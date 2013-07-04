Сильван Дилье: «Я сумел превзойти себя на Париж-Рубэ-2018»

Сильван Дилье – призёр Париж-Рубэ-2018

Чемпион Швейцарии, 27-летний гонщик команды AG2R La Mondiale Сильван Дилье (Silvan Dillier) поднялся на вторую ступень подиума Париж-Рубэ-2018, классики, в которой принимал участие второй раз в карьере, и в которой не должен был принимать участие. Сильван Дилье не собирался ехать Париж-Рубэ, попав в состав лишь потому, что его товарищ по команде Руди Барбье получил травму на Туре Фландрии и не смог выйти на старт в это воскресенье. В первый раз Дилье стартовал в «Северном Аду» в 2014 году, но тогда не доехал гонку до конца.

Сильван Дилье вместе с четырьмя другими гонщиками отрыва дня оторвался от остальных попутчиков по отрыву в Аренбергском лесу, а затем остался единственным гонщиком отрыва дня, сумевшим удержаться до финиша. 25 финальных километров Париж-Рубэ Сильван Дилье и Петер Саган, добравший отрыв через четыре километра после своей атаки, проехали вдвоём, разыграв спринт на велодроме в Рубэ.

Сильван Дилье стал гонщиком французской команды AG2R La Mondiale в этом сезоне, и принёс команде первый с момента её основания в 1992 году подиум на Париж-Рубэ.

Путь к Париж-Рубэ-2018 был у Сильвана Дилье непростым. Он сломал палец на Страде Бьянке-2018 и был вынужден пропустить большую часть брусчатых классик, которые ставил своей целью в начале сезона. Он вернулся в гонки только 30 марта, и сразу одержал победу на гонке Route Adélie de Vitré.

Photo © Tim De Waele/AG2R La Mondiale

Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto

Сильван Дилье: «Трудно описать мои чувства. Небольшое разочарование, но, прежде всего, огромное удовлетворение. Этим утром я даже не думал о подиуме…мне пришлось искать верное решение по ходу гонки. Я финишировал с Петером Саганом, который является на данный момент лучшим гонщиком мира, поэтому не могу грустить о втором месте. Когда я сумел отобраться в ранний отрыв, то увидел, что с каждым пройденным километром чувствую себя всё сильнее и сильнее.

Я бы сказал, что когда нахожусь в отрыве, могу превратиться в зверя. В отрыве ты должен ехать целый день, не получаешь выгоду от использования слипстрима других ребят, но зато на брусчатых секторах чувствуешь себя спокойнее.

Мэттью Хейман стал для меня примером. Он сломал руку за пять недель до Париж-Рубэ, когда выиграл гонку два года назад, и я всё время об этом думал. Я не проехал фламандские классики, но в последний момент меня взяли в состав на Париж-Рубэ.

Десять дней назад я доказал, что в хорошей форме, выиграв «Рут Адели». Когда мы оказались в отрыве, то решили уехать как можно дальше. Наша группа хорошо сработалась. Потом к нам присоединился Саган.

С одной стороны это было хорошо, потому что он – сильный мотор, но мы понимали, что в спринте обойти его будет тяжело. В итоге, когда остались только я и он, я подумал, что самое важное, чтобы нас не догнали. Я сказал ему, что мы должны работать вместе, что мы и сделали.

В спринте я попытался опереться на свою сильную сторону – мой опыт на треке, но он просто был сильнее меня. Я первым заехал на велодром, держался на внешнем радиусе. Петер начал спринт в тот самый момент, когда я думал начинать свой спринт.

Второе место показывает, что в гонке я способен превзойти сам себя».