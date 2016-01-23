Ричи Порт пропустит Тиррено-Адриатико-2018 из-за болезни

А я всегда думала, где справедливость? Почему девчонок-победительниц не целуют на подиуме красавчики с кубиками и бицухой?))

На самом деле мне кажется, что подиумные девушки- пережитки того времени, когда женщина ценилась чуть больше, чем кусок мяса, была украшением интерьера или ломовой лошадью. Люк Роу, конечно, молодец!

Не считаю, что происходит эксплуатация, потому что они сами решают, что им делать, эта церемония даёт им работу

Так о ком угодно можно сказать, к примеру, о сутенерах или проститутках.

Даже не знаю, качественно у меня бомбануло, или таки мало экспрессии, нужно дожать?))