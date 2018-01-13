Джим Очович о роли Тиджея Ван Гардерена в команде BMC в 2018 году

Джим Очович о задачах, которые команда BMC ставит перед Тиджеем Ван Гардереном в 2018 году

Тиджей Ван Гардерен (Tejay van Garderen) в прошедшем сезоне впервые в карьере одержал победу на этапе Гран-тура, выиграв этап Джиро д’Италия-2017. Однако, цели по борьбе за высокое место в общем зачёте Гран-тура не были достигнуты. На Джиро д’Италия-2017 29-летний американский гонщик команды BMC замкнул топ-20 генеральной класссификации, а на Вуэльте Испании финишировал 10-м.

В этом году Тиджей Ван Гардерен не принимал участие в Тур де Франс, Гран-туре, на котором дважды занимал 5-е место в общем зачёте. Но в следующем сезоне команда BMC рассчитывает на него, как на помощника Ричи Порта, а не одного из капитанов в борьбе за подиум Тур де Франс-2018. Генеральный менеджер команды BMC Джим Очович в интервью Cyclingnews сказал, что главной задачей Тиджея Ван Гардерена в 2018 году должна стать борьба за победу на одной из недельных гонок Мирового тура.

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Сам гонщик серьёзно готовится к предстоящему сезону, и одна из главных перемен в его жизни, которая может помочь улучшить выступление, это переезд в Европу. Теперь Тиджей Ван Гардерен, его жена и две маленьких дочки будут жить в Испании, в Жироне.

Тиджей Ван Гардерен: «Я не собираюсь говорить, что этот переезд всё исправит или станет ключевым элементом. Но мне приходилось много времени проводить вдали от семьи, а когда они меня навещали, то не могли привыкнуть к смене часовых поясов. Моя попытка жить на двух разных континентах не сработала. Я всегда с радостью ждал, когда ко мне приедет семья, но когда они уезжали назад, мне было очень тяжело. Думаю, их переезд разрешит множество проблем, избавит меня от одиночества, которое испытывал, когда жил один во Франции. Будет великолепно ощущать поддержку семьи в Европе.

Не могу ничего обещать на следующий год, но могу сказать, что мотивирован делать максимум возможного. Переезд моей семьи в Европу показывает, как серьёзно они относятся к моей карьере. Если я смогу работать со страстью и поддержкой, то всё получится».

Джим Очович, генеральный менеджер команды BMC: «Я прямо сейчас вам скажу, что Тиджей выиграет недельную гонку Мирового тура перед тем, как мы стартуем на Тур де Франс-2018. Он способен на это и должен оправдать эти ожидания.

Думаю, в 2018 году Тиджей покажет себя больше, чем за все годы его карьеры. Это будет его год. То, что теперь его семья будет жить с ним в Жироне, поможет ему расслабиться. Это означает, что не будет больше долгих поездок туда-обратно. А для спортсмена это очень важно. Считаю, что это во многом изменит его психологический настрой, а также физическую способность концентрироваться здесь, в Европе. Когда гонщик считает страну своим домом, когда его на сто процентов поддерживает семья, это даёт огромную разницу.

Сейчас Тиджей привык выступать с Ричи. Возможно, он принял факт, что у Ричи больше шансов в борьбе за генеральную классификацию. Тиджей остаётся одним из 10-12 гонщиков, которые могут удерживаться до конца подъёмов. Можете не верить в это, но я верю. И он сумеет быть рядом, чтобы помочь Ричи.

Мы проиграли Критериум Дофине-2017, потому что у Ричи не было ещё одного товарища по команде, который мог бы ему помочь в финале гонки. Если бы у него был ещё один помощник, то мы бы выиграли гонку.

Мы хотим выиграть Тур де Франс. Это означает, что мы должны работать все вместе. Зачем мне подписывать другого горняка, когда у нас есть Тиджей? Мы не понижаем статус Тиджея, а просто меняем его позицию. С одной стороны это понижение, но с другой он получает больше свободы. Сезон – это не только Тур де Франс, у нас есть много гонок, где Тиджей и Ричи будут бороться».