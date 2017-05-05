Наиро Кинтана и Том Дюмулин о 19-м этапе Джиро д'Италия-2017

Наиро Кинтана и Том Дюмулин благодарят свои команды за поддержку

Колумбийский гонщик команды Movistar Наиро Кинтана (Nairo Quintana) перехватил розовую майку лидера у голландского гонщика команды Sunweb на 19-м этапе Джиро д’Италия-2017. Перед стартом Кинтана уступал Дюмулину 31 секунду, а после завершения этапа с горным финишем на Пьянкавалло стал опережать голландского гонщика на 38 секунд.

Команда Movistar на 43-километровом спуске с некатегорийного подъёма Чима Саппада через 65 км после старта атаковала, воспользовавшись тем, что Том Дюмулин оказался в хвосте пелотона. Напряжённая борьба двух групп генеральщиков, в первой из которых скорость поддерживали команды Movistar, Bahrain-Merida, FDJ, Katusha-Alpecin, а во второй усилия по погоне объединили команды Trek-Segafredo, Orica-Scott и Том Дюмулин, завершилась за 100 км до финиша. Группа Тома Дюмулина сумела добрать соперников в начале подъёма на Кьянцутан (Sella Chianzutan).

На финальном подъёме дня к вершине Пьянкавалло Том Дюмулин выпал из группы генеральщиков и весь подъём прошёл своим темпом, проиграв на финише более минуты Наиро Кинтане.

Наиро Кинтана (Movistar): «Это был очень и очень тяжёлый день, где все усилия, прикладываемые на горных этапах этой недели, принесли результат. На протяжении всей Джиро д’Италия мы работали изо всех сил ради победы в общем зачёте. На спуске почти всей командой атаковали, а также старались на финальном подъёме, где сначала мощно тянул Виннер Анакона, а потом Рохас и Хосе Эррада, которые отдали все силы. Я надел майку лидера благодаря товарищам по команде.

Команда вновь работала впечатляюще, у меня не хватает слов благодарности и признательности за то, что они для меня сделали, не только гонщики, но и персонал, спортивные директора.

У нас была разработана хорошая стратегия, мы смогли сделать так, что лидер гонки отступил, и к нему подвинулись другие претенденты на общий зачёт.

Всегда есть сомнения, за кем сидеть на финальном подъёме. Мне надо было следить за Нибали, но иногда другие соперники решают оставить тебя позади и создать просвет, который очень трудно закрыть. Я думал, что атакует Нибали. Но какой бы гонщик не атаковал, считаю, что остальные закрыли бы просвет.

Завтра мне надо защищать моё лидерство. Я ожидаю, что завтра будет атаковать Нибали. Пино тоже опасен, у него здесь сильнейшая команда.

Я не удивлён тем, как хорошо выступает здесь Дюмулин, его выступление лишь подтверждает, насколько он прогрессировал в горовосхождении.

Надо уметь хорошо рассчитывать все усилия. Иногда слишком сильно нажимать на педали означает терять драгоценные секунды в конце.

Мы надеемся продолжить так же сильно выступать завтра и защищать наши позиции. В воскресенье, на разделке, будет финальная битва, один на один, где надо выложиться по полной. Это создаёт огромное давление, соперники сильны, но у нас розовая майка. Мы постараемся с честью её защитить. У нас опытная и стабильная команда. Нам необходимо завтра выиграть у Дюмулина как можно больше времени, потому что он сильнейший раздельщик.

Уровень гонщиков очень и очень высок, а просветы между ними очень малы.

Мне не нравится присоединяться к словесной войне. Я всегда уважаю моих соперников, уважаю тактику каждого, и надеюсь, что соперники уважают мою тактику».

Том Дюмулин (Sunweb): «Со старта у меня не шла нога, а потом я совершил ошибку новичка – находился в хвосте пелотона на спуске. Команды Bahrain и Movistar раскололи пелотон, я остался во второй группе, и с моей плохой ногой я поехал с максимальной отдачей, чтобы вернуться. А в финале я старался ограничить потери, и хорошо справился. Моя команда сегодня была очень сильна, они спасли меня пару раз, должен поблагодарить их. Без их помощи день мог бы сложиться намного хуже. Надеюсь, что завтра нога пойдёт лучше».