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Ричи Порт возвращается в гонки на Туре Страны Басков-2018

Ричи Порт: «Тур Страны Басков-2018 поможет мне войти в гоночный ритм»

 

  33-летний австралийский гонщик команды BMC Ричи Порт возвращается к гонкам после вынужденного перерыва и примет участие в Туре Страны Басков-2018, который пройдет со 2 по 7 апреля. Его последней гонкой стала Вольта Альгарве, на Тиррено-Адриатико-2018 он не смог стартовать из-за респираторной инфекции.

 

 Photo ©  Chris Auld Photography

 

  «Это будет первая гонка для Ричи  после его болезни. Несмотря на то, что он чувствует себя хорошо, он будет стартовать без груза ответственности за борьбу в генеральной классификации. Конечно, мы знаем Ричи, он способен удивить нас, но мы поедем гонку день за днем. Нашим лидером за борьбу в генеральной классификации будет Дамиано Карузо. Мы знаем, что он в хорошей форме после его второго места в общем зачете Тиррено – Адриатико, и я считаю, что если мы все сделаем правильно, то он снова добьется отличного результата.

 

  В целом, у нас сильная команда, большинство гонщиков из этого состава поедут Арденнские классики. У каждого из них будет шанс попытаться выиграть этап, мы хотим, чтобы они уезжали в отрывы, или же оставались впереди до самого финиша, я считаю, у нас есть все для этого. Далее вся наша работа будет складываться вокруг Дамиано Карузо, мы постараемся сделать все возможное, чтобы помочь ему быть как можно выше в генеральной классификации», сказал спортивный директор команды BMC Валерио Пива.

 

  Ричи Порт с нетерпением ждет возвращения к гонкам: «Я стартую, без каких либо ожиданий и давления, эта гонка будет  тестом моей физической формы и поможет мне войти в гоночный ритм», говорит Ричи.

 

  «Тур Страны Басков -  одна из самых тяжелых многодневных гонок сезона, поэтому она будет очень сложной. Тем не менее, я думаю, что я в хорошей форме, и после моего отличного выступления на Тиррено – Адриатико  постараюсь повторить свой успех в генеральной классификации на испанских дорогах. Наш план действий здесь будет такой же, как в Италии, я стартую гонку без какого либо стресса и поеду ее день за днем, посмотрим, что из этого выйдет. Тиррено – Адриатико была показателем того, на что я способен, поэтому я чувствую уверенность в себе, и, думаю, способен продемонстрировать еще одно хорошее выступление здесь», говорит Дамиано Карузо.

 

 

Состав BMC: Патрик Бевин, Дамиано Карузо, Алессандро Де Марки, Саймон Герранс, Ричи Порт, Дилан Тёнс, Данило Висс.

Спортивные директоры: Валерио Пива, Джексон Стюарт

 

Глеб Терентьев по материалам пресс-релиза команды BMC

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Теги к статье: Ричи Порт Richie Porte BMC Тур Страны Басков Itzulia Basque Country Vuelta Ciclista al Pais Vasco многодневная велогонка гонка Мирового тура

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La Fleche Wallonne

20 - 22 апреля 2018

Vuelta a Castilla y Leon

22 апреля 2018

Liege - Bastogne - Liege


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Комментарии

  • Student
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    Student-Фото
    Цитата: Сейтмеметов сейтхалил
    Цитата: ezhachok
    Второй год подряд Авермат, Саган и ко пропускают предсказуемую и читаемую атаку...и если в атаку Жильбера в прошлый раз не верил вначале никто, то тут так просто и легко отпустить под финал Терпстру...странно. Все топ фавориты в этом году не дотянули до пика формы, чем Квики постоянно и пользуются. А так же полным отсутсвием взаимодействия тех же топов.
    Правильно, ясно же было что отпустят кого то , а Жильбер уже должен с колеса финишировать. Но ребята заигрались ,ставили как сговорившись одного своего вперёд вместо того что бы их в отрыв запускать или перекладывается, осс был сильнее сагана сегодня ,не острее как финишер а сильнее, его надо было в отрыв садить но никак не тянуть, это не Рубе, там не экономятся , или или. ВМС такая же ошибка, Скай так же. В таких ситуациях как с сегодняшним квикстепом надо иметь людей впереди а они проехали статистами. Ооочень порадовала Астана реально команда перестроилась и так много гонцов сохранили только потому что опережали и выезжали ровно 6 балов по пятибальной. Сегафреддо шапо, педерсен просто молодец , какой характер у гонщика. Только мне показалось или нет , ван марке очень похудел? Вообще весь канондейль худые какие то кажется дежавю и вижу Скай. (Могут быть не приятные сюрпризы для топ команд на многодневках?) вут ванаэрт вообще человек оркестр сегодня был очень силён. Лефевр из всей этой ситуации смог выжать максимум . Если команды мозгами не перестроятся, Патрик имеет все шансы на париж-рубе, как в старые добрые времена, увидеть троих своих гонщиков. Может сагану дать свободу действий осу ? А ван авермарту дать свободу друкеру и роэландсу? Как это сделала Астана.
    Все гораздо проще против лома, нет приёма. И точка. Победили сильнейшие.
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: ezhachok
    Второй год подряд Авермат, Саган и ко пропускают предсказуемую и читаемую атаку...и если в атаку Жильбера в прошлый раз не верил вначале никто, то тут так просто и легко отпустить под финал Терпстру...странно. Все топ фавориты в этом году не дотянули до пика формы, чем Квики постоянно и пользуются. А так же полным отсутсвием взаимодействия тех же топов.
    Правильно, ясно же было что отпустят кого то , а Жильбер уже должен с колеса финишировать. Но ребята заигрались ,ставили как сговорившись одного своего вперёд вместо того что бы их в отрыв запускать или перекладывается, осс был сильнее сагана сегодня ,не острее как финишер а сильнее, его надо было в отрыв садить но никак не тянуть, это не Рубе, там не экономятся , или или. ВМС такая же ошибка, Скай так же. В таких ситуациях как с сегодняшним квикстепом надо иметь людей впереди а они проехали статистами. Ооочень порадовала Астана реально команда перестроилась и так много гонцов сохранили только потому что опережали и выезжали ровно 6 балов по пятибальной. Сегафреддо шапо, педерсен просто молодец , какой характер у гонщика. Только мне показалось или нет , ван марке очень похудел? Вообще весь канондейль худые какие то кажется дежавю и вижу Скай. (Могут быть не приятные сюрпризы для топ команд на многодневках?) вут ванаэрт вообще человек оркестр сегодня был очень силён. Лефевр из всей этой ситуации смог выжать максимум . Если команды мозгами не перестроятся, Патрик имеет все шансы на париж-рубе, как в старые добрые времена, увидеть троих своих гонщиков. Может сагану дать свободу действий осу ? А ван авермарту дать свободу друкеру и роэландсу? Как это сделала Астана.
  • dedkoff
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    dedkoff-Фото
    Если нибали так поедет брусчатку на туре , то все будет решено ещё до гор. Какой тут кинтана
  • RVL
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    RVL-Фото
    имхо, никто за Сагана сегодня не топит. прокатил середнячком и все.
  • RVL
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    RVL-Фото
    сэнкс
  • Yuriy 17
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    Yuriy 17-Фото
    Вам также.
  • RVL
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    RVL-Фото

    респект

    я на Кристофа бы..бы..быы еслибы все доехали.  думал так будет

    но поставил на другого

  • ezhachok
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    ezhachok-Фото

    Второй год подряд Авермат, Саган и ко пропускают предсказуемую и читаемую атаку...и если в атаку Жильбера в прошлый раз не верил вначале никто, то тут так просто и легко отпустить под финал Терпстру...странно. Все топ фавориты в этом году не дотянули до пика формы, чем Квики постоянно и пользуются. А так же полным отсутсвием взаимодействия тех же топов.

  • RVL
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    RVL-Фото
    интересно послушать вью Нибали.
    нюх есть...вдвоем бы доехали еще быстрее...наверное.
  • Yuriy 17
    Тур Фландрии-2018. Результаты (43)
    Yuriy 17-Фото

    Если вопрос про тех, кто ставил здесь на сайте VeloLive, то один из 5-ти это я.

    Также ранее было мною отмечена сила Терпстры в этом комментарии: https://velolive.com/velo_team/15767-sostav-komandy-quick-step-floors-na-ronde-
    van-vlaanderen-2018.html#comment    .

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2 Вальверде А. (Esp) (MOV) 1079
3 Бенот Т. (Bel) (LTS) 986
4 Терпстра Т. (Ned) (QST) 972
5 Импи Д. (RSA) (MTS) 861
6 Демар А. (Fra) (GFC) 827
7 Жильбер Ф. (Bel) (QST) 820
8 Вивиани И. (Ita) (QST) 817
9 Йейтс C. (GBr) (MTS) 760
10 Солер М. (Esp) (MOV) 745

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