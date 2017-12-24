Ричи Порт проведёт разведку 5-го этапа Тур де Франс-2018 на гонке Тур дю Финистер

Ричи Порт и Тиджей Вангардерен проведут разведку этапа Тур де Франс-2018 на гонке Тур дю Финистер

33-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт 14 апреля примет участие в гонке Тур дю Финистер (Tour du Finistere), так как эта гонка даёт возможность проехать финальные километры 5-го этапа Тур де Франс-2018.

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Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Мы стартуем Тур дю Финистер с двумя лидерами - Тиджеем Вангардереном и Ричи Портом. Гонка даём им отличную возможность посмотреть этап, который будет на французском Гран-туре в июле, финальные 35 км Тура дю Финистер те же самые, что и на 5-м этапе Тур де Франс-2018.

Судя по маршруту, там будут узкие дороги с очень крутым подъемом, где правильная позиция имеет огромное значение. Очень важно разведать этот этап заранее, а лучше всего сделать это в условиях гонки. Это даст нам преимущество в июле.

Остальным гонщикам Тур дю Финистер даст шанс побороться за свой результат. С Джоуи Росскопфом, Данилло Виссом и Томом Боли мы сможем разыграть несколько карт, надеюсь, что они мотивированы бороться за результат, а не просто участвовать в гонке».

Порт начал сезон в январе с национального чемпионата Австралии и Тура Даун Андер, где выиграл этап с финишем на Виллунге. Также он проехал Вольту Альгарве, но затем пропустил Тиррено – Адриатико в середине марта из-за респираторной инфекции. Порт вернулся в гонки на прошлой неделе на Туре Страны Басков, проверяя на шестидневной гонке свою форму, однако не финишировал на 6-м этапе.

Ричи Порт: «Тур Страны Басков стал моей первой гонкой после болезни. Это была отличная возможность потренироваться, а также добавить гоночных километров моим ногам. Тур дю Финистер поможет мне включиться в работу перед Туром Романдии, а также провести разведку 5-го этапа предстоящего Тур Де Франс. Не так много возможностей проехать подобные подъёмы в условиях гонки, безусловно, это станет отличной тренировкой, потому что мы с нетерпением ждем июля».

Тур дю Финистер – это однодневка категории UCI 1.1, гонка стартует в Сен-Эварзек (Saint-Évarzec) и финиширует на кругах в Кампере (Quimper). В июле гонщики будут стартовать этап в Лориен и проедут 203 км к Камперу.

Организаторы Тур де Франс классифицируют этот этап как среднегорный, он включает в себя прохождение подъёмов Кот-де-Триман (Côte de Trimen), Кот-де-ла Рош де Фё (Côte de la Roche de Feu), а также двойное прохождение Кот-де-Мене-Келерк (Côte de Menez Quelerc).

Затем перед финишем в Кампере будут такие подъемы как Кот-де-ла-монтань-де-Локронан (Côte de la montagne de Locronan), Нотр-Дам-де-Лоретт (Notre-Dame de Lorette) и Керливидик (Kerlividic). Все они входят в маршрут в финале Тура дю Финистер-2018.

Команда BMC стартует на Тур дю Финистер следующим составом: Том Боли, Килиан Франкини, Джоуи Роскопф,Данило Висс, Тиджей Вангардерен, Ричи Порт.

Глеб Терентьев по материалам пресс-релиза команды BMC