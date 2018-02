Colombia Oro y Paz-2018. Маршрут

Lex

Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26) Товарищи! Не будем избирательны! Не будем предубеждены! Ну глотнул горемыка сальбутамолу - так што теперь? И почки у него не новые, и обезвоживание организьму могло приключиться! Ну а система эта гнилая велоспорту современнога - не Фрум же ее создавал! Всем можно - а ему? Не все так одназначно, граждане! Вот подождем 13 марта, поглядим, как проявит себя Фемида хранцузская, чай не Басманный суд города-героя Москва. В общем, дорогой наш Крис, от имени всех твоих поклонников велолайвовских (и не только), выражаю тебе нашу поддержку и желаю тебе здоровья крепкого и успехов спортивных! The show must go on! Алга, Фрумыч!

Colombia Oro y Paz-2018. Маршр ... (1) Орги постарались на славу ради раскрутки!! 266 гонцов, это не шутки.

Серхио Энао – чемпион Колумбии ... (1) Поздравления Серхио!

Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26) Интересное наблюдение. Спасибо за инфу.

Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26) Фрум просто винтик системы. Но, такой приличный болт, конечно )

Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26) Прочтите свой текст внимательно. Вы сами себе противоречите.

Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26) Да тот же Скай уже отстранял своих гонщиков до полного выяснения. Взять, хотя бы, Серхио Эйнао.

Но! Это же Фрум! Курица, несущая золотые яйца.

Это Бизнес, ничего личного )

Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26) Вскоре после того, как Фрум объявил о своем решении ехать Руту дель Соль Барде написал в своем твиттере, что он повредил предплечье и будет вынужден две недели оставаться дома. Домашняя травма. В подтверждение своих слов Барде запостил фотографию перевязанной руки. По словам Барде травма скорее раздражающая, чем серьезная, и он рассчитывает принять участие в следующей после Рута дель соль гонке. Алехандро Вальверде был в предварительной заявке на Вуэльту Андалузии, но сегодня его фамилия оттуда исчезла. Такая же история с Ураном, тоже был, но сейчас нет.

Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (6) Да.. почитайте теперь о скотском отношении этоко макаронника и самого Рината к заболевшему гоньщику! https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1813958811961869&id=10000

0433042359



Друзья мои и друзья моих друзей хочется поведать вам историю моего супруга (Ивана Савицкого) профессионального велогонщика на шоссе и велотреке.

Всех очень интересует информация, почему вдруг Ивана нет в составе команды Газпром-Русвело на 2018 год, в связи с чем Иван не поехал шестидневную гонку на велотреке в Берлине, и почему его так быстро вернули в Россию из Италии со сбора с командой Газпром-Русвело.

Начну я из далека и так сказать с самого начала!

В 2017 году Иван имел контракт с командой Газпром и успешно за неё выступал. Сумел взять победу и третье место на гонках категории 2.1. Ген.Директор команды пообещал Ивана вознаградить за его успешные выступления, об этом подробнее будет чуть позже.

В конце сентября Иван проезжает ЧМ на шоссе в Норвегии, возвращается после гонки в Италию и в первую же ночь его забирает скорая помощь с температурой 40.3 градуса. Естественно ему оказали минимальную помощь сбили температуру и отпустили домой.

Дома температура переодически то поднималась до 38.5 то опускалась до нормальной температуры. И так было на протяжении недели, помимо температуры было очень много других сопутствующий факторов которые указывали на то что это явно не простуда! Иван решил связаться с ген. Директором для того чтобы уехать в Россию и заняться своим лечением, на что ген. директор сказал что: ты прям очень очень обязан быть на собрании всей команды на котором мы представим вам нового тренера (это ведь важнее чем здоровье) и которое пройдёт аж ещё через неделю! Хорошо! Мы всей семьей, я Иван и наш сын остались ждать представления нового тренера и скорейшего отлёта домой чтобы понять что случилось!

Вылетели мы в тот же день как прошло это мега важное собрание.

Через день как смогли записаться в платную клинику мы идём с Иваном к врачам, и вот тут то мы совершенно не ожидали того что нам сказали врачи!

У Ивана в почке находят опухоль 4,5 см и тут понеслась. Тула-Москва-Тула-Москва. Одна клиника вторая клиника, тысяча исследований вплоть до того что у Ивана искали метастазы в костях (эти подробности чтобы вы понимали серьезность ситуации)

Естественно врач команды Ефремов В всегда был в курсе, во всем нам помогал (за что ему огромное спасибо) ну и естественное он держал в курсе о происходящем Ген.Директора Хамидулина.

После всех анализов и врачей нам говорят последняя ваша инстанция это биопсия почки, она покажет что дальше делать.

Хорошо, Иван сдаёт биопсию и ждёт приговор.

Пока мы всем этим занимались, время начало поджимать, пора было возвращаться в Италию для первого командного сбора под руководством Локатели. И вот нам приходит ответ с биопсии, нам говорят в почке опухолевого роста не обнаружено, и врачи и мы с Иваном в шоке! Да быть такого не может! Врачи нам советуют две хорошие клиники в Москве для перепроверки биопсии.

Поехали мы в первую клинику отправили биопсию на перепроверку и опять нужно ждать нового приговора (результата).

В это время Ивану начинают приходить письма от команды Газпром-Русвело, мол ты знаешь что ты обязан быть на сборе с командой и ты не имеешь права приминать самостоятельные решения когда тебе приезжать на сбор. Напомню вам, что врач команды Ефремов всегда информировал ген.директора команды о том что происходит с лечением у Ивана.

После этих писем последовали письма с угрозами (если их так можно назвать) приблизительное содержание этих писем такое: что будут наложены штрафы в виде лишения зарплаты или понижение зарплаты до самого минимума.

Дальше позвонил врач команды и сообщил новость: ген.директор Хамидулин передал Ивану «хороший вариант» для разрешения данной проблемы с его здоровьем, лечись сколько тебе надо месяц два три но на это время мы лешим тебя зарплаты, а как вылечишься так мы вернём твою прежнюю зарплату, нормальная да? поддержка в такой ситуации.

Естественно когда у тебя такие большие проблемы со здоровьем это очень сильно бьет по голове, и Иван принял решение распрощаться с командой, позвонил Хамидулину заявил о своём желании разорвать контракт, на что Хамидулин согласился без доли сомнения и пожали по рукам. Ну ладно подумали мы, выкрутимся, в жизни всякое бывает.

Иван дождался второго результата биопсии который тоже показал что все нормально, можно было дальше приступать к своей деятельности (тренировкам).

Мы уехали всей семьёй в Сочи, Иван тренировался готовился к гонкам в Питере и тут звонок от Хамидулина, якобы у него есть хорошее предложение для Ивана проехать шестидневную гонку на треке, Иван согласился так как любая гонка это уже лучше чем ничего, договорились встретиться в Питере и обсудить детали.

И вот настало время встречи в Питере!!!!!!!!

Хамидулин пригласил Ивана на разговор в котором сказал следующее: Иван ты мне очень нужен как спринтер на шоссе, ты очень техничный, я сожалею что мы разорвали с тобой контракт, не хотел бы ты обратно к нам в команду???

Иван сказал : хорошо я вернусь в команду на следующий условиях, первое это вы вернёте мне мои обещанные призовые за два призовых места в 2017 году (как и обещала про призовые расскажу, как Хамидулин дал слово выплатить призовые за победу и третье место так он это слово и забрал, никаких призовых Иван не увидел) и второе Иван попросил новый контракт на новых условиях, Хамидулин подумал сказал окей, приезжай сейчас после Питера к нам на сбор в Италию и в марте месяце я тебя подписываю по новой. Ну на этом пожали руки и разошлись!

Проехал Иван гонки в Питере, купила команда ему билет и полетел Иван с трековым велосипедом под шестидневную гонку в Берлине в Италию!

Первая встреча с Оливано прошло обычно.

Вечером по прилету Иван, Евгений и Оливано собрались для обсуждений плана подготовки, поговорили и договорились обо всем.

Проехали первый день Тренировку, Оливано чуток поругался на Ивана и Евгения что они приехали не подготовленные после трека и все.

Наступает «веселый» второй день тренировок под руководством Оливано.

В программе тренировки было 2 часа за мотором. В итоге проехали 4 часа сами. Но вся суть не в том. На 3 часу тренировки их останавливает Оливано и начинает ругать и в конце говорит Ивану якобы он турист и для чего ты приехал сюда в команду, Иван ответил что он не турист и на этом разговор был закончен.

По приезду в Отель один из членов персонала подошли к Ивану со словами: я слышал что Оливано хочет тебя отвести на вокзал с вещами чтобы ты уезжал от сюда домой.

Иван не в недоумении что произошло решил позвонить ген.директору,спросить почему такое решение они приняли, на что ген.директор ответил: Иван тебе необходимо находить общий язык с Оливано так как тебе в дальнейшем с ним работать. Ну окей надо так надо. Иван вызвал на разговор Оливано и начал узнавать в чем дело, задаёт ему вопрос Оливано что случилось я не понимаю, ответ Оливано был таков: все вы дурачки прикидываетесь что не понимаете а на самом деле все вы всё понимаете, Иван попытался разобраться в чем проблема но Оливано как будто специально не давал конкретных ответов лишь какие то общие фразы и никакой конкретики и в конце Оливано якобы психует и говорит все я сказал, собирай вещи я увожу тебя на вокзал. Иван согласился и пошел за вещами но на последок решил позвонить ещё раз ген.директору и все рассказать. Хамидулин сказал: я перезвоню и это перезвоню длилось 2-3 часа точно не помню. Оливано отвёз Ивана на Жд вокзал с коробкой в которой был велосипед, чемоданом, рюкзаком, выгрузил Ивана и уехал! Самый прикол в этом такой, Ивана оставили на вокзале в другой стране с велосипедом, большим чемоданом и рюкзаком без денег в кармане на поезд до аэропорта и на билет на самолёт в Россию и все это происходило уже под ночь! Слава богу есть у Ивана хороший друг Фолик который выручил Ивана молниеносно, и занял денег на билет!

И тут объявляется Хамидулин, пишет смс: сейчас к тебе спуститься Паоло (Итальянский тренер в !!!Российской команде!!!) на первый этаж отеля я с ним поговорил он тебе все скажет, ничего да?, что Иван на вокзале сидел уже 1,5 часа???? То есть, получаеться Хамидулин даже не знал о том что Ивана уже как полтора часа назад отгрузили с вещами и велосипедом на жд вокзал?! Иван отвечает сообщением: я на давно на вокзале сижу, Хамидулин ответил: хорошо сейчас Паоло приедет к тебе.

Приезжает Паоло и говорит, покупай себе билет на самолёт и уезжай в Россию и Хамидулин тебе передал больше никогда ему не писать и не звонить. Иван все понял, и решил написать письмо Хамидулину: спасибо за подставу, удачи вам и вашему «профессиональному» тренеру. На что Хамидулин ответил: извини за неудобства, напиши нашей сотруднице она купит тебе билет.

Своих а точнее те деньги что занял Фолик тратить не хотелось, Иван написал помощнице Хамидулина чтобы та купила билет, на что помощница ответила: я не могу купить тебе билет, этот билет на вечерний рейс можно купить только на стойке в аэропорту, вот и парадокс да?:))) и ещё один веселый случай, тут же пишет Ивану 2048:Елена Александр Пришпетные (Ленок спасибо огромное за помощь, ты мега палочка-выручалочка:))) она все таки СМОГЛА купить билет через интернет Ивану на вечерний рейс:) и Иван благополучно улетел домой!!!

Так что друзья вот такая история, чтобы вы все знали из первых уст! Иван не хотел чтобы ни я ни его брат (Антон) это выкладывали в сети интернета но я посчитала нужным это рассказать!

Не судите строго ?

За ошибки и орфографию прошу прощения, не всегда удавалось перечитывать и исправлять их, надеюсь смысл от этого не терялся!!!

Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26) Цитата: zhek В англоязычном интернете активно обсуждается тема того, что Фрум должен отстранить себя от гонок сам, если он за прозрачночный и чистый велоспорт, как заявляет. Вот что говорят в англоязычном интернете (со ссылкой на итяльянское СМИ)

Italian newspaper, the Corriere della Sera reported on Tuesday (в проршедший вторник недельной давности) that Chris Froome would be willing to accept a sanction of five or six months for his positive salbutamol test during the 2017 Vuelta a Espana. Цитата: velodoctor Интересно, что думает Улисси по этому поводу, его почти сразу отстранили и никаких вопросов не было.

И опять таки цитата с того же источника (см.выше), которая пишет что Фруми (якобы?) "решил признать себя виновным" (аки Улисси) как правильно заметил в первом посте этой темы товарищ Жек

