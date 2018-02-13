Ричи Порт о возможном поиске новой команды в случае закрытия команды BMC

Ричи Порт о целях на Вольту Альгарве-2018 и поиске новой команды

Ричи Порт после участия в австралийских гонках, где стал призёром Тура Даун Андер и бронзовым призёром Австралии в разделке, начал сезон в Европе с участия в португальской гонке Вольта Альгарве-2018, но не ставит цель бороться на этой гонке за общий зачёт.

33-летний австралийский велогонщик перед стартом признался в интервью Cyclingnews, что в ближайшие месяцы может начать поиски новой команды, так как его контракт с командой BMC, так же, как и контракты всех гонщиков команды и персонала, заканчивается в этом году, и на данный момент у руководства BMC нет соглашения со спонсорами на 2019 год.

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Ричи Порт: «Я определил для себя срок до конца мая, потом мне нужна определённость. Кто-то сказал, что, возможно, Герант Томас собирается перейти в команду Trek-Segafredo, потому что у неё есть потенциал сильной команды. Если команда BMC закроется, хотелось бы выступать в такой команде. Ситуация на рынке очень напряжённая. Лучший сценарий – если Джим Очович найдёт ещё одного спонсора и команда продолжит работать. В моём контракте есть пункт (позволяющий искать другую команду), последний срок – начало мая.

Если честно, ситуация добавляет мне мотивации. В конце концов, даже если в следующем году этой команды не будет, я вполне уверен, что я буду где-то выступать. Это не идеальный вариант, но у нас есть хорошие спонсоры, как компания Tag Heuer или даже Sophos, который только что пришёл, и хорошо, если бы кто-то из них взял на себя ответственность. Я считаю, что Энди Рис (Andy Rihs - владелец компании BMC) очень много сделал для этой команды. И это спорт. Жаль, если команда BMC закроется. Думаю, что в следующем году у нас всё ещё будет команда.

Я не выступал на Вольте Альгарве три года, мне хотелось проехать эту гонку перед Тиррено-Адриатико. Я изменил свою программу гонок, потому что моя жена ждёт ребёнка, который должен родиться в мае. Кроме того, мне хотелось проехать другие гонки. Я больше мотивирован стартовать на Тиррено-Адриатико, чем на Париж-Ницце. Я только раз принимал участие в Тиррено, и ни разу не участвовал в Туре Швейцарии. Просто мотивации больше, когда едешь другие гонки.

На Вольте Альгарве я побеждал в 2012, выиграл пару этапов, но сейчас для меня эти цели не главное, это не значит, что я не уважаю эту гонку. Я вернулся из Австралии и попал из жары в зиму, что стало небольшим шоком для организма. Возможно, попробую выиграть этап или хорошо выступить в разделке. Как говорит команда – это средство для подготовки к июлю. На Вольте Альгарве-2018 я могу помогать Тиджею, или побороться за этап, но не за генеральную классификацию».