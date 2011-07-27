Эстебан Чавес вынужден закончить сезон 2017 года из-за перелома лопатки

Эстебан Чавес досрочно завершает сезон 2017 года из-за перелома правой лопатки

Эстебан Чавес (Esteban Chaves) не сможет защитить титул победителя классики Ломбардия-2016. 27-летний колумбийский гонщик команды Orica-Scott вынужден досрочно закончить сезон из-за перелома правой лопатки, полученного в результате падения на финальных 10 км гонки Джиро делл’Эмилия.

В прошлом году Чавес стал победителем этой итальянской классики. В попытке догнать ехавшего в одиночном отрыве Джованни Висконти (Bahrain-Merida) колумбийский гонщик упал на одном из поворотов, потеряв контроль над велосипедом.

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Эстебан Чавес: «Не так я хотел завершить мой сезон 2017 года, особенно жаль, что потерял шанс вернуться на Ломбардию после таких ярких воспоминаний прошлого года, но так получилось. Теперь фокусируюсь на восстановлении и следующем сезоне. Это просто кость, в жизни случается и гораздо более серьёзные проблемы. Мне повезло. Хочу поблагодарить команду и персонал больницы за то, что так хорошо позаботились обо мне, а также благодарю всех болельщиков за тёплые сообщения. Для меня это много значит. Спасибо всем. Я в порядке».

Маттео Белметакки (Matteo Beltemacchi), врач команды Orica-Scott: «У Эстебана перелом правой лопатки. При таком типе перелома в операции нет необходимости, но ему потребуется приблизительно 15 дней отдыха, когда он не сможет пользоваться правой рукой. Он закончит сезон раньше, но эта травма никак не скажется на подготовке к следующему сезону».