Британский фотограф велоспорта Грэхем Уотсон объявил о завершении карьеры



Грэхем Уотсон (Graham Watson), известный британский фотограф, объявил, что больше не будет сопровождать велогонки и закончит карьеру спортивного фотографа. Тур Даун Андер-2017 стал последней велогонкой, которую освещал Грэхем Уотсон.

В 1977 году Уотсон на выходные поехал в Париж, на Тур де Франс, после чего благодаря сделанным там фотографиям, выиграл конкурс, проводимый журналом Cycling Weekly. Так началась его карьера фотографа в велоспорте.

Photo (c) Graham Watson @grahamwatson10

Он начинал с освещения британских велогонок, а потом всё чаще стал путешествовать на континент, в Европу, фотографировать весенние классики и Тур де Франс.

Приход Грэхема Уотсона в велоспорт совпал с увеличением количества англоговорящих велогонщиков в пелотоне и восхождением таких звёзд велоспорта, как Шон Келли, Грег Лемонд, Роберт Миллар, Стивен Роч. Фотографии Уотсона стали публиковаться во многих журналах разных стран мира, посвящённых велоспорту.

Грэхем Уотсон является автором и соавтором более 20 книг, включая ‘Kings of the Road’ (1986), ‘Visions of Cycling’ (1998), ‘The Tour de France and its Heroes’ (1989), ‘The Road to Hell’ (1990), ‘The Great Tours’ (1994), ’20 Years of Cycling’ (2000) и Lansdscapes of Cycling (2004).

На своём вебсайте Грэхем Уотсон написал:

«Я больше не буду фотографировать велоспорт. Если хотите, можете называть меня бывшим велосипедным фотографом. После почти 45 лет в профессиональной фотографии и 38 лет в качестве фотографа велоспорта, я завершаю свою профессиональную деятельность. Моей последней гонкой был Тур Даун Андер.

В прошлом марте мне исполнилось 60, и я начал разрабатывать план, который созревал у меня в голове на протяжении последних пяти лет. Я всегда хотел остановиться в 60, пока моё видение и рефлексы не стали ухудшаться. Если работать в этой профессии слишком долго, пострадает качество и заинтересованность. Завершив свою карьеру в 60 лет, я даю себе шанс открыть в жизни новые вещи, или, по крайней мере, больше выезжать на велосипеде самому и, может быть, проехать некоторые из гор, которые я так долго снимал.

Лично я убеждён, что уход из профессии – это один из краеугольных камней человеческой жизни, как создание семьи или покупка первого дома. Такое решение не принимается легко.

И вот я сижу на террасе в Нельсоне, в Новой Зеландии, с бокалом белого вина в руке любуюсь видом залива Тасман и нахожусь в полной гармонии с моим новым стилем жизни».