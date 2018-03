Петер Саган – трёхкратный победитель классики Гент-Вевельгем

Из интервью Демара: "I did turns in the finale to avoid getting caught out in a split. Other more cunning riders didn't contribute and there's no doubt they took advantage of that in the sprint."

"Более хитрые гонщики", которые его обошли - это, надо полагать, Саган и Вивиани. Когда Саган предложил сидевшему у него на колесе Демару выйти на смену в вертушке, Демар отказался. Пропустил вперед двух человек и сел за ними. Даже когда пару раз случайно оказывался впереди, то сразу же отходил назад. Так все время до финиша и сидел на чужих колесах, не разу не поучаствовал в вертушке.

Хотел быть самым умным, как говаривал Квято, а нашлись "более хитрые". Обидели бедолагу...