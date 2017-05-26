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Ричи Порт и Дэн Мартин – призёры Критериума Дофине-2017

Ричи Порт и Дэн Мартин о 8-м этапе Критериума Дофине-2017

 

 

  32-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт, надевший жёлтую майку лидера после 6-го этапа Критериума Дофине-2017, на финальном этапе не смог её защитить, закончив гонку на 2-м месте. Он не сумел ответить на атаку Криса Фрума (Sky) у вершины предпоследнего подъёма 8-го этапа Коль-де-Коломбье, и последние 35 км этапа проехал в одиночку, стараясь минимизировать  потери. В итоге Ричи Порт уступил в общем зачёте победителю гонки Якобу Фульсангу (Astana) 10 секунд.

 

  А 30-летний ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин на финальном 8-м этапе Критериума Дофине-2017 смог благодаря агрессивному ведению гонки войти в тройку призёров. Мартин атаковал на Коль-де-Коломбье, уехав из группы генеральщиков с Романом Барде (AG2R)  и Якобом Фульсангом (Astana). Это ускорение не принесло результата, но вторая атака за 7,5 км до финиша оказалась успешной, и позволила Дэну Мартину подняться с 8-й на 3-ю строчку общего зачёта.

  Ричи Порт и Дэн Мартин – призёры Критериума Дофине-2017

 Photo © ASO/A.Broadway 

 

  Ричи Порт (BMC): «Думаю, в конце я показал, что на верном пути к июлю. Потерять победу в гонки из-за такого небольшого разрыва очень горько. Я боролся с километра ноль, казалось, некоторые гонщики предпочитали увидеть меня проигравшим несмотря на то, что сами потеряли подиум. Не знаю, какой урок можно извлечь из такого этапа. Я остался без товарищей по команде. Будь со мной больше помощников, я бы мог сделать больше. Сегодня же я был один против всех. Но нельзя забывать об июле. Гонку я прошёл стабильно, и рад за Якоба, он отличный гонщик.

  В общем и целом эта гонка укрепила мою уверенность в себе. Я знаю, какова моя форма, это хороший знак перед Тур де Франс».

 

  Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Думаю, было понятно, что Ричи является сильнейшим в горах. Но иногда необходимо, чтобы все детали сошлись вместе. Сегодня такого не произошло. Команда отлично работала всю неделю, но сегодня мы упустили момент, что у Ричи должен был остаться хотя бы один помощник в горах. Жаль, потому что пятеро наших гонщиков были на расстоянии 20 секунд, но не смогли переложиться к Ричи.

Другие генеральщики осложнили гонку, изолировав Ричи, который остался один, но всё делал правильно – он следовал за генеральщиками. Фульсанг и команда Astana проехали хорошую гонку. Были гонщики, которые не хотели видеть нашего гонщика победителем, мне жаль Ричи, потому что я считаю, что он заслужил победу».

 

Ричи Порт и Дэн Мартин – призёры Критериума Дофине-2017

 

Ричи Порт и Дэн Мартин – призёры Критериума Дофине-2017

 

Ричи Порт и Дэн Мартин – призёры Критериума Дофине-2017

 Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

   Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Вот это этап. Просто эпический день. На каждом подъёме были атаки, наша группа сократилась до 7 или 8 гонщиков. Хотелось бы мне, чтобы вся гонка была показана по телевизору, потому что это был такой агрессивный этап. Если бы его показывали по телевизору со старта, это была бы реклама для велоспорта.

 

  Ричи проехал адскую гонку, потому что все нацелились на него. Казалось, некоторые хотели сами проиграть, лишь бы он проиграл Критериум Дофине. Поэтому этап получился необычным.

 

  Сегодня с самого старта поехали на высокой скорости, поэтому моей главной целью было сохранить силы до финального подъёма, где я хотел атаковать. Там я выложился полностью, и доволен моим результатом, а также тем, как я ехал эту неделю, потому что в прошлом подходил к гонке по-другому.

 

  Всё, что я хотел на Критериуме Дофине – ехать гонку спокойно, не волнуясь о результатах или о проигрыше в разделке. На мне не было давления, я наслаждался гонкой, даже сегодняшним этапом, который оказался одним из самых тяжёлых в моей жизни. Но в то же время гонка принесла много радости.

 

  Хотелось бы мне, чтобы так агрессивно все ехали на Тур де Франс, потому что на нём никогда так не атакуют. Но между этими гонками огромная разница. Здесь никто не хотел финишировать 5-м или 6—м, все боролись за победу, рисковали потерять пятые-шестые места ради того, чтобы попытаться выиграть. На Тур де Франс же каждый кажется довольным даже 8-м или 9-м местом. Я понял это в прошлом году, получил суровый урок, когда  проиграл на Тур де Франс две или три позиции в общем зачёте, стараясь атаковать и выиграть этап.

 

  Надеюсь, в этом году на Туре будут ехать более агрессивно, маршрут этого года провоцирует на такой способ ведения гонки. На крутых подъёмах труднее контролировать ситуацию, они заставляют горняков работать в одиночку, изолируют от товарищей по команде, что мне подходит. Теперь я отправлюсь на разведку некоторых этапов Тур де Франс, поработаю над оттачиванием формы и буду ждать июля».

 

 

 

Результаты 8-го этапа Критериума Дофине-2017

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Теги к статье: Ричи Порт Дэн Мартин Критериум Дофине Criterium du Dauphine гонка Мирового тура

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  1. Имя: Павел

    Gottliche_Recht

    Сегодня, 00:21 | Регистрация: 26.05.2017

    Так о ком идет речь, кто эти, "которые хотели сами проиграть, лишь бы он проиграл Критериум Дофине" ? По-ходу, этап был сродни 15 этапу Вуэльты-2016 от самаого начала

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Комментарии

  • VeloVelo
    Тур Словакии-2017. Этап 4 (2)
    VeloVelo-Фото

    Ваня Савицкий Молодца! А что с Антном Воробьевым? Где его разделка?

  • Gottliche_Recht
    Ричи Порт и Дэн Мартин – призё ... (1)
    Gottliche_Recht-Фото

    Так о ком идет речь, кто эти, "которые хотели сами проиграть, лишь бы он проиграл Критериум Дофине" ? По-ходу, этап был сродни 15 этапу Вуэльты-2016 от самаого начала

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото
    А что опасаться. Как будет так и будет )
  • rdktr
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    rdktr-Фото

    Чета я за Конту опасаться начал....

     

  • VeloVelo
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    VeloVelo-Фото

    Да ладно. В отличие от остальных, Конте, Вальву и Фруму этот Дофине нужен был для понимания своей формы. Они подводят себя к 3-й неделе. Они заточены под ТДФ. Вот там все и станет понятно.

  • EL-Fenomeno
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    EL-Fenomeno-Фото

    Наверное лучший Критерум за последние годы. Главное чтобы Порт на ТдФ был такой же (и по форме и по выступлениях на горных этапах).
    Да, и хотелось бы поБольше таких гор на ТдФ как на этом Дофине.

     

    P.S.

    Отдельный реверанс Астане и горячие аплодисменты.

    P.P.S.

    Короткие и хлесткие этапы на разных недельных и 3-х_недельныъх гонках становятся фишками...и это здорово что орги взяли такое на заметку mail1 очень смотритЦЦо. good

  • EL-Fenomeno
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, очень приятно.

    Все-таки хорошо, что есть временные бонификации на гонках. И хорошо чтобы на самых важных соревнованиях календаря ЮСиАй они были всегда (в т. ч. и на всех гранд-турах).
    Для Фульсанга этакий велосипедный дабл дабл (этап+генерал), а с учетом победы и на 6-м этапе вообще получается трипл-дабл!). Команда Астана явно получила второе (НОВОЕ) дыхание после Джиро. С нетерпением жду теперь подобного куража от Ару и Фульсанга на ТдФ. И если Фабио будет тащить на генерал, то Якоб вполне на лидерство в горном зачёте.

  • Александра
    Крис Фрум и Альберто Контадор ... (4)
    Александра-Фото

    Выглядит, как хорошая мина при плохой игре.

    Хочу ошибиться.

  • Zhanzhak
    Якоб Фульсанг выигрывает 8-й э ... (2)
    Zhanzhak-Фото

    У меня праздник!!! Я думаю все болельщики Астаны ждали такого подарка от команды! А те кто верил и не сомневался (как я), вдвойне счастливы!!!! Спасибо всем, кто искренне разделяет нашу радость! И спасибо Якобу! Красавчик! Команде и Фабио отдельное спасибо! Всем добра!

  • Eufemiano Fuentes
    Критериум Дофине-2017. Этап 8 (57)
    Eufemiano Fuentes-Фото

    Не будем забегать вперед...многие не ехали на 100%...да и неделька всего одна...

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2 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
3 Порт Р. (Aus) (BMC) 1867
4 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 1851
5 Квятковски М. (Pol) (SKY) 1701
6 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 1670
7 Мартин Д. (Irl) (QST) 1565
8 Кинтана Н. (Col) (MOV) 1536
9 Саган П. (Svk) (BOH) 1305
10 Контадор А. (Spa) (TFS) 1213

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