но зато на брусчатых секторах чувствуешь себя спокойнее.

 

  Мэттью Хейман стал для меня примером. Он сломал руку за пять недель до Париж-Рубэ, когда выиграл гонку два года назад, и я всё время об этом думал. Я не проехал фламандские классики, но в последний момент меня взяли в состав на Париж-Рубэ.

 

  Десять дней назад я доказал, что в хорошей форме, выиграв «Рут Адели». Когда мы оказались в отрыве, то решили уехать как можно дальше. Наша группа хорошо сработалась. Потом к нам присоединился Саган.

 

  С одной стороны это было хорошо, потому что он – сильный мотор, но мы понимали, что в спринте обойти его будет тяжело. В итоге, когда остались только я и он, я подумал, что самое важное, чтобы нас не догнали. Я сказал ему, что мы должны работать вместе, что мы и сделали.

 

  В спринте я попытался опереться на свою сильную сторону – мой опыт на треке, но он просто был сильнее меня. Я первым заехал на велодром, держался на внешнем радиусе. Петер начал спринт в тот самый момент, когда я думал начинать свой спринт.

 

 Второе место показывает, что в гонке я способен превзойти сам себя».

 

 

Результаты Париж-Рубэ-2018

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Теги к статье: Сильван Дилье Silvan Dillier Париж - Рубэ Paris-Roubaix классика Монумент велоспорта

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  1. Имя: Саша

    VeloVelo

    Сегодня, 01:48 | Регистрация: 4.07.2013

    Сильван Браво! Это было Невероятно!
    Такого не было никогда.

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La Fleche Wallonne

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Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


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Комментарии

  • Hannibal
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Hannibal-Фото
    По динамике очень похоже на перелом шейных позвонков. Очень жаль парня(((
  • Astanaforever
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Astanaforever-Фото
    Да, что такое? Уже второй гонщик погибает в этой команде за два года. 28 марта 2016 года во время Критериум Интернациональ от сердечного приступа умер бельгийский гонщик Даан Мингер. А теперь Михаэль.. Казартелли, Кивилев, Воуландс, Гийо, Скарпони...и многие другие.. RIP. Никакой памятный булыжник не заслуживает того парня который отдал жизнь сегодня. Саган обьязан отдать этот приз, гонорар семье погибшего.

    Трагедия омрачила классическую бельгийскую однодневку Гент-Вевельгем-2016. За 115 километров до финиша произошел завал, в который угодили 4 велосипедиста. Одним из них оказался 25-летний бельгиец Антуан Демуатье из команды Wanty-Groupe Gober. Падение было не слишком серьезным, но когда спортсмен лежал на асфальте, его переехал мотоцикл. Гонщик был немедленно доставлен в госпиталь города Ипр, откуда его перевезли в отделение интенсивной терапии университетской клиники Лилля. Сразу после финиша гонки, которая закончилась победой чемпиона мира Петера Сагана, команда Wanty-Groupe Gober сообщила, что состояние Демуатье оценивается как крайне тяжелое. К сожалению, спасти гонщика врачам так и не удалось. Около полуночи Антуан Демуатье скончался в окружении жены и родных Саган какой то бедоносец получается. Две победы, две смерти.
  • velodoctor
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    velodoctor-Фото

    Согласен, жаль молодого парня. Омрачает всю гонку, непонятно как радоваться и чему когда погиб человек. По сути там такая мясорубка, не знаю из-за чего он погиб, но молодые рискуют сильно. 

  • VeloVelo
    Оливер Насен примет участие в ... (2)
    VeloVelo-Фото

    Остаюсь при своем мнении.

  • Адриен
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Адриен-Фото

    Оглушающая новость... Все монументы скопом, все победы на них  не стоят молодой жизни, прерванной этим адом. Не знаю... Всего двадцать три года. В сущности и не пожил...

  • VeloVelo
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    VeloVelo-Фото

    Соболезную родным и близким Михаэля. Печаль. 

  • Silikaat
    Гонщик команды Verandas Willem ... (6)
    Silikaat-Фото

    пипец....

  • VeloVelo
    Сильван Дилье: «Я сумел превзо ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Сильван Браво! Это было Невероятно!
    Такого не было никогда.

  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2018. Результаты (77)
    VeloVelo-Фото
    Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan.
    Этот гонщик?
  • VeloVelo
    Париж-Рубэ-2018. Результаты (77)
    VeloVelo-Фото

    Посчитали, что Петя слишком рано отстрелил.
    До этого была попытка Штыбара неудачная.
    Народ подумал, что Саган тоже "выстрелил холостым".

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