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Ричи Порт пропустит Тиррено-Адриатико-2018 из-за болезни

Ричи Порт не стартует на Тиррено-Адриатико-2018 из-за респираторной инфекции

 

 

Ричи Порт пропустит Тиррено-Адриатико-2018 из-за болезни   Ричи Порт, который должен был стартовать на предстоящей Тиррено-Адриатико-2018, пропустит недельную гонку из-за инфекции верхних дыхательных путей. Австралийский гонщик команды BMC в этом году отказался от участия в Париж-Ницца, где дважды становился победителем и один раз призёром, ради участия в итальянской недельной гонке, которая должна была стать одним из этапов в подготовке к Тур де Франс-2018.

 

  Из-за респираторной инфекции, которую Ричи Порт подхватил на Вольте Альгарве, гонщик пропустил неделю тренировок.  

 

  После Тиррено-Адриатико Ричи Порт должен стартовать на гонке Tour du Finestère, который пройдёт в середине апреля.

 

  Макс Теста, врач команды BMC: «У Ричи после Вольты Альгарве развилась инфекция верхних дыхательных путей, из-за чего он был вынужден пропустить большую часть недельных тренировок. Учитывая, что Ричи был нацелен бороться на Тиррено-Адриатико-2018, нет смысла стартовать, когда его подготовка к гонке далека от идеальной. Руководство команды BMC вместе с Ричи и медиками решили, что в его интересах пропустить Тиррено-Адриатико и изменить программу гонок, чтобы полностью восстановиться».

 

  Даже без Ричи Порта в стартовом составе Тиррено-Адриатико-2018 не будет недостатка в генеральщиках. В итальянской недельной гонке планируют принять участие Крис Фрум (Sky), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Роман Барде (AG2R), Мигель Лопес (Astana), Микель Ланда (Movistar), Ригоберто Уран (EF Education First).

 

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Тиррено-Адриатико

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  1. Walther

    Сегодня, 17:08 | Регистрация: 23.01.2016

    Зверь с востока сожрал Ричи Порта. Обидно, да. Как-то не везет Ричи:(

  2. Сейтмеметов сейтхалил

    Сегодня, 19:37 | Регистрация: 24.12.2017

    желаю скорейшего восстановления

  3. Имя: Юра

    GTX

    Сегодня, 19:39 | Регистрация: 22.05.2016

    У Порта последние пару лет постоянно какие то... 

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1 апреля 2018

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Комментарии

  • Александра
    Организаторы Тур де Франс могу ... (4)
    Александра-Фото

    А я всегда думала, где справедливость? Почему девчонок-победительниц не целуют на подиуме красавчики с кубиками и бицухой?))

    На самом деле мне кажется, что подиумные девушки- пережитки того времени, когда женщина ценилась чуть больше, чем кусок мяса, была украшением интерьера или ломовой лошадью. Люк Роу, конечно, молодец!

    Не считаю, что происходит эксплуатация, потому что они сами решают, что им делать, эта церемония даёт им работу
    Так о ком угодно можно сказать, к примеру, о сутенерах или проститутках.

    Даже не знаю, качественно у меня бомбануло, или таки мало экспрессии, нужно дожать?))

  • Earl57
    Организаторы Тур де Франс могу ... (4)
    Earl57-Фото
    На Даун Андер в этом году в подиумной церемонии участвовал парень в шортах, с длинными волосами, собранными в хвост. Это лучше, чем красивые, нарядно одетые девушки?
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Молодец евтушенко ,очень надеялся что время покажет такое, вот что то думал правда что он в золотом финале будет, но ничего, надеюсь в следующий раз.
  • Zhanzhak
    Организаторы Тур де Франс могу ... (4)
    Zhanzhak-Фото

    Да ладно! Даже нам женщинам нравится смотреть на симпапуль! Лично я разглядываю их наряды! Да и вообще, это как  «после рыцарского турнира поцелуй прекрасной дамы» все так чинно и благородно! 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Чемпионат мира по велоспорту н ... (1)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Красавец евтушенко 4.13 и Ганна 4.13 а Оливейра 4.15 , реально пацан заслуживает серебро
  • Николай Степаныч
    Организаторы Тур де Франс могу ... (4)
    Николай Степаныч-Фото

    Ох сейчас как рванет у консерваторов в комментариях. 

  • GTX
    Ричи Порт пропустит Тиррено-Ад ... (3)
    GTX-Фото

    У Порта последние пару лет постоянно какие то... 

  • Сейтмеметов сейтхалил
    Ричи Порт пропустит Тиррено-Ад ... (3)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    желаю скорейшего восстановления
  • Walther
    Ричи Порт пропустит Тиррено-Ад ... (3)
    Walther-Фото
    Зверь с востока сожрал Ричи Порта. Обидно, да. Как-то не везет Ричи:(
  • motte
    Париж-Ницца-2018. Маршрут (13)
    motte-Фото
    Совершенно верно!
    Я видел это вживую, я там был и вот год уже пронёсся !

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