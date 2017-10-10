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Мартин Велитс завершает карьеру профессионального велогонщика

Словацкий велогонщик Мартин Велитс завершает 11-летнюю карьеру

 

  32-летний словацкий велогонщик Мартин Велитс объявил о завершении 11-летней карьеры. Последние 6 лет он был гонщиком команды Quick Step. Его лучшим результатом было 2-е  место на этапе Вуэльты Испании, а также 4-е в общем зачёте Вуэльты Андалусии.

 

Мартин Велитс завершает карьеру профессионального велогонщика

Photo © Quick-Step Floors Cycling Team/ Tim De Waele - ©Tim De Waele

 

  Мартин Велитс: «Сейчас идёт мой 11-й сезон в профессионалах, я начал карьеру профессионального велосипедиста в 2007. Все эти годы я занимался тем, что люблю больше всего. В жизни профессионального велогонщика есть так много всего, что может пойти не так, никогда не знаешь, сколько в твоей карьере получится успешных лет. Я считаю, что мне повезло наслаждаться такой долгой карьерой, о которой многие могут только мечтать. Однако я решил, что после этого сезона мне пришло время закрыть эту главу карьеры и открыть новую.

 

  Не хочу оттягивать уход из профессионального велоспорта до того момента, когда мне больше не захочется садиться на велосипед. Хочу поставить точку, пока я в хорошей форме, пока езда на велосипеде приносит мне радость. Мне хочется попробовать в жизни и другие занятия. Я взвесил все за и против, сомнений не осталось. Лучше завершить рано, чем поздно. Думаю, сейчас у меня именно такой момент.

 

  Мой брат-близнец Петер закончил карьеру в прошлом году, что тоже повлияло на моё решение. Он пытался вернуться на свой уровень после травмы, но ему в этом не повезло, и он был вынужден завершить карьеру после сезона 2016 года. Мы всегда тренировались вместе, даже гонялись вместе, когда оба выступали в команде Quick Step Floors. Но с тех пор, как он ушёл из велоспорта, мы больше почти никогда не выезжали вместе на тренировку. Без его компании мне стало одиноко. Это не означает, что я не могу тренироваться без него, просто после стольких лет, когда мы работали вместе, мне стало чего-то не хватать.

 

  В 2012 году я пришёл в команду Quick Step и в ней нашёл своё место. Я был счастлив в той роли, которую играл  в команде, а команда была довольна моей работой. В команде мы все знали, что ожидать друг от друга, и все выполняли свою часть работы, поэтому я смог выступать в этой команде шесть лет.

 

  Мне будет очень не хватать людей, с которыми работал все эти годы, будь то гонщики или персонал, спортивные директора. Шесть лет – долгий срок работы в одной команде. Конечно, гонщики каждый год меняются, но большинство работало вместе много – много лет, они уже были в команде, когда я пришёл туда. Именно поэтому часто можно услышать от гонщиков, что команда для них как большая семья. Думаю, этого ощущения семьи мне будет очень не хватать. Не хочу, чтобы это прозвучало как клише, но по-другому не скажешь – я не могу представить себе лучшей команды, чтобы завершить карьеру. Я очень благодарен всем людям, которых здесь встретил».

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Теги к статье: Мартин Велитс Martin Velits

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Комментарии

  • Адриен
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (10)
    Адриен-Фото

    На Джиро в общем зачете Дюмулин выиграл у Кинтаны 30 сек., у Нибали - 40 сек. А на обеих разделках - у Кинтаны - 4 мин., у Нибали - 3 мин. Так как он там посрамил их в горах?.. Да, ехал достойно, но БЕЗ РАЗДЕЛОК победа в генерале ему не светила, подиум - да, что тоже неплохо. Если на ТДФ или Джиро будут крутые горы и единственная короткая разделка - Дюмулин наверняка откажется от участия потому как -  Фрум,Ланда, Порт,Лопес, Кинтана, Нибали - при таком раскладе как бы ему самому не посрамиться...

  • Yuriy 17
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (10)
    Yuriy 17-Фото

    Том Дюмулин: "Если маршрут Тура не будет мне подходить, то зачем мне туда ехать".

    Это высказывание однозначно обращено к организаторам Тура 2018: если вы, ребята, хотите битвы гигантов между мной и Фрумом, которую ждёт все передовое человечество, смены победителя, наивысших рейтингов, то делайте маршрут подходящий мне.

    А не то опять будете лицезреть всю гонку сидящего на колесе у Фрума скучного Кинтану.

  • Velolive-Team
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (10)
    Velolive-Team-Фото
    2-ой абзац в тексте

    " Маршрут Тур де Франс-2018 будет представлен в Париже 17 октября, а маршрут Джиро д’Италия-2018 станет известен 29 ноября."
  • vitali
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (10)
    vitali-Фото

    исходя из того, как сейчас ведет гонку на ГТ Скай, нужно не измерители мощности убирать, а  уменьшать количество гонщиков в командах, что не позволит лидирующей команде постоянно держать высокую скорость, а отсюда и гонка станет открытее, и в горах станет поинтереснее

  • velodoctor
    Тур Турции-2017. Этап 4 (2)
    velodoctor-Фото

    Арсланов не сильно, но прогрессирует. В этом году уже 2 пика формы и сегодня в хорошей компании заехал. 

  • ktilp-12
    Тур Турции-2017. Этап 4 (2)
    ktilp-12-Фото

     Жаль Чернецкий сошел.  Хансен или Чернецкий победили бы на 4 этапе.

  • MSG
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (10)
    MSG-Фото

    Маршрут Джиро в этом году позже объявят, чем обычно. Где-то во второй половине ноября

    Презентации Тура не было еще, но известны уже пару изюминок маршрута(пока неофицальные) Альпы - Альп д'юэз, Пиренеи - Люз Ардиден(та самая где Армстронг после падения на подъеме выйграл), брусчатка в конце первой недели и, конечно же, TTT на 30км, плюс ITT на 32км на 20 этапе(скорее всего, пересеченная разделка). Но повторюсь, что эта информация не стопроцентно верна.

    А в общем и целом вполне под Тома маршрут. На разделках он всем накинет как надо, а если надо будет и в горах посрамит хваленых горняков(что он и доказал на Джиро17). В Фрума в следующем сезоне почему-то не особо верю, ведь 33 уже будет как никак.

  • 0x5F375A86
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (10)
    0x5F375A86-Фото

    Вот этим он отличается от Фрума. Фрум изменяет свою подготовку и тренирует нужные скилы так, чтобы быть сильным на нужной ему гонке, что бы там не придумали организаторы, а не ждет маршрута, под свои способности.

  • Earl57
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (10)
    Earl57-Фото
    29 ноября обещают
  • velodoctor
    Том Дюмулин: «Если маршрут Тур ... (10)
    velodoctor-Фото

    Когда уже маршрут Джиро скажут, должны же после Ломбардии объявлять. 

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Гонщик Команда Очки
1 Ван Авермат Г. (Bel) (BMC) 3582
2 Фрум К. (GBr) (SKY) 3452
3 Дюмулин Т. (Ned) (SUN) 2545
4 Саган П. (Svk) (BOH) 2544
5 Нибали В. (Ita) (TBM) 2196
6 Квятковски М. (Pol) (SKY) 2171
7 Вальверде А. (Spa) (MOV) 2105
8 Мартин Д. (Irl) (QST) 2050
9 Мэттьюс М. (Aus) (SUN) 2049
10 Контадор А. (Esp) (TFS) 1987

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