Париж - Тур-2017

Вчера, 17:58 Brou - Tours, 234,5 км 1 Matteo Trentin (Ita) Quick-Step Floors 5:22:51 2 Søren Kragh Andersen (Den) Team Sunweb 3 Niki Terpstra (Ned) Quick-Step Floors 0:00:01 4 André Greipel (Ger) Lotto Soudal 0:00:07 5 Maximiliano Richeze (Arg) Quick-Step Floors 6 Oliver Naesen (Bel) AG2R La Mondiale 7 Yves Lampaert (Bel) Quick-Step Floors 8 Andrea Pasqualon (Ita) Wanty - Groupe Gobert 9 Mike Teunissen (Ned) Team Sunweb 10 Jean-Pierre Drucker (Lux) BMC Racing Team 11 Tom Devriendt (Bel) Wanty - Groupe Gobert 12 Lorenzo Manzin (Fra) FDJ 13 Amund Grondahl Jansen (Nor) Team LottoNl-Jumbo 0:00:10 14 Olivier Le Gac (Fra) FDJ 0:00:12 15 Daniel Oss (Ita) BMC Racing Team 0:00:14 16 Silvan Dillier (Swi) BMC Racing Team 0:00:22 17 Jasper De Buyst (Bel) Lotto Soudal 18 Marc Sarreau (Fra) FDJ 0:00:28 19 Dylan Groenewegen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 20 Nikolas Maes (Bel) Lotto Soudal 21 Bert De Backer (Bel) Team Sunweb 22 Nacer Bouhanni (Fra) Cofidis, Solutions Credits 23 Mark Mcnally (Gbr) Wanty - Groupe Gobert 24 Reto Hollenstein (Swi) Katusha-Alpecin 25 Jonas Rickaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 26 Roy Curvers (Ned) Team Sunweb 0:00:32 27 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 0:00:45 28 Fernando Gaviria (Col) Quick-Step Floors 29 Timothy Dupont (Bel) Veranda's Willems Crelan 30 Roy Jans (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 31 Jesper Asselman (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 32 Elmar Reinders (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 33 Kevin Le Cunff (Fra) HP BTP - Auber 93 34 Floris Gerts (Ned) BMC Racing Team 35 Damien Touze (Fra) HP BTP - Auber 93 36 Pierre Gouault (Fra) HP BTP - Auber 93 37 Dries Van Gestel (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 38 Frederik Backaert (Bel) Wanty - Groupe Gobert 39 Brecht Dhaene (Bel) Wanty - Groupe Gobert 40 Maxime Vantomme (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 41 Jenthe Biermans (Bel) Katusha-Alpecin 42 Emiel Vermeulen (Bel) Roubaix Lille Metropole 43 Emils Liepins (Lat) Delko Marseille Provence KTM 44 Remy Di Gregorio (Fra) Delko Marseille Provence KTM 45 Gediminas Bagdonas (Ltu) AG2R La Mondiale 46 Lionel Taminiaux (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 47 Piotr Havik (Ned) Katusha-Alpecin 48 Kevin Van Melsen (Bel) Wanty - Groupe Gobert 49 Delio Fernandez (Spa) Delko Marseille Provence KTM 50 Xandro Meurisse (Bel) Wanty - Groupe Gobert 51 David Menut (Fra) HP BTP - Auber 93 52 Bert Van Lerberghe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 53 Joey Rosskopf (Usa) BMC Racing Team 54 Geoffrey Soupe (Fra) Cofidis, Solutions Credits 55 Stefan Küng (Swi) BMC Racing Team 56 Mark Cavendish (Gbr) Dimension Data 57 Amanuel Ghebreigzabhier Werkilul (Eri) Dimension Data 58 Jos Van Emden (Ned) Team LottoNl-Jumbo 59 Rémi Cavagna (Fra) Quick-Step Floors 60 Timo Roosen (Ned) Team LottoNl-Jumbo 61 Asbjørn Kragh Andersen (Den) Delko Marseille Provence KTM 62 Ramon Sinkeldam (Ned) Team Sunweb 63 Angelo Tulik (Fra) Direct Energie 64 Kevin Reza (Fra) FDJ 65 Benoit Vaugrenard (Fra) FDJ 66 Aime De Gendt (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 67 Gijs Van Hoecke (Bel) Team LottoNl-Jumbo 68 Jérémy Lecroq (Fra) Roubaix Lille Metropole 69 Michael Morkov (Den) Katusha-Alpecin 0:00:59 70 Juan Jose Lobato (Spa) Team LottoNl-Jumbo 71 Zdenek Stybar (Cze) Quick-Step Floors 0:01:07 72 Huub Duijn (Ned) Veranda's Willems Crelan 0:01:32 73 Jarl Salomein (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 0:01:36 74 Nans Peters (Fra) AG2R La Mondiale 75 Sébastien Delfosse (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 76 Jordan Levasseur (Fra) Armee de Terre 0:01:38 77 Benjamin Thomas (Fra) Armee de Terre 0:02:06 78 Jérémy Leveau (Fra) Roubaix Lille Metropole 79 Romain Le Roux (Fra) Armee de Terre 80 Alan Riou (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 81 Angel Madrazo (Spa) Delko Marseille Provence KTM 82 Cyril Lemoine (Fra) Cofidis, Solutions Credits 0:02:09 83 Lasse Norman Hansen (Den) Aqua Blue Sport 0:02:20 84 Lars Petter Nordhaug (Nor) Aqua Blue Sport 85 Gatis Smukulis (Lat) Delko Marseille Provence KTM 0:02:22 86 Arjen Livyns (Bel) Veranda's Willems Crelan 87 Andre Looij (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 88 Christophe Noppe (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 89 Stijn Devolder (Bel) Veranda's Willems Crelan 90 Piet Allegaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 91 Nicholas Dlamini (Rsa) Dimension Data 92 Guillaume Van Keirsbulck (Bel) Wanty - Groupe Gobert 93 Tosh Van Der Sande (Bel) Lotto Soudal 94 Bram Welten (Ned) BMC Racing Team 95 Brian Van Goethem (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 96 Anthony Delaplace (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 97 Maarten Wynants (Bel) Team LottoNl-Jumbo 98 Romain Guillemois (Fra) Direct Energie 0:02:41 99 Romain Cardis (Fra) Direct Energie 100 Thomas Boudat (Fra) Direct Energie 101 Taco Van Der Hoorn (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 102 Brice Feillu (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 103 Viacheslav Kuznetsov (Rus) Katusha-Alpecin 0:04:13 104 Oscar Riesebeek (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 0:04:25 105 Jeroen Meijers (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 106 Bernhard Eisel (Aut) Dimension Data 107 Lars Ytting Bak (Den) Lotto Soudal 108 Léo Vincent (Fra) FDJ 109 Max Walscheid (Ger) Team Sunweb 110 Julien Duval (Fra) AG2R La Mondiale 111 Romain Combaud (Fra) Delko Marseille Provence KTM 112 Lander Seynaeve (Bel) Roubaix Lille Metropole 113 Dimitri Peyskens (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 114 Joeri Calleeuw (Bel) Roubaix Lille Metropole 115 Calvin Watson (Aus) Aqua Blue Sport 116 Ignatas Konovalovas (Ltu) FDJ 117 Daniel Hoelgaard (Nor) FDJ 118 Dylan Kowalski (Fra) Roubaix Lille Metropole 119 Julien Antomarchi (Fra) Roubaix Lille Metropole 120 Anthony Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 121 Jimmy Turgis (Fra) Cofidis, Solutions Credits 122 Stijn Vandenbergh (Bel) AG2R La Mondiale 123 Kevyn Ista (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 124 Marco Mathis (Ger) Katusha-Alpecin 125 Rick Zabel (Ger) Katusha-Alpecin 126 Franck Bonnamour (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 127 Edward Planckaert (Bel) Sport Vlaanderen - Baloise 128 Jay Robert Thomson (Rsa) Dimension Data 129 Adam Blythe (Gbr) Aqua Blue Sport 130 Jens Debusschere (Bel) Lotto Soudal 131 Florian Vachon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 132 Matthew Brammeier (Irl) Aqua Blue Sport 133 Nicolas Dougall (Rsa) Dimension Data 134 Moreno Hofland (Ned) Lotto Soudal 135 Lawrence Naesen (Bel) WB Veranclassic Aqua Protect 136 Robert Wagner (Ger) Team LottoNl-Jumbo 137 Dimitri Claeys (Bel) Cofidis, Solutions Credits 138 Phil Bauhaus (Ger) Team Sunweb 139 Sander Cordeel (Bel) Veranda's Willems Crelan 140 Aidis Kruopis (Ltu) Veranda's Willems Crelan 141 Dries De Bondt (Bel) Veranda's Willems Crelan 142 Pim Ligthart (Ned) Roompot - Nederlandse Loterij 143 Albert Timmer (Ned) Team Sunweb 144 Yohann Gene (Fra) Direct Energie 0:05:50 145 Alexandre Pichot (Fra) Direct Energie 146 Romain Feillu (Fra) HP BTP - Auber 93 147 Johann Van Zyl (Rsa) Dimension Data 148 Yannick Martinez (Fra) Delko Marseille Provence KTM 149 Thibault Ferasse (Fra) Armee de Terre 150 Bryan Alaphilippe (Fra) Armee de Terre 151 Damien Gaudin (Fra) Armee de Terre 152 Thomas Rostollan (Fra) Armee de Terre 153 Nicolas Vereecken (Bel) Roubaix Lille Metropole 154 Dorian Godon (Fra) Cofidis, Solutions Credits 155 Benoit Cosnefroy (Fra) AG2R La Mondiale 156 Enzo Wouters (Bel) Lotto Soudal 157 Daniel Pearson (Gbr) Aqua Blue Sport 158 Andrew Fenn (Gbr) Aqua Blue Sport 0:07:00 159 Alo Jakin (Est) HP BTP - Auber 93 160 Michael Goolaerts (Bel) Veranda's Willems Crelan 161 Nicolas Baldo (Fra) HP BTP - Auber 93 162 Laurent Pichon (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 0:12:54 163 Armindo Fonseca (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 164 Arnaud Gerard (Fra) Team Fortuneo - Oscaro 165 Iljo Keisse (Bel) Quick-Step Floors 166 Nicolas Prodhomme (Fra) HP BTP - Auber 93 167 Stéphane Poulhies (Fra) Armee de Terre 0:19:34 DNF Nathan Van Hooydonck (Bel) BMC Racing Team DNF Christophe Laporte (Fra) Cofidis, Solutions Credits DNF Adrien Petit (Fra) Direct Energie DNF Clement Orceau (Fra) Direct Energie DNF Alex Kirsch (Lux) WB Veranclassic Aqua Protect Copyright ©VeloLIVE.com Все права защищены. Теги к статье: Париж-Тур Paris-Tours гонка Европейского тура Europe Tour UCI Europe Tour Маттео Трентин



