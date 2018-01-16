Роан Деннис – трёхкратный чемпион Австралии в разделке

Роан Деннис и Ричи Порт о разделке чемпионата Австралии-2018



Третий год подряд 27-летний австралийский велогонщик команды BMC Роан Деннис (Rohan Dennis) начинает сезон с победы в разделке на чемпионате Австралии. В этом году дистанции в 40,9 км Роан Деннис проехал за 51 минуту 14 секунд. Он обошёл ближайшего соперника Люка Дабриджа (Mitchelton-Scott) на 1 минуту 8 секунд, а товарищ Денниса по команде BMC Ричи Порт стал бронзовым призёром, проиграв победителю 1:44.

Роан Деннис: «Я очень доволен, в этот раз гонку ехал по-другому, потому что готовился не так, как обычно. Я дольше оставался в Европе и больше всего опасался жары и того, как у меня получится собраться сегодня. Так что, я рад, что хорошо справился и вернулся домой с победой.

Для меня победа на чемпионате Австралии – это предмет гордости. Большая честь – надевать майку чемпиона на протяжении сезона. Было сложно победить у таких ребят как Ричи Порт, Люк Дабридж и Майлз Скотсон, которые совершенствуются с каждым годом.

В этом году я дольше сдерживался и не выкладывался по полной, как делал обычно. Мне сказали, чтобы я начал полегче. Оказалось, что у меня получается удерживать себя, ехать спокойно, пока не осталось 5 км до финиша, вместо того, чтобы мучиться за 10 км. Догнать стартовавшего впереди всегда неплохо (Роан Деннис догнал Люка Дабриджа), но я всё равно не знал, как едет Ричи. Я услышал на одной отсечке, что везу ему минуту, но потом мне ничего не говорили. Однако я был уверен, что удерживаю мощность».

В этом году главной целью Роана Денниса является борьба за общий зачёт на Джиро д’Италия-2018, которая начнётся с разделки. Но австралийский гонщик не ставит целью во что бы то ни стало выиграть 1-й этап итальянского Гран-тура: «Да, гонка начнётся с разделки. Но я не хочу лететь на разделке, а потом остаться без сил к горам. Было бы великолепно начать на высокой ноте, это придаёт больше уверенности. Победить на разделке – это ещё не всё. Но она является ключевой частью Джиро д’Италия, где я смогу добыть жизненно важные секунды в борьбе с некоторыми горняками».

Ричи Порт: «Я должен быть доволен результатом на чемпионате Австралии. Прошло много времени с тех пор, как я выступал в гонках с большим приложением усилий, и сегодня был такой трудный день. Маршрут разделки был бы сложным в любое время года, но при такой жаре особенно. Поэтому приятно, что я смог побороться. Подиум был моей большой целью, финишировать третьим после Роана Денниса, который буквально летел по трассе, и Люка Дабриджа, это неплохо.

Последние два месяца я наслаждался тем, что находился в форме и был здоров, а теперь я готов бороться в январе за результаты. В велоспорте ты хорош настолько, насколько хорошо выступил в своей последней гонке. Разделка показала, что мы подходим к групповой гонке чемпионата Австралии в хорошей форме, также с нетерпением предвкушаю, как буду ехать гонку вместе с Саймоном Геррансом, а не бороться с ним».