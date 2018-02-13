VeloNEWS
VeloRACE
Джиро д'Италия Тур де Франс Вуэльта Испании Результаты
VeloTEAM
VeloNAME
VeloLEGEND
VeloZOOM
VeloCLUB
VeloCOOKING
VeloTWITTER
VeloBLOG
Редакция Андрей Гривко Миша Игнатьев Сергей Иванов Женя Ковалев Олимп. резерв

Ричи Порт о возможном поиске новой команды в случае закрытия команды BMC

Ричи Порт о целях на Вольту Альгарве-2018 и поиске новой команды

 

 

  Ричи Порт после участия в австралийских гонках, где стал призёром Тура Даун Андер и бронзовым призёром Австралии в разделке, начал сезон в Европе с участия в португальской гонке Вольта Альгарве-2018, но не ставит цель бороться на этой гонке за общий зачёт.

 

  33-летний австралийский велогонщик перед стартом признался в интервью Cyclingnews, что в ближайшие месяцы может начать поиски новой команды, так как его контракт с командой BMC, так же, как и контракты всех гонщиков команды и персонала, заканчивается в этом году, и на данный момент у руководства BMC нет соглашения со спонсорами на 2019 год.   

 

Photo (c) BMC

 

  Ричи Порт: «Я определил для себя срок до конца мая, потом мне нужна определённость. Кто-то сказал, что, возможно, Герант Томас собирается перейти в команду Trek-Segafredo, потому что у неё есть потенциал сильной команды. Если команда BMC закроется, хотелось бы выступать в такой команде. Ситуация на рынке очень напряжённая. Лучший сценарий – если Джим Очович найдёт ещё одного спонсора и команда продолжит работать. В моём контракте есть пункт (позволяющий искать другую команду), последний срок – начало мая.

 

  Если честно, ситуация добавляет мне мотивации. В конце концов, даже если в следующем году этой команды не будет, я вполне уверен, что я буду где-то выступать. Это не идеальный вариант, но у нас есть хорошие спонсоры, как компания Tag Heuer или даже Sophos, который только что пришёл, и хорошо, если бы кто-то из них взял на себя ответственность. Я считаю, что Энди Рис (Andy Rihs - владелец компании BMC) очень много сделал для этой команды. И это спорт. Жаль, если команда BMC закроется. Думаю, что в следующем году у нас всё ещё будет команда.

 

  Я не выступал на Вольте Альгарве три года, мне хотелось проехать эту гонку перед Тиррено-Адриатико. Я изменил свою программу гонок, потому что моя жена ждёт ребёнка, который должен родиться в мае. Кроме того, мне хотелось проехать другие гонки. Я больше мотивирован стартовать на Тиррено-Адриатико, чем на Париж-Ницце. Я только раз принимал участие в Тиррено, и ни разу не участвовал в Туре Швейцарии. Просто мотивации больше, когда едешь другие гонки.

 

  На Вольте Альгарве я побеждал в 2012, выиграл пару этапов, но сейчас для меня эти цели не главное, это не значит, что я не уважаю эту гонку. Я вернулся из Австралии и попал из жары в зиму, что стало небольшим шоком для организма. Возможно, попробую выиграть этап или хорошо выступить в разделке. Как говорит команда – это средство для подготовки к июлю. На Вольте Альгарве-2018 я могу помогать Тиджею, или побороться за этап, но не за генеральную классификацию».

Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Частичное копирование публикаций разрешено при размещении активной ссылки https://velolive.com на продолжение, указание автора обязательно.

Теги к статье: Ричи Порт

Поддержите нас, поделитесь публикацией с друзьями в социальных сетях. Спасибо!

В тему:

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гость, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Ближайшие старты

13 - 18 февраля 2018

Tour of Oman

14 - 18 февраля 2018

Vuelta a Andalucia Ruta Ciclista Del Sol

14 - 18 февраля 2018

Volta ao Algarve

17-18 февраля 2018

Tour Cycliste International du Haut Var Matin

21 - 25 февраля 2018

Abu Dhabi Tour

24 февраля 2018

Omloop Het Nieuwsblad

25 февраля 2018

Kuurne-Bruxelles-Kuurne

3 марта 2018

Strade Bianche

4 марта 2018

Dwars door West-Vlaanderen

4 - 11 марта 2018

Paris-Nice


ОПРОС

Понравилась ли Вам Вуэльта Испании-2017?

Комментарии

  • Гонщик
    Крис Фрум об отношении к нему ... (2)
    Гонщик-Фото

    Цитата: Gottliche_Recht
    А вот на Velolive не такие любвеобильные люди обитают:)
    Дык ясное дело ни больше , ни меньше других асматиков не принимал , а народ накинулся .

  • Gottliche_Recht
    Крис Фрум об отношении к нему ... (2)
    Gottliche_Recht-Фото

    А вот на Velolive не такие любвеобильные люди обитают:)

  • Александра
    Микель Ланда о старте сезона н ... (12)
    Александра-Фото

    Цитата: ТОЛСТЫЙ МАЧО

    в Мувистаре при живом Вальверде и мертвом,но любимом руководством Кинтане,шансов у него нет.

    Не знаю. С одной стороны, вроде, да. В смысле, нет шансов.) С другой, Кинтана не поедет все три Тура, а Вальверде, где бы ни ехал, такое ощущение, что катается ради фана, попутно собирая первые места. Поэтому на старика Вальверде можно не оглядываться, у него вторая молодость и вообще, красиво летит наш орел)), а вот в отсутствие Кинтаны шанс у Ланды есть.

    пы сы.
    у Дюмулана команда подобралась просто звездная.
    еперный театр-если он выиграл прошлую Джиро вдвоем с Гешке,то чож будет сча.
    если будет.
    в свете последних событий может логичнее замахнуться на Вильяма нашего Шекспира)

    Том вообще умница. Гонщик, который очень хорошо понимает, что делает, знает свои сильные и слабые стороны и умело использует то и другое. Тоже на него надеюсь.

    И пы.сы.

    Оплатила сегодня подписку на Евроспорт плеер. Поняла, что хочу видеть всю эту беду даже без Контадора.)

  • EL-Fenomeno
    Тур Омана-2018. Маршрут (20)
    EL-Fenomeno-Фото
    Где ГВА и где Зелёная гора та понятно же где - в Омане на местном Туре)
    Насчёт Лотто-Сюдаль как то даже странно что нету вообще (наверное готовятся к Абу-Даби туру), а вот если бы был Томас так почему бы и не оформить подиум
  • paziz
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 1 (3)
    paziz-Фото
    Цитата: sab
    Нет, Модоло до линии финиша начал праздновать, а в этот момент Буда накатил. Потом на евроспорте показали итоговую таблицу
    Спасибо за инфу, посмотрел повтор и действительно
  • sab
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 1 (3)
    sab-Фото
    Нет, Модоло до линии финиша начал праздновать, а в этот момент Буда накатил. Потом на евроспорте показали итоговую таблицу
  • paziz
    Вуэльта Андалусии-2018. Этап 1 (3)
    paziz-Фото
    Смотрел трансляцию евроспорт и победителем стал Модоло, или я ошибаюсь?
  • Shalam s Urala
    Тур Омана-2018. Этап 2 (6)
    Shalam s Urala-Фото
    ну пока ещё Катин шампунь )
  • Сейтмеметов сейтхалил
    Микель Ланда о старте сезона н ... (12)
    Сейтмеметов сейтхалил-Фото
    Цитата: Бакеша
    Он ушел с Астаны из-за Ару. Ланда видит, что он сильнее его, а руководство команды понадеялись , что Ару лучше него выступит
    В итоге оказалось право ,руководство Астаны
  • levonardo
    Тур Омана-2018. Этап 2 (6)
    levonardo-Фото
    Почему?

Страницы истории велоспорта

Джиро д'Италия

Тур де Франс

Вуэльта Испании

Милан - Сан-Ремо

Париж - Рубэ

Результаты: ПроТур-2010

Результаты: ПроТур-2011

Результаты: ПроТур-2012

Результаты: ПроТур-2013

Результаты: ПроТур-2014

Результаты: ПроТур-2015

Результаты: ПроТур-2016

Результаты: ПроТур-2017

Результаты: ПроТур-2018

Велоспорт в Фейсбуке

Велоспорт ВКонтакте

Одноклассники

Твиттер VeloLIVE

Счетчики

Наши друзья

Дни рождения

15 февраля

Patrick Bevin (BMC Racing Team)

Nico Denz (AG2R)

Matteo Spreafico (Androni Giocattoli)

16 февраля

Brent Bookwalter (BMC Racing Team)

Рейтинг UCI

Гонщик Команда Очки
1 Импи Д. (RSA) (MTS) 800
2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

Все рейтинги »

Все новости велоспорта

Февраль 2018 (78)
Январь 2018 (122)
Декабрь 2017 (68)
Ноябрь 2017 (67)
Октябрь 2017 (113)
Сентябрь 2017 (169)