Ричи Порт возвращается в гонки на Туре Страны Басков-2018

Student

Тур Фландрии-2018. Результаты (43) Цитата: Сейтмеметов сейтхалил Цитата: ezhachok Второй год подряд Авермат, Саган и ко пропускают предсказуемую и читаемую атаку...и если в атаку Жильбера в прошлый раз не верил вначале никто, то тут так просто и легко отпустить под финал Терпстру...странно. Все топ фавориты в этом году не дотянули до пика формы, чем Квики постоянно и пользуются. А так же полным отсутсвием взаимодействия тех же топов.

Правильно, ясно же было что отпустят кого то , а Жильбер уже должен с колеса финишировать. Но ребята заигрались ,ставили как сговорившись одного своего вперёд вместо того что бы их в отрыв запускать или перекладывается, осс был сильнее сагана сегодня ,не острее как финишер а сильнее, его надо было в отрыв садить но никак не тянуть, это не Рубе, там не экономятся , или или. ВМС такая же ошибка, Скай так же. В таких ситуациях как с сегодняшним квикстепом надо иметь людей впереди а они проехали статистами. Ооочень порадовала Астана реально команда перестроилась и так много гонцов сохранили только потому что опережали и выезжали ровно 6 балов по пятибальной. Сегафреддо шапо, педерсен просто молодец , какой характер у гонщика. Только мне показалось или нет , ван марке очень похудел? Вообще весь канондейль худые какие то кажется дежавю и вижу Скай. (Могут быть не приятные сюрпризы для топ команд на многодневках?) вут ванаэрт вообще человек оркестр сегодня был очень силён. Лефевр из всей этой ситуации смог выжать максимум . Если команды мозгами не перестроятся, Патрик имеет все шансы на париж-рубе, как в старые добрые времена, увидеть троих своих гонщиков. Может сагану дать свободу действий осу ? А ван авермарту дать свободу друкеру и роэландсу? Как это сделала Астана. Правильно, ясно же было что отпустят кого то , а Жильбер уже должен с колеса финишировать. Но ребята заигрались ,ставили как сговорившись одного своего вперёд вместо того что бы их в отрыв запускать или перекладывается, осс был сильнее сагана сегодня ,не острее как финишер а сильнее, его надо было в отрыв садить но никак не тянуть, это не Рубе, там не экономятся , или или. ВМС такая же ошибка, Скай так же. В таких ситуациях как с сегодняшним квикстепом надо иметь людей впереди а они проехали статистами. Ооочень порадовала Астана реально команда перестроилась и так много гонцов сохранили только потому что опережали и выезжали ровно 6 балов по пятибальной. Сегафреддо шапо, педерсен просто молодец , какой характер у гонщика. Только мне показалось или нет , ван марке очень похудел? Вообще весь канондейль худые какие то кажется дежавю и вижу Скай. (Могут быть не приятные сюрпризы для топ команд на многодневках?) вут ванаэрт вообще человек оркестр сегодня был очень силён. Лефевр из всей этой ситуации смог выжать максимум . Если команды мозгами не перестроятся, Патрик имеет все шансы на париж-рубе, как в старые добрые времена, увидеть троих своих гонщиков. Может сагану дать свободу действий осу ? А ван авермарту дать свободу друкеру и роэландсу? Как это сделала Астана. Все гораздо проще против лома, нет приёма. И точка. Победили сильнейшие.

Сейтмеметов сейтхалил

Тур Фландрии-2018. Результаты (43) Цитата: ezhachok Второй год подряд Авермат, Саган и ко пропускают предсказуемую и читаемую атаку...и если в атаку Жильбера в прошлый раз не верил вначале никто, то тут так просто и легко отпустить под финал Терпстру...странно. Все топ фавориты в этом году не дотянули до пика формы, чем Квики постоянно и пользуются. А так же полным отсутсвием взаимодействия тех же топов.

Правильно, ясно же было что отпустят кого то , а Жильбер уже должен с колеса финишировать. Но ребята заигрались ,ставили как сговорившись одного своего вперёд вместо того что бы их в отрыв запускать или перекладывается, осс был сильнее сагана сегодня ,не острее как финишер а сильнее, его надо было в отрыв садить но никак не тянуть, это не Рубе, там не экономятся , или или. ВМС такая же ошибка, Скай так же. В таких ситуациях как с сегодняшним квикстепом надо иметь людей впереди а они проехали статистами. Ооочень порадовала Астана реально команда перестроилась и так много гонцов сохранили только потому что опережали и выезжали ровно 6 балов по пятибальной. Сегафреддо шапо, педерсен просто молодец , какой характер у гонщика. Только мне показалось или нет , ван марке очень похудел? Вообще весь канондейль худые какие то кажется дежавю и вижу Скай. (Могут быть не приятные сюрпризы для топ команд на многодневках?) вут ванаэрт вообще человек оркестр сегодня был очень силён. Лефевр из всей этой ситуации смог выжать максимум . Если команды мозгами не перестроятся, Патрик имеет все шансы на париж-рубе, как в старые добрые времена, увидеть троих своих гонщиков. Может сагану дать свободу действий осу ? А ван авермарту дать свободу друкеру и роэландсу? Как это сделала Астана. Правильно, ясно же было что отпустят кого то , а Жильбер уже должен с колеса финишировать. Но ребята заигрались ,ставили как сговорившись одного своего вперёд вместо того что бы их в отрыв запускать или перекладывается, осс был сильнее сагана сегодня ,не острее как финишер а сильнее, его надо было в отрыв садить но никак не тянуть, это не Рубе, там не экономятся , или или. ВМС такая же ошибка, Скай так же. В таких ситуациях как с сегодняшним квикстепом надо иметь людей впереди а они проехали статистами. Ооочень порадовала Астана реально команда перестроилась и так много гонцов сохранили только потому что опережали и выезжали ровно 6 балов по пятибальной. Сегафреддо шапо, педерсен просто молодец , какой характер у гонщика. Только мне показалось или нет , ван марке очень похудел? Вообще весь канондейль худые какие то кажется дежавю и вижу Скай. (Могут быть не приятные сюрпризы для топ команд на многодневках?) вут ванаэрт вообще человек оркестр сегодня был очень силён. Лефевр из всей этой ситуации смог выжать максимум . Если команды мозгами не перестроятся, Патрик имеет все шансы на париж-рубе, как в старые добрые времена, увидеть троих своих гонщиков. Может сагану дать свободу действий осу ? А ван авермарту дать свободу друкеру и роэландсу? Как это сделала Астана.

dedkoff

Тур Фландрии-2018. Результаты (43) Если нибали так поедет брусчатку на туре , то все будет решено ещё до гор. Какой тут кинтана

RVL

Тур Фландрии-2018. Результаты (43) имхо, никто за Сагана сегодня не топит. прокатил середнячком и все.

RVL

Тур Фландрии-2018. Результаты (43) сэнкс

Yuriy 17

Тур Фландрии-2018. Результаты (43) Вам также.

RVL

Тур Фландрии-2018. Результаты (43) респект я на Кристофа бы..бы..быы еслибы все доехали. думал так будет но поставил на другого

ezhachok

Тур Фландрии-2018. Результаты (43) Второй год подряд Авермат, Саган и ко пропускают предсказуемую и читаемую атаку...и если в атаку Жильбера в прошлый раз не верил вначале никто, то тут так просто и легко отпустить под финал Терпстру...странно. Все топ фавориты в этом году не дотянули до пика формы, чем Квики постоянно и пользуются. А так же полным отсутсвием взаимодействия тех же топов.

RVL

Тур Фландрии-2018. Результаты (43) интересно послушать вью Нибали.

нюх есть...вдвоем бы доехали еще быстрее...наверное.

Yuriy 17

Тур Фландрии-2018. Результаты (43) Если вопрос про тех, кто ставил здесь на сайте VeloLive, то один из 5-ти это я. Также ранее было мною отмечена сила Терпстры в этом комментарии: https://velolive.com/velo_team/15767-sostav-komandy-quick-step-floors-na-ronde-

van-vlaanderen-2018.html#comment.