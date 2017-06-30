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Colombia Oro y Paz-2018. Маршрут

Colombia Oro y Paz-2018. Маршрут

 

 

  Первый выпуск новой велогонки «Колумбия Оро и Пас» (Colombia Oro y Paz), которой присвоена категория 2.1., пройдёт с 6 по 11 февраля 2018 года. Гонка основана по инициативе Федерации велоспорта Колумбии, её уровень 2.1. позволяет привлечь к участию колумбийских гонщиков, выступающих в командах Мирового тура. И организаторам это удалось – на гонке, название которой дословно можно перевести как «Золото и мир», начнут сезон Наиро Кинтана (Movistar), Ригоберто Уран (EF Education First), Серхио Энао и Эган Берналь (Sky), а также Фернандо Гавирия (Quick Step Floors).

  

  Общая протяжённость дистанции составит 947,5 км, маршрут пройдёт по департаментам Валье-дель-Каука, Каука, Рисаральда, Киндио и Кальдас. Гонка Colombia Oro y Paz-2018 чётко делится на две части: первые три этапа для спринтеров, финальные три – для универсалов и горняков.

 

  На 4-м этапе участников будут ждать первые подъёмы – 3-й категории. 5-й этап с финишем в крутой подъём Саленто, где на первых двух километрах средний градиент составит 7,1%, на финальных 900 метрах средний градиент 7,8%, с участком до 18,9% и отрезком с градиентом, достигающим 34,2% в финальной части 2,9 км подъёма и финишем на высоте 1987 м.

  Кульминацией гонки станет 6-й заключительный этап с финишем в 19-км подъём, где на финальном отрезке средний градиент достигнет 21,7%.

 

 

Этапы Colombia Oro y Paz-2018:

 

 

06.02. Этап 1. Palmira, 99,9 км (9 кругов по 11,1 км)

Colombia Oro y Paz-2018. Маршрут

 

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07. 02. Этап 2. Palmira – Palmira, 183,4 км

Colombia Oro y Paz-2018. Маршрут

 

 

08. 02. Этап 3. Palmira – Buga, 163,2 км

 

 

Colombia Oro y Paz-2018. Маршрут

 

09. 02 Этап 4. Buga - El Tambo/Alto Boqueron, 149.5 км

Colombia Oro y Paz-2018. Маршрут

 

Colombia Oro y Paz-2018. Маршрут

 

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10. 02. Этап 5. Pereira – Salento, 163.7 км

 

Colombia Oro y Paz-2018. Маршрут

 

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11. 02. Этап 6. Armenia - Manizales/Torre de Chipre, 187,7 км

Colombia Oro y Paz-2018. Маршрут

 

Colombia Oro y Paz-2018. Маршрут

 

Colombia Oro y Paz-2018. Маршрут

 

 

 

 

 

Стартовый состав:

 

QUICK-STEP FLOORS (BEL)

 

 

1 ALAPHILIPPE,Julian ELITE (FRA)

2 GAVIRIA,Fernando ELITE (COL)

3 HODEG,Alvaro Jose SUB25 (COL)

4 KEISSE,Iljo SUB25 (BEL)

5 NARVAEZ,Jhonnatan SUB25 (ECU)

6 RICHEZE,Maximiliano ELITE (ARG)

 

TEAM SKY (GRB)

 

 

11 BERNAL,Egan Arley SUB25 (COL)

12 CASTROVIEJO,Jonatan ELITE (ESP)

13 GEOGEHGAN,Tao SUB25 (GBR)

14 HENAO,Sebastian SUB25 (COL)

15 HENAO,Sergio Luis ELITE (COL)

16 LOPEZ GARCIA,David ELITE (ESP)

 

EF EDUCATION FIRST-DRAPAC (USA)

 

 

21 BROWN,Nathan ELITE (USA)

22 CARDONA,Julian SUB25 (COL)

23 CARTHY,Hugh SUB25 (GBR)

24 HOWES,Alex ELITE (USA)

25 MARTINEZ,Daniel Feli SUB25 (COL)

26 URAN,Rigoberto ELITE (COL)

 

MOVISTAR TEAM (ESP)

 

31 ANACONA,Winner Andre ELITE (COL)

32 PEDRERO,Antonio ELITE (ESP)

33 CARAPAZ,Richard Anto SUB23 (ECU)

34 DE LA PARTE,Victor ELITE (ESP)

35 QUINTANA,Dayer ELITE (COL)

36 QUINTANA,Nairo Alexa ELITE (COL)

 

UNITED HEALTHCARE PRO CYCLING (USA)

 

 

41 HAEDO,Lucas Sebastia ELITE (ARG)

42 ACEVEDO,Janier Alexi ELITE (COL)

43 JARAMILLO,Daniel Ale ELITE (COL)

44 TVETCOV,Serghei ELITE (ROU)

45 MANNION,Gavin ELITE (USA)

46 CLARKE,Jonathan ELITE (AUS)

 

ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC (ITA)

 

 

51 BISOLTI,Alessandro ELITE (ITA)

52 BONUSI,Raffaello ELITE (ITA)

53 FRAPPORTI,Mattia SUB25 (ITA)

54 MALUCELLI,Matteo SUB25 (ITA)

55 SOSA,Ivan Ramiro SUB25 (COL)

56 SPREAFICO,Matteo SUB25 (ITA)

 

CCC SPRANDI POLKOWICE (POL)

 

61 BERNAS,Pawel Piotr ELITE (POL)

62 FRANCZAK,Pawel ELITE (POL)

63 KUREK,Adrian ELITE (POL)

64 PALUTA,Michal SUB25 (POL)

65 PLUCINSKI,Leszek ELITE (POL)

66 TACIAK,Mateusz ELITE (POL)

 

HOLOWESKO CITADEL PB ARAP (USA)

 

71 COMPANIONI-BLANCO,Ru ELITE (CUB)

72 EISENHART,Taylor Jor SUB25 (USA)

73 GOMEZ,Bryan Steven SUB25 (COL)

74 MURPHY,John Patrick ELITE (USA)

75 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 (COL)

76 BRYON,Miguel SUB23 (USA)

 

MANZANA POSTOBON TEAM (COL)

 

81 PARRA,Jordan Arley SUB25 (COL)

82 MOLANO,Juan Sebastia SUB25 (COL)

83 OSORIO,Juan Felipe SUB25 (COL)

84 BOL,Jetse ELITE (HOL)

85 DUARTE,Fabio Andres ELITE (COL)

86 REYES,Aldemar SUB25 (COL)

 

EUSKADI-MURIAS (ESP)

 

91 ARISTI,Mikel SUB25 (ESP)

92 BARRENETXEA,Ander ELITE (ESP)

93 GONZALEZ,Aitor ELITE (ESP)

94 RODRIGUEZ,Sergio SUB25 (ESP)

95 TXOPERENA,Beñat ELITE (ESP)

96 UDONDO,Gotzon SUB25 (ESP)

 

BARDIANI CSF (ITA)

 

101 CARBONI,Giovanni SUB25 (ITA)

102 CICCONE,Giulio SUB25 (ITA)

103 GUARDINI,Andrea ELITE (ITA)

104 MAESTRI,Mirco ELITE (ITA)

105 SIMION,Paolo ELITE (ITA)

106 TONELLI,Alessandro ELITE (ITA)

 

ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR)

 

111 AVILA,Edwin Alcibiad ELITE (COL)

112 BOIVIN,Guillaume ELITE (CAN)

113 LEMUS,Luis ELITE (MEX)

114 PERRY,Benjamin SUB25 (CAN)

115 RAIM,Mihkel SUB25 (EST)

116 YECHEZKEL,Aviv SUB25 (ISR)

 

BURGOS-BH (ESP)

 

121 SESSLER,Nicolas SUB25 (BRA)

122 GONZALEZ,Adrian ELITE (ESP)

123 LOPEZ,Daniel ELITE (ESP)

124 MERINO,Igor ELITE (ESP)

125 LANGELLOTTI,Victor SUB25 (MON)

126 ROBREDO,Alvaro SUB25 (ESP)

 

SELECCION COLOMBIA (COL)

 

131 PANTANO,Jarlinson ELITE (COL)

132 ATAPUMA,Jhon Darwin ELITE (COL)

133 RODRIGUEZ,John Ander SUB25 (COL)

134 FLOREZ,Miguel Eduard SUB25 (COL)

135 ARANGO,Juan Esteban ELITE (COL)

136 RAMIREZ,Brayan Stive ELITE (COL)

 

SELECCION ITALIA (ITA)

 

141 SCARTEZZINI,Michele ELITE (ITA)

142 LAMON,Francesco SUB25 (ITA)

143 VIGANO,Davide ELITE (ITA)

144 PLEBANI,Davide SUB25 (ITA)

145 GIORDANI,Carlo Alber SUB25 (ITA)

146 COVI,Alessandro SUB25 (ITA)

 

RUSSIAN NATIONAL TEAM (RUS)

 

151 KURBATOV,Aleksei SUB25 (RUS)

152 KULIKOV,Vladislav SUB25 (RUS)

153 KOVALEV,Evgenii ELITE (RUS)

154 SAZANOV,Andrei SUB25 (RUS)

155 BOCHKOV,Kirill SUB25 (RUS)

156 VOROBYEV,Anton ELITE (RUS)

 

TREVIGIANI PHONIX HEMUS 1869 (ITA)

 

181 FEDELI,Alessandro SUB25 (ITA)

182 FLORYAN,Arnoult SUB25 (FRA)

183 JURADO,Christofer Ro SUB25 (PAN)

184 MONTOYA,Javier Ignac SUB25 (COL)

185 PENALVER,Manuel SUB25 (ESP)

186 TIVANI,German Nicola SUB25 (ARG)

 

TEAM MEDELLIN (COL)

 

191 SEVILLA,Oscar ELITE (COL)

192 PAREDES,Cesar Nicola ELITE (COL)

193 MENDOZA,Omar Alberto ELITE (COL)

194 MONTOYA,Cristhian ELITE (COL)

195 CHALAPUD,Robinson Ed ELITE (COL)

196 CAICEDO,Jonathan SUB25 (ECU)

 

BICICLETAS STRONGMAN (COL)

 

201 CALA,Aristobulo ELITE (COL)

202 QUIROZ,Oscar Adalber SUB25 (COL)

203 CANO,Diego Fernando SUB25 (COL)

204 MUÑOZ,William David SUB25 (COL)

205 ESTRADA,Eduardo SUB25 (COL)

206 CAÑAVERAL,Johnatan SUB25 (COL)

 

EPM (COL)

 

211 SUAREZ,Juan Pablo ELITE (COL)

212 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE (COL)

213 GIL,Angel Alexander ELITE (COL)

214 CONTRERAS,Rodrigo SUB25 (COL)

215 OCHOA,Diego Antonio SUB25 (COL)

216 CANO,Jairo Alonso ELITE (COL)

 

COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO (COL)

 

221 CANO,Alex Norberto ELITE (COL)

222 LAVERDE,Luis Felipe ELITE (COL)

223 RUBIANO,Miguel Angel ELITE (COL)

224 CAMACHO,Julio Alexis ELITE (COL)

225 OSPINA,Dalivier ELITE (COL)

226 MESA,Juan Martin ELITE (COL)

 

GW SHIMANO (COL)

 

231 SERPA,Jose Rodolfo ELITE (COL)

232 PEDRAZA,Walter Ferna ELITE (COL)

233 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE (COL)

234 RENDON,Juan Pablo ELITE (COL)

235 TAMAYO,Christian Lea ELITE (COL)

236 TALERO,Cristihan Cam ELITE (COL)

 

AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA (ARG)

 

241 NARANJO,Nicolas Javi ELITE (ARG)

242 ESCUELA,Ricardo Dani ELITE (ARG)

243 VELARDEZ,Leandro Jav SUB25 (ARG)

244 RICHEZE,Mauro Abel ELITE (ARG)

245 RICHEZE,Adrian Ezequ ELITE (ARG)

246 GAMERO,Alonso Miguel ELITE (PER)

 

TEAM ILLUMINATE (USA)

 

251 PELLAUD,Simon ELITE (SUI)

252 PIPER,Cameron ELITE (USA)

253 LAAS,Martin SUB25 (EST)

254 CASTIBLANCO,Jorge Ca ELITE (COL)

255 BROWN,Connor SUB25 (USA)

256 BARON,Felix Alejandr ELITE (COL)

 

ORGULLO PAISA (COL)

 

261 OSORIO,Dany Alberto ELITE (COL)

262 HERNANDEZ,Jose Tito SUB25 (COL)

263 QUINTERO,Carlos Juli ELITE (COL)

264 MUÑOZ,Edison SUB25 (COL)

265 SERNA,Alejandro ELITE (COL)

266 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE (COL)

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  1. Имя: Alik

    Astanaforever

    Сегодня, 02:00 | Регистрация: 30.06.2017

    Орги постарались на славу ради раскрутки!! 266 гонцов, это не шутки.

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Ближайшие старты

6 - 10 февраля 2018

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6 - 11 февраля 2018

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11 февраля 2018

Trofeo Laigueglia

11 февраля 2018

Clasica de Almeria

13 - 18 февраля 2018

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14 - 18 февраля 2018

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Комментарии

  • Lex
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
    Lex-Фото

    Товарищи! Не будем избирательны! Не будем предубеждены! Ну глотнул горемыка сальбутамолу - так што теперь? И почки у него не новые, и обезвоживание организьму могло приключиться! Ну а система эта гнилая велоспорту современнога - не Фрум же ее создавал! Всем можно - а ему? Не все так одназначно, граждане! Вот подождем 13 марта, поглядим, как проявит себя Фемида хранцузская, чай не Басманный суд города-героя Москва.

     

    В общем, дорогой наш Крис, от имени всех твоих поклонников велолайвовских (и не только), выражаю тебе нашу поддержку и желаю тебе здоровья крепкого и успехов спортивных! The show must go on! Алга, Фрумыч!britbritbrit

  • Astanaforever
    Colombia Oro y Paz-2018. Маршр ... (1)
    Astanaforever-Фото
    Орги постарались на славу ради раскрутки!! 266 гонцов, это не шутки.
  • VeloVelo
    Серхио Энао – чемпион Колумбии ... (1)
    VeloVelo-Фото

    Поздравления Серхио!

  • VeloVelo
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Интересное наблюдение. Спасибо за инфу.

  • VeloVelo
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
    VeloVelo-Фото

    Фрум просто винтик системы. Но, такой приличный болт, конечно )

  • VeloVelo
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
    VeloVelo-Фото
    Прочтите свой текст внимательно. Вы сами себе противоречите.
  • VeloVelo
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
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    Да тот же Скай уже отстранял своих гонщиков до полного выяснения. Взять, хотя бы, Серхио Эйнао.
    Но! Это же Фрум! Курица, несущая золотые яйца.
    Это Бизнес, ничего личного )

  • Earl57
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
    Earl57-Фото

    Вскоре после того, как Фрум объявил о своем решении ехать Руту дель Соль Барде написал в своем твиттере, что он повредил предплечье и будет вынужден две недели оставаться дома. Домашняя травма. В подтверждение своих слов Барде запостил фотографию перевязанной руки.

     

    По словам Барде травма скорее раздражающая, чем серьезная, и он рассчитывает принять участие в следующей после Рута дель соль гонке.

    Алехандро Вальверде был в предварительной заявке на Вуэльту Андалузии, но сегодня его фамилия оттуда исчезла. Такая же история с Ураном, тоже был, но сейчас нет.

  • 53x11
    Ренат Хамидулин: «Не надо дума ... (6)
    53x11-Фото

    Да.. почитайте теперь о скотском отношении этоко макаронника и самого Рината к заболевшему гоньщику!

     

    https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1813958811961869&id=10000
    0433042359

    Друзья мои и друзья моих друзей хочется поведать вам историю моего супруга (Ивана Савицкого) профессионального велогонщика на шоссе и велотреке.
    Всех очень интересует информация, почему вдруг Ивана нет в составе команды Газпром-Русвело на 2018 год, в связи с чем Иван не поехал шестидневную гонку на велотреке в Берлине, и почему его так быстро вернули в Россию из Италии со сбора с командой Газпром-Русвело.
    Начну я из далека и так сказать с самого начала!
    В 2017 году Иван имел контракт с командой Газпром и успешно за неё выступал. Сумел взять победу и третье место на гонках категории 2.1. Ген.Директор команды пообещал Ивана вознаградить за его успешные выступления, об этом подробнее будет чуть позже.
    В конце сентября Иван проезжает ЧМ на шоссе в Норвегии, возвращается после гонки в Италию и в первую же ночь его забирает скорая помощь с температурой 40.3 градуса. Естественно ему оказали минимальную помощь сбили температуру и отпустили домой.
    Дома температура переодически то поднималась до 38.5 то опускалась до нормальной температуры. И так было на протяжении недели, помимо температуры было очень много других сопутствующий факторов которые указывали на то что это явно не простуда! Иван решил связаться с ген. Директором для того чтобы уехать в Россию и заняться своим лечением, на что ген. директор сказал что: ты прям очень очень обязан быть на собрании всей команды на котором мы представим вам нового тренера (это ведь важнее чем здоровье) и которое пройдёт аж ещё через неделю! Хорошо! Мы всей семьей, я Иван и наш сын остались ждать представления нового тренера и скорейшего отлёта домой чтобы понять что случилось!
    Вылетели мы в тот же день как прошло это мега важное собрание.
    Через день как смогли записаться в платную клинику мы идём с Иваном к врачам, и вот тут то мы совершенно не ожидали того что нам сказали врачи!
    У Ивана в почке находят опухоль 4,5 см и тут понеслась. Тула-Москва-Тула-Москва. Одна клиника вторая клиника, тысяча исследований вплоть до того что у Ивана искали метастазы в костях (эти подробности чтобы вы понимали серьезность ситуации)
    Естественно врач команды Ефремов В всегда был в курсе, во всем нам помогал (за что ему огромное спасибо) ну и естественное он держал в курсе о происходящем Ген.Директора Хамидулина.
    После всех анализов и врачей нам говорят последняя ваша инстанция это биопсия почки, она покажет что дальше делать.
    Хорошо, Иван сдаёт биопсию и ждёт приговор.
    Пока мы всем этим занимались, время начало поджимать, пора было возвращаться в Италию для первого командного сбора под руководством Локатели. И вот нам приходит ответ с биопсии, нам говорят в почке опухолевого роста не обнаружено, и врачи и мы с Иваном в шоке! Да быть такого не может! Врачи нам советуют две хорошие клиники в Москве для перепроверки биопсии.
    Поехали мы в первую клинику отправили биопсию на перепроверку и опять нужно ждать нового приговора (результата).
    В это время Ивану начинают приходить письма от команды Газпром-Русвело, мол ты знаешь что ты обязан быть на сборе с командой и ты не имеешь права приминать самостоятельные решения когда тебе приезжать на сбор. Напомню вам, что врач команды Ефремов всегда информировал ген.директора команды о том что происходит с лечением у Ивана.
    После этих писем последовали письма с угрозами (если их так можно назвать) приблизительное содержание этих писем такое: что будут наложены штрафы в виде лишения зарплаты или понижение зарплаты до самого минимума.
    Дальше позвонил врач команды и сообщил новость: ген.директор Хамидулин передал Ивану «хороший вариант» для разрешения данной проблемы с его здоровьем, лечись сколько тебе надо месяц два три но на это время мы лешим тебя зарплаты, а как вылечишься так мы вернём твою прежнюю зарплату, нормальная да? поддержка в такой ситуации.
    Естественно когда у тебя такие большие проблемы со здоровьем это очень сильно бьет по голове, и Иван принял решение распрощаться с командой, позвонил Хамидулину заявил о своём желании разорвать контракт, на что Хамидулин согласился без доли сомнения и пожали по рукам. Ну ладно подумали мы, выкрутимся, в жизни всякое бывает.
    Иван дождался второго результата биопсии который тоже показал что все нормально, можно было дальше приступать к своей деятельности (тренировкам).
    Мы уехали всей семьёй в Сочи, Иван тренировался готовился к гонкам в Питере и тут звонок от Хамидулина, якобы у него есть хорошее предложение для Ивана проехать шестидневную гонку на треке, Иван согласился так как любая гонка это уже лучше чем ничего, договорились встретиться в Питере и обсудить детали.
    И вот настало время встречи в Питере!!!!!!!!
    Хамидулин пригласил Ивана на разговор в котором сказал следующее: Иван ты мне очень нужен как спринтер на шоссе, ты очень техничный, я сожалею что мы разорвали с тобой контракт, не хотел бы ты обратно к нам в команду???
    Иван сказал : хорошо я вернусь в команду на следующий условиях, первое это вы вернёте мне мои обещанные призовые за два призовых места в 2017 году (как и обещала про призовые расскажу, как Хамидулин дал слово выплатить призовые за победу и третье место так он это слово и забрал, никаких призовых Иван не увидел) и второе Иван попросил новый контракт на новых условиях, Хамидулин подумал сказал окей, приезжай сейчас после Питера к нам на сбор в Италию и в марте месяце я тебя подписываю по новой. Ну на этом пожали руки и разошлись!
    Проехал Иван гонки в Питере, купила команда ему билет и полетел Иван с трековым велосипедом под шестидневную гонку в Берлине в Италию!
    Первая встреча с Оливано прошло обычно.
    Вечером по прилету Иван, Евгений и Оливано собрались для обсуждений плана подготовки, поговорили и договорились обо всем.
    Проехали первый день Тренировку, Оливано чуток поругался на Ивана и Евгения что они приехали не подготовленные после трека и все.
    Наступает «веселый» второй день тренировок под руководством Оливано.
    В программе тренировки было 2 часа за мотором. В итоге проехали 4 часа сами. Но вся суть не в том. На 3 часу тренировки их останавливает Оливано и начинает ругать и в конце говорит Ивану якобы он турист и для чего ты приехал сюда в команду, Иван ответил что он не турист и на этом разговор был закончен.
    По приезду в Отель один из членов персонала подошли к Ивану со словами: я слышал что Оливано хочет тебя отвести на вокзал с вещами чтобы ты уезжал от сюда домой.
    Иван не в недоумении что произошло решил позвонить ген.директору,спросить почему такое решение они приняли, на что ген.директор ответил: Иван тебе необходимо находить общий язык с Оливано так как тебе в дальнейшем с ним работать. Ну окей надо так надо. Иван вызвал на разговор Оливано и начал узнавать в чем дело, задаёт ему вопрос Оливано что случилось я не понимаю, ответ Оливано был таков: все вы дурачки прикидываетесь что не понимаете а на самом деле все вы всё понимаете, Иван попытался разобраться в чем проблема но Оливано как будто специально не давал конкретных ответов лишь какие то общие фразы и никакой конкретики и в конце Оливано якобы психует и говорит все я сказал, собирай вещи я увожу тебя на вокзал. Иван согласился и пошел за вещами но на последок решил позвонить ещё раз ген.директору и все рассказать. Хамидулин сказал: я перезвоню и это перезвоню длилось 2-3 часа точно не помню. Оливано отвёз Ивана на Жд вокзал с коробкой в которой был велосипед, чемоданом, рюкзаком, выгрузил Ивана и уехал! Самый прикол в этом такой, Ивана оставили на вокзале в другой стране с велосипедом, большим чемоданом и рюкзаком без денег в кармане на поезд до аэропорта и на билет на самолёт в Россию и все это происходило уже под ночь! Слава богу есть у Ивана хороший друг Фолик который выручил Ивана молниеносно, и занял денег на билет!
    И тут объявляется Хамидулин, пишет смс: сейчас к тебе спуститься Паоло (Итальянский тренер в !!!Российской команде!!!) на первый этаж отеля я с ним поговорил он тебе все скажет, ничего да?, что Иван на вокзале сидел уже 1,5 часа???? То есть, получаеться Хамидулин даже не знал о том что Ивана уже как полтора часа назад отгрузили с вещами и велосипедом на жд вокзал?! Иван отвечает сообщением: я на давно на вокзале сижу, Хамидулин ответил: хорошо сейчас Паоло приедет к тебе.
    Приезжает Паоло и говорит, покупай себе билет на самолёт и уезжай в Россию и Хамидулин тебе передал больше никогда ему не писать и не звонить. Иван все понял, и решил написать письмо Хамидулину: спасибо за подставу, удачи вам и вашему «профессиональному» тренеру. На что Хамидулин ответил: извини за неудобства, напиши нашей сотруднице она купит тебе билет.
    Своих а точнее те деньги что занял Фолик тратить не хотелось, Иван написал помощнице Хамидулина чтобы та купила билет, на что помощница ответила: я не могу купить тебе билет, этот билет на вечерний рейс можно купить только на стойке в аэропорту, вот и парадокс да?:))) и ещё один веселый случай, тут же пишет Ивану 2048:Елена Александр Пришпетные (Ленок спасибо огромное за помощь, ты мега палочка-выручалочка:))) она все таки СМОГЛА купить билет через интернет Ивану на вечерний рейс:) и Иван благополучно улетел домой!!!
    Так что друзья вот такая история, чтобы вы все знали из первых уст! Иван не хотел чтобы ни я ни его брат (Антон) это выкладывали в сети интернета но я посчитала нужным это рассказать!
    Не судите строго ?
    За ошибки и орфографию прошу прощения, не всегда удавалось перечитывать и исправлять их, надеюсь смысл от этого не терялся!!! 

  • EL-Fenomeno
    Крис Фрум начнёт сезон с гонки ... (26)
    EL-Fenomeno-Фото

    Цитата: zhek
    В англоязычном интернете активно обсуждается тема того, что Фрум должен отстранить себя от гонок сам, если он за прозрачночный и чистый велоспорт, как заявляет.

    Вот что говорят в англоязычном интернете (со ссылкой на итяльянское СМИ)

    Italian newspaper, the Corriere della Sera reported on Tuesday (в проршедший вторник недельной давности) that Chris Froome would be willing to accept a sanction of five or six months for his positive salbutamol test during the 2017 Vuelta a Espana.

    Цитата: velodoctor
    Интересно, что думает Улисси по этому поводу, его почти сразу отстранили и никаких вопросов не было.

    И опять таки цитата с того же источника (см.выше), которая пишет что Фруми  (якобы?) "решил признать себя виновным" (аки Улисси) как правильно заметил в первом посте этой темы товарищ Жек
    The article reports that Froome has decided to plead guilty, as did the Italian Diego Ulissi in 2014, whose suspension was nine months instead of two years.

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2 Порт Р. (Aus) (BMC) 460
3 Девенинс Д. (Bel) (QST) 400
4 Маккарти Д. (Aus) (BOH) 340
5 Слагтер Т. (Ned) (DDD) 340
6 Вивиани И. (Ita) (QST) 310
7 Улисси Д. (Ita) (UAE) 275
8 Берналь Э. (Col) (SKY) 175
9 Исагирре Г. (Spa) (TBM) 150
10 Юин К. (Aus) (MTS) 140

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