Мартин Велитс завершает карьеру профессионального велогонщика

Словацкий велогонщик Мартин Велитс завершает 11-летнюю карьеру

32-летний словацкий велогонщик Мартин Велитс объявил о завершении 11-летней карьеры. Последние 6 лет он был гонщиком команды Quick Step. Его лучшим результатом было 2-е место на этапе Вуэльты Испании, а также 4-е в общем зачёте Вуэльты Андалусии.

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

Мартин Велитс: «Сейчас идёт мой 11-й сезон в профессионалах, я начал карьеру профессионального велосипедиста в 2007. Все эти годы я занимался тем, что люблю больше всего. В жизни профессионального велогонщика есть так много всего, что может пойти не так, никогда не знаешь, сколько в твоей карьере получится успешных лет. Я считаю, что мне повезло наслаждаться такой долгой карьерой, о которой многие могут только мечтать. Однако я решил, что после этого сезона мне пришло время закрыть эту главу карьеры и открыть новую.

Не хочу оттягивать уход из профессионального велоспорта до того момента, когда мне больше не захочется садиться на велосипед. Хочу поставить точку, пока я в хорошей форме, пока езда на велосипеде приносит мне радость. Мне хочется попробовать в жизни и другие занятия. Я взвесил все за и против, сомнений не осталось. Лучше завершить рано, чем поздно. Думаю, сейчас у меня именно такой момент.

Мой брат-близнец Петер закончил карьеру в прошлом году, что тоже повлияло на моё решение. Он пытался вернуться на свой уровень после травмы, но ему в этом не повезло, и он был вынужден завершить карьеру после сезона 2016 года. Мы всегда тренировались вместе, даже гонялись вместе, когда оба выступали в команде Quick Step Floors. Но с тех пор, как он ушёл из велоспорта, мы больше почти никогда не выезжали вместе на тренировку. Без его компании мне стало одиноко. Это не означает, что я не могу тренироваться без него, просто после стольких лет, когда мы работали вместе, мне стало чего-то не хватать.

В 2012 году я пришёл в команду Quick Step и в ней нашёл своё место. Я был счастлив в той роли, которую играл в команде, а команда была довольна моей работой. В команде мы все знали, что ожидать друг от друга, и все выполняли свою часть работы, поэтому я смог выступать в этой команде шесть лет.

Мне будет очень не хватать людей, с которыми работал все эти годы, будь то гонщики или персонал, спортивные директора. Шесть лет – долгий срок работы в одной команде. Конечно, гонщики каждый год меняются, но большинство работало вместе много – много лет, они уже были в команде, когда я пришёл туда. Именно поэтому часто можно услышать от гонщиков, что команда для них как большая семья. Думаю, этого ощущения семьи мне будет очень не хватать. Не хочу, чтобы это прозвучало как клише, но по-другому не скажешь – я не могу представить себе лучшей команды, чтобы завершить карьеру. Я очень благодарен всем людям, которых здесь встретил».