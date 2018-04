Париж-Рубэ-2018. Результаты Категория:

Сегодня, 18:15 Compiegne - Roubaix/Velodrome, 257 км 1 Peter Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 5:54:06 2 Silvan Dillier (Swi) AG2R La Mondiale 3 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:00:57 4 Greg Van Avermaet (Bel) BMC Racing Team 0:01:34 5 Jasper Stuyven (Bel) Trek-Segafredo 6 Sep Vanmarcke (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 7 Nils Politt (Ger) Katusha-Alpecin 0:02:31 8 Taylor Phinney (Usa) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 9 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 10 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 11 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 12 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 13 Wout Van Aert (Bel) Veranda's Willems Crelan 14 Jelle Wallays (Bel) Lotto Soudal 0:02:37 15 Philippe Gilbert (Bel) Quick-Step Floors 0:03:07 16 Amund Grøndahl Jansen (Nor) LottoNL-Jumbo 17 John Degenkolb (Ger) Trek-Segafredo 18 Marco Marcato (Ita) UAE Team Emirates 19 Dylan van Baarle (Ned) Team Sky 20 Heinrich Haussler (Aus) Bahrain-Merida 21 Bert De Backer (Bel) Vital Concept Club 0:03:48 22 Mathew Hayman (Aus) Mitchelton-Scott 23 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 24 Edward Theuns (Bel) Team Sunweb 0:04:23 25 Marcus Burghardt (Ger) Bora-Hansgrohe 26 Marc Sarreau (Fra) FDJ 27 Sven Erik Bystrøm (Nor) UAE Team Emirates 28 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 29 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 30 Imanol Erviti (Spa) Movistar Team 31 Koen de Kort (Ned) Trek-Segafredo 32 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 0:07:10 33 Truls Korsaeth (Nor) Astana Pro Team 34 Edvald Boasson Hagen (Nor) Dimension Data 35 Matti Breschel (Den) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 0:07:40 36 Maarten Wynants (Bel) LottoNL-Jumbo 37 Frederik Frison (Bel) Lotto Soudal 38 Lars Bak (Den) Lotto Soudal 39 Marcel Sieberg (Ger) Lotto Soudal 0:07:45 40 Daniel Oss (Ita) Bora-Hansgrohe 0:07:50 41 Gianni Moscon (Ita) Team Sky 42 Tanguy Turgis (Fra) Vital Concept Club 0:12:15 43 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 44 Dylan Groenewegen (Ned) LottoNL-Jumbo 0:12:54 45 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 46 Adrien Petit (Fra) Direct Energie 47 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 48 Boy van Poppel (Ned) Trek-Segafredo 49 Owain Doull (Gbr) Team Sky 50 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 51 Michael Schär (Swi) BMC Racing Team 52 Maximilian Richard Walscheid (Ger) Team Sunweb 53 Julien Morice (Fra) Vital Concept Club 54 Jay Thomson (Rsa) Dimension Data 55 Tony Gallopin (Fra) AG2R La Mondiale 56 Jimmy Duquennoy (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 57 Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates 58 Juraj Sagan (Svk) Bora-Hansgrohe 59 Luke Durbridge (Aus) Mitchelton-Scott 60 Gregory Rast (Swi) Trek-Segafredo 61 Arnaud Demare (Fra) FDJ 62 Ramon Sinkeldam (Ned) FDJ 63 Mitchell Docker (Aus) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 64 Tom Scully (Nzl) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 65 Jacopo Guarnieri (Ita) FDJ 66 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 67 Jens Keukeleire (Bel) Lotto Soudal 68 Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits 69 Roger Kluge (Ger) Mitchelton-Scott 70 Bert Van Lerberghe (Bel) Cofidis, Solutions Credits 71 Mads Pedersen (Den) Trek-Segafredo 72 Tony Martin (Ger) Katusha-Alpecin 0:13:01 73 Ludovic Robeet (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:13:11 74 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:14:46 75 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 76 Bram Tankink (Ned) LottoNL-Jumbo 0:14:48 77 Brice Feillu (Fra) Fortuneo-Samsic 0:14:49 78 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 0:14:56 79 Hugo Hofstetter (Fra) Cofidis, Solutions Credits 80 Sylvain Chavanel (Fra) Direct Energie 0:15:00 81 Pascal Eenkhoorn (Ned) LottoNL-Jumbo 82 Jos van Emden (Ned) LottoNL-Jumbo 83 Jonas Van Genechten (Bel) Vital Concept Club 0:15:02 84 Hugo Houle (Can) Astana Pro Team 85 Dmitriy Gruzdev (Kaz) Astana Pro Team 86 Kenneth Vanbilsen (Bel) Cofidis, Solutions Credits 87 Christian Knees (Ger) Team Sky 0:15:04 88 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 89 Pierre Luc Perichon (Fra) Fortuneo-Samsic 0:17:41 90 Marco Haller (Aut) Katusha-Alpecin 91 Nuno Matos (Por) Movistar Team 92 Julien Stassen (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 0:17:47 93 Kenny Dehaes (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic 94 Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Crelan 0:20:12 95 Johann Van Zyl (Rsa) Dimension Data 0:20:47 96 Nico Denz (Ger) AG2R La Mondiale 0:23:01 97 Jack Bauer (Nzl) Mitchelton-Scott 98 Julien Trarieux (Fra) Delko Marseille Provence KTM 99 Iuri Filosi (Ita) Delko Marseille Provence KTM 100 Luka Pibernik (Slo) Bahrain-Merida 101 Simone Consonni (Ita) UAE Team Emirates 0:26:54 OTL Timo Roosen (Ned) LottoNL-Jumbo OTL Senne Leysen (Bel) Veranda's Willems Crelan OTL Ludwig De Winter (Bel) WB Aqua Protect Veranclassic OTL David Per (Slo) Bahrain-Merida OTL Filippo Ganna (Ita) UAE Team Emirates OTL Oliviero Troia (Ita) UAE Team Emirates OTL Simon Sellier (Fra) Direct Energie OTL Romain Cardis (Fra) Direct Energie OTL Ryan Gibbons (Rsa) Dimension Data OTL Sindre Skjøstad Lunke (Nor) Fortuneo-Samsic OTL Jérémy Lecroq (Fra) Vital Concept Club OTL Stijn Steels (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Ruslan Tleubayev (Kaz) Astana Pro Team DNF Kristijan Koren (Slo) Bahrain-Merida DNF Mads Würtz Schmidt (Den) Katusha-Alpecin DNF Ivan Garcia (Spa) Bahrain-Merida DNF Sebastian Langeveld (Ned) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Borut Bozic (Slo) Bahrain-Merida DNF Bram Welten (Ned) Fortuneo-Samsic DNF Michael Carbel (Den) Fortuneo-Samsic DNF Maxime Daniel (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Magnus Cort (Den) Astana Pro Team DNF Oscar Gatto (Ita) Astana Pro Team DNF Laurens De Vreese (Bel) Astana Pro Team DNF Meiyin Wang (Chn) Bahrain-Merida DNF Benoit Jarrier (Fra) Fortuneo-Samsic DNF Evaldas Siskevicius (Ltu) Delko Marseille Provence KTM DNF Geraint Thomas (Gbr) Team Sky DNF Matteo Trentin (Ita) Mitchelton-Scott DNF Luke Rowe (Gbr) Team Sky DNF Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team DNF Marcel Kittel (Ger) Katusha-Alpecin DNF Alex Kirsch (Lux) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Lukas Spengler (Swi) WB Aqua Protect Veranclassic DNF Corentin Ermenault (Fra) Vital Concept Club DNF Carlos Barbero (Spa) Movistar Team DNF Przemyslaw Kasperkiewicz (Pol) Delko Marseille Provence KTM DNF Brenton Jones (Aus) Delko Marseille Provence KTM DNF Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM DNF Jasha Sütterlin (Ger) Movistar Team DNF Marc Soler (Spa) Movistar Team DNF Hector Carretero (Spa) Movistar Team DNF Adrien Garel (Fra) Vital Concept Club DNF Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Nelson Oliveira (Por) Movistar Team DNF Jurgen Roelandts (Bel) BMC Racing Team DNF Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team DNF Francisco Ventoso (Spa) BMC Racing Team DNF Tim Declercq (Bel) Quick-Step Floors DNF Florian Senechal (Fra) Quick-Step Floors DNF Tom Van Asbroeck (Bel) EF Education First-Drapac p/b Cannondale DNF Alex Edmondson (Aus) Mitchelton-Scott DNF Luka Mezgec (Slo) Mitchelton-Scott DNF Ryan Mullen (Irl) Trek-Segafredo DNF Roberto Ferrari (Ita) UAE Team Emirates DNF Antoine Duchesne (Can) FDJ DNF Olivier Le Gac (Fra) FDJ DNF Lennard Hofstede (Ned) Team Sunweb DNF Maciej Bodnar (Pol) Bora-Hansgrohe DNF Jaco Venter (Rsa) Dimension Data DNF Nicolas Dougall (Rsa) Dimension Data DNF Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie DNF Yohann Gene (Fra) Direct Energie DNF Damien Gaudin (Fra) Direct Energie DNF Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale DNF Andreas Schillinger (Ger) Bora-Hansgrohe DNF Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale DNF Tom Stamsnijder (Ned) Team Sunweb DNF Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb DNF Ian Stannard (Gbr) Team Sky DNF Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Crelan DNF Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan DNF Julien Vermote (Bel) Dimension Data DNF Rüdiger Selig (Ger) Bora-Hansgrohe Теги к статье: Париж-Рубэ Paris-Roubaix Монумент велоспорта классика гонка Мирового тура Петер Саган



