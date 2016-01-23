Ричи Порт пропустит Тиррено-Адриатико-2018 из-за болезни

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- Дата:
- Сегодня, 16:17
Ричи Порт не стартует на Тиррено-Адриатико-2018 из-за респираторной инфекции
Ричи Порт, который должен был стартовать на предстоящей Тиррено-Адриатико-2018, пропустит недельную гонку из-за инфекции верхних дыхательных путей. Австралийский гонщик команды BMC в этом году отказался от участия в Париж-Ницца, где дважды становился победителем и один раз призёром, ради участия в итальянской недельной гонке, которая должна была стать одним из этапов в подготовке к Тур де Франс-2018.
Из-за респираторной инфекции, которую Ричи Порт подхватил на Вольте Альгарве, гонщик пропустил неделю тренировок.
После Тиррено-Адриатико Ричи Порт должен стартовать на гонке Tour du Finestère, который пройдёт в середине апреля.
Макс Теста, врач команды BMC: «У Ричи после Вольты Альгарве развилась инфекция верхних дыхательных путей, из-за чего он был вынужден пропустить большую часть недельных тренировок. Учитывая, что Ричи был нацелен бороться на Тиррено-Адриатико-2018, нет смысла стартовать, когда его подготовка к гонке далека от идеальной. Руководство команды BMC вместе с Ричи и медиками решили, что в его интересах пропустить Тиррено-Адриатико и изменить программу гонок, чтобы полностью восстановиться».
Даже без Ричи Порта в стартовом составе Тиррено-Адриатико-2018 не будет недостатка в генеральщиках. В итальянской недельной гонке планируют принять участие Крис Фрум (Sky), Винченцо Нибали (Bahrain-Merida), Роман Барде (AG2R), Мигель Лопес (Astana), Микель Ланда (Movistar), Ригоберто Уран (EF Education First).
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