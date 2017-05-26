  Ричи Порт и Дэн Мартин – призёры Критериума Дофине-2017

Ричи Порт и Дэн Мартин о 8-м этапе Критериума Дофине-2017

32-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт, надевший жёлтую майку лидера после 6-го этапа Критериума Дофине-2017, на финальном этапе не смог её защитить, закончив гонку на 2-м месте. Он не сумел ответить на атаку Криса Фрума (Sky) у вершины предпоследнего подъёма 8-го этапа Коль-де-Коломбье, и последние 35 км этапа проехал в одиночку, стараясь минимизировать потери. В итоге Ричи Порт уступил в общем зачёте победителю гонки Якобу Фульсангу (Astana) 10 секунд.

А 30-летний ирландский гонщик команды Quick Step Floors Дэн Мартин на финальном 8-м этапе Критериума Дофине-2017 смог благодаря агрессивному ведению гонки войти в тройку призёров. Мартин атаковал на Коль-де-Коломбье, уехав из группы генеральщиков с Романом Барде (AG2R) и Якобом Фульсангом (Astana). Это ускорение не принесло результата, но вторая атака за 7,5 км до финиша оказалась успешной, и позволила Дэну Мартину подняться с 8-й на 3-ю строчку общего зачёта.

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Ричи Порт (BMC): «Думаю, в конце я показал, что на верном пути к июлю. Потерять победу в гонки из-за такого небольшого разрыва очень горько. Я боролся с километра ноль, казалось, некоторые гонщики предпочитали увидеть меня проигравшим несмотря на то, что сами потеряли подиум. Не знаю, какой урок можно извлечь из такого этапа. Я остался без товарищей по команде. Будь со мной больше помощников, я бы мог сделать больше. Сегодня же я был один против всех. Но нельзя забывать об июле. Гонку я прошёл стабильно, и рад за Якоба, он отличный гонщик.

В общем и целом эта гонка укрепила мою уверенность в себе. Я знаю, какова моя форма, это хороший знак перед Тур де Франс».

Фабио Бальдато, спортивный директор команды BMC: «Думаю, было понятно, что Ричи является сильнейшим в горах. Но иногда необходимо, чтобы все детали сошлись вместе. Сегодня такого не произошло. Команда отлично работала всю неделю, но сегодня мы упустили момент, что у Ричи должен был остаться хотя бы один помощник в горах. Жаль, потому что пятеро наших гонщиков были на расстоянии 20 секунд, но не смогли переложиться к Ричи.

Другие генеральщики осложнили гонку, изолировав Ричи, который остался один, но всё делал правильно – он следовал за генеральщиками. Фульсанг и команда Astana проехали хорошую гонку. Были гонщики, которые не хотели видеть нашего гонщика победителем, мне жаль Ричи, потому что я считаю, что он заслужил победу».

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Дэн Мартин (Quick Step Floors): «Вот это этап. Просто эпический день. На каждом подъёме были атаки, наша группа сократилась до 7 или 8 гонщиков. Хотелось бы мне, чтобы вся гонка была показана по телевизору, потому что это был такой агрессивный этап. Если бы его показывали по телевизору со старта, это была бы реклама для велоспорта.

Ричи проехал адскую гонку, потому что все нацелились на него. Казалось, некоторые хотели сами проиграть, лишь бы он проиграл Критериум Дофине. Поэтому этап получился необычным.

Сегодня с самого старта поехали на высокой скорости, поэтому моей главной целью было сохранить силы до финального подъёма, где я хотел атаковать. Там я выложился полностью, и доволен моим результатом, а также тем, как я ехал эту неделю, потому что в прошлом подходил к гонке по-другому.

Всё, что я хотел на Критериуме Дофине – ехать гонку спокойно, не волнуясь о результатах или о проигрыше в разделке. На мне не было давления, я наслаждался гонкой, даже сегодняшним этапом, который оказался одним из самых тяжёлых в моей жизни. Но в то же время гонка принесла много радости.

Хотелось бы мне, чтобы так агрессивно все ехали на Тур де Франс, потому что на нём никогда так не атакуют. Но между этими гонками огромная разница. Здесь никто не хотел финишировать 5-м или 6—м, все боролись за победу, рисковали потерять пятые-шестые места ради того, чтобы попытаться выиграть. На Тур де Франс же каждый кажется довольным даже 8-м или 9-м местом. Я понял это в прошлом году, получил суровый урок, когда проиграл на Тур де Франс две или три позиции в общем зачёте, стараясь атаковать и выиграть этап.

Надеюсь, в этом году на Туре будут ехать более агрессивно, маршрут этого года провоцирует на такой способ ведения гонки. На крутых подъёмах труднее контролировать ситуацию, они заставляют горняков работать в одиночку, изолируют от товарищей по команде, что мне подходит. Теперь я отправлюсь на разведку некоторых этапов Тур де Франс, поработаю над оттачиванием формы и буду ждать июля».