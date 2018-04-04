Ричи Порт возвращается в гонки на Туре Страны Басков-2018

- Категория:
- VeloNAME |
- Дата:
- Сегодня, 15:22
Ричи Порт: «Тур Страны Басков-2018 поможет мне войти в гоночный ритм»
33-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт возвращается к гонкам после вынужденного перерыва и примет участие в Туре Страны Басков-2018, который пройдет со 2 по 7 апреля. Его последней гонкой стала Вольта Альгарве, на Тиррено-Адриатико-2018 он не смог стартовать из-за респираторной инфекции.
Photo © Chris Auld Photography
«Это будет первая гонка для Ричи после его болезни. Несмотря на то, что он чувствует себя хорошо, он будет стартовать без груза ответственности за борьбу в генеральной классификации. Конечно, мы знаем Ричи, он способен удивить нас, но мы поедем гонку день за днем. Нашим лидером за борьбу в генеральной классификации будет Дамиано Карузо. Мы знаем, что он в хорошей форме после его второго места в общем зачете Тиррено – Адриатико, и я считаю, что если мы все сделаем правильно, то он снова добьется отличного результата.
В целом, у нас сильная команда, большинство гонщиков из этого состава поедут Арденнские классики. У каждого из них будет шанс попытаться выиграть этап, мы хотим, чтобы они уезжали в отрывы, или же оставались впереди до самого финиша, я считаю, у нас есть все для этого. Далее вся наша работа будет складываться вокруг Дамиано Карузо, мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь ему быть как можно выше в генеральной классификации», сказал спортивный директор команды BMC Валерио Пива.
Ричи Порт с нетерпением ждет возвращения к гонкам: «Я стартую, без каких либо ожиданий и давления, эта гонка будет тестом моей физической формы и поможет мне войти в гоночный ритм», говорит Ричи.
«Тур Страны Басков - одна из самых тяжелых многодневных гонок сезона, поэтому она будет очень сложной. Тем не менее, я думаю, что я в хорошей форме, и после моего отличного выступления на Тиррено – Адриатико постараюсь повторить свой успех в генеральной классификации на испанских дорогах. Наш план действий здесь будет такой же, как в Италии, я стартую гонку без какого либо стресса и поеду ее день за днем, посмотрим, что из этого выйдет. Тиррено – Адриатико была показателем того, на что я способен, поэтому я чувствую уверенность в себе, и, думаю, способен продемонстрировать еще одно хорошее выступление здесь», говорит Дамиано Карузо.
Состав BMC: Патрик Бевин, Дамиано Карузо, Алессандро Де Марки, Саймон Герранс, Ричи Порт, Дилан Тёнс, Данило Висс.
Спортивные директоры: Валерио Пива, Джексон Стюарт
Глеб Терентьев по материалам пресс-релиза команды BMC
Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.
Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!
- Комментариев
- (0)
- Просмотров
- (322)