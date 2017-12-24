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Ричи Порт проведёт разведку 5-го этапа Тур де Франс-2018 на гонке Тур дю Финистер

Ричи Порт и Тиджей Вангардерен проведут разведку этапа Тур де Франс-2018 на гонке Тур дю Финистер

 

 

33-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт 14 апреля примет участие в гонке Тур дю Финистер (Tour du Finistere), так как эта гонка даёт возможность проехать финальные километры 5-го этапа Тур де Франс-2018.

 

Ричи Порт проведёт разведку 5-го этапа Тур де Франс-2018 на гонке Тур дю Финистер

 Photo © Photo Gomez Sport

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Мы стартуем Тур дю Финистер с двумя лидерами -  Тиджеем Вангардереном и Ричи Портом. Гонка даём им отличную возможность посмотреть этап, который будет на французском Гран-туре в июле, финальные 35 км Тура дю Финистер те же самые, что и на 5-м этапе Тур де Франс-2018.

 

  Судя по маршруту, там будут узкие дороги с очень крутым подъемом, где правильная позиция имеет огромное значение. Очень важно разведать этот этап заранее, а лучше всего сделать это в условиях гонки. Это даст нам преимущество в июле.

 

  Остальным гонщикам Тур дю Финистер даст шанс побороться за свой результат. С Джоуи Росскопфом, Данилло Виссом и Томом Боли мы сможем разыграть несколько карт, надеюсь, что они мотивированы бороться за результат, а не просто участвовать в гонке».

 

 Порт начал сезон в январе с национального чемпионата Австралии и Тура Даун Андер, где  выиграл этап с финишем на Виллунге. Также он проехал Вольту Альгарве, но затем пропустил Тиррено – Адриатико в середине марта из-за респираторной инфекции. Порт вернулся в гонки на прошлой неделе на Туре Страны Басков, проверяя на шестидневной гонке свою форму, однако не финишировал на 6-м этапе.

 

 Ричи Порт: «Тур Страны Басков стал моей первой гонкой после болезни. Это была отличная возможность потренироваться, а также добавить гоночных километров моим ногам. Тур дю Финистер  поможет мне включиться в работу перед Туром Романдии, а также  провести разведку 5-го этапа предстоящего Тур Де Франс. Не так много возможностей  проехать подобные подъёмы в условиях гонки, безусловно, это станет отличной тренировкой, потому что мы с нетерпением ждем июля».

 

  Тур  дю Финистер – это однодневка категории UCI 1.1, гонка стартует в Сен-Эварзек (Saint-Évarzec) и финиширует на кругах в Кампере (Quimper). В июле гонщики будут стартовать этап в Лориен и проедут 203 км к Камперу.

 

  Организаторы Тур де Франс классифицируют этот этап как среднегорный, он включает в себя  прохождение подъёмов Кот-де-Триман (Côte de Trimen), Кот-де-ла Рош де Фё (Côte de la Roche de Feu), а также двойное прохождение Кот-де-Мене-Келерк (Côte de Menez Quelerc).

 

  Затем перед финишем в Кампере будут такие подъемы как Кот-де-ла-монтань-де-Локронан (Côte de la montagne de Locronan), Нотр-Дам-де-Лоретт (Notre-Dame de Lorette) и Керливидик (Kerlividic). Все они входят в маршрут в финале Тура дю Финистер-2018.

 

  Команда BMC стартует на Тур дю Финистер следующим составом: Том Боли, Килиан Франкини, Джоуи Роскопф,Данило Висс, Тиджей Вангардерен, Ричи Порт.

 

Глеб Терентьев по материалам пресс-релиза команды BMC

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Тур де Франс Tour de France Тур де Франс-2018 Гран-тур

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  1. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 21:01 | Регистрация: 24.12.2017

    Ну думаю теперь точно Риччи Порте и Тиджей Вангардерен займут первое и второе место на Тур-де-Франс.

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ОПРОС

Кто станет победителем Амстел Голд Рэйс-2018?

Комментарии

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ричи Порт проведёт разведку 5- ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Ну думаю теперь точно Риччи Порте и Тиджей Вангардерен займут первое и второе место на Тур-де-Франс.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Амстел Голд Рэйс-2018. Превью (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Удивляюсь почему нет Луценко . в заявке ведь он на кауберге когда то мир выиграл по андерам. Так же и жильберу, я ещё одну победу плюсую . кольца на том мире были очень похожи на маршрут Амстел. Здесь правда и Трентин есть, так что надежда увидеть Луценко остается
  • Андрон
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (12)
    Андрон-Фото

      У Демара просто есть шапка-невидимка. И всё. 

     Кстати, с днем космонавтики всех!

  • шурави
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (12)
    шурави-Фото

    В грегари его. Или на галеру.download

  • Meilleur
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (12)
    Meilleur-Фото

    Буанни запарил этими новостями, то скандал, то драка, то самоотвод. Новостей давно больше, чем результатов.

  • EL-Fenomeno
    Гонщик команды Verandas Willem ... (54)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: sixpack
     
    паталогоанатомы сказали, что приступ случился по ходу гонки, результатом чего и было падение
     
    "He suffered an attack while racing. His heart stopped, and that's why he crashed," said Cambrai state prosecutor Remi Schwartz, following an autopsy.

    https://www.youtube.com/watch?v=3eqVYKikbRs

    &

    https://www.youtube.com/watch?v=OoKgoimCbWs (трибьют)

  • Earl57
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (12)
    Earl57-Фото

    Цитата: Sm1T
    помнится когда был конфликт с Демаром, то поначалу Буани выглядет предпочтительнее (победы на однодневках этапах париж-ниции и Джиро), но потом все таки оказалось, что ФДЖ были правы оставив именно Дэмара

    Вот только с Демаром тоже не все так гладко. Он нравится руководству и части болельщиков, но претензий к нему со стороны других гонщиков становится все больше. Последняя была от дисквалифицированных на перезде гонщиков - почему нас наказали, а Демара, который тоже нарушил, нет?

    Ответ - вас видели, а его нет.

    Когда Демар подрезает других спринтеров на финише ( на что регулярно жалуются), то орги и судьи крепко зажмуривают глаза - не видели.

    Толкает соперника на финише - его не так поняли, он восстанавливал равновесие.

    Судя по тому, что агент Тибо Пино выставил его на трансферный рынок, у FDJ есть проблемы. 

  • sixpack
    Гонщик команды Verandas Willem ... (54)
    sixpack-Фото

     

    паталогоанатомы сказали, что приступ случился по ходу гонки, результатом чего и было падение

     

    "He suffered an attack while racing. His heart stopped, and that's why he crashed," said Cambrai state prosecutor Remi Schwartz, following an autopsy.

     

  • FEL1X
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (12)
    FEL1X-Фото

    С другой стороны зачем сор из избы выносить? Разобрались бы тихонько внутри. Публичные заявления не идут на пользу ни гонщику, ни команде.

     



    Цитата: Earl57
    А может быть это эмоциальная реакция Буанни на отношение к нему в команде?


    Тут можно лишь гадать. 

    А психолога помощь как правило нужна всем:))

  • Shalam s Urala
    Седрик Вассёр: "Насэр Буанни ... (12)
    Shalam s Urala-Фото

    ну вообще, конечно, начальника транспортн.. Буани тоже выслушать надо

    тем более, кофидис - команда с давними традициями чести. вон как красиво с ЛА когда-то обошлись - "заболел? рак? какая тебе зарплата??"

    с другой стороны, не будь такого поступка со стороны команды, может и не было-б никакого 7-кратного.. разбудили дьявола, вернулся он и 7 раз цинично ..... всю эту францию с её туром

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2 Терпстра Н. (Ned) (QST) 1297
3 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
4 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
5 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 953
6 Стейвен Я. (Bel) (TFS) 935
7 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
8 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 855
9 Демар А. (Fra) (GFC) 827
10 Вивиани И. (Ita) (QST) 817

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