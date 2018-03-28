Петер Саган – трёхкратный победитель классики Гент-Вевельгем

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Петер Саган о победе в Гент-Вевельгем-2018
Действующий чемпион мира Петер Саган в третий раз за свою карьеру одержал победу в классике Гент-Вевельгем. Капитан команды Bora-hansgrohe находился в группе из 23 гонщиков, уехавших после финального прохождения Кеммельберга за 32 км до финиша от остававшегося многочисленным пелотона. Группа, в которой находились почти все предстартовые фавориты, добрала гонщиков отрыва дня за 25 км до финиша. За 2 км до финиша начались атаки, но Маркус Бургхардт, работавший на Петера Сагана, а также Филипп Жильбер и Зденек Штыбар, защищавшие Элиа Вивиани, нейтрализовали ускорения. В итоге был разыгран спринт, где Петер Саган с запасом обошёл Элиа Вивиани (Quick Step Floors) и Арно Демара (Groupama-FDJ).
Photo © BORA - hansgrohe / Bettiniphoto
Петер Саган: «Я очень счастлив и рад, что снова выиграл эту гонку. Моя команда великолепно отработала. В финале в первой группе нас осталось двое, я доволен нашим выступлением. Спринт всегда похож на лотерею, я не знал, что получится. В итоге, начал спринт рано, и это сработало. У меня хватило сил удержаться.
При втором прохождении Кеммельберга чувствовал себя отлично. Не чувствовалось большого стресса, не было сильного ветра, который бы осложнил гонку. Поэтому мы приехали к финишу большой группой. Сегодня гонка складывалась совсем не так, как на всех остальных выпусках Гент-Вевельгем, где я принимал участие. Отсутствие напряжения и хорошая погода облегчили классику. Она не была такой безумной, как складывалось в прошлые несколько лет, хотя всё равно осталась быстрой.
У меня было много плохих дней, как на Харельбеке, я проехал Тиррено-Адриатико и Милан-Сан-Ремо, потом немного отдохнул, и приехал на Харельбеке не в стопроцентной готовности. Я был сконцентрирован, но когда чувствуешь себя не слишком хорошо, что ты можешь сделать? Всё дело в ногах, а не только в голове. Много раз у меня получалось, что на Харельбеке я был в плохой форме, а на Гент-Вевельгем чувствовал себя хорошо.
Думаю, Гент-Вевельгем отличается от Тура Фландрии, который больше похож на Харельбеке. Гент может быть трудной гонкой при сильном ветре, плохой погоде. Но сегодня всё было отлично, не скажу, что легко, но лучше, чем в прошлых выпусках».
Ян Валах, спортивный директор команды Bora-hansgrohe: «Великолепная победа на Гент-Вевельгем – результат исключительных усилий каждого гонщика команды, работавших от старта до финиша.
Рюдигер Зелиг и Андреас Шилингер тянули первые 50 км, сделали так, чтобы в отрыв не уехали гонщики сильнейших команд. Потом наша стратегия заключалась в том, чтобы вся команда держалась вместе как можно дольше, защищая Петера и избегая завалов. Сегодня в гонке было, по меньшей мере, 5-6 сильных спринтерских команд, поэтому мы внимательно следили за каждым движением. Юрай Саган, Мачей Боднар и Даниэль Осс блестяще помогли обеспечить безопасность Петеру, они очень много работали всю гонку.
На финальных 50 км Маркус Бургхардт сыграл ключевую роль в помощи Петеру, закрывая атаки и контратаки, нейтрализуя усилия других команд. Мы хотели дождаться, какой будет ситуация в гонке после финального прохождения Кеммельберга. Бурги оставался с Петером, который в финале провёл точно рассчитанный спринт и одержал заслуженную победу».
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Earl57
Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36)
Из интервью Демара: "I did turns in the finale to avoid getting caught out in a split. Other more cunning riders didn't contribute and there's no doubt they took advantage of that in the sprint."
"Более хитрые гонщики", которые его обошли - это, надо полагать, Саган и Вивиани. Когда Саган предложил сидевшему у него на колесе Демару выйти на смену в вертушке, Демар отказался. Пропустил вперед двух человек и сел за ними. Даже когда пару раз случайно оказывался впереди, то сразу же отходил назад. Так все время до финиша и сидел на чужих колесах, не разу не поучаствовал в вертушке.
Хотел быть самым умным, как говаривал Квято, а нашлись "более хитрые". Обидели бедолагу...
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Rebellix
Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36)
И уровень, и замена. Киттель перешёл в вело-помойку, где проведёт 2-3 провальных года со считанными победами на этапах а-ля стол. Блестящий трековик Вивиани уже в этом году начнёт побеждать (вообще - то, уже начал, см Де Пан) в гораздо более селективных гонках, а с тем развозом, что могут предложить ему Квики, есть вероятность, что он и в чистых спринтах на Туре (если поедет туда) побед поимеет более чем немец
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EL-Fenomeno
Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36)
Ну шо ж, теперь будем ждать "злобного" реванша от ГВА на Фландрии. Там ставки будут ещё выше и берги ещё внушительнее/тяжелее
Вот кого снова нужно отметить так это Жильбера. На его старания что на Е3 что на ГВ просто любо смотреть, аплодисменты Филу, с такой формой он просто обязан что-то взять этой весной.
Цитата: velodoctor
Мне кажется шанс, что победит спринтер сегодня как никогда велик, погода хорошая, ветра нет.
Вы почти угадали, шанс у них был сегодня как никогда велик (вот что значит +10 по Цельсию), но Пэто поставил всех на место)
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EL-Fenomeno
Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36)
Тем более что с погодой было все ништяк + Элия удачно перетерпело все бергы, но сделал роковую ошибку сидя на последнем км. за велосипедом Демара...и прогадал (и позицию, и того за кем НЕ нужно было сидеть) вот поэтому и расплакался, тем боле сколько то вторых мест у него Вивиани было в 2017 году и тут вот тебе ещё одно серебро.
Те его слёзы от обиды , досады, злости пока один из самых эмоциональных моментов этого вело-сезоне (как будто проиграл финиш Олимпиады или ЧМ)
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Сейтмеметов сейтхалил
Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36)
Цитата: Student
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
а я вам расскажу почему.
Саган ВООБЩЕ не спринтер.
он просто здоровый УМНЫЙ лось.и выигрывает он,по сути,за счет грамотной позиции и умения начать финишировать ВОВРЕМЯ. у него нет ломового финиша,как у Грайпеля или Киттеля.
у него нет ТАКОГО рывка как у Кэва или Вивиани.
и команды для развоза у него нет.
он не спринтер по сути.а Вивиани спринтер от бога.
и,есессно,ему очень обидно проигрывать там,где он должен быть королем.
Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет.
Хоть и с грамматикой проблемы, но со смыслом нет. Не уровень и не замена он Кителю.
Кнопки залипают ,телефоне экран треснул, буду стараться.
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Student
Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36)
Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО
а я вам расскажу почему.
Саган ВООБЩЕ не спринтер.
он просто здоровый УМНЫЙ лось.и выигрывает он,по сути,за счет грамотной позиции и умения начать финишировать ВОВРЕМЯ. у него нет ломового финиша,как у Грайпеля или Киттеля.
у него нет ТАКОГО рывка как у Кэва или Вивиани.
и команды для развоза у него нет.
он не спринтер по сути.а Вивиани спринтер от бога.
и,есессно,ему очень обидно проигрывать там,где он должен быть королем.
Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет.
Хоть и с грамматикой проблемы, но со смыслом нет. Не уровень и не замена он Кителю.
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Сейтмеметов сейтхалил
Гент-Вевельгем-2018. Женская в ... (1)
Очень радует что начинаете уделять внимание и женскому велоспорту, девочки молодцы ,стараются, марта заслуженно выиграла , хоскинг такой развоз устроила , за 3 км все время впереди сидела, ну и марта молодец все таки мамка как никак пример многим. Ожидал ваовдеалс и боэлс , кроме дидериксен ничего яркого. А вообще велолайв чаще инфы о женском спорте. Признателен .
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