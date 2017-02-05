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Фотограф велоспорта Грэхем Уотсон объявил о завершении карьеры

Британский фотограф велоспорта Грэхем Уотсон объявил о завершении карьеры

 

 

  Грэхем Уотсон (Graham Watson), известный британский фотограф, объявил, что больше не будет сопровождать велогонки и закончит карьеру спортивного фотографа. Тур Даун Андер-2017 стал последней велогонкой, которую освещал Грэхем Уотсон.

 

В 1977 году Уотсон на выходные поехал в Париж, на Тур де Франс, после чего благодаря сделанным там фотографиям, выиграл конкурс, проводимый журналом Cycling Weekly. Так началась его карьера фотографа в велоспорте.

 

  Photo (c) Graham Watson @grahamwatson10

 

  Он начинал с освещения британских велогонок, а потом всё чаще стал путешествовать на континент, в Европу, фотографировать весенние классики и Тур де Франс.

 

  Приход Грэхема Уотсона в велоспорт совпал с увеличением количества англоговорящих велогонщиков в пелотоне и восхождением таких звёзд велоспорта, как Шон Келли, Грег Лемонд, Роберт Миллар, Стивен Роч. Фотографии Уотсона стали публиковаться во многих журналах разных стран мира, посвящённых велоспорту.

 

  Грэхем Уотсон является автором и соавтором более 20 книг, включая ‘Kings of the Road’ (1986), ‘Visions of Cycling’ (1998), ‘The Tour de France and its Heroes’ (1989), ‘The Road to Hell’ (1990), ‘The Great Tours’ (1994), ’20 Years of Cycling’ (2000) и Lansdscapes of Cycling (2004).

 

На своём вебсайте Грэхем Уотсон написал:

 

  «Я больше не буду фотографировать велоспорт. Если хотите, можете называть меня бывшим велосипедным фотографом. После почти 45 лет в профессиональной фотографии и 38 лет в качестве фотографа велоспорта, я завершаю свою профессиональную деятельность. Моей последней гонкой был Тур Даун Андер.

 

  В прошлом марте мне исполнилось 60, и я начал разрабатывать план, который созревал у меня в голове на протяжении последних пяти лет. Я всегда хотел остановиться в 60, пока моё видение и рефлексы не стали ухудшаться. Если работать в этой профессии слишком долго, пострадает качество и заинтересованность. Завершив свою карьеру в 60 лет, я даю себе шанс открыть в жизни новые вещи, или, по крайней мере, больше выезжать на велосипеде самому и, может быть, проехать некоторые из гор, которые я так долго снимал.

 

  Лично я убеждён, что уход из профессии – это один из краеугольных камней человеческой жизни, как создание семьи или покупка первого дома. Такое решение не принимается легко.

 

 И вот я сижу на террасе в Нельсоне, в Новой Зеландии, с бокалом белого вина в руке любуюсь видом залива Тасман и нахожусь в полной гармонии с моим новым стилем жизни».

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Теги к статье: Грэхем Уотсон велоспорт

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Volta a la Comunitat Valenciana

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Etoile de Besseges


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Комментарии

  • Николай Н.
    Тур Дубая-2017. Этап 2 (2)
    Николай Н.-Фото

    Смотрю эту многодневку, а так как соскучился по гонкам, то она смотрится. Хотя как все равниные гонки проходят по обычному сцинарию. Отрыв, перед финишем догнаби и финиш. Киттел в форме, пока ему равных нет.

  • Zhanzhak
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 1 (2)
    Zhanzhak-Фото
    Астана же 5 была, по Евроспорту показали?
  • velodoctor
    Вуэльта Валенсии-2017. Этап 1 (2)
    velodoctor-Фото

    Катюша ужасно, очень жаль. Нужно работать над этим видом, он совсем не получается, даже когда в команде такие моторы как Бельков, Закарин, Мартин.

    Орика не в сильном составе, но обычно она всеми составыми сильно ездила, тоже странно. А БМС космос просто)

  • Andy K
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (24)
    Andy K-Фото
    Насколько я помню, количество велосипедов на команду ограничено. Никто не мешает проверять велосипеды перед стартом или после. Узлы (каретка, подседел, рулевая) неким образом пломбируются. При вынужденной замене - снова проверка. Машины формулы-1 каким-то образом проверяют ведь, а там техника несколько сложнее.
  • Rokka
    Тур Дубая-2017. Этап 2 (2)
    Rokka-Фото
    Похоже в Астане появилась молодая замена Гуардини)
  • Camel
    Дилан Груневеген, Марк Кэвенди ... (2)
    Camel-Фото
    Комментировал Е. Лившиц. Комментарий, на мой взгляд, отменный. Во-первых, не утрачен объект комментария; во-вторых, попутный подробный рассказ о велосипедах, тормозах, седлах очень полезен не только для непосвященных. Мне лично очень понравился новый комментатор. Лишнего ничего нет, зато все сказано в тему и вовремя. А главное, нет этих финишных хриплых наигранных воплей со срывающимся голосом.
  • Grg788
    Дилан Груневеген, Марк Кэвенди ... (2)
    Grg788-Фото
    Кто комментирует тур Дубая на Евроспорта?
  • Kitsune-taichou
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (24)
    Kitsune-taichou-Фото
    а вот тут, увы, я не поняла.
  • Александра
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (24)
    Александра-Фото
    В прошлом году на Туре возили такой чемодан с тепловым датчиком вдоль пелотона, но, как я поняла, им нельзя засечь не работающий в данный момент мотор. Или не так?
  • Kitsune-taichou
    Скрытые моторы в велосипедах - ... (24)
    Kitsune-taichou-Фото
    говорят, во время гонки их какими-то тепловыми датчиками исследуют, прямо на ходу. вроде мотор можно засечь по тепловому излучению.

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