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Роан Деннис – трёхкратный чемпион Австралии в разделке

Роан Деннис и Ричи Порт о разделке чемпионата Австралии-2018

 

 

Третий год подряд 27-летний австралийский велогонщик команды BMC Роан Деннис (Rohan Dennis) начинает сезон с победы в разделке на чемпионате Австралии. В этом году дистанции в 40,9 км Роан Деннис проехал за 51 минуту 14 секунд. Он обошёл ближайшего соперника Люка Дабриджа (Mitchelton-Scott) на 1 минуту 8 секунд, а товарищ Денниса по команде BMC Ричи Порт стал бронзовым призёром, проиграв победителю 1:44.

 

 

  Роан Деннис: «Я очень доволен, в этот раз гонку ехал по-другому, потому что готовился не так, как обычно. Я дольше оставался в Европе и больше всего опасался жары и того, как у меня получится собраться сегодня. Так что, я рад, что хорошо справился и вернулся домой с победой.

 

  Для меня победа на чемпионате Австралии – это предмет гордости. Большая честь – надевать майку чемпиона на протяжении сезона. Было сложно победить у таких ребят как Ричи Порт, Люк Дабридж и Майлз Скотсон, которые совершенствуются с каждым годом.

 

  В этом году я дольше сдерживался и не выкладывался по полной, как делал обычно. Мне сказали, чтобы я начал полегче. Оказалось, что у меня получается удерживать себя, ехать спокойно, пока не осталось 5 км до финиша, вместо того, чтобы мучиться за 10 км. Догнать стартовавшего впереди всегда неплохо (Роан Деннис догнал Люка Дабриджа), но я всё равно не знал, как едет Ричи. Я услышал на одной отсечке, что везу ему минуту, но потом мне ничего не говорили. Однако я был уверен, что удерживаю мощность».

 

  В этом году главной целью Роана Денниса является борьба за общий зачёт на Джиро д’Италия-2018, которая начнётся с разделки. Но австралийский гонщик не ставит целью во что бы то ни стало выиграть 1-й этап итальянского Гран-тура: «Да, гонка начнётся с разделки. Но я не хочу лететь на разделке, а потом остаться без сил к горам. Было бы великолепно начать на высокой ноте, это придаёт больше уверенности. Победить на разделке – это ещё не всё. Но она является ключевой частью Джиро д’Италия, где я смогу добыть жизненно важные секунды в борьбе с некоторыми горняками».

 

 

  Ричи Порт: «Я должен быть доволен результатом на чемпионате Австралии. Прошло много времени с тех пор, как я выступал в гонках с большим приложением усилий, и сегодня был такой трудный день. Маршрут разделки был бы сложным в любое время года, но при такой жаре особенно. Поэтому приятно, что я смог побороться. Подиум был моей большой целью, финишировать третьим после Роана Денниса, который буквально летел по трассе, и Люка Дабриджа, это неплохо.

 

  Последние два месяца я наслаждался тем, что находился в форме и был здоров, а теперь я готов бороться в январе за результаты. В велоспорте ты хорош настолько, насколько хорошо выступил в своей последней гонке. Разделка показала, что мы подходим к групповой гонке чемпионата Австралии в хорошей форме, также с нетерпением предвкушаю, как буду ехать гонку вместе с Саймоном Геррансом, а не бороться с ним».

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Теги к статье: Роан Деннис Rohan Dennis разделка чемпионат Австралии ITT

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Комментарии

  • sashaney
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (18)
    sashaney-Фото
    Это интересное предложение. Непонятно только со зрителями. Посмотрел кино, в финале главный герой всех победил. Потом тебе на имейл-рассылка приходит : "извините, произошла ошибка в сценарии. Гланый герой умер, теперь главный злодей - главный герой".
    Я уже не говорю о других участниках регаты.
  • sashaney
    Команды Мирового Тура 2018: Bo ... (2)
    sashaney-Фото

    А Барта совсем скис? Что с ним?

  • Адриен
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (18)
    Адриен-Фото
    В этом то и дело. И получим лучшего...из вторых номеров. И какова будет цена такому чемпионству? Я считаю так - дисквалифицировать никогда никого не нужно. Надо налагать большой штраф, плюс - лишать всех званий, добытых ДО разоблачения.ВСЕХ! Это как у коррупционеров конфискуют все имущество - неважно, что оно не все ворованное. Для остальных это будет действенным поводом крепко задуматься - употреблять или не употреблять - слишком многое будет стоять на кону. Кстати, наказывать надо и руководство команды - наивно полагать, что оно всегда не в курсах. Тем более когда - как в данном случае со СКАЙ - руководство встало горой на защиту Фрума, не осудило, не покаялось.
  • sashaney
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (18)
    sashaney-Фото

    Кстати очень интересна разница в восприятии "внутри" и "снаружи" . Такое впечатление, что внутри этой кухни никто никому не верит и не общается нормально. С абсолютно незнакомым "мной" Брейсдорф прямо на дороге дружелюбно беседовал минут 5. Ехал один на велике перед пелотоном на Джире часа за 2 до всех. Приветливый дядька. Что не помогло ему от французских жандармов - прессовали как всех. Но это отдельная история.

  • Sm1T
    Чемпионат Австралии-2018, разд ... (4)
    Sm1T-Фото
    хорош. но в рамках ГТ, и не на 40 км :)
  • Shalam s Urala
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (18)
    Shalam s Urala-Фото

    при великом желании любое преступление можно объяснить особенностями метаболизма

    Глеб сказал лучше Грега

    вор

    должен

    сидеть

    в тюрьме

     

    ps

    ни капли злорадства. даже жаль молодого папашку. но ещё в момент его залёта с балоном на камеру подумалось - добром не кончится

    да и просто жаль, ещё одна "легенда" пукнула в вечность. в странные времена пост-правды пора признать - все легенды остались в прошлом. теперь любое событие можно поиметь сначала как историю успеха, затем довыжать в виде крушения. уважаемые зрители, пристёгните ремни

     

    pps

    ну когда уже пройдёт эта местная ветрянка "явсёзнал!" )

    да все всё знали. но знание жизни ещё не повод в ней разочароваться

    с новым годом!

  • veloster
    Чемпионат Австралии-2018, разд ... (4)
    veloster-Фото

    Цитата: Walther
    Чем плох то? Уступил двум специалистам разделки.
    Ну так он вроже как и сам должен быть как "специалист разделки", а проиграл не 20 сек, а почти 2 минуты. При том что он обычно к ТДА в хорошей форме подходит, раз уж всегда борется за победу.

  • Walther
    Команды Мирового Тура 2018: Bo ... (2)
    Walther-Фото

    Неплохое пополнение в Боре в этом сезоне. Усиливается команда.

  • Walther
    Чемпионат Австралии-2018, разд ... (4)
    Walther-Фото
    Чем плох то? Уступил двум специалистам разделки.
  • KUZMACHOK
    Грег Лемонд о деле Криса Фрума (18)
    KUZMACHOK-Фото

    Когда возникает такое дело, американские спортсмены говорят самые правильные вещи... И становятся еще более святыми.

    Признание Л.А. - это (мое, конечно, личное мнение по ощущениям от 15-летней официальной информации) -  МЕЛОЧЬ. Все главное - за кадром и тщательно забалтывается.

     А вообще - КАК БЫ ТАМ НИ БЫЛО и ЧТО БЫ МЫ НЕ ГОВОРИЛИ И ДУМАЛИ - надо сделать ТУПО - НАКАЗАТЬ ПО ПРАВИЛАМ. Время "великих открытий", по-видимому, еще не подошло. Но уже близко, судя по атаке на Российский спорт, которым все и маскируют.

     

    С уважением ко всем форумчанам и болельщикам веорспорта, Андрей Пугачёв



    P.S. По поводу Кройсвика. Я воспринимаю его падение в сугроб как БОЛЬШУЮ ТАКТИЧЕСКУЮ ПОБЕДУ НИБАЛИ. Он что, начинающий, чтобы при таком заделе лететь сломя голову? Жалость к нему  уменя чисто человеческая, но не спортивная.

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2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
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8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
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