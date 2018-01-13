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Джим Очович о роли Тиджея Ван Гардерена в команде BMC в 2018 году

Джим Очович о задачах, которые команда BMC ставит перед Тиджеем Ван Гардереном в 2018 году

 

  Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen) в прошедшем сезоне впервые в карьере одержал победу на этапе Гран-тура, выиграв этап Джиро д’Италия-2017. Однако, цели по борьбе за высокое место в общем зачёте Гран-тура не были достигнуты. На Джиро д’Италия-2017 29-летний американский гонщик команды BMC замкнул топ-20 генеральной класссификации, а на Вуэльте Испании финишировал 10-м.

 

  В этом году Тиджей Ван Гардерен не принимал участие в Тур де Франс, Гран-туре, на котором дважды занимал 5-е место в общем зачёте. Но в следующем сезоне команда BMC рассчитывает на него, как на помощника Ричи Порта, а не одного из капитанов в борьбе за подиум Тур де Франс-2018. Генеральный менеджер команды BMC Джим Очович в интервью Cyclingnews сказал,  что главной задачей Тиджея Ван Гардерена в 2018 году должна стать борьба за победу на одной из недельных гонок Мирового тура.

 

Джим Очович о роли Тиджея Ван Гардерена в команде BMC в 2018 году

 

Photo © BMC/Tim de Waele/TDWSport.com

 

  Сам гонщик серьёзно готовится к предстоящему сезону, и одна из главных перемен в его жизни, которая может помочь улучшить выступление, это переезд в Европу. Теперь Тиджей Ван Гардерен, его жена и две маленьких дочки будут жить в Испании, в Жироне.

 

  Тиджей Ван Гардерен: «Я не собираюсь говорить, что этот переезд всё исправит или станет ключевым элементом. Но мне приходилось много времени проводить вдали от семьи, а когда они меня навещали, то не могли привыкнуть к смене часовых поясов. Моя попытка жить на двух разных континентах не сработала. Я всегда с радостью ждал, когда ко мне приедет семья, но когда они уезжали назад, мне было очень тяжело. Думаю, их переезд разрешит множество проблем, избавит меня от одиночества, которое испытывал, когда жил один во Франции. Будет великолепно ощущать поддержку семьи в Европе.

 

  Не могу ничего обещать на следующий год, но могу сказать, что мотивирован делать максимум возможного. Переезд моей семьи в Европу показывает, как серьёзно они относятся к моей карьере. Если я смогу работать со страстью и поддержкой, то всё получится».

 

  Джим Очович, генеральный менеджер команды BMC: «Я прямо сейчас вам скажу, что Тиджей выиграет недельную гонку Мирового тура перед тем, как мы стартуем на Тур де Франс-2018. Он способен на это и должен оправдать эти ожидания.  

 

  Думаю, в 2018 году Тиджей покажет себя больше, чем за все годы его карьеры.  Это будет его год. То, что теперь его семья будет жить с ним в Жироне, поможет ему расслабиться. Это означает, что не будет больше долгих поездок туда-обратно. А для спортсмена это очень важно. Считаю, что это во многом изменит его психологический настрой, а также физическую способность концентрироваться здесь, в Европе. Когда гонщик считает страну своим домом, когда его на сто процентов поддерживает семья, это даёт огромную разницу.

 

  Сейчас Тиджей привык выступать с Ричи. Возможно, он принял факт, что у Ричи больше шансов в борьбе за генеральную классификацию. Тиджей остаётся одним из 10-12 гонщиков, которые могут удерживаться до конца подъёмов. Можете не верить в это, но я верю. И он сумеет быть рядом, чтобы помочь Ричи.

 

  Мы проиграли Критериум Дофине-2017, потому что у Ричи не было ещё одного товарища по команде, который мог бы ему помочь в финале гонки. Если бы у него был ещё один помощник, то мы бы выиграли гонку.

 

  Мы хотим выиграть Тур де Франс. Это означает, что мы должны работать все вместе. Зачем мне подписывать другого горняка, когда у нас есть Тиджей? Мы не понижаем статус Тиджея, а просто меняем его позицию. С одной стороны это понижение, но с другой он получает больше свободы. Сезон – это не только Тур де Франс, у нас есть много гонок, где Тиджей и Ричи будут бороться».

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Теги к статье: Тиджей Ван Гардерен Tejay van Garderen BMC Тур де Франс Ричи Порт

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Комментарии

  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (70)
    Berdok-Фото

    с каких пор словоблудие стало называться прямотой?

    А насчет раздражения не обольщайся , у меня примитивы вызывают чувство жалости, иногда брезгливости, не более.
    Ты не ответил ни на один мой вопрос, хотя первым перешёл на личности. Приплетаешь сквозящую конву, которая в приличном обществе именуется домыслом.
    Ты делаешь вид, что читаешь чужие мысли, а своих не имеешь.
    Так что нутро не у меня, а у тебя, причем оно не первой свежести. 
    Вон скамейка у подъезда, там сидят владелец крутого велосипеда и знаток доз разрешенных препаратов - тебе к ним, вы найдёте общие интересы.

  • Berdok
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (70)
    Berdok-Фото

     

     

     

     

  • сервело
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (70)
    сервело-Фото

    Выглядит так, будто именно ненависть и заставляет вас смотреть. Следить за гонками только ради того, чтобы зайти и написать: "Я вам говорил", хехехе, ну и жизнь

  • LANCEer
    Том Дюмулин будет защищать тит ... (5)
    LANCEer-Фото
    Цитата: Yuriy 17
    Итак, Дюмулин против Ару на Джиро 18.
    Возмёт ли Том реванш у Фабио за Вуэльту 15?
    Минимальная интрига Позволят ли Крису использовать ингалятор Вот тогда должна быть бойня Кто хочет это увидеть???
  • Гонщик
    Фабио Ару примет участие в Джи ... (9)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Юджин
    Фрума должны дисквалифицировать до Джиро.
    Не отвертится. Превышение суточной дозировки Сальбутамола является нарушением антидопинговых правил. Если UCI примет решение в пользу Фрума - это пойдет в разрез с правилами Всемирного антидопингового агентства. Велосипедисты не могу ложить болт на общие правила в спорте.

    С Ландой Ару вполне может конкурировать.
    Как с Томом.
    Так, что шансы на подиум или на победу большие.
    ложили , ложат и будут ложить и кто сказал что Ланда претиндент на победу , пусть с ним и конкурирует 



    Цитата: Адриен
    Определенно такие шансы у него были бы. Ару - человек НАСТРОЕНИЯ. Как я уже писал, Дюмулену очень повезло, что он не ехал последний Джиро. А к Туру просто перегорел... В будущем году же - новая команда, свежие мотивации, опыт - "сын ошибок трудных"... Но выбрал более трудный путь - молодец, поглядим, что получится.
    Мотивация красивое слово , а по факту всё банально просто , даст фарма пруху , либо нет 

  • Meilleur
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (70)
    Meilleur-Фото

    Цитата: Berdok
    я тебе говорил, что презираю его?
    или где-то в комментариях я об этом заявлял?
    и с какого перепугу мне Фрум стал что-то должен?
    есть ответы на вопросы или дальше будешь ***редиска*** нести?
    До тебя еще не дошло, что мне велоспорт нравится в отличие от тебя. Носишься со своим Фрумом как пуберта?тный мальчик с порнографическим журналом.
    Ты отбей дупля, а то тебя рудиментарные способности загонят в параллельность, спилер ты сетевой.
    Прикрути фитилёк, я ведь тоже могу фантазию включить и ярлык повесить.

    Парень, прекрати. В том-то и дело, что отнюдь не обязательно писать "Я презираю того-то и того-то" для того, чтобы это и так было очевидно. А то что всё твое зрительское нутро протестует против Скай и Фрума пока те на вершине и это просто-таки проходит красной лентой сквозь весь твой постинг здесь - более, чем очевидно. angel Тебя просто раздражает моя прямота. В этом - да, я тебя понимаю.

  • Yuriy 17
    Том Дюмулин будет защищать тит ... (5)
    Yuriy 17-Фото

    Итак, Дюмулин против Ару на Джиро 18.

    Возмёт ли Том реванш у Фабио за Вуэльту 15?

  • motte
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (70)
    motte-Фото

    Цитата: error
    Миша а ты почемуто так и не озвучил свое мнение. Хотя тут в ветке были камменты которые раньше не позволили бы тебе смолчать!

    Сергей, привет дружище!

    Вот как то все отлегло....слежу за его деятельностью на 'гражданке',  за командой полартек, был с ним на ПН этого года и ...и главное, понял, что цапаться то незачем...у каждого своя правда и выбивать душу из кого то...зачем? Вот как то все враз с его уходом все опустело и , знаешь, появилась масса времени на другие дела-:)

    С наступающим тебя и всех форумчан!

  • error
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (70)
    error-Фото
    у вас столько камментов и рега от 2011 года, но вы так и не заметиличто на этом сайте никто никого никогда не презирал. Здесь просто не принято.
  • error
    Кристиан Прюдомм: «Мы не хотим ... (70)
    error-Фото
    Миша а ты почемуто так и не озвучил свое мнение. Хотя тут в ветке были камменты которые раньше не позволили бы тебе смолчать!

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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