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Эстебан Чавес вынужден закончить сезон 2017 года из-за перелома лопатки

Эстебан Чавес досрочно завершает сезон 2017 года из-за перелома правой лопатки

 

 

  Эстебан Чавес (Esteban Chaves) не сможет защитить титул победителя классики Ломбардия-2016. 27-летний колумбийский гонщик команды Orica-Scott вынужден досрочно закончить сезон из-за перелома правой лопатки, полученного в результате падения на финальных 10 км гонки Джиро делл’Эмилия.

 

  В прошлом году Чавес стал победителем этой итальянской классики. В попытке догнать ехавшего в одиночном отрыве Джованни Висконти (Bahrain-Merida) колумбийский гонщик упал на одном из поворотов, потеряв контроль над велосипедом.  

 

Photo © Tim De Waele

 

 

  Эстебан Чавес: «Не так я хотел завершить мой сезон 2017 года, особенно жаль, что потерял шанс вернуться на Ломбардию после таких ярких воспоминаний прошлого года, но так получилось. Теперь фокусируюсь на восстановлении и следующем сезоне. Это просто кость, в жизни случается и гораздо более серьёзные проблемы. Мне повезло. Хочу поблагодарить команду и персонал больницы за то, что так хорошо позаботились обо мне, а также благодарю всех болельщиков за тёплые сообщения. Для меня это много значит. Спасибо всем. Я в порядке».

 

  Маттео Белметакки (Matteo Beltemacchi), врач команды Orica-Scott: «У Эстебана перелом правой лопатки. При таком типе перелома в операции нет необходимости, но ему потребуется приблизительно 15 дней отдыха, когда он не сможет пользоваться правой рукой. Он закончит сезон раньше, но эта травма никак не скажется на подготовке к следующему сезону».

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Теги к статье: Эстебан Чавес Esteban Chaves

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  1. Имя: Ден

    rude_rider

    Сегодня, 08:50 | Регистрация: 27.07.2011

    нужно забыть Чавито это сезон как страшный сон

     

    а руководству определится кто главнее Ейтцы или Колумбиец в гонке когда они все вместе

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Комментарии

  • rude_rider
    Эстебан Чавес вынужден закончи ... (1)
    rude_rider-Фото

    нужно забыть Чавито это сезон как страшный сон

     

    а руководству определится что главнее Ейтцы или Колумбиец в гонке когда они все вместе

  • rude_rider
    Тур Алматы-2017: Фотоотчет Але ... (5)
    rude_rider-Фото
    да да
    я то же не понимаю когда например на концерте все снимают на смартфоны.один вопрос ЗАЧЕМ
    вы и так в живую все смотрите,насладитесь концертом и выжмите все из заплаченного билета))))
    а после скачаете видео если надо в более лучшем качестве.
    тут та же..Якоб финиширует они все в смарфоны.потом че будут между собой делиться или в инсту скидывать

    один раз когда я впервые поехал заграницу,то почти все я увидел одним глазом то бишь через видеокамеру ))после этого зарекся я снимать не буду.
  • rude_rider
    Луис Леон Санчес побеждает в п ... (1)
    rude_rider-Фото

    ну наконецто ЛуЛу

     

     

  • Shalam s Urala
    Тур Алматы-2017: Фотоотчет Але ... (5)
    Shalam s Urala-Фото

    девченки-целовашки такие цыпы)))

  • sixpack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (69)
    sixpack-Фото
    на CQ Burgos-2018 значится как проконти. Хотя вроде лицензии у них пока нет. Состава для Вуэльты тоже нет, и в следующем году вряд ли будет.

    После такого сезона Русвело на Джиру не пригласят, да и надо ли? А для Матвея нормально, я писал в комментах к интервью, что нужно проконти команду с разумными амбициями. С Локовцами будет соперничать, они любят небольшие испанские гонки 1.1 -- 2.1 ездить :-) Может, что и выиграет.
  • sixpack
    Трансферные новости пелотона-2 ... (69)
    sixpack-Фото

    Матвей Мамыкин отправился в Бургос-BH

    http://sprint-final.com/matvey-mamykin-refuerzo-lujo-burgos-bh-salto-categoria/

     

    Бургос в следующем году будет проконти командой, а не конти, как сейчас

  • sergey78k
    Тур Алматы-2017: Фотоотчет Але ... (5)
    sergey78k-Фото
    а что на этой гонке делает гусь?
  • EL-Fenomeno
    Tour de l’Eurometropole-2017 (3)
    EL-Fenomeno-Фото

    Да уж, каких то 8 метров не хватило. А он вместо того чтобы "выбросить" руль на финише в лучших традициях Петера Сагана поднял руки вверх, капитилурировав тем самым публично и даже немного действительно глупо.

  • Cristal
    Тур Алматы-2017: Фотоотчет Але ... (5)
    Cristal-Фото

    Первое фото убило на повал big_bosslochunter

     

    У каждого болельщика в руках смартфон/фотоаппарат не самые последние в своей ценовой линейки .... хорошо живёт молодежь Аты ))

     

    Не особо понимаю людей делающих такие снимки и видео.. и велогонку не увидели, и фоточки кошмарики получили mamba hang

     

    Саня, спасибо за фотографии, они супер party

  • velodoctor
    Tour de l’Eurometropole-2017 (3)
    velodoctor-Фото
    молодой еще )

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