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Colombia Oro y Paz-2018. Маршрут
Первый выпуск новой велогонки «Колумбия Оро и Пас» (Colombia Oro y Paz), которой присвоена категория 2.1., пройдёт с 6 по 11 февраля 2018 года. Гонка основана по инициативе Федерации велоспорта Колумбии, её уровень 2.1. позволяет привлечь к участию колумбийских гонщиков, выступающих в командах Мирового тура. И организаторам это удалось – на гонке, название которой дословно можно перевести как «Золото и мир», начнут сезон Наиро Кинтана (Movistar), Ригоберто Уран (EF Education First), Серхио Энао и Эган Берналь (Sky), а также Фернандо Гавирия (Quick Step Floors).
Общая протяжённость дистанции составит 947,5 км, маршрут пройдёт по департаментам Валье-дель-Каука, Каука, Рисаральда, Киндио и Кальдас. Гонка Colombia Oro y Paz-2018 чётко делится на две части: первые три этапа для спринтеров, финальные три – для универсалов и горняков.
На 4-м этапе участников будут ждать первые подъёмы – 3-й категории. 5-й этап с финишем в крутой подъём Саленто, где на первых двух километрах средний градиент составит 7,1%, на финальных 900 метрах средний градиент 7,8%, с участком до 18,9% и отрезком с градиентом, достигающим 34,2% в финальной части 2,9 км подъёма и финишем на высоте 1987 м.
Кульминацией гонки станет 6-й заключительный этап с финишем в 19-км подъём, где на финальном отрезке средний градиент достигнет 21,7%.
Этапы Colombia Oro y Paz-2018:
06.02. Этап 1. Palmira, 99,9 км (9 кругов по 11,1 км)
07. 02. Этап 2. Palmira – Palmira, 183,4 км
08. 02. Этап 3. Palmira – Buga, 163,2 км
09. 02 Этап 4. Buga - El Tambo/Alto Boqueron, 149.5 км
10. 02. Этап 5. Pereira – Salento, 163.7 км
11. 02. Этап 6. Armenia - Manizales/Torre de Chipre, 187,7 км
Стартовый состав:
QUICK-STEP FLOORS (BEL)
1 ALAPHILIPPE,Julian ELITE (FRA)
2 GAVIRIA,Fernando ELITE (COL)
3 HODEG,Alvaro Jose SUB25 (COL)
4 KEISSE,Iljo SUB25 (BEL)
5 NARVAEZ,Jhonnatan SUB25 (ECU)
6 RICHEZE,Maximiliano ELITE (ARG)
TEAM SKY (GRB)
11 BERNAL,Egan Arley SUB25 (COL)
12 CASTROVIEJO,Jonatan ELITE (ESP)
13 GEOGEHGAN,Tao SUB25 (GBR)
14 HENAO,Sebastian SUB25 (COL)
15 HENAO,Sergio Luis ELITE (COL)
16 LOPEZ GARCIA,David ELITE (ESP)
EF EDUCATION FIRST-DRAPAC (USA)
21 BROWN,Nathan ELITE (USA)
22 CARDONA,Julian SUB25 (COL)
23 CARTHY,Hugh SUB25 (GBR)
24 HOWES,Alex ELITE (USA)
25 MARTINEZ,Daniel Feli SUB25 (COL)
26 URAN,Rigoberto ELITE (COL)
MOVISTAR TEAM (ESP)
31 ANACONA,Winner Andre ELITE (COL)
32 PEDRERO,Antonio ELITE (ESP)
33 CARAPAZ,Richard Anto SUB23 (ECU)
34 DE LA PARTE,Victor ELITE (ESP)
35 QUINTANA,Dayer ELITE (COL)
36 QUINTANA,Nairo Alexa ELITE (COL)
UNITED HEALTHCARE PRO CYCLING (USA)
41 HAEDO,Lucas Sebastia ELITE (ARG)
42 ACEVEDO,Janier Alexi ELITE (COL)
43 JARAMILLO,Daniel Ale ELITE (COL)
44 TVETCOV,Serghei ELITE (ROU)
45 MANNION,Gavin ELITE (USA)
46 CLARKE,Jonathan ELITE (AUS)
ANDRONI GIOCATTOLI-SIDERMEC (ITA)
51 BISOLTI,Alessandro ELITE (ITA)
52 BONUSI,Raffaello ELITE (ITA)
53 FRAPPORTI,Mattia SUB25 (ITA)
54 MALUCELLI,Matteo SUB25 (ITA)
55 SOSA,Ivan Ramiro SUB25 (COL)
56 SPREAFICO,Matteo SUB25 (ITA)
CCC SPRANDI POLKOWICE (POL)
61 BERNAS,Pawel Piotr ELITE (POL)
62 FRANCZAK,Pawel ELITE (POL)
63 KUREK,Adrian ELITE (POL)
64 PALUTA,Michal SUB25 (POL)
65 PLUCINSKI,Leszek ELITE (POL)
66 TACIAK,Mateusz ELITE (POL)
HOLOWESKO CITADEL PB ARAP (USA)
71 COMPANIONI-BLANCO,Ru ELITE (CUB)
72 EISENHART,Taylor Jor SUB25 (USA)
73 GOMEZ,Bryan Steven SUB25 (COL)
74 MURPHY,John Patrick ELITE (USA)
75 SANCHEZ,Brayan Stive SUB23 (COL)
76 BRYON,Miguel SUB23 (USA)
MANZANA POSTOBON TEAM (COL)
81 PARRA,Jordan Arley SUB25 (COL)
82 MOLANO,Juan Sebastia SUB25 (COL)
83 OSORIO,Juan Felipe SUB25 (COL)
84 BOL,Jetse ELITE (HOL)
85 DUARTE,Fabio Andres ELITE (COL)
86 REYES,Aldemar SUB25 (COL)
EUSKADI-MURIAS (ESP)
91 ARISTI,Mikel SUB25 (ESP)
92 BARRENETXEA,Ander ELITE (ESP)
93 GONZALEZ,Aitor ELITE (ESP)
94 RODRIGUEZ,Sergio SUB25 (ESP)
95 TXOPERENA,Beñat ELITE (ESP)
96 UDONDO,Gotzon SUB25 (ESP)
BARDIANI CSF (ITA)
101 CARBONI,Giovanni SUB25 (ITA)
102 CICCONE,Giulio SUB25 (ITA)
103 GUARDINI,Andrea ELITE (ITA)
104 MAESTRI,Mirco ELITE (ITA)
105 SIMION,Paolo ELITE (ITA)
106 TONELLI,Alessandro ELITE (ITA)
ISRAEL CYCLING ACADEMY (ISR)
111 AVILA,Edwin Alcibiad ELITE (COL)
112 BOIVIN,Guillaume ELITE (CAN)
113 LEMUS,Luis ELITE (MEX)
114 PERRY,Benjamin SUB25 (CAN)
115 RAIM,Mihkel SUB25 (EST)
116 YECHEZKEL,Aviv SUB25 (ISR)
BURGOS-BH (ESP)
121 SESSLER,Nicolas SUB25 (BRA)
122 GONZALEZ,Adrian ELITE (ESP)
123 LOPEZ,Daniel ELITE (ESP)
124 MERINO,Igor ELITE (ESP)
125 LANGELLOTTI,Victor SUB25 (MON)
126 ROBREDO,Alvaro SUB25 (ESP)
SELECCION COLOMBIA (COL)
131 PANTANO,Jarlinson ELITE (COL)
132 ATAPUMA,Jhon Darwin ELITE (COL)
133 RODRIGUEZ,John Ander SUB25 (COL)
134 FLOREZ,Miguel Eduard SUB25 (COL)
135 ARANGO,Juan Esteban ELITE (COL)
136 RAMIREZ,Brayan Stive ELITE (COL)
SELECCION ITALIA (ITA)
141 SCARTEZZINI,Michele ELITE (ITA)
142 LAMON,Francesco SUB25 (ITA)
143 VIGANO,Davide ELITE (ITA)
144 PLEBANI,Davide SUB25 (ITA)
145 GIORDANI,Carlo Alber SUB25 (ITA)
146 COVI,Alessandro SUB25 (ITA)
RUSSIAN NATIONAL TEAM (RUS)
151 KURBATOV,Aleksei SUB25 (RUS)
152 KULIKOV,Vladislav SUB25 (RUS)
153 KOVALEV,Evgenii ELITE (RUS)
154 SAZANOV,Andrei SUB25 (RUS)
155 BOCHKOV,Kirill SUB25 (RUS)
156 VOROBYEV,Anton ELITE (RUS)
TREVIGIANI PHONIX HEMUS 1869 (ITA)
181 FEDELI,Alessandro SUB25 (ITA)
182 FLORYAN,Arnoult SUB25 (FRA)
183 JURADO,Christofer Ro SUB25 (PAN)
184 MONTOYA,Javier Ignac SUB25 (COL)
185 PENALVER,Manuel SUB25 (ESP)
186 TIVANI,German Nicola SUB25 (ARG)
TEAM MEDELLIN (COL)
191 SEVILLA,Oscar ELITE (COL)
192 PAREDES,Cesar Nicola ELITE (COL)
193 MENDOZA,Omar Alberto ELITE (COL)
194 MONTOYA,Cristhian ELITE (COL)
195 CHALAPUD,Robinson Ed ELITE (COL)
196 CAICEDO,Jonathan SUB25 (ECU)
BICICLETAS STRONGMAN (COL)
201 CALA,Aristobulo ELITE (COL)
202 QUIROZ,Oscar Adalber SUB25 (COL)
203 CANO,Diego Fernando SUB25 (COL)
204 MUÑOZ,William David SUB25 (COL)
205 ESTRADA,Eduardo SUB25 (COL)
206 CAÑAVERAL,Johnatan SUB25 (COL)
EPM (COL)
211 SUAREZ,Juan Pablo ELITE (COL)
212 MONTAÑA,Fredy Emir ELITE (COL)
213 GIL,Angel Alexander ELITE (COL)
214 CONTRERAS,Rodrigo SUB25 (COL)
215 OCHOA,Diego Antonio SUB25 (COL)
216 CANO,Jairo Alonso ELITE (COL)
COLDEPORTES ZENU SELLO ROJO (COL)
221 CANO,Alex Norberto ELITE (COL)
222 LAVERDE,Luis Felipe ELITE (COL)
223 RUBIANO,Miguel Angel ELITE (COL)
224 CAMACHO,Julio Alexis ELITE (COL)
225 OSPINA,Dalivier ELITE (COL)
226 MESA,Juan Martin ELITE (COL)
GW SHIMANO (COL)
231 SERPA,Jose Rodolfo ELITE (COL)
232 PEDRAZA,Walter Ferna ELITE (COL)
233 PARRA,Heiner Rodrigo ELITE (COL)
234 RENDON,Juan Pablo ELITE (COL)
235 TAMAYO,Christian Lea ELITE (COL)
236 TALERO,Cristihan Cam ELITE (COL)
AGRUPACIÓN VIRGEN DE FATIMA (ARG)
241 NARANJO,Nicolas Javi ELITE (ARG)
242 ESCUELA,Ricardo Dani ELITE (ARG)
243 VELARDEZ,Leandro Jav SUB25 (ARG)
244 RICHEZE,Mauro Abel ELITE (ARG)
245 RICHEZE,Adrian Ezequ ELITE (ARG)
246 GAMERO,Alonso Miguel ELITE (PER)
TEAM ILLUMINATE (USA)
251 PELLAUD,Simon ELITE (SUI)
252 PIPER,Cameron ELITE (USA)
253 LAAS,Martin SUB25 (EST)
254 CASTIBLANCO,Jorge Ca ELITE (COL)
255 BROWN,Connor SUB25 (USA)
256 BARON,Felix Alejandr ELITE (COL)
ORGULLO PAISA (COL)
261 OSORIO,Dany Alberto ELITE (COL)
262 HERNANDEZ,Jose Tito SUB25 (COL)
263 QUINTERO,Carlos Juli ELITE (COL)
264 MUÑOZ,Edison SUB25 (COL)
265 SERNA,Alejandro ELITE (COL)
266 MONTIEL,Rafael Aniba ELITE (COL)
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