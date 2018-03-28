Петер Саган – трёхкратный победитель классики Гент-Вевельгем

Earl57

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36) Из интервью Демара: "I did turns in the finale to avoid getting caught out in a split. Other more cunning riders didn't contribute and there's no doubt they took advantage of that in the sprint." "Более хитрые гонщики", которые его обошли - это, надо полагать, Саган и Вивиани. Когда Саган предложил сидевшему у него на колесе Демару выйти на смену в вертушке, Демар отказался. Пропустил вперед двух человек и сел за ними. Даже когда пару раз случайно оказывался впереди, то сразу же отходил назад. Так все время до финиша и сидел на чужих колесах, не разу не поучаствовал в вертушке. Хотел быть самым умным, как говаривал Квято, а нашлись "более хитрые". Обидели бедолагу...

VeloVelo

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36) Классная получилась гонка. Все гонцам здоровья.

Сейтмеметов сейтхалил

Эган Берналь сошёл с Вуэльты К ... (1) Блин ,очень жаль, скорейшего вызлдоровлния

ungvar

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36) Trek ниочем.

Rebellix

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36) И уровень, и замена. Киттель перешёл в вело-помойку, где проведёт 2-3 провальных года со считанными победами на этапах а-ля стол. Блестящий трековик Вивиани уже в этом году начнёт побеждать (вообще - то, уже начал, см Де Пан) в гораздо более селективных гонках, а с тем развозом, что могут предложить ему Квики, есть вероятность, что он и в чистых спринтах на Туре (если поедет туда) побед поимеет более чем немец

EL-Fenomeno

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36) Ну шо ж, теперь будем ждать "злобного" реванша от ГВА на Фландрии. Там ставки будут ещё выше и берги ещё внушительнее/тяжелее Вот кого снова нужно отметить так это Жильбера. На его старания что на Е3 что на ГВ просто любо смотреть, аплодисменты Филу, с такой формой он просто обязан что-то взять этой весной. Цитата: velodoctor Мне кажется шанс, что победит спринтер сегодня как никогда велик, погода хорошая, ветра нет. Вы почти угадали, шанс у них был сегодня как никогда велик (вот что значит +10 по Цельсию), но Пэто поставил всех на место)

EL-Fenomeno

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36) Тем более что с погодой было все ништяк + Элия удачно перетерпело все бергы, но сделал роковую ошибку сидя на последнем км. за велосипедом Демара...и прогадал (и позицию, и того за кем НЕ нужно было сидеть) вот поэтому и расплакался, тем боле сколько то вторых мест у него Вивиани было в 2017 году и тут вот тебе ещё одно серебро.

Те его слёзы от обиды , досады, злости пока один из самых эмоциональных моментов этого вело-сезоне (как будто проиграл финиш Олимпиады или ЧМ)

Сейтмеметов сейтхалил

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36) Цитата: Student Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО а я вам расскажу почему.

Саган ВООБЩЕ не спринтер.

он просто здоровый УМНЫЙ лось.и выигрывает он,по сути,за счет грамотной позиции и умения начать финишировать ВОВРЕМЯ. у него нет ломового финиша,как у Грайпеля или Киттеля.

у него нет ТАКОГО рывка как у Кэва или Вивиани.

и команды для развоза у него нет.

он не спринтер по сути.а Вивиани спринтер от бога.

и,есессно,ему очень обидно проигрывать там,где он должен быть королем.

Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет. Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет. Хоть и с грамматикой проблемы, но со смыслом нет. Не уровень и не замена он Кителю. Кнопки залипают ,телефоне экран треснул, буду стараться.

Student

Гент - Вевельгем-2018. Результ ... (36) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО а я вам расскажу почему.

Саган ВООБЩЕ не спринтер.

он просто здоровый УМНЫЙ лось.и выигрывает он,по сути,за счет грамотной позиции и умения начать финишировать ВОВРЕМЯ. у него нет ломового финиша,как у Грайпеля или Киттеля.

у него нет ТАКОГО рывка как у Кэва или Вивиани.

и команды для развоза у него нет.

он не спринтер по сути.а Вивиани спринтер от бога.

и,есессно,ему очень обидно проигрывать там,где он должен быть королем.

Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет. Вивиани не спринтер и им не был никогда до этого это из него начали лепить велочисту , вилла и компания , для того что бы он дал на треке хорошо , а в молодости в маркиоле и с отрывов носился, там чистые спринтера были гуарниери , чимолай , да росс , Вивиани развозящий и зацепить 3-4 км на догон или переложится , это в квиках он пока щелкает , но в Италии давно говорят что он гонщик 150 км гонок . так что ещё рости ему надо ,авось чего и вырастет. Хоть и с грамматикой проблемы, но со смыслом нет. Не уровень и не замена он Кителю.

Сейтмеметов сейтхалил

Гент-Вевельгем-2018. Женская в ... (1) Очень радует что начинаете уделять внимание и женскому велоспорту, девочки молодцы ,стараются, марта заслуженно выиграла , хоскинг такой развоз устроила , за 3 км все время впереди сидела, ну и марта молодец все таки мамка как никак пример многим. Ожидал ваовдеалс и боэлс , кроме дидериксен ничего яркого. А вообще велолайв чаще инфы о женском спорте. Признателен .